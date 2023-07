Turbokrebs der Speicheldrüsen: Tragische Geschichte einer 33-jährigen, deren Leben durch drei Pfizer-COVID-19-mRNA-Impfstoffe zerstört wurde

Die 33-jährige Estelle Puccio Coplin lebt in der San Francisco Bay Area, Kalifornien.

Sie feierte im Februar 2022 eine Brautparty und heiratete im März 2022:

Im August 2022 wurde bei Estelle Krebs im vierten Stadium diagnostiziert. Wie? Estelle erklärt in ihren Worten:

Falls der obige Beitrag nicht klar ist: Estelle fragte sich, ob sie sich im März 2022 die Pfizer-COVID-19-Impfung auffrischen lassen sollte, um ihre Flitterwochen in Bora, Bora, verbringen zu können. (Model und Hollywood-Schauspielerin beendete im Juni 2023 ihr Leben in einer Klinik für assistierte Suizide in der Schweiz, aufgrund von Verletzungen durch COVID-19-Impfung)

Sie gab schließlich „dem sozialen Druck nach, mit Familie und Freunden zusammen zu sein, Konzerte und Restaurants zu besuchen, in mein Büro zu gehen und unsere Flitterwochen zu verbringen“.

Die Hintergrundgeschichte, die mit den ersten beiden Pfizer-COVID-19-Impfstoffen beginnt, ist:

Im Juli 2022 (4 Monate nach ihrer Pfizer-COVID-19-mRNA-Auffrischimpfung) wurde bei ihr ACC = Adenoid-zystisches Karzinom (Speicheldrüsenkrebs) im Stadium 4 diagnostiziert.

Was ist im Jahr 2023 passiert:

Meine Meinung…

Es sind sehr schwierige Geschichten, über die man schreiben kann.

Eine Journalistin der Epoch Times hat mich vor ein paar Tagen kontaktiert und gesagt: „Dr. Makis, Sie sind Expertin für Turbokrebs. Wie verursachen COVID-19-Impfstoffe Turbokrebs?“

Ich gab ihr eine sehr lange Antwort. Sobald ihr Artikel veröffentlicht und fällig ist, werde ich einen Substack darüber schreiben.

Ich halte mich nicht für einen Experten, aber korrupte und inkompetente Onkologen auf der ganzen Welt werden ihren verdammten Job nicht machen, also liegt es an mir, dies zu tun.

Hier sind die Schlüsselelemente und Lehren aus diesem tragischen Fall:

Von der Pfizer-COVID-19-Auffrischimpfung bis zur Krebsdiagnose im Stadium 4 vergingen 4 Monate. Dies ist ein Muster, das mir in vielen Fällen drei bis vier Monate nach der Impfung bis zur Krebsdiagnose im Stadium 4 aufgefallen ist. Ähnlicher Zeitplan wie der Fall des 12-jährigen Alrence Qunitana und seines Hirntumors nach der Moderna-mRNA-Impfung, über den ich geschrieben habe ( hier klicken )

Bei der Diagnose breitete sich der Krebs ausgedehnt aus („begann im Nasenrachenraum und breitete sich auf die gesamte rechte Seite meines Kopfes und meine Wirbelsäule aus“) – Stadium 4.

Extrem schnelles Wachstum („Die Größe dieses Tumors benötigt normalerweise 10–15 Jahre, um zu wachsen“)

Schockierte Onkologen („alle Ärzte und medizinischen Teams sind schockiert darüber, wie schnell mein „langsam wachsender“ Krebs wächst“). Dabei handelt es sich angeblich um „Experten“.

Extrem schnelle Ausbreitung – ihre Onkologen konnten mit der Tumorausbreitung nicht Schritt halten, die sich bis zur Wirbelsäule ausbreitete und sie im März 2023 von der Hüfte abwärts lähmte

Resistent gegen Chemotherapie und Strahlentherapie – sie hatte beides. Hat nicht funktioniert.

Onkologen haben nichts zur Behandlung von Turbokrebs anzubieten, weil sie es nicht verstehen („Ich habe heute von meinem Arzt die Nachricht erhalten, dass die UCLA keine Behandlungsmöglichkeiten mehr für mich hat und ich nur noch 2–6 Monate zu leben habe “.)

Turbokrebs ist eine brandneue pathophysiologische Entität, die speziell für die COVID-19-mRNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna gilt.

Onkologen können in puncto Behandlung nichts anbieten, weil sie es nicht verstehen.

Im Allgemeinen kann man etwas nicht behandeln, von dem man überhaupt keine Ahnung hat.

Sie können nicht einmal ansatzweise raten, was funktionieren könnte.

Aber was noch viel schlimmer ist, ist, dass sie es nicht verstehen wollen.

Sie gaben das mRNA-Gift allen ihren Patienten und nahmen das Gift selbst ein, gaben es dann ihren Familien und empfahlen es allen ihren Freunden.

Sie verkauften ihren hippokratischen Eid, ihre medizinische Ethik und ihre Seelen.

Es ist viel einfacher, die Konsequenzen zu ignorieren, als sich ihnen mit Mut und Demut zu stellen.

Der Autor Dr. William Makis ist ein kanadischer Arzt mit Fachkenntnissen in Radiologie, Onkologie und Immunologie. Medaille des Generalgouverneurs, Stipendiat der University of Toronto. Autor von über 100 von Experten begutachteten medizinischen Publikationen.

Quellen: PublicDomain/globalresearch.ca am 18.07.2023