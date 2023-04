Weltraumkrieg: Die Invasion des Sonnensystems durch eine der Menschheit feindliche Kraft

Teile die Wahrheit!

Es gibt eine Theorie, dass dieser Krieg vor etwa 2 Millionen Jahren (oder anderen 13.000 Jahren) stattfand, als zwei kosmische Rassen aus dem Sternbild Löwe gleichzeitig in unser Sonnensystem eindrangen.

Eine war eine menschliche Rasse. Ihre Vertreter unterschieden sich von den einstigen Göttern durch Hautfarbe, Augen und eine andere Haarfarbe.

Die zweite Weltraumrasse erwies sich als unmenschlich. Sie waren geschuppte Reptilien. Anstelle von Eisen war Kupfer in ihrem Blut vorhanden, also war das Blut der echsenköpfigen Kreaturen natürlich blau.

Es ist traurig, dass sich beide als Verbündete erwiesen haben. Wenn die Rothäute ihren Planeten Mars verloren und gezwungen waren, Schutz zu suchen, stellten sich die Reptilien als gewöhnliche Weltraumpiraten heraus.

Sie verließen die Hemisphäre und schlossen sich aus diesem Grund den Siedlern an, da sie sich ihrer unvermeidlichen Degeneration bewusst waren. Wenn es keine Reptilien gäbe, könnte es keinen Krieg zwischen den Besitzern der Erde und Außerirdischen geben. Sowohl auf dem Mars als auch auf der Erde gab es damals genügend freie Plätze für eine Kolonie.

Aber eine friedliche Lösung des Problems war nicht in den Plänen der Reptos enthalten. Auf ihre Initiative hin wurde der Planet Astra von den Alliierten angegriffen. Es endete damit, dass die Rasse der Riesen begann, sich zum Mars und dann zur Erde zu bewegen .

Astra begann zuerst mit der Eroberung des Mars und dann der Erde. Sie waren beim Mars nicht erfolgreich, und sie hatten keinen Erfolg bei der Erde – es gab nicht genug militärische Ressourcen.

Dann zerstörten die Alliierten den Planeten Astra und schufen stattdessen künstlich einen Asteroidengürtel. Warum haben sie es getan? Um sich in diesem brutalen Vernichtungskrieg mit den günstigsten und vielseitigsten Waffen zu versorgen. (Das Pentagon gibt die Möglichkeit von außerirdischen Mutterschiffen im Sonnensystem bekannt!)

Wissen Sie, was ein Asteroid anrichten kann, wenn er die Erde trifft? Jede Zivilisation, wenn sie natürlich nicht unterirdisch ist, wird zu Ende gehen.

In diesem fernen Streit wurden Asteroidenwaffen gegen den von Außerirdischen bekämpften Mars eingesetzt. Mehrere große Asteroiden wurden auf den Roten Planeten geschleudert, dazu Strahlwaffen.

Was daraus geworden ist – wissen wir alle: keine Atmosphäre, kein Wasser, nichts! Sogar ein Teil des Gravitationsfeldes verschwand.

300x250

Gegenwärtig ist die Marsoberfläche eine kalte, leblose Wüste: Städte haben sich in solide Ruinen verwandelt, nur Pyramiden und monumentale Metallstrukturen haben überlebt. Unter der Oberfläche des zerstörten Planeten flackert noch Leben, aber wie durch ein Wunder haben die Überlebenden nur sehr wenige Ressourcen.

Das Einzige, was sie tun können, ist auf uns, ihre irdischen Verwandten, zu warten.

In diesen schwierigen Zeiten stürzte auch ein großer Asteroid auf die Erde. Spuren seines Einschlags – ein riesiger Tsunami – sind noch heute sichtbar. Dies sind Dünen in Südostafrika und Zerstörungen in Madagaskar.

Ein Asteroidenangriff hat die tektonische Platte einer riesigen Insel gespalten, die einst hinter Madagaskar mitten im Indischen Ozean lag. Eine Insel, die seit jeher von einer Rasse von Lemuriern bewohnt wird.

300x250 boxone

Ihre Vorfahren kamen zur gleichen Zeit wie die Orianer auf die Erde. Ein Teil der Rasse ließ sich auf der Insel nieder, während der andere eine Kolonie von Sirianern in Südindien errichtete.

Die Lemurier mischten sich nie in die Beziehungen zwischen Orianern und Atlantern ein, sie versuchten friedlich und unabhängig zu leben. Sie unterhielten freundschaftliche Beziehungen zu einer kleinen Kolonie von Verwandten der Orianer, die wie die Sirianer getrennt auf dem Wüstenkontinent Maat oder Mu lebten.

Aber als die Zivilisation der Erde von außen bedroht wurde, zwangen sich die Sirianer nicht, sich zu überzeugen, sie traten in den Krieg mit Außerirdischen in einem Bündnis mit den Orianern und Atlantern ein.

Ein großes Unglück vereinte alle kosmischen Rassen der Erde zu einem Ganzen. An diesem Kampf um die Erde nahmen auch die Riesen teil, die ihre Heimat verloren.

Auf unserem Planeten bewegten die Außerirdischen zwölf Asteroiden, aber nur einer konnte das beabsichtigte Ziel treffen. Der Kontinent Lemuria brach auseinander und sank auf den Grund des Ozeans.

Ein monströser Schlag erschütterte unseren Planeten, Tsunami-Wellen umkreisten mehrmals die Erde. Die Störung des Gravitationsfeldes erweckte Dutzende von erloschenen Vulkanen zum Leben.

Durch die in die Atmosphäre aufsteigende Vulkanasche wurde die Sonne getrübt und die Temperatur fiel auf dem ganzen Planeten stark ab. Natürlich begann das Aussterben der wärmeliebenden Flora und Fauna, damit endete das Tertiär und das Quartär begann.

Aber all dies wäre nicht so schrecklich, wenn nicht ein weiteres Unglück passiert wäre: Unser Planet im Weltraum erlangte eine oszillierende Trägheitsbewegung, die den Neigungswinkel der Erdachse periodisch zu ändern begann.

Was war der Ausweg für die Menschen? Nur eine – um Hilfe im Krieg mit den Außerirdischen in der Metropole zu suchen.

Am Ende vernichteten die vereinten Kräfte des Heimatlandes und der Erde die Reptilien und ihre Verbündeten. Letztere erhielten einen Platz zum Aufbau einer Kolonie auf dem Kontinent Maat, und die glotzäugigen Serpentoiden wurden weggeschickt.

So endete nach einer alternativen Theorie jener alte Sternenkrieg , der jedoch nicht der letzte war. Denn die menschenfeindliche Kraft kehrte später wieder zur Erde zurück, allerdings bereits unter dem Deckmantel einer friedlichen Mission.

Und seitdem haben sie versucht, durch Stellvertreter zu handeln, die Völker der Erde zu spalten und auszuspielen, planetare Kriege und anschließend einen globalen thermonuklearen Krieg zwischen den modernen Nachkommen der Traditionen und Kultur von Atlantis und Orion zu provozieren.

Joseph Farrell schreibt in seinem Buch „Der Kosmische Krieg, The Cosmic War: Interplanetary Warfare, Modern Physics, and Ancient Texts“

Wurde dieses Sonnensystem vor Äonen von Jahren durch schwere Explosionen erschüttert? Überall finden wir Hinweise auf verhängnisvolle Zerstörungen katastrophalen Ausmaßes. Tatsächlich könnte sich der Asteroidengürtel aus den Trümmern eines explodierten Planeten gebildet haben.

Die uns bekannten Planeten weisen deutliche Blessuren auf, die von unvorstellbaren Einschlägen herrühren. Aus Gründen, die bisher niemand hinreichend zu erklären vermochte, taumeln sie auf ihren Umlaufbahnen dahin.

Farrell weist die Erklärungsversuche der Naturalisten und Materialisten zurück, die all das auf Naturkatastrophen zurückführen wollen und meint, es wäre endlich an der Zeit, die alten Mythen ernst zu nehmen, die von einem kosmischen Krieg im Himmel berichten.

Um seine These zu untermauern, zieht der Autor nicht nur außerirdische Artefakte heran, sondern greift auch auf bahnbrechende Konzepte der modernen Physik und die Texte alter Mythen zurück. Er kommt zu dem Schluss, dass in uralter Zeit in unserem Sonnensystem ein interplanetarischer Krieg tobte, in dem hochentwickelte Waffen von enormer Schlagkraft zum Einsatz kamen. Farrell bietet Lösungen für Fragen an, die den Forschern seit langem auf der Seele brennen.

Er enthüllt die Gründe für diesen uralten Krieg und nennt die Mittel, mit denen er ausgetragen wurde. Zudem erklärt er, was wirklich hinter der Geheimtechnologie steckte, die den Alten als „Tafeln des Schicksals“ bekannt war.

Den Leser erwartet eine geballte Ladung an Informationen! Unter anderem geht es um die Hypothese von einem explodierten Planeten und ihre Geschichte; den Mechanismus für die Sprengung eines Planeten; die Rolle der Plasmakosmologie; die Disziplin der Plasmaphysik (und sogar der Paläophysik), Skalarphysik und alte Texte, die von den Zerstörungen berichten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Geschichte der unterirdischen Anlagen, Tunnel und Städte: von Amerika nach Ägypten über Österreich bis nach Asien“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 09.04.2023