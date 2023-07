Unsterblichkeitsforschung: Schon 2045 könnte der Mensch zur Sklaven-Maschinen der Elite werden   

Endlich Alter und Tod überwinden! Mitglieder des Thinktank „The Millennium Project“ halten den Wunsch bereits für möglich, für Analysten der Bank of America ist die Unsterblichkeitsforschung schon jetzt eine lukratives Geschäftsmodell.

Unternehmen und Wissenschaftler haben bereits mehr als 110 Milliarden Dollar in diese Forschung investiert. Gehört der Tod schon bald der Vergangenheit an? Ein Essay von Frank Schwede

Vor 1800 lag die Lebenserwartung des Menschen zwischen zwanzig und dreißig Jahren. Inzwischen hat sie sich vervielfacht – dennoch ist das Alter laut Aussage von Medizinern noch immer Todesursache Nummer 1.

Viele Menschen fürchten sich vor dem Tod, wünschen sich ein ewiges Leben. Die gute Nachricht kommt von Ray Kurzweil, dem Leiter der technischen Entwicklung von Google. Er ist fest davon überzeugt, dass der Traum aller Zeiten nicht erst in ferner Zukunft, realisierbar ist, sondern noch in diesem Jahrhundert.

Neben US Milliardär und Tesla-Gründer Elon Musk versuchen auch Jeff Bezos (Amazon), Larry Page (Google), Larry Ellison (Oracle) und Peter Thiel (Palantir) Gevatter Tod ein Schnippchen zu schlagen,

Bezos pumpt gemeinsam mit dem russisch-israelischen Investor Yuri Milner und anderen Milliardären drei Milliarden US-Dollar in ein Anti-Aging-Start-up namens Altos Labs. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, den Alterungsprozess zu stoppen und die Medizin zu revolutionieren.

Die besten Wissenschaftler der Welt arbeiten mit Bezos Geld an der Verjüngung menschlicher Zellen. Laut einer internationalen Studie von 2021 liegt das potenziell höchste Lebensalter bei 150 Jahren. Einige der an der Studie beteiligten Forscher glauben aber, dass mit entsprechenden Eingriffen durchaus mehr herauszuholen ist.

Einer der Forscher ist der Japaner Shinia Yamanaka, der 2012 für seine Forschungsarbeit zur Neuprogrammierung von Zellen den Nobelpreis für Medizin erhielt.

Yamanaka hat herausgefunden, dass durch das Hinzufügen von nur vier Proteinen eine erwachsene Zelle die Fähigkeit einer embryonalen Stammzelle widererlangen kann.

Auch Oracle-Gründer Larry Ellison hat über 370 Millionen US Dollar in die Altersforschung investiert. Einer der leidenschaftlichsten Unsterblichkeitsinvestoren ist der Mitbegründer des Zahlungsunternehmens PayPal, Peter Thiel. 2006 spendete Thiel über den gemeinnützigen Methusalem Mouse Prize 3,5 Millionen US Dollar in die Anti-Aging-Forschung. (Mediziner ist dem Tod nur knapp entronnen – danach veränderte sich sein Leben schlagartig)

Thiel sagt:

„Rasche Fortschritte in der Biologie versprechen in diesem Jahrhundert eine Fülle an Entdeckungen, darunter eine dramatisch verbesserte Gesundheit und Langlebigkeit für alle.“

Basteln am Methusalem-Code

Gemeinsam mit Bezos hat Thiel in Unity Biotechnology investiert, ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das versucht, ein Drittel der menschlichen Krankheiten auszurotten, um der Unsterblichkeit Schritt für Schritt näher zu kommen.(Neueste Studie beweist: Unsterblichkeit der Seele – Nahtoderfahrung könnte Hinweis auf Leben nach dem Tod sein)

Bioinformatiker und Zukunftsvisionär Aubery de Grey, ein Guru der These der Unsterblichkeit, glaubt sogar, dass der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, bereits schon lebt.

Die Futuristen José Cordeiro und David Wood könnten also recht haben mit dem, was sie schreiben. In ihrem gemeinsamen Buch Der Sieg über den Tod behaupten sie, dass bis zum Jahr 2045 der Tod längst Geschichte ist.

Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa versucht man den Methusalem-Code zu knacken. In Großbritannien investiert Milliardär Jim Mellon gerade in Juvenescence. Auch dieses Unternehmen beschäftigt sich mit der Unsterblichkeit.

Dem Unternehmen angeschlossen sind Insilico Medicine, das plant, Künstliche Intelligenz in der Arzneimittelentwicklung einzusetzen, AgeX Therapeutics, ein kalifornisches Unternehmen, das versucht, Stammzellen zu entwickeln, die dazu in der Lage sind, alterndes Gewebe zu regenerieren und LyGenesis, das Lymphknoten als Bioreaktoren nutzen will, um Organe für Transplantationen zu züchten.

Auch Tech-Investor und Skype-Mitbegründer Jan Talin ist frohen Mutes und sagt im Brustton der Überzeugung bereits, dass die Suche nach dem ewigen Leben in Silicon Valley letztendlich der gesamten Menschheit zugute kommen wird.

Eine wirkliche echte Chance auf ewiges Leben bietet nach Meinung von Ray Kurzweil die künstliche Intelligenz (KI). Kurzweil glaubt ebenfalls, dass es bis 2045 möglich ist, unser Gehirn in ein Computer zu transferieren und als Maschine mit eigenem Bewusstsein weiterzuleben.

Erste Ansätze einer alterslosen virtuellen Existenz können wir bereits heute schon beobachten. Aktuelle Beispiele sind Pop-Ikone Madonna, die ein ewig junges Instagram-Ich kreiert hat und die schwedische Pop-Gruppe Abba, die nach vierzig Jahren wieder auf Tournee geht und aussieht wie 1979 – dank Hologramm-Technologie.

Auch der russische Internet-Milliardär Dmitry Itskovein steckt voller Hofnung, dass derartige Technologie der Menschheit so etwas wie Unsterblichkeit verleiht. Itskovein wäre sogar dazu bereit, sein Bewusstsein in einen Roboter zu übertragen.

Um das angestrebte Ziel zu erreichen, sind die folgende vier Punkte es notwendig:

2015 – 2020: Eine robotische Kopie des menschlichen Corpus, der ferngesteuert mithilfe eines Brain-Computer-Interface (BCI) funktioniert. 2020 – 2025: Ein Avatar, in den nach dem Ableben des biologischen Körpers das Gehirn transplantiert werden kann. 2030 – 2035: Ein Avatar in Verbindung mit einer KI, in den am Ende des Lebens eine menschliche Persönlichkeit transferiert wird. 2040 – 2045: Ein Hologramm-ähnlicher Avatar.

Wenn aus Menschen Maschinen werden

Schon als das Unternehmen Neuralink seine neuesten Pläne für Gehirnimplantate vorstellte, versprach Firmengründer Elons Musk, die Menschheit zu revolutionieren. Ziel des Unternehmens ist, einen Chip zu entwickeln, der in absehbarer Zeit in das menschliche Gehirn implantiert werden kann, um als Schnittstelle zur Steuerung eines Computers zu dienen, um etwa Menschen mit einer Behinderung im Alltag zu unterstützen.

In der Tat würden die Fähigkeiten des Chips geradezu an Wunder grenzen – und möglicherweise ist er in Zukunft tatsächlich dazu in der Lage, aus Menschen Cyborgs zu machen, denn die letzte Phase der Entwicklung des Wunderchips sieht vor, dass gesamte Gedächtnis eines Menschen zu speichern. Musk erklärt:

„Möglicherweise könnten Sie alle ihre Erinnerungen in einen neuen (menschlichen) Körper oder einen Roboterkörper „herunterladen“.

Renommierte Gehirnforscher dämpfen jedoch die Erwartung in diese Richtung. Sie glauben nicht, dass dies schon in absehbarer Zeit möglich sein wird, weil allein für die Simulierung einer einzigen Hirnzelle ein Großrechner nötig wäre.

Zunächst besteht die Aufgabe des Chips darin, die motorische Aktivität zu regulieren, bei Gelähmten die Bewegungsfähigkeit und bei Blinden das Sehvermögen wieder herzustellen. Mit dem Chip wäre dann genau das möglich, was Jesus Christus vor bereits tausenden Jahren auf natürliche Weise getan hat.

Doch es gibt da einen kleinen Unterschied: Jesus hat es (angeblich) geschafft, Menschen nicht nur von den Fesseln ihrer Krankheit und ihrer Sünden zu befreien, sondern obendrein auch von Besessenheit und von der Macht der Dämonen.

Musks Chip könnte aber genau das Gegenteil bewirken, weil der Mensch durch diesen technischen Baustein die Kontrolle über seinen Körper und Geist an eine Künstliche Intelligenz abgibt, die wiederum von Menschen kontrolliert wird, zu deren Werkzeug er dann werden würden. Eine in der Tat dystrophische Vorstellung.

Die gesamte Menschheit wäre nur noch eine Horde manipulierter virtueller Spieler in einer künstlich generierten Matrix, die rennen, kämpfen und sich töten lassen – so gut wie alles ist möglich, wenn der Zugriff auf das Gehirn möglich ist.

Steckt hier eine Technologie in der Entwicklung, die bald schon die Prophezeiung aus dem Buch der Offenbarung Johannes 13: 16-17 erfüllen wird. Dort lesen wir:

„Und er wird dafür sorgen, dass jeder, ob klein oder groß, ob reich oder arm, ob frei oder versklavt, ein Zeichen auf seiner rechten Hand oder auf der Stirn trägt.

Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, außer der, der dieses Malzeichen oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens hat.“

Die Demokratisierung der Unsterblichkeitstechnologie

Die Reichen werden die erstens sein, die diese Technologie nutzen werden. Sie werden nicht weiter nach der Wahrheit suchen, weil sie blind und besessen sind von der Macht und dem Wunsch nach Unsterblichkeit.

Sie werden glauben, dass sie eines Tages die vollständige Macht über die Armen erlangen werden, die sie dann wie ein Spielzeug in ihren Händen halten können.

Doch am Ende werden sie selbst die Marionette in den Händen derer sein, die das teuflische Netzwerk geschaffen haben.

Elon Musk liebt es, das Ungewöhnliche möglich zu mache, Netzwerke mit der Hoffnung zu schaffen, dass einmal die gesamte Welt ein wichtiger Teil davon sein wird.

Die Vorstellung, einmal als Mensch-Maschine aus Bits und Bytes zu existieren, mag heute noch den einen oder anderen mehr gruseln, als die Vorstellung, irgendwann seine ewige Ruhe auf einen Friedhof zu finden, doch am Ende wird die pure Neugier und der Reiz auf ein ewiges Leben siegreich hervortreten.

Bekanntlich steckt ja der Teufel nicht nur im Detail, sondern auch in der Neugier steckt – Neugier soll ja bekanntlich blind machen. Vielleicht wäre es deshalb ratsamer, sich weiter mit der Idee aus der Antike anzufreunden, dass letztlich erst der Tod dem Leben einen Sinn gibt.

Natürlich kann Technik unser Leben nicht nur leichter machen, sondern vielleicht schon bald auch verlängern – doch sollten wir uns in diesem Zusammenhang über eine Tatsache im Klaren sein: solange diese Technologie im Besitz und unter der Kontrolle einer kleinen machtbesessenen Elite ist, wird sie uns nicht den Himmel auf Erden bringen, nein, sie wird uns in die Hölle treiben, wenn es uns in Zukunft nicht gelingen sollte, diese Technologie zu demokratisieren.

Das heißt im Klartext, dass diese Technologie mit einem Machtanspruch der Elite einhergehen wird, der, wenn er außer Kontrolle geraten ist, eine neue Sklavenära schaffen wird, wenn wir es heute nicht schaffen, diese Technologie zu demokratisieren.

Vor ein paar Jahren schockierte der ehemalige Präsident von Facebook, Sean Parker, mit markigen Worten, die jedem zu denken geben sollten. Parker sagte:

„Weil ich Milliardär bin, werde ich Zugang zu einer besseren Gesundheitsvorsorge haben (…) Ich werde sicherlich um die 160 Jahre alt werden und Teil einer neuen Klasse von, gewissermaßen, unsterblichen Overlords sein.“

Parkers Zitat offenbart die Geisteshaltung der Superreichen, die bekanntlich gerne dazu neigen, ihre Anspruchshaltung und ihren Größenwahn durch solche Art von Äußerungen bloßzustellen, auf geradezu prägnante Weise.

Mit anderen Worten ausgedrückt heißt dass, dass, wer den meisten Reichtum besitzt, wird zukünftig immer mehr Macht erlangen und selbstverständlich wird er auch versuchen, noch mehr Einfluss auf die Welt zu nehmen.

Um das erfolgreich zu verhindern, wäre es nötig, Steuergesetz, Rechtssystem und Politik so auszugestalten, dass dem Einfluss der unsterblichen Elite ein für alle Mal ein Riegel vorgeschoben wird. Ansonsten gilt die Prämisse: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 19.07.2023