Bereiten die Regierungen die Menschen auf einen Atomangriff vor?

naturalnews.com berichtet:

Im vergangenen Jahr wurde viel über medizinische Gegenmaßnahmen im Falle eines Atomangriffs gesagt und getan. Zahlreiche Bundesbehörden haben stillschweigend ihre Bereitschaftspläne aktualisiert, und mindestens ein Experte hat erklärt, dass dies immer noch nicht ausreicht und dass die Vereinigten Staaten besser auf eine mögliche radiologische Katastrophe vorbereitet werden müssen.

Könnte es sein, dass die Mächtigen wissen, was kommt – oder vielleicht auch, was sie selbst planen – und verzweifelt versuchen, sich auf die Schrecken vorzubereiten, die bald kommen werden?

In allen Medien und im gesamten Regierungsspektrum nimmt die Rede von einem Atomkrieg zu. Wir hören sowohl in den Nachrichten als auch in der Unterhaltungsbranche von feindlichen Atomnationen, wobei der neue „Oppenheimer“-Film Hollywoods Art ist, die Öffentlichkeit auf das vorzubereiten, was scheinbar bald auf Amerika zukommt.

„Wir haben gerade eine Pandemie hinter uns, und man sieht, dass es viele Lücken bei der Koordination [und] der Nachrichtenübermittlung gibt“, sagte Amesh Adalja, MD, vom Johns Hopkins University Center for Health Security in Baltimore .

„All das wird für die Reaktion auf eine IND-Explosion (improvisierte Atombombe) von entscheidender Bedeutung sein.“ (Krisenvorsorge: Wie man sich auf einen Atomkrieg vorbereitet)

Wie nah sind wir an einem möglichen Atomkrieg?

Adalja hat mit präziser Klarheit alle bereits umgesetzten Notfallmaßnahmen dargelegt und auch erklärt, wer diese Maßnahmen durchführen wird.

Er ernannte das Department of Health and Human Services (HHS) zur Administration for Strategic Preparedness & Response (ASPR) sowie das National Center for Environmental Health des Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Adalja nannte außerdem die Environmental Protection Agency (EPA), die Federal Emergency Management Agency (FEMA), das Nuclear Emergency Support Team des Department of Energy (DoE), die Food and Drug Administration (FDA) und verschiedene lokale und staatliche Gesundheitssysteme als auch beteiligt.

Auch wenn es den Anschein hat, als würden diese Behörden alle gleichzeitig neue Pläne für den Umgang mit einem möglichen nuklearen Zwischenfall vorlegen, sagt Adalja, dass so etwas in Wirklichkeit an der Tagesordnung sein sollte, da die Nationen ihre nuklearen Abschreckungsprogramme ständig verbessern und beibehalten.

Im Fall der USA wird so etwas selten gemacht, daher sind all diese jüngsten koordinierten Planungen etwas verdächtig. Was wissen sie, was sie der breiten Öffentlichkeit nicht erzählen? Droht uns eine unmittelbare nukleare Bedrohung?

Bereits im April veröffentlichte die FDA einen Leitlinienentwurf zur Entwicklung von Medikamenten gegen das akute Strahlensyndrom (ARS) und veröffentlichte gleichzeitig Ankündigungen zu anderen neuen und bestehenden Behandlungen für Strahlenexposition.

Erst letzte Woche gab ein Unternehmen namens RedHill Biopharma bekannt, dass es 2 Millionen US-Dollar an US-Steuergeldern für die Entwicklung eines Medikaments namens Opaganib erhalten hat, einer oralen Therapie gegen gastrointestinales ARS mit einer Haltbarkeitsdauer von fünf Jahren, was es zu einem guten Kandidaten für eine Ergänzung macht der strategische nationale Vorrat.

Im Mai begann auch die erste von den National Institutes of Health (NIH) finanzierte klinische Studie am Menschen mit einem oralen Medikament zur Entfernung radioaktiver Kontamination. Der Zweck dieser Studie besteht darin, die Sicherheit und Wirksamkeit einer experimentellen Therapie namens HOPO 14-1 zu bestimmen.

Dann gibt es noch die ganzen lokalen und staatlichen Kampagnen, darunter eine berüchtigte Kampagne in New York City, bei der die Bewohner darüber informiert wurden, was sie im Falle einer nuklearen Detonation tun sollten: „Gehen Sie hinein. Bleiben Sie drinnen. Bleiben Sie dran.“

All dies deutet auf etwas wirklich Schlimmes hin, das bald über die Welt kommen wird.

Was denken Sie?

Stehen wir einem Atomkrieg so nahe, wie es scheint?

In Panik geratene Russen teilen Videos und Bilder eines riesigen „Atompilzes“ in den sozialen Medien

Die Bewohner von Kasan, der fünftgrößten Stadt Russlands, hatten am 2. August großen Schrecken, als sie am Himmel eine unheimliche Wolkenformation sahen, die wie eine Atomexplosion aussah. Sie nutzten die sozialen Medien, um Bilder und Videos des Phänomens zu teilen.

Die lokale Nachrichtenagentur Vechernyaya Kazan stellte später klar, dass die Wolke, die einem „Atompilz“ ähnelte, tatsächlich ein meteorologisches Ereignis war, das als „Cumulonimbus“- oder „Amboss“-Wolke bezeichnet wurde, eine dichte, vertikale Wolke, die ein Gewitter enthielt.

Sie entsteht aus warmer, feuchter und instabiler Luft, die aufsteigt und nach oben kippt, wodurch sich die Wolkendecke abflacht und sich amboss- oder pilzförmig ausbreitet.

Nach Angaben der National Aeronautics and Space Administration (NASA) ist es wahrscheinlicher, dass sich diese Art von Wolken das ganze Jahr über in tropischen Breiten und in höheren Breiten während der Sommersaison bildet.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti versuchte auch ein Vertreter des Ministeriums für Ökologie und natürliche Ressourcen der Republik Tatarstan, die Ängste der Menschen zu zerstreuen .

„Warme Luft ist leichter als kalte Luft. Ihr Aufstieg in die mittleren Schichten der Atmosphäre kann in Form einer Pilzwolke beobachtet werden. Dieses atmosphärische Phänomen wird Inversion oder Ambosswolke genannt. Dies ist eine besondere Art von Cumulonimbuswolke. Das erreicht eine Höhe von etwa 12 bis 15 Kilometern [7,4 bis 9,3 Meilen] und beginnt dann zu verschwimmen“, sagte der Sprecher.

Die Zivilbevölkerung ist aufgrund der anhaltenden nuklearen Bedrohung in Alarmbereitschaft

Solche Phänomene bereiten den Menschen normalerweise keine Angst. Allerdings sind die Spannungen in dem eurasischen Land angesichts der militärischen Sonderoperation Russlands in der Ukraine bereits hoch.

Seit Monaten droht der russische Präsident Wladimir Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen, falls Kiew seine Gegenoffensive nicht einstellt. Er behauptete, er sei durchaus bereit, sie zur Verteidigung des russischen Territoriums einzusetzen.

„Wenn die territoriale Integrität unseres Landes bedroht ist, werden wir zweifellos alle verfügbaren Mittel einsetzen, um Russland und unser Volk zu schützen – das ist kein Bluff“, sagte Putin im September 2022.

Ein Jahr nach Beginn des russisch-ukrainischen Konflikts sagte Putin, er könne die Architektur der nuklearen Rüstungskontrolle abbauen, wenn der Westen in der Ukraine nicht zurückweiche. Er fügte hinzu, dass der Konflikt Russland insbesondere durch die Osterweiterung der NATO seit dem Kalten Krieg aufgezwungen worden sei.

„Sie beabsichtigen, einen lokalen Konflikt in eine Phase globaler Konfrontation zu verwandeln “, sagte er. „Genau so verstehen wir das alles und werden entsprechend reagieren, denn in diesem Fall geht es um die Existenz unseres Landes.“

Unterdessen berichtete Newsweek , dass die Befürchtungen zunehmen, dass Russland erneut mit nuklearen Drohungen antworten könnte, wenn die Ukraine versucht, die Krim, die von Putin 2014 annektierte Schwarzmeerhalbinsel, zurückzuerobern.

Russland erklärte am 4. August, es habe ukrainische See- und Luftdrohnenangriffe vereitelt ein Marinestützpunkt im Schwarzen Meer und auf der Halbinsel Krim.

„Heute Abend haben die Streitkräfte der Ukraine mit dem Einsatz von zwei unbemannten Seebooten einen Angriff auf den Marinestützpunkt Noworossijsk der russischen Streitkräfte versucht“, sagte das Verteidigungsministerium in der Nachrichten-App Telegram.

Viele befürchten, dass die Rückeroberung der Krim durch die Ukrainer Putin dazu veranlassen könnte, die nuklearen Fähigkeiten seines Landes zur Verteidigung des Territoriums einzusetzen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 09.08.2023