Agenda der Elite: Twitter wird zum „X“ – totale digitale Versklavung

Was ich bereits im Oktober 2022 geschrieben habe, geschieht jetzt: Die Übernahme von Twitter durch den Schauspieler und Marionette Elon Musk war lediglich ein Startschuss für die neue Plattform namens „X“ (früher als „X, die Alles-App“ bezeichnet). Von Joachim Bartoll

Am Sonntagabend, dem 23. Juli, twitterte die WEF-Marionette und ehemalige Vorsitzende von Comcast NBCUniversal, Linda Yaccarino, jetzt CEO von Twitter , Folgendes: „X ist der zukünftige Zustand unbegrenzter Interaktivität – konzentriert auf Audio, Video, Messaging, Zahlungen/ Banking – Schaffung eines globalen Marktplatzes für Ideen, Waren, Dienstleistungen und Möglichkeiten.

Angetrieben durch KI wird X uns alle auf eine Weise verbinden, die wir uns gerade erst vorstellen können.“

Mit anderen Worten, eine Plattform aus einer Hand für die totale digitale Versklavung, gesteuert von KI, die Schwachsinnige süchtig macht und der perfekte Weg zur totalen menschlichen Isolation ist, bis hin zu digitalen IDs, die für alles erforderlich sind, und einem Social-Credit-Score-System, das letztendlich eine Verbindung herstellt zu einem digitalen Schwarmgeist.

Es ist der nächste Schritt in der transhumanistischen Agenda und im Bestiensystem , der neuen Version von Chinas „WhatsApp “.

Natürlich hat sie das in der freimaurerischen 33. Minute der vollen Stunde „getwittert“ …

Ein paar Stunden später twitterte die transhumanistische Marionette Musk (oder X:ed, wie in X:ing?) Folgendes: „Wir sind in den letzten Stunden von Twitter, bevor wir zu X wechseln … Irgendwelche letzten Worte?“

Das ist lustig, da „X“ das Ende symbolisiert, wie im Tod (Osiris); sondern auch für Veränderung und Übergang.

Das ist abscheulich!

Außerdem ist in der Gematria, wie Sie wahrscheinlich wissen, X in englischer Reduktion „6“. Deshalb stellen sie Pornos mit den drei Buchstaben XXX dar, da diese für „666“, die Zahl des Biests, stehen.

Außerdem ist „X“ in der umgekehrten Ordinalgematrie „3“, also haben Sie 3 und 6 mit dem Buchstaben „X“ verknüpft, wie „drei Sechser“ (666) oder Sie haben 36, die Dreieckszahl von 666.

Auch die Zahl des Datums vom 24.07.23 ist 7+2+4+(23) = 36. Also, ja, „X“ an sich ist ein Symbol für „666“, die Zahl des Tieres, die mit dem Malzeichen des Tieres verbunden ist, mit dem Biest, das ist die digitale ID und im weiteren Sinne eine App wie diese – eine App, die sie alle beherrscht, ein komplettes digitales Gefängnis.

Außerdem ist der Tag der 24., X ist der 24. Buchstabe und es sind 24 Jahre vergangen, nachdem Musk 1999 „X.com“ gekauft hat.

Natürlich feiern die Schafe/Zombies/NPCs dies als eine Art großen Evolutionssprung, und wie gedankengesteuerte kleine Sklaven behaupten sie, „Xcited“ zu sein und flehen ihre Sklavenhalter um Funktionen wie „xVideo“ an, als ob das wäre besser als stark zensiertes YouTube oder eine der Controlled-Opposition-Plattformen .

Ich habe sogar Kommentare gesehen wie: „Wie hoch ist Ihre voraussichtliche Ankunftszeit im Bankgeschäft? Ich möchte Gelder als Primärbank übertragen.“

Hoffentlich kam das von einem Bot, der die Schafe auf die Idee konditionierte.

300x250

Gegenwärtig mag Twitter oder „X“ für manche noch nützlich sein, um Menschen mit Ihrer Nachricht oder Information zu erreichen, alles andere, was sie zu implementieren versuchen, sollte jedoch vermieden und boykottiert werden.

Der wahre Grund, warum Elon Musk Twitter kauft – ein totalitärer WeChat für die Welt

Schauen Sie sich das an. Sogar Mainstream-Medien enthüllen einige der satanischen Pläne von Elon Musk, die Versklavung der Weltbevölkerung zu unterstützen.

300x250 boxone

Vielleicht können wir uns jetzt, wie ich bereits gesagt habe, seit Musk auf der Weltbühne aufgetreten ist , alle darin einig sein, dass er ein Schauspieler und eine Marionette ist, die die Hände der verborgenen Hand regiert – und dass er kein Rebell gegen die Zensur ist, noch ein Verfechter der freien Meinungsäußerung – im Gegenteil, eine böse satanische Marionette, ein Feind der Menschheit, der auf unsere völlige Versklavung hinarbeitet.

Die Artikel, die am 5. Oktober, während des Jom Kippur (Versöhnungstag), dem heiligsten Tag im Judentum, in den Nachrichtenagenturen erschienen, sagten uns Folgendes:

Elon Musk lässt sich von Chinas führender Social-Media-Plattform WeChat inspirieren und plant eine Zukunft für Twitter .

„Der Kauf von Twitter beschleunigt die Entwicklung von X, der Alles-App “, twitterte er.

Ein gehirngewaschener Lügen-Vision-Zombie könnte denken: „Äh, hurr-durr, eine App für alles klingt praktisch. Ich kann den ganzen Tag online bleiben, Essen bestellen und viel Diabetes bekommen, ohne das Haus zu verlassen, hurr-durr.“

Allerdings wissen wir, die wir tatsächlich denken und ein wenig vorausschauen können, genau, wovon Musk spricht, und es stammt direkt aus dem Drehbuch des bösen dystopischen Jahres 1984, oder wie die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum und Ihre Regierung es gerne Agenda 2030 nennen.

Wenn Sie mit China und WeChat nicht vertraut sind, möchte ich Ihnen erklären, was es eigentlich ist. Es begann als einfacher und „unschuldiger“ Ersatz für Facebooks Messenger, eine Möglichkeit, über Textnachrichten, Emoticons, animierten Mist und Videos zu kommunizieren.

Der eigentliche Zweck war jedoch ein völlig anderer, und sie fügten langsam und sorgfältig neue kleine Funktionen, Leckerbissen und Anforderungen für WeChat hinzu, die alle als etwas Praktisches und Lustiges getarnt waren.

Auf diese Weise wurden die Leute langsam konditioniert und sahen nie das ganze Bild, dass sie tatsächlich ein riesiges 24/7-Überwachungsnetz aufbauen, um alles, was Sie tun, zu verfolgen und zu überwachen, mit digitaler ID und Gesichtserkennung, um Sie herauszufiltern, einem sozialen Kredit-Score System, um Sie auf dem Laufenden zu halten, und auch ein Zahlungsgateway, damit Sie sich daran halten müssen, sonst können Sie nichts kaufen (das Malzeichen des Tieres).

Diese App, WeChat, ist lediglich ein Überwachungs- und Kontrolltool der Regierung. Es zeichnet auf, was Sie tun, was Sie schreiben und sagen (Ihre Meinungen und Werte), wie viel Energie Sie verbrauchen, was Sie kaufen und was Sie essen, wohin Sie gehen, welche Menschen Sie kennen und wen Sie treffen, was Sie Ihr Geld ausgeben, Ihre finanzielle Situation (ob Sie Schulden haben oder nicht) und so weiter und so fort.

Die App ist auch das führende bargeldlose Zahlungssystem in China und wird tatsächlich benötigt, um in den meisten Geschäften bezahlen zu können und die meisten Rechnungen zu bezahlen.

Es ist in eine digitale ID integriert und für öffentliche Verkehrsmittel (Bus/Zug/U-Bahn) oder sogar für den Zutritt zu einigen öffentlichen Bereichen oder öffentlichen Gebäuden wie einer Bibliothek, einer Arena, einem Bad oder einem Museum erforderlich.

Es verfügt über einen eigenen Zensuralgorithmus, der Sie rund um die Uhr überwacht. Ihnen werden automatisch Geldstrafen auferlegt, wenn Sie sich schlecht benehmen, und es heißt tatsächlich, dass Sie verhaftet werden, wenn Sie sich gegen die Regierung aussprechen.

Das bedeutet auch, dass Sie nur über das schreiben und sprechen können, was akzeptiert wird, sonst wird es in Echtzeit zensiert und Sie erhalten möglicherweise eine Geldstrafe, die von Ihrem digitalen Portemonnaie oder von Ihrem Social Credit Score abgezogen wird.

Tatsächlich verfügt WeChat seit 2019 über eine „Deadbeat Map“, die es Nutzern ermöglicht, in einem Umkreis von 500 Metern nach Personen zu suchen, die ihre Rechnungen nicht bezahlt haben, nach Personen, die verschuldet sind und daher als „nicht vertrauenswürdig“ gelten, also können sich von ihnen fernhalten, wenn Sie geschäftlich oder gewerblich tätig sind.

Ihre Häuser sind auf der Karte in leuchtendem Rot als „Betrüger“ oder „Betrüger“ gekennzeichnet.

Dieses Biestsystem kann auch verwendet werden, um Polizei und Militär vor Menschenansammlungen zu warnen, die „Hotspots“ schaffen, beispielsweise bei der Vorhersage von Protesten und Unruhen – insbesondere, wenn Menschen mit ähnlichen Meinungen oder Ansichten in unmittelbarer Nähe zusammenkommen.

Oder um Sie bei gefälschten Pandemien zu warnen, Abstand zu halten oder eine Geldstrafe zu verhängen.

Wie Sie sich vorstellen können, sind die Möglichkeiten der Regierung und Kontrolle endlos. Dies kratzt nur an der Oberfläche.

Klingt das nach etwas, das Sie sich wünschen, etwas, das Sie sich für Ihre Kinder wünschen?

Nun, genau darum geht es bei der Agenda 2030 – und Ihre Regierung hat sich höchstwahrscheinlich bereits dazu verpflichtet. Das ist es, was die Spitze der Machtpyramide für den Westen und die ganze Welt will.

Und sie nutzen ihre Marionette Elon Musk als Aushängeschild für diese Technologie, für diese totale digitale Versklavung, um die Menschen zu konditionieren und zur Akzeptanz zu bewegen.

Und ich schätze, Sie haben bemerkt, wie Musk ihr Biestsystem nannte? Ja, „X“ – die Alles-App.

Also, ja, jeder, der Elon Musk anprangert oder für ihn wirbt, ist entweder ein Schwachkopf oder ein völliger Idiot.

Es sollte inzwischen mehr als offensichtlich sein – und dass wir, die wir sehen und ein wenig vorausdenken können, immer Recht hatten, wie wir es normalerweise tun.

Mehr über die Bedeutung „X“ können Sie im Bestseller „Der Hollywood-Code 2“nachlesen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle fünf Bücher für Euro 180,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 10.08.2023