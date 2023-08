Das Maui-Experiment! Wie Sie Lahaina zerstört haben, um eine Smart City Welt einzuführen (Video)

Teile die Wahrheit!

Kaum eine Woche ist es her, dass die Kleinstadt Lahaina auf Maui in Flammen aufging. Sie wurde komplett zerstört. Nach unbestätigten Meldungen soll sich die tatsächliche Zahl der Toten auf rund 1000 belaufen.

Und immer noch werden Menschen vermisst, viele sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In den Netzmedien überschlagen sich die Spekulationen, über die Gründe und Ursache für die schlimmste Brandkatastrophe in der Geschichte der Insel ist. Von Frank Schwede

Mittlerweile scheint sich die Befürchtung zu bestätigt, dass die Feuerhölle von Maui keine Naturkatastrophe war, sondern vorsätzliche Brandstiftung.

Glaubt man den Zeugenaussagen, war es ein gezielter Angriff auf die Zivilbevölkerung.

Anwohner berichten davon, dass die örtlichen Sicherheitskräfte die Stadt abgeriegelt haben, um die Menschen am fliehen zu hindern. Außerdem soll die gesamte Gegend von der Wasserversorgung abgeschnitten worden sein und auch die Warnsirenen haben nicht funktioniert.

Das hat die Katastrophenschutzbehörde von Hawaii mittlerweile bestätigt. Der Sprecher der Hawaii Emergency Management Agency, Adam Weintraub, sagt, „es gebe keine Aufzeichnung darüber, dass am Dienstag (als die Feuer ausbrachen, Anm. d. Red.) irgendwelche Warnsirenen mit dem Emergency Alert System von Maui ausgelöst wurden.

Lisa Panis, eine Anwohnerin, die in West-Maui lebt, sagte in einem Interview mit The Exposé: „Sie haben uns keine Warnung gegeben. Nichts. Keine Sirene, kein Alarm, rein gar nichts.“

Interessant ist, dass der Polizeichef von Maui, John Pelletier, während der Massenschießerei in Las Vegas im Jahr 2017 dort Einsatzleiter war. Pelletier wurde erst 2021 zum Chef des Maui Police Departement ernannt, nachdem er mehr als zwei Jahrzehnte in Las Vegas seinen Dienst versah.

Ist das nur ein Zufall oder steckt möglicherweise mehr dahinter? Obendrein hat Pelletier auch ausgezeichnete gute Kontakte zur Bundespolizei FBI und anderen Bundesbehörden.

Wie mittlerweile aus internen Kreisen bekannt wurde, wurden die örtlichen Sicherheitskräfte angewiesen, in einer zwölf Meilenzone den gesamten zerstörten Stadtkern abzusperren und eine komplette Nachrichtensperre zu verhängen.

Nur zwei Wochen vor der Brandkatastrophe trafen sich Vertreter der Demokraten mit Mitgliedern des Weltwirtschaftsforums und der Gates Foundation, um ein Abkommen zum Bau einer sogenannten 15-Minuten-Smart City zu schließen.

Kein leichtes Vorhaben, denn seit mehr als zwölf Jahren weigern sich die Einheimischen von Lahaina ihr Land und ihren Besitz an die Regierung zu verkaufen. Lahaina gehört gleich nach London zu den zweitteuersten Regionen der Welt. (Enthüllt! Energiewaffen der US-Luftwaffe/Raumfahrtstreitkräfte auf Maui stationiert (Ort der verheerenden Brände))

Sie fallen wie die Heuschrecken über die Opfer her

Hunderte Milliardäre aus aller Welt, einschließlich BlackRock haben alles versucht, einen Großteil große der Insel, einschließlich Lahaina, zu kaufen, – doch die Einheimischen haben nein gesagt und die Investoren wieder nach Hause geschickt.(Wurde Maui mit Energie- und Wetterwaffen in Schutt und Asche gelegt? )

Jetzt, nachdem alles in Schutt und Asche liegt, fallen genau diese Leute wie Heuschrecken über die Überlebenden der Katastrophe her, um ihre verbrannte Häuser und Grundstücke zu einem Spottpreis zu erwerben.

Augenzeugen berichten, dass Spenden zur Untersetzung der Opfer von sozialen Netzwerken blockiert werden, offenbar um die Menschen finanziell in die Knie zu zwingen. Eine Anwohnerin sorgt gerade mit einem Video auf Instagram weltweit für Schlagzeilen. Die Frau sagt:

„Ich bin so frustriert über Investoren und Makler, die die Familien anrufen, die ihr Haus verloren haben, und ihnen anbieten, ihr Land zu kaufen. Wie können sie es wagen, unserer Gemeinschaft das anzutun?

Wenn sie zu den Opfern gehören und angerufen werden, nennen Sie uns bitte den Namen der Firma, damit wir sie zur Rede stellen können.“

2020 war ein durchschnittliches Haus in Lahaina noch rund 600.000 Dollar wert, heute durchschnittlich eine Million Dollar. Der hawaiianische Gouverneur Josh Green die Einwohner von Lahaina, ihre Grundstücke an skrupellose Investoren zu verkaufen.

„Sie wären ziemlich schlecht informiert, wenn sie versuchen würden, unseren Leuten Land zu stehlen und dann hier zu bauen“, sagte der Gouverneur auf einer Pressekonferenz.

Auch wenn die Worte edelmütige klingen, sind sie es nicht. Beobachter vermuten eine clevere Taktik dahinter. Es existiert ein Video auf dem Green sagt, dass er „bereits über Möglichkeiten nachdenkt, wie der Staat dieses Land erwerben kann, um es in Wohnraum für Arbeitskräfte umzuwandeln, um es Familien zur Verfügung zu stellen oder um es auf Dauer als Gedenkstätte für die Menschen, die ihr Leben verloren haben, zu erhalten.“

Tulsi Gabbard, die von 2013 bis 2021 Hawaiis 2. Kongresswahlbezirk im Repräsentantenhaus vertrat, zeigt sich sichtlich erschüttert nach ihrem Besuch von Lahaina. Sie sagt, dass es faktisch keine Hilfe für die Menschen vor Ort gibt. Weder vom Roten Kreuz nach von der Regierung.

Nachdem US Präsident Joe Biden heftig für sein Grinsen und seine Aussage, „Kein Kommentar zu Hawaii“, kritisiert wurde, erwägt der Präsident laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses wohl nun doch, die Katastrophenregion zu besuchen.

Zuvor gab das Weiße Haus bekannt, dass Haushalte, die von den Feuern betroffen sind, eine einmalige Soforthilfe in Höhe von 700 Dollar erhalten sollen. Bidens politische Gegner bezeichneten die Summe als beleidigend im Vergleich mit den Hilfsgeldern an die Ukraine im Wert von mehr als 113 Milliarden Dollar.

Viele Kinder verloren ihr Leben

Offiziell ist die Brandursache nicht geklärt. Allerdings erinnern die völlig zerstörten Gebäude, von denen oft nur ein Häufchen Asche übrig geblieben ist, geschmolzenes Aluminium an die Busch- und Waldbränden in Kalifornien vor ein paar Jahren und den Anschlag auf das World Trade Center von New York: Auch an diesen Orten gab es diese typischen Bilder.

Augenzeugen wollen unmittelbar vor dem Ausbruch der Feuer einen seltsamen zum Boden gerichteten Lichtstrahl beobachtet haben, der von einer Energiewaffe ausgegangen sein könnte, die von einem Flugzeug oder Hubschrauber abgefeuert wurde. Siehe dazu Patent No: US 10,337,841 B2 vom 2. Juli 2019.

Tatsache ist, dass es die tödlichste Waldbrandkatastrophe in der modernen Geschichte der Vereinigten Staaten ist, die besonders vielen Kindern das Leben gekostet hat.

Die Theorie, dass dieses Feuer vorsätzlich ausgelöst wurde, um die Kleinstadt Lahaina komplett zu zerstören, klingt zwar verstörend, doch ganz ausschließen kann man sie nach derzeitigem Stan der Informationen nicht.

Aus einem Artikel des Weltwirtschaftsforums aus dem 2018 ist zu entnehmen, dass geplant ist, Hawaii zum ersten US-Bundesstaat zu machen, der vollständig mit sauberer Energie betrieben wird. Dazu gehört laut WEF auch der Bau einer Smart City, eine sogenannte 15-Minuten-Stadt.

Gouverneur Josh Green, der erst 2022 in sein Amt gewählt wurde, will die WEF-Agenda mit allen Mitteln vorantreiben. Deshalb legt Green den Schwerpunkt seiner Arbeit auf eine nachhaltige Entwicklung. Wörtlich sagt Green:

„Wir versuchen, bei Energie und Klima führend zu sein. Wir waren der erste Staat, der 100% erneuerbare Energien für die Stromerzeugung vorschrieb. Das ist eine Chance für einen kleinen Staat, der technisch gesehen einen kleinen Fußabdruck hat – aber aufgrund unserer Lage im Pazifik sind wir ein wenig stärker als unser Gewicht.“

Doch es ist es möglich, diese hochtrabenden Pläne in der alten City von Lahaina umzusetzen, weil vor allem viele Kleinunternehmer Greens Plänen bereits eine Absage erteilt haben? Das bedeutet, es blieb gar keine andere Möglichkeit, als das alte Stadtzentrum komplett abzureißen, um die Region für die Pläne des WEF fit zu machen.

Die Einwohner von Lahaina ließen sich nicht kaufen

Soviel steht schon einmal fest: Eine Smart-City wird die Produktivitätskraft deutlich einschränken, obwohl von den Planern immer wieder das Gegenteil behauptet wird. Die überwiegende Mehrheit der Einwohner wusste das und wollte nicht mitmachen. Ein namentlich nicht genannter Einwohner sagt:

„Ich möchte nicht dazu gezwungen werden, überwacht und verfolgt zu werden, wie viel CO2 ich bei meiner Arbeit verbrauche. Das ist ihr Plan, damit sie alles abschalten und kontrollieren können, wie sie wollen, so wie in China.“

Lahaina war keine Metropole wie an der benachbarten Westküste der USA, sondern eine historische Kleinstadt mit vielen kleinen Unternehmen, kleinen Restaurants Kunstgalerien und Souvenirläden. Wenn Touristen nach Maui kamen, gingen sie zuerst in diese bezaubernde Stadt.

Werden bald auch andere Städte wie San Francisco oder New York zerstört, um sie anschließend in eine smarte City zu verwandeln? Mit Sicherheit, doch wird das auf andere Weise geschehen,

Sie werden sich etwas einfallen lassen, Kleinunternehmer und Händler wirtschaftliche in die Knie zwingen, dass die aufgeben, so, wie das gerade mit der deutschen Wirtschaft geschieht.

Die Deindustrialisierung Deutschlands geschieht nicht durch Zufall, sie ist das Ergebnis grüner Politik, die ebenfalls die Interessen des Weltwirtschaftsforums vertritt und die Vorgaben eins zu eins umsetzt.

Das passiert seit Corona. In der Münchner City haben bereits viele kleine Einzelhändler ihren Pforten für immer geschlossen, weil sie sich die hohen Unterhaltskosten nicht mehr leisten. Ein wesentlicher Teil des Plans sind die hohen Energiekosten.

Vor allem in den USA setzen sich große Tech-Unternehmen für den Bau smarter Citys ein. Die Idee hinter der 15-Minuten-Stadt ist, dass alles, was man zum täglichen Leben benötigt, Lebensmittelgeschäfte, Friseure und Arztpraxen, bequem in 15 Minuten zu Fuß zu erreichen kann.

Lahaina könnte nach Meinung vieler Beobachter die erste Smart-City in den USA werden, weil sie viele Vorteile für die Planer bietet. Sie liegt auf einer Insel, es wird nicht viel Kontrolle brauchen, weil es nicht möglich ist, die Insel ohne Boot oder Flugzeug zu verlassen.

Maui ist also geradezu prädestiniert zum Experimentieren und Optimieren – ganz so, wie die Planer es möchten. Dann werden sie ihre Pläne irgendwann auf die großen Metropolen auf dem Festland ausweiten, auf Städte wie San Francisco, Los Angeles und New York.

Sie werden auch diese Städte auf die eine oder andere Weise zerstören müssen, um ihre smarten Pläne umsetzen zu können. Doch ganz sicherlich werden sie Los Angeles oder New York nicht wie Lahaina niederbrennen können, aber sie können Kleinunternehmen und Geschäftsleute terrorisieren, in dem sie kriminelle Banden in die Städte schicken, oder wie in Deutschland die Energiekosten in astronomische Höhe treiben. Es gibt viele Möglichkeiten.

WEF-Guru Klaus Schwab hat es schließlich schon vor ein paar Jahren gesagt: Ihr werdet nichts mehr besitzen und glücklich sein. Die dystrophen Pläne des WEF scheinen langsam Gestalt anzunehmen, auch wenn die Architekten und Handlanger des Forums noch immer versuchen, ihre Spuren zu verwischen: es wird ihnen auf Dauer nicht gelingen, weil ihre Pläne mittlerweile offen liegen und immer mehr Menschen davon Kenntnis bekommen werden.

Abschließend noch der Hinweis, dass Maui nicht die einzige Ferieninsel ist, die in Flammen steht. Auch auf der spanischen Insel Teneriffa ist ein Waldbrand außer Kontrolle geraten. Tausende Menschen mussten auch hier ihre Häuser verlassen.

Die Flammen haben mittlerweile eine Fläche von circa 8.400 Hektar Wald erfasst, eine Fläche von knapp 12.000 Fußballfeldern. Das Feuer wütet unterhalb des Vulkans in der Nähe mehrere Dörfer. Die Tourismuszentren sind nach Aussage eines Behördensprechers noch nicht betroffen.

