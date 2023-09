Australien führte Zwangsimpfung der Bevölkerung durch Aerosol-Versprühung durch

In einem 2015 auf LinkedIn erneut veröffentlichten Artikel wurde die absichtliche Freisetzung von DNA-Impfstoffen durch großflächiges Versprühen aus der Luft beschrieben.

Da in Kalifornien (USA) bereits Experimente durchgeführt wurden, wollte die australische Regulierungsbehörde für Gentechnologie eine Lizenz erteilen, die die absichtliche Freisetzung eines aus lebenden Bakterien bestehenden GVO-Impfstoffs in die Umwelt in vier Bundesstaaten erlaubt.

Das Folgende wurde am 24. März 2015 von Mar-Edward, O., Commonwealth Public Offical, Safety Professional, auf LinkedIn gepostet . Die Website, auf der der Artikel von The Real Agenda News veröffentlicht wurde, ist nicht mehr verfügbar. Den Artikel zur Wayback Machine haben wir jedoch HIER gefunden .

Nun, es scheint, dass die Regierung die Kontrolle über unser Leben übernommen hat, sie kontrolliert uns wie Sklaven und trifft Entscheidungen, ohne die Menschen in Australien zu konsultieren, sie kontrolliert uns wie Diktatoren, die denken, sie wüssten, was für SIE das Beste ist, indem sie unser Immunsystem zerstören und kontrollieren, was wir trinken.

Was wir essen, was wir einatmen und was wir unserem Körper und unserer Nahrung zuführen, ohne eine Wahl zu haben, schwächt es unser Immunsystem.

Was ist, wenn etwas schiefgeht, wer ist dann für die Vergiftung unserer Tiere und Menschen verantwortlich? (Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

Tja – endlich ist es soweit! DER LETZTE ZUG AUF DEM SCHACHBRETT – SIE WERDEN SCHEISSE AUS DEN LÜFTEN AUF DICH „SPRÜHEN“ – MACHEN SIE ES LEGAL – UND SIE KÖNNEN NICHTS DAGEGEN TUN! – aber mein Herr … ist das legal? Keine Sorge, ich werde es legal machen – Darth Sidious

Australien führt Zwangsimpfung der Bevölkerung durch Aerosol-Sprühen durch

Das Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ist dabei, einen Lizenzantrag von PaxVax Australia (PaxVax) für die absichtliche Freisetzung eines aus lebenden Bakterien bestehenden GVO-Impfstoffs in die Umwelt in Queensland, Südaustralien, Westaustralien und Victoria zu genehmigen.(PAUKENSCHLAG: Linienflug-Pilot mit 34 Jahren Erfahrung entlarvt das Chemtrail-Programm: „Sie machen das schon seit Jahren.“)

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde handelt es sich um eine begrenzte und kontrollierte Freisetzung gemäß Abschnitt 50A des Gene Technology Act 2000 (das Gesetz).

PaxVax beantragt die Genehmigung zur Durchführung der klinischen Studie eines gentechnisch veränderten bakteriellen Lebendimpfstoffs gegen Cholera. Sobald der Versuch begonnen hat, wird erwartet, dass er innerhalb eines Jahres abgeschlossen wird. Die Versuchsstandorte werden aus lokalen Regierungsgebieten (LGAs) in Queensland, Südaustralien, Victoria und Westaustralien ausgewählt.

PaxVax hat eine Reihe von Kontrollmaßnahmen vorgeschlagen, die ihrer Meinung nach die Verbreitung und Persistenz des gentechnisch veränderten Impfstoffs und des eingeführten genetischen Materials einschränken werden. Es besteht jedoch immer die Möglichkeit, dass diese Beschränkungen fehlschlagen und Wildtiere und Ökosysteme infizieren.

In den Vereinigten Staaten wurden Luftimpfstoffe gezielt gegen Tiere eingesetzt, wobei Plastiktüten zum Einsatz kamen, die von Flugzeugen oder Hubschraubern abgeworfen wurden.

Sanofi (einer der größten Impfstoffhersteller der Welt) hat Tochterunternehmen wie Merial Limited , die Raboral herstellen, einen oralen Lebendvirus, der für Menschen giftig ist, aber in großen Mengen an Wildtiere verbreitet wird.

Im Jahr 2006 schrieb Michael Greenwood einen Artikel für die Yale School of Public Health mit dem Titel „ Air Spraying Effectively Reduces Incidence of West Nile Virus (WNV) in Humans “.

[Weiterführende Literatur: Warum das West-Nil-Virus eine biologische Waffe ist , Modernes Ghana, 18. August 2018]

Laut Untersuchungen der Yale School of Public Health und des California Department of Public Health könne die Inzidenz von West-Nil-Virus-Fällen beim Menschen durch großflächiges Sprühen aus der Luft, das auf erwachsene Mücken abzielt, deutlich reduziert werden.

Im Rahmen des Mandats zum Sprühen aus der Luft gegen bestimmte Vektoren, die eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen, können Luftimpfstoffe, sogenannte DNA Vaccine Enhancements und Recombinant Vaccine against WNV, getestet oder verwendet werden, um die Menschen vor der Exposition gegenüber Vektorinfektionen zu „schützen“.

DNA-Impfstoffverbesserungen nutzen speziell Epstein-Barr-Viruskaside mit Multi-Human-Komplement-Klasse-II-Aktivatoren, um Antikörper zu neutralisieren. Die rekombinanten Impfstoffe gegen WNV nutzen Kaninchen-Beta-Globulin oder das Poly(A)-Signal des SV40-Virus.

In frühen Studien zu DNA-Impfstoffen wurde festgestellt, dass die Studien mit negativen Ergebnissen in die Kategorie zukünftiger Entwicklungsforschungsprojekte in der Gentherapie eingehen würden.

Während der Studien zur Poly(A)-Signalisierung des SV40 für WNV-Impfstoffe wurde beobachtet, dass WNV bei Personen, die Windpocken ausgesetzt waren, inaktiv bleibt, sodass bei Exposition gegenüber WNV-Luftimpfstoffen die Möglichkeit einer Freisetzung des Windpockenvirus besteht, erhöhen das Risiko einer Gürtelrose, die im Erwachsenenalter auftritt.

CALIFORNIA AERIAL SPRAYING für WNV und SV40

Von Februar 2009 bis heute kam es in Großstädten des US-Bundesstaates Kalifornien zu Luftangriffen für das WNV. Während des Sprühens in Anaheim, Kalifornien, war eine kaukasische Frau (Alter 50) starkem Sprühen ausgesetzt, während sie täglich mehrere Meilen zu Fuß ging.

In diesem Gebiet kam es mehrere Tage lang zu starkem Hubschrauberbetrieb. Nach dem Sprühen verspürte sie Benommenheit, Übelkeit, Muskelschmerzen und verstärkte Schmerzen im unteren Rückenbereich.

Mithilfe fortschrittlicher biologischer Überwachungstests wurde sie auf toxikologische Mechanismen untersucht, die mit der Pestizidexposition durch das Versprühen aus der Luft in Zusammenhang stehen.

Die Testergebnisse, zu denen auch Proteinbandentests mit PCR-Methoden (Protein Coupled Response) gehörten, waren positiv für KD-45. KD-45 ist die Proteinbande für das SV-40 Simian Green Monkey-Virus.

Zusätzliche Tests wurden für das Epstein-Barr-Virus-Kapsid und das Cytomeglia-Virus durchgeführt, die in der Biotechnik für Genübertragungssysteme durch virale Proteinhüllen- und adenovirale Proteinhüllen-Technologie verwendet werden.

Das Individuum war für beide positiv; Dies deutet auf eine sehr wahrscheinliche Exposition gegenüber einem DNA-Impfstoffabgabesystem durch nasale Inhalation hin.

Pentagon-Dokument enthüllt Impfpläne aus der Luft

In der vierteljährlichen FunVax-Überprüfung vom Juni 2007 listet der Bericht das Ziel eines Projekts mit der ID: 149AZ2 als Vorbereitung eines viralen Vektors auf, der die Expression eines spezifischen Störungsgens (VMAT2) in einer menschlichen Population hemmt/verringert.

In der Zusammenfassung wird außerdem darauf hingewiesen, dass sechs Methoden zur Virusverbreitung getestet wurden, darunter die Freisetzung in großer Höhe, die Freisetzung aus der Wasserversorgung, die Übertragung von Insekten und verschiedene Verbreitungsmethoden.

Dieser Artikel von Dave Mihalovic erschien zuerst auf TheViralPost. Dave Mihalovic ist ein naturheilkundlicher Arzt, der sich auf Impfstoffforschung, Krebsprävention und einen natürlichen Behandlungsansatz spezialisiert hat. [Die Website The Viral Post ist nicht mehr verfügbar. Eine Kopie des Originalartikels finden Sie HIER .)

