Die UN gründen eine Cyber-Armee, um die Agenda 2030 aggressiv voranzutreiben – WHO positioniert sich als globaler Gesundheitsdiktator

Teile die Wahrheit!

Die Friedenssicherungsabteilung der Vereinten Nationen hat ein Programm gestartet , um eine „digitale Armee“ junger Menschen zu rekrutieren, deren Aufgabe es sein wird, „falsche Informationen“ online aufzuspüren und durch „echte Fakten“ zu ersetzen.

Das als Kinshasa bekannte Programm sollte Menschen wie Blessing Kasasi ansprechen, eine 15-jährige „Frauen- und Kinderrechtsaktivistin“, die in Kinshasa zusammen mit 30 anderen jungen Leuten eines Staffelclubs ausgebildet wurde, die sich bereits im Juni zum Lernen trafen, wie man Inhalte zensiert.

„Ziel war es, ihre Kapazitäten im Kampf gegen Desinformation auszubauen, die in sozialen Netzwerken besorgniserregende Ausmaße annimmt“, heißt es bei den Vereinten Nationen zu dem Programm.

Bei der Schulung wurden junge Menschen wie Himlish Nketani Nsiala, ein Jurastudent an der Katholischen Universität des Kongo (Université Catholique du Congo), einer Gehirnwäsche unterzogen, um die Kunst zu erlernen, die „Nachrichten“ so zu präsentieren, wie die UN es möchte.

„Es hat keinen Sinn, ein gesendetes Bild für gerechtfertigte Zwecke zu nehmen, es aus seinem Kontext herauszureißen und es so zu manipulieren, dass es Schaden anrichtet“, wird Nsiala über die „Faktenprüfung“-Operation und deren Zielsetzung zitiert. (Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

UN-„Faktenprüfer“ werden darin geschult, „attraktive Videoinhalte zur Bekämpfung von Desinformation im Web“ zu vermarkten

Ein weiteres Modul, das speziell von Giscard Mido, einem der beiden Trainer im Bereich Digitales Marketing des UN-Programms, entwickelt wurde, zielt darauf ab, Kindern beizubringen, wie sie Propagandavideos erstellen können, um ihre Bemühungen zur „Faktenüberprüfung“ zu fördern.(Laut WEF müssen CBDCs „unter die Haut implantiert“ werden, wenn Sie an der Gesellschaft teilnehmen möchten)

„Wie erstellt man attraktive Videoinhalte, um Desinformation im Web zu bekämpfen?“ ist das Thema von Midos Modul, in dem weiter erörtert wird, wie das Telefon genutzt werden kann, um den Trend zu „Fake News“ umzukehren, von denen die UN sagt, dass sie „im Internet reichlich vorhanden“ sind.

„Zu diesem Zweck wurden den Teilnehmern die Mechanismen zur Sammlung und Verbreitung verifizierter Nachrichten zur Verfügung gestellt, insbesondere zur Bedeutung der Gegenprüfung von Informationen und deren Überprüfung an der Quelle“, teilten die Vereinten Nationen mit.

MONUSCO, so der Name der „Faktenprüfung“-Arbeit der UN-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (Demokratische Republik Kongo), wird den teilnehmenden Kindern die „wesentlichen Werkzeuge“ zur Verfügung stellen, die sie zum Erstellen von Videos und anderen Inhalten benötigen, unter anderem statten sie ihre Smartphones mit Bearbeitungssoftware aus.

Die kongolesische Bevölkerung ist das Hauptziel der MONUSCO-Bemühungen, die Verbreitung von „Desinformation“ zu bekämpfen, die nach Angaben der Vereinten Nationen „bereits mehrere Schäden mit ihren schädlichen Folgen innerhalb der Gemeinden verursacht hat“.

300x250

Indem die UN durch MONUSCO junge Menschen nicht nur mit Videobearbeitungs-, sondern auch mit Videoaufnahme- und Fotojournalismus-Fähigkeiten ausstattet, glauben sie, große Fortschritte bei der Säuberung des Internets von allen Informationen machen zu können, die die UN und ihre Unterstützer für „falsch“ halten.

„Diese Praktiken werden als Kriegswaffe eingesetzt, um die Friedensbemühungen von MONUSCO in der Demokratischen Republik Kongo zu untergraben“, sagte Prof. Guillaume Kingh-Farel, der andere an dem Programm beteiligte Trainer, der sich auf den Umgang mit sozialen Netzwerken konzentriert.

Mithilfe spezieller „Fake News“-Erkennungstechniken werden die an dem Programm beteiligten Auszubildenden nicht nur in der Lage sein, Fake News abzuwehren, sondern auch deren virale Verbreitung im Internet zu bekämpfen.

300x250 boxone

Es gibt auch Bestrebungen, „wahrheitsgemäße“ Informationen in sozialen Netzwerken zu verbreiten, indem „gleichzeitig objektive und glaubwürdige Informationen verbreitet“ werden, während gleichzeitig „Fake News“ beginnen, sich viral zu verbreiten.

„Der Staffelclub ist eine Struktur, die sich aus jungen freiwilligen Studenten zusammensetzt, die die Notwendigkeit verstanden haben, der Viralität falscher Informationen entgegenzuwirken, indem sie gute und wahre Informationen an ein breiteres Publikum verbreiten“, heißt es bei den Vereinten Nationen.

Wird die Welt im Jahr 2030 überhaupt wiederzuerkennen sein?

Die Weltgesundheitsorganisation positioniert sich als globaler Gesundheitsdiktator

Neu vorgeschlagene Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IHR) würden der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine diktatorische Kontrolle über die „öffentliche Gesundheit“ geben, zu der nun auch die freie Meinungsäußerung gehört, die als „Fehlinformation“ oder „Desinformation“ gilt.

Im Falle einer Ratifizierung würden diese Änderungen alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, einschließlich der Vereinigten Staaten, dazu zwingen, Impfpässe einzuführen. Mit anderen Worten: Wenn die nächste Plandemie eintritt, wird die WHO nur denjenigen erlauben, zu reisen, zu arbeiten, zu essen und zu leben, die die neuesten Impfvorschriften einhalten.

Der Generaldirektor der WHO würde auch die Befugnis erhalten, jederzeit einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, so wie es Donald Trump am 11. März 2020 als Reaktion auf das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) tat und das Land in eine Krise stürzte, in einen totalitären Polizeistaat.

Wenn die WHO ihren Willen durchsetzt, werden daraus globale Notstandserklärungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, die unweigerlich zu weiteren Lockdowns, Maskenpflichten, Impfpflichten, Reisebeschränkungen und allem anderen führen, was die Machthaber als endgültige Lösung für die nächste „Krankheitsangst“ für geeignet halten .

Der Plan der WHO besteht darin, einen Pandemievertrag in Kraft zu setzen, der es ihr ermöglicht, im Grunde die Angelegenheiten der gesamten Welt zu kontrollieren. Und das alles wird zu einer Zeit gefälscht, in der die Medien alle mit dem Skandal um „Laborlecks“ und den sogenannten „Lockdown-Dateien“ abzulenken.

„Ist das ein Zufall? Oder lenken sie uns ab, sodass es weniger Widerstand gibt?“ fragt die Internetseite Das Exposé . „Oder hoffen sie, dass die Weltbevölkerung darum betteln wird, dass die WHO die Macht übernimmt, weil unsere Regierungen uns im Stich gelassen haben?“

Wer sind sie? Nur 13 % des WHO-Budgets kommen von den Mitgliedsstaaten. Die anderen 87 % kommen größtenteils von privaten Institutionen und Einzelpersonen.“

Tatsächlich arbeitet die WHO derzeit an zwei Vereinbarungen, die ihre Befugnisse im Falle eines erklärten Gesundheitsnotstands oder einer Pandemie massiv erweitern werden: die IGV-Änderungen und der Pandemievertrag, die ähnlich sind, aber einen unterschiedlichen Geltungsbereich haben.

Zu den vorgeschlagenen Änderungen der IGV von 2005 gehört die Umstellung der Beratungstätigkeiten der WHO auf obligatorische Maßnahmen , selbst wenn es sich lediglich um einen potenziellen und nicht um einen tatsächlichen Notfall handelt. Diese Änderungen ermöglichen es der WHO auch, medizinische Behandlungen vorzuschreiben, was in vielen Fällen Vorrang vor der nationalen Souveränität hat.

„Die Annahme von Änderungsanträgen erfordert nur eine einfache Mehrheit“, stellt The Exposé fest, wie leicht diese Bedrohung Wirklichkeit werden könnte. „Es sind KEINE Unterschriften durch die Staats- und Regierungschefs und KEINE Abstimmungen im Senat oder Parlament erforderlich.“

Der Pandemievertrag birgt ähnliche Bedrohungen, schafft aber noch weitere. Dies würde es der WHO ermöglichen, den Arzneimittelzulassungsprozess willkürlich zu beschleunigen und jedes neue Notfallmedikament oder jeden neuen Notfallimpfstoff mit Höchstgeschwindigkeit auf den Markt zu bringen .

Der Pandemievertrag unterstützt und fördert auch die Gain-of-Function-Forschung, die vermutlich zur Entstehung und Auslösung der Fauci-Grippe geführt hat.

„Die Annahme des WHO CA+ erfordert eine Zweidrittelmehrheit der Weltgesundheitsversammlung und kann nach Unterzeichnung durch den Staatsoberhaupt in Kraft treten“, erklären Berichte.

Ein konzeptioneller Nullentwurf des Pandemievertrags wurde bereits im Dezember diskutiert und am 1. Februar 2023 den Mitgliedstaaten vorgelegt. Vom 27. Februar bis zum 3. März haben „relevante Interessengruppen“ und WHO-Mitgliedstaaten darüber nachgedacht, und das nächste, was passieren wird ist ein Fortschrittsbericht, der auf der 76. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2023 vorgestellt wird.

Wenn alles wie geplant verläuft, wird der endgültige Entwurf des Pandemievertrags der 77. Weltgesundheitsversammlung im Jahr 2024 zur Prüfung vorgelegt. Was die IGV-Änderungen betrifft, werden diese ebenfalls im Jahr 2024 der Weltgesundheitsversammlung vorgelegt.

Kommentare:

Die WHO sehe ich als Feind, weil diejenigen, die dort arbeiten und es kontrollieren, nicht vom Volk gewählt werden.

Auch sie müssen als solche behandelt werden.

Völlig im Besitz der Globalisten … wenn ihr Ziel darin besteht, mich zu vernichten (wie die vielen Todesfälle zeigen), dann muss es auch mein Ziel sein, sie zu vernichten.

Die Unterzeichnung des WHO-Pandemievertrags und die Übertragung der Souveränität an dieses globalistische Gremium ist zu großer Verrat.

Aber wir wissen, dass alle Regierungen Marionetten des WEF sind.

…

Die Narren sind links. Die Narren sind rechts.

Wenn Biden oder ein anderer „Unternehmenspräsident oder Premierminister“ vorgibt, Souveränität aufzugeben, gilt dies NUR für diejenigen, die direkt beim Unternehmen beschäftigt sind und Macht an die WHO abtreten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 29.09.2023