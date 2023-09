Dieses Jahr wird es wirklich ein „roter Oktober“

Teile die Wahrheit!

Auf den höchsten Machtebenen im Westen hat sich etwas Grundlegendes verändert. Die Zeichen sind überall. Die US-Regierung wird geschlossen. Der Verräter Mark Milley tritt Ende dieser Woche als Chef des Pentagons zurück. Von Benjamin Fulford

Hinweis: Benjamin Fulford ist ein kanadischer Investigativjournalist, der seit geraumer Zeit in Japan lebt. Er war Chefredakteur der Asien-Pazifik-Ausgabe des Forbes Magazine und hat mehrere Romane auf Japanisch geschrieben, darunter über den 11. September und „Die Macht der Mafia, die Welt zu regieren, und der Reset-Plan für die Menschheit“.

Er ist auch Sprecher der White Dragon Society und berichtet wöchentlich über die globale Machtverschiebung, die im Gange ist. Er verfügt über ein großes Netzwerk von Kontakten, das von Staatsoberhäuptern bis hin zu Mafiafiguren reicht, und erhält wöchentlich Informationen von allen Arten von Whistleblowern in Organisationen wie dem Pentagon, der CIA, dem Mossad, dem MI5, dem MI6, dem Vatikan, den Königshäusern und der P2/ P3 Freimaurerloge.

Warnung: Er stellt seit Jahren unbewiesene abenteuerliche Ankündigungen in Aussicht, wie Verhaftungen und Verschiebungen im Machtgefüge. Nichts von seinen Ankündigungen ist eingetroffen. Es werden geschickt Fakten mit Märchen vermischt. Seine Aussagen werden unkritisch in den Sozialen Medien verbreitet. Es besteht der Verdacht das er wie Q, die White Hats, White Dragon Family, etc. auch eine PsyOp ist!

Das Pentagon wird laut CIA-Quellen einen großen Aufräumvorgang durchführen, wenn General Charles Q. Brown am 1. Oktober die Macht übernimmt. Der massenmordende russische Chabad-Agent Wladimir Selenskyj verließ Washington mit leeren Händen. Rupert Murdoch und Michael Bloomberg treten zurück und vieles mehr.

Ein großes Zeichen der Veränderung ist die Veröffentlichung von Dokumenten, aus denen hervorgeht, dass die COVID-19-Pandemie eine Operation des US-Verteidigungsministeriums war, die auf Präsident Barack Obama zurückgeht. „Das Pentagon kontrollierte das COVID-19-Programm von Anfang an und alles, was uns gesagt wurde, war politisches Theater, um es bis hin zur FDA-Impfstoffzulassung zu vertuschen.“

Alle beteiligten Beamten, angefangen beim Verräter Mark Milley, werden wegen Kriegsverbrechen hingerichtet, versprechen Pentagon-Quellen

Unter der Oberfläche hat der MI6 außerdem grünes Licht für Atomangriffe auf Washington D.C., Genf und Tel Aviv gegeben, es sei denn, die Täter des Impfstoff-Massenmordes werden vor Kriegsverbrechertribunalen festgenommen.

Der MI6 sagt weiter, dass der irische Präsident und König Charles III. angewiesen wurden, bei BBC zu erscheinen, um zu sagen, dass sie verhaftet und kurzerhand entlassen wurden. Sollte dies nicht geschehen, so der öffentliche Chef des MI6, Richard Moore, würden sie „alles tun, was nötig ist, aber auf legalem Wege.“

Dies geschah, nachdem der (laut Mossad) gefälschte britische König Karl III. an einem Abendessen mit der ehemaligen jugendlichen männlichen Prostituierten und Rothschild-Sklavenpräsidentin Emanuelle Macron teilgenommen hatte, bei dem jeder der 160 Gäste auf Kosten der französischen Steuerzahler eine Flasche Wein im Wert von 2.772 Euro geschenkt bekam.

Als wir sie mit Beweisen dafür konfrontierten, dass ein falscher König Charles und ein falscher Papst Franziskus Kriegsverbrechen begangen hätten, sagten die P2-Familien Farnese und Orsini, die Leute dahinter seien Yehuda Teichtal, Aaron Teitelbaum und Riccardo Di Segni, die Oberrabbiner von Berlin , New York und Rom. Wenn dies wahr ist, dann sind diese Menschen Satanisten und keine Juden, weil sie die goldene Regel brechen, anderen gegenüber das zu tun, was Sie von anderen erwarten würden.

Wir fragten auch unsere FSB-Quellen, ob der Oberrabbiner von Moskau beteiligt sei. Die Antwort war „kompliziert“. Als sie nach Einzelheiten gefragt wurden, erklärten sie, dass mächtige Fraktionen in Russland rund um den Satanisten Dmitri Medwedew dem Todeskult Chabad gehorchen und auf einen umfassenden Atomkrieg drängen.

Die chinesischen Lotus-Freimaurer – zu deren 55 Millionen Mitgliedern auch Präsident Xi Jinping gehört – sagen, dass gegen Regierungsbeamte, die am Massenmord an COVID- und Impfstoffen beteiligt sind, Strafanzeige erstattet werden muss. Die Chinesen wissen auch, dass das Bio-Lab-Labor in Wuhan Glaxo gehört, Glaxo Eigentümer von Pfizer ist, Pfizer von Black Rock verwaltet wird und Black Rock die SOROS-STIFTUNG und damit die Octagon-Gruppe in der Schweiz verwaltet. Auch andere asiatische Geheimbünde sind sich dessen bewusst.

Die Lotus-Freimaurer sagen, dass ihre eigenen Nachforschungen über den COVID-Angriff bestätigen dass ein Virus aus einem US-amerikanischen Labor in Wuhan ausgetreten ist. Dies wurde dann als Vorwand benutzt, um Menschen auf der ganzen Welt einen „degradierten“ (劣化) Impfstoff zu injizieren.

Die Lotus-Freimaurer sagen weiter, dass sie die Beweise dafür prüfen, dass Wuhan mit elektromagnetischen Waffen angegriffen wurde, und sich diesbezüglich bei uns melden werden. Sie fügen hinzu: „Die Weißhüte auf der ganzen Welt sind in Bewegung… diese Leute werden alle verhaftet werden. Sie werden mehr und mehr Berichte über Verhaftungen auf der ganzen Welt sehen.“

Ein erstes Anzeichen dafür ist, dass die US-Regierung die Finanzierung des Wuhan Institute of Virology gestrichen hat, nachdem die Einrichtung keine Dokumente über Sicherheit und Gefahrenabwehr vorgelegt hat.

https://nypost.com/2023/07/18/us-government-cuts-funding-from-wuhan-lab-off-report/

Apropos Verhaftungen: Hier können Sie sehen, wie der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, letzten Dienstag im UN-Hauptquartier verhaftet wurde.

Nächste Woche wird Strafanzeige gegen die japanische Sklavenregierung erstattet, sagen andere Quellen aus der asiatischen Unterwelt. Wenn Premierminister Fumio Kishida und alle Mitglieder der japanischen Regierung, die in Impfstoffverbrechen verwickelt sind, nicht verhaftet werden, wird der asiatische Untergrund aktiv werden, sagen die Quellen.

Die Leser können dabei helfen, indem sie persönlich Mordanklagen gegen Beamte einreichen, die an der Verbreitung der Impfstoffe in ihrem örtlichen Polizeirevier beteiligt sind.

Die Polizei wird zum Handeln gezwungen sein, wenn sie Beweise dafür erhält, dass die Impfstoffe schädlich sind und nicht vor COVID schützen. Die nachstehende Tabelle zeigt beispielsweise, dass in Ländern, in denen die Bevölkerung mehr als zweimal geimpft wurde, die Sterblichkeitsrate zwischen 6 und 20 % lag. Die größte Autopsiestudie der Welt ergab die schockierende Statistik, dass 73,9 % der Todesfälle unter „Geimpften“ durch den Impfstoff verursacht werden. In Ländern, in denen nicht geimpft wurde, war die Sterblichkeitsrate normal.

Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass Personen, die eine COVID-19-Auffrischungsimpfung erhalten haben, im Vergleich zu ungeimpften Personen ein höheres Infektionsrisiko haben.

https://www.zerohedge.com/covid-19/journal-rejects-request-retract-study-suggesting-negative-covid-vaccine-effectiveness

Mit anderen Worten: Es ist nun wissenschaftlich erwiesen, dass die Impfstoffe Massenmord sind. Wenn die örtliche Polizei nichts unternimmt, zwingen Sie sie zum Handeln, indem Sie ihr mitteilen, dass Sie rechtlich befugt sind, die beteiligten Beamten persönlich zu verhaften und dies auch tun werden.

Wenn die Leser rechtliche Hilfe benötigen, können sie sich an Anwälte wenden, z. B. an die Gruppe internationaler Anwälte, die jetzt gegen die World Harm Organization kämpft.

https://jamesroguski.substack.com/p/international-lawyers-versus-the

https://worldcouncilforhealth.org/rejecting-monopoly-power/

https://worldcouncilforhealth.org/rejecting-monopoly-power-summary/

Da das Kontrollnetz der khasarischen Mafia darauf beruht, dass nur die Spitzenleute kompromittiert werden, wird diese Art von massenhaften, auf Beweisen basierenden Klagen gegen lokale Ärzte und Beamte, die Impfungen vorantreiben, die Entfernung der kompromittierten Führer erzwingen.

Es gibt bereits Anzeichen dafür, dass hochrangige khazarische Marionettenführer ihre Flucht vorbereiten. So sagen uns beispielsweise Beamte des kanadischen Geheimdienstes, dass der Massenmörder Justin Castrudeau plant, nach Costa Rica zu fliehen.

Unseren Quellen in Costa Rica zufolge ist Castrudeau vor einigen Wochen persönlich mit seinem Privatjet eingeflogen, um Immobilien zu inspizieren. „Er ist definitiv auf der Suche nach einem sicheren Ort, an den er fliehen kann, wenn er aus Kanada fliehen muss“, so die Quellen.

Castrudeau hat in der vergangenen Woche seine Kriminalität der Weltöffentlichkeit vor Augen geführt, indem er einen echten Nazi-SS-Offizier einlud, vor dem kanadischen Parlament zu sprechen. Auch der Kriegsverbrecher und massenmordende russische Chabad-Agent Vladimir Zelensky war bei ihm zu Gast.

Er ist jetzt ein internationaler Paria, was zum großen Teil auf seinen Kampf gegen Indien zurückzuführen ist. Nachdem er von der indischen Regierung beschuldigt worden war, den Terrorismus in Khalistan zu unterstützen, versuchte er den Spieß umzudrehen, indem er Indien beschuldigte, im vergangenen Juni in Kanada einen Sikh-Aktivisten ermordet zu haben. Nicht einmal enge kanadische Verbündete wie das Vereinigte Königreich und die USA unterstützten ihn dabei.

Der kriminelle Idiot versuchte dann noch einen draufzusetzen, indem er Sukhdool Singh, einen in Indien wegen Mordes gesuchten Mann, in Winnipeg, Kanada, erschießen ließ und versuchte, dies ebenfalls Indien anzulasten. Laut CSIS-Quellen wurde Singh von „angeheuerten Attentätern in Castrudeaus Auftrag“ getötet.

Die Situation ist so weit eskaliert, dass Kanadiern die Einreise nach Indien untersagt wurde und das indische Fernsehen droht, Kanada mit Atomwaffen zu bombardieren.

Jetzt scheint dieser Kriminelle einen Pipeline-„Notfall“ in Nord-Alberta zu planen.

Die Kanadier lassen sich von diesem Mann nicht mehr täuschen, wie man an der Begrüßung von Zelensky und Trudeau in der vergangenen Woche sehen kann.

Es sieht nun so aus, als ob die kanadischen Landwirte ihren Trucker-Kumpeln folgen werden, indem sie Ottawa stürmen und diesen Kriminellen zur endgültigen Flucht zwingen. Natürlich wird er gejagt und vor Gericht gestellt werden, egal wo auf diesem Planeten er sich zu verstecken versucht.

So verrückt Kanada jetzt auch erscheint, in den Vereinigten Staaten ist die Situation noch viel schlimmer. Der US-Regierung geht zum Beispiel das Geld aus, und sie muss Ende dieses Monats ihren Betrieb einstellen, obwohl sie „eine gesicherte Finanzierung bis Januar 2025“ haben sollte.

Es scheint, dass sie einfach die Bücher gefälscht haben und dabei erwischt wurden. Meine ehemaligen Kollegen bei Forbes berichten, dass die US-Regierung nicht in der Lage ist, über Staatsanleihen im Wert von 21 Billionen Dollar Buch zu führen.

https://www.forbes.com/sites/kotlikoff/2019/01/09/holding-u-s-treasuries-beware-uncle-sam-cant-account-for-21-trillion/?sh=209521d87644

Wie Tucker Carlson kommentiert:

Unser System bricht in Echtzeit zusammen. Wir sehen zu, wie das passiert. Wenn man die amerikanischen Medien liest, gibt es nur Geschichten über Kim Kardashian und jede Menge irrelevanten Mist über Transen und all dieses Zeug.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/our-system-collapsing-real-time-tucker-carlson-gives-bombshell-interview

Jetzt informieren uns CIA-Quellen: „Etwas Großes ist im Gange. Möglicherweise planen sie ihren gemeinsamen nächsten Schritt im Oktober, wenn die Fake-Biden-Zirkusshow die bis zum 15. Oktober fälligen Zahlungen nicht leisten kann.“

Ein Hinweis darauf, was für eine Art von Trick sie abziehen könnten, ist, dass die Regierung Biden illegale Einwanderer dafür bezahlt, dass sie direkt von ihren Heimatstädten in eine US-Stadt ihrer Wahl fliegen. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um Männer im militärischen Alter, die bei ihrer Ankunft einen Ausweis erhalten.

https://www.washingtonexaminer.com/news/washington-secrets/bidens-dhs-let-200-000-illegals-migrants-fly-direct-into-43-cities

Die Zirkusvorstellung von Joe Biden geht jedoch definitiv zu Ende. So ist zum Beispiel ein Video im Internet aufgetaucht, von dem viele glauben, dass es sich um einen Schauspieler handelt, der Biden darstellt – und der über einen hinteren Parkplatz und ohne Geheimdienst abreist.

Falls Sie es noch nicht herausgefunden haben: „Biden“ ist kompromittiert, und er hat sein Justizministerium als Waffe eingesetzt, um sein kriminelles Tun zu vertuschen.

Hier können Sie zum Beispiel sehen, wie Generalstaatsanwalt Merrick Garland sich weigert, sich zu der Möglichkeit zu äußern, dass Hunter Biden seine Kunst im Austausch für politische Entscheidungen verkauft.

Nun soll Hunter Biden am 3. Oktober wegen Waffenbesitzes vor Gericht erscheinen.

Für den Fall, dass Sie nicht glauben, dass die derzeitige US-Gesellschaft in den Bankrott getrieben werden muss, sei darauf hingewiesen, dass die rund 1,3 Millionen Soldaten im aktiven Dienst der Nation ab Oktober keine Zahlungen mehr erhalten. Diese Truppen leben bereits in kanalisationsverseuchten Unterkünften.

https://www.gao.gov/products/gao-23-105797

An den öffentlichen Schulen von Baltimore City, dem viertfinanziertesten Schulsystem des Landes, heißt es unterdessen: „An 40 % der High Schools in Baltimore City, an denen die staatliche Prüfung durchgeführt wurde, erreichte kein einziger Schüler ein gutes Ergebnis in Mathe. Kein einziger Schüler.“

https://www.zerohedge.com/markets/educational-homicide-13-baltimore-city-high-schools-have-zero-students-proficient-state

Wie eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums anmerkt:

„Die USA, in denen 5 % der Weltbevölkerung leben, verbrauchen 80 % der weltweiten Drogen. Das Land ist ein schwarzes Loch…“.

Eines der vielen Anzeichen dafür, dass Donald Trump „Biden“ ablösen wird, ist, dass immer mehr Beweise für eine gestohlene Wahl 2020 auftauchen. Zum Beispiel hat Wayne County, Michigan, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 nie rechtmäßig bestätigt, was Donald Trump zum Sieger machen könnte.

In der Öffentlichkeit werden immer mehr Rufe laut, die Biden-Show zu beenden. In der britischen Zeitung Telegraph heißt es beispielsweise: „Joe Biden wird gefährlich. Entfernt ihn jetzt, bevor es zu spät ist“.

https://www.telegraph.co.uk/news/2023/09/13/biden-is-becoming-dangerous-remove-him-before-its-too-late/

Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich der Wind in den USA gedreht hat, ist, dass Vladimir Zelensky in Washington auftauchte und um 24 Milliarden Dollar bat und mit leeren Händen abreiste.

Hier sind einige Kommentare prominenter US-Politiker zu Zelensky.

Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy:

Ist Zelensky in den Kongress gewählt worden? Ist er unser Präsident? Ich glaube nicht, dass ich mich zu irgendetwas verpflichten muss. Ich habe Fragen an ihn…

Lassen Sie sich von Zelensky nicht täuschen. Die Ukraine ist korrupt: Sie haben die Wahlen abgesagt … Sie haben die politischen Parteien verboten, sie sind in Kirchen eingedrungen, sie haben Priester verhaftet, also nein, es ist keine Demokratie, es ist ein korruptes Regime.

Abgeordnete Marjorie Taylor Greene:

„Zelensky ist diese Woche wieder in Washington und bettelt um die hart verdienten Steuergelder des amerikanischen Volkes. Unterdessen haben wir gerade erfahren, dass in der Ukraine noch mehr Geld gewaschen wird. Diesmal sind die Nutznießer Bill und Hillary Clinton. Wo immer es Korruption gibt, gibt es auch Bill und Hillary

Ein anderer Kommentator bemerkte:

Zelensky besuchte die USA persönlich, hielt eine Rede vor der UNO und kam mit einer Munitionsmenge nach Hause, die so gering ist, dass das Pentagon keine Zahlen nennen will, sowie mit einer Handvoll der schlechtesten Luftabwehrsysteme, die derzeit von einer Großmacht eingesetzt werden.

In der Armee nannten wir das „vor den Bus geworfen werden“.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/zelensky-leaves-washington-mostly-empty-handed-amid-mood-shift-west

Sogar die Propaganda-Presse der Konzerne hat ihren Tenor geändert. Nachdem sie Russland die Schuld gegeben hatte, sah sich die New York Times gezwungen, zu berichten, dass der Einschlag einer Rakete auf einem belebten Markt in der Ukraine von einer Rakete verursacht wurde, die von der Ukraine abgefeuert wurde.

In der Zwischenzeit hat Rupert Murdoch angekündigt, dass er als Vorsitzender von Fox und News Corp zurücktritt, während Michael Bloomberg angekündigt hat, dass er sich von dem nach ihm benannten Nachrichtensender zurückzieht. Hoffentlich können die Reporter von Bloomberg und Fox nun wieder die Wahrheit berichten.

Dieser Wandel wurde auch in Übersee bemerkt.

Washington hat seinen Partnern grünes Licht gegeben, den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelenski abzusetzen, da er zu einem Ärgernis geworden ist, wie der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko am Freitag auf einer Regierungssitzung erklärte.

Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki erklärte daraufhin, Polen werde die Ukraine nicht mehr aufrüsten, um sich auf seine eigene Verteidigung zu konzentrieren.

Der polnische Geheimdienst stellte außerdem fest, dass die EU der betrunkenen ukrainischen Flüchtlinge überdrüssig ist. Sie schickten uns dieses Bild. Die Bildunterschrift lautet: „Wir verkaufen Alkohol nur an Menschen mit deutschen oder EU-Dokumenten!“

Um zu sehen, wie realitätsfremd die EU-Führung wird, warnt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen: „Russland droht erneut mit dem Einsatz von Atomwaffen.“

Während Zelensky gemieden wurde, versammelten sich die Hintermänner der Farce wie die Clintons, der falsche Papst Franziskus und ihre BlackRock-Front in der Ukraine in der Hoffnung, mehr Geld zu bekommen.

In Wirklichkeit sind sie in der Ukraine, um einer Verhaftung und einer Anklage wegen Kindersexhandels zu entgehen, so Mossad-Quellen.

https://www.foxnews.com/world/clinton-global-initiative-announces-new-proposal-help-rebuild-ukraine-provide-humanitarian-support

Nachdem er in Washington abgewiesen worden war, nahm Zelensky an einem geheimen Treffen in New York City mit den Top-Finanziers des Landes teil, darunter die Private-Equity-Bosse von JPMorgan, Google und Blackstone, Medienmogul Michael Bloomberg, Ex-Google-Chef Eric Schmidt, Milliardär Robert Kraft und Diplomat Henry Kissinger.

https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-09-20-23/index.html

Zelensky verließ das Treffen, um die Satanistin Marina Abramovic zur ukrainischen Botschafterin zu machen. Für Neulinge: Hier ist die satanische Hexe und Influencerin Marina Abramovic, die echtes geronnenes Blut über das Bildnis eines Kindes gießt. Sie ist gut befreundet mit den Rothschilds, Clintons, Podesta, Gates und etwa 90% der Prominenten und Eliten. Diese Leute sind böse und psychotisch.

Auch die Juden wachen auf und erkennen die satanischen Verbrecher, die vorgeben, ihre Herrscher zu sein. Letzte Woche hat jemand 70.000 Seiten streng geheimer israelischer Dokumente an den Iran weitergegeben, wie iranische Quellen berichten. Dazu gehören alle israelischen Justizarchive, die mit dem Strafverfahren gegen Premierminister Benyamin Netanyahu zusammenhängen. „Eines dieser Dokumente berichtet über den Rückfall von Netanyahu und die Krankheit seiner Frau Sara“, so die Quellen. Sie fügen hinzu: „Ein sehr wichtiger Punkt ist, dass die streng geheimen Informationen im Besitz des Iran die Sicherheit des israelischen Regimes gefährden können.“

Dies geschah just zu dem Zeitpunkt, als der syrische Präsident Bashar Assad am Donnerstag zu seinem ersten Besuch in China seit Beginn des 12-jährigen Syrienkonflikts eintraf. Es sieht so aus, als würde bald etwas in oder mit Israel passieren.

Im Rest der Welt, vor allem in Afrika, hat der Wandel bereits begonnen. Letzte Woche wurde die Republik Kongo zum jüngsten Land, das ein korruptes neokoloniales Regime stürzte.

Bei der UNO haben die afrikanischen Staats- und Regierungschefs den von der khazarischen Mafia geführten Westen angeprangert. Der Staatschef der Zentralafrikanischen Republik beschuldigte am Donnerstag den Westen, eine Migrationskrise ausgelöst zu haben, indem er die natürlichen Ressourcen Afrikas durch Sklaverei und Kolonisierung geplündert habe.

Der Präsident von Ghana, Nana Akufo-Addo, beschuldigte die Kolonisatoren, ein Imperium auf der Tragödie der Afrikaner aufgebaut zu haben. „Reparationen für den Sklavenhandel müssen gezahlt werden. Es ist an der Zeit, dass Europa und die Vereinigten Staaten anerkennen, dass der enorme Reichtum, den sie genießen, auf dem Schweiß, den Tränen, dem Blut und den Schrecken des transatlantischen Sklavenhandels und der jahrhundertelangen kolonialen Ausbeutung beruht“.

Die Europäer ihrerseits sind dabei, die Jahrtausende alte Sklaverei zu überwinden. „Wir sehen ein Ende dieses Wahnsinns. Das amerikanische Volk hat die Nase voll, ebenso wie die meisten Europäer“, so die Mossad-Quellen.

Sie schickten uns dieses Video darüber, wie der israelische Geheimdienst die Palästinenser infiltriert hat, und warnten: „Das ist genau das, was sie auch in allen anderen Ländern tun… Sie sind ein intelligentes und raffiniertes Krebsgeschwür. Seine Beseitigung wird viel Arbeit erfordern, sowohl heikel als auch heftig.“

Die Menschen schlagen zurück. In Europa zerstören Aktivisten, so genannte Blade Runner, alle ULEZ-Verkehrskameras. Die Kameras, die in London demontiert wurden, sind hier zu sehen. https://is.gd/rgsCGF

In den USA wächst landesweit der Widerstand gegen Ärzte, die Kinder zu medizinischen Zwecken entführen.

Die khasarische Mafia wird jedoch nicht still und leise in die Nacht gehen. Ein Zeichen dafür war die Rede des Schauspielers, der sich als Biden ausgab, vor der UNO:

Nirgendwo ist [die Zusammenarbeit mit China] wichtiger als bei der Beschleunigung der Klimakrise… Wir sehen es überall: rekordverdächtige Hitzewellen in den Vereinigten Staaten und China; Waldbrände, die Nordamerika und Südeuropa verwüsten; ein fünftes Jahr der Dürre am Horn von Afrika; tragische, tragische Überschwemmungen in Libyen… die Tausende von Menschen getötet haben…. Wir müssen neue Partnerschaften aufbauen… um zusätzliche Finanzmittel in Billionenhöhe zu erschließen.

Auch UN-Chef Guterres meldete sich zu Wort und sagte später: „Die Menschheit hat die Tore der Hölle geöffnet“.

Übersetzt heißt das: Wir hatten über Billionen von Dollar oder wir werden weitere Wetterkriege entfesseln.

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2023/09/19/remarks-by-president-biden-before-the-78th-session-of-the-united-nations-general-assembly-new-york-ny/

Die Vereinten Nationen haben übrigens ein Dokument veröffentlicht, das besagt, dass „Kinder in Sex mit Erwachsenen einwilligen können“. „Die UNO ist voll von Pädophilen“, schrieb der ehemalige NHL-Star und kanadische Olympionike Theo Fleury auf Twitter.

Lassen Sie uns alle zusammenarbeiten, um der Horrorshow der westlichen herrschenden Klasse ein endgültiges Ende zu setzen.

…

