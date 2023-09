Es gibt keine Flüchtlingsinvasion: Die Lampedusa-Lügen der Mainstreammedien

Die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa wird – nicht erst, aber besonders seit letzter Woche – von Abertausenden Migranten überrannt. Die Insel hat den Notstand ausgerufen, die Bevölkerung ist völlig verzweifelt, ganz Europa deswegen in Aufruhr.

Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte: „Ich werde nicht zulassen, dass Italien zum Flüchtlingslager der Europäischen Union wird“ und kritisierte, dass „es in Europa keine Solidarität gibt“.

Der französische Innenminister Gérald Darmanin bestimmte kategorisch, sein Land werde keine Migranten aus Lampedusa aufnehmen. Frankreich wolle eine Position der Strenge.

Deutschland wird eine solche Position natürlich nicht einnehmen, obwohl es mit seinen bedingungslosen Sozialleistungen und dem Versprechen, jeden aufzunehmen, der Hauptverantwortliche für diese Völkerwanderung ist.

Dass die einheimische Bevölkerung von Lampedusa auf ihrer eigenen Insel längst in der Minderheit ist, dass Italiens Vizepremier Matteo Salvini von einem “Akt des Krieges” angesichts der nie dagewesenen Invasion von Migranten spricht, dass unzählige Video apokalyptische Bilder von dort zeigen:

Das ZDF ficht all dies nicht an. Folgt man den gebührenfinanzierten “Qualitätsjournalisten”, dann ist all dies nur rechte Propaganda und aufgebauschte Stimmungsmache. So hieß es in einem ZDF-Bericht gestern, Lampedusa gelte „ultrarechten Politikern als Beweis für das, was sie als “Überflutung” Europas mit Migranten bezeichnen”.

Zur Unterstützung bot man den französischen „Experten“ Pierre Henry auf, der verkünden durfte: „Jetzt ist bei ein paar Tausend Menschen von ‘Überschwemmung’ die Rede – das ist absurd.“

Das Ganze sei nur eine „Inszenierung der italienischen Behörden“ und ein rein logistisches Problem, behauptete er weiter. (Deutschland wird zur Kampfarena: Hunderte Afrikaner randalierten in Stuttgart – Eltern in Halle gründen Geleitschutz für Kinder)

Dem ZDF-Publikum NGO-Migrationsaktivist als “Experte” verklickert

Was das ZDF seinen Zuschauern, wie bei solchen Gelegenheiten üblich, vorenthielt, war der Umstand, dass Henry Gründer und Chef eines französischen Migrations-Lobby-Vereins ist.

Einem NGO-Förderer der Massenmigration wird hier also eine Bühne geboten und seinen völlig kontrafaktischen Äußerungen der Umhang neutralen Expertenwissens übergeworfen.(Asyl-Zwangszuweisung: Rathaus wird zum Flüchtlingsheim – Neubürgerkrieg in Deutschlands Städten und Straßen (Video))

Dass gerade bei ARD und ZDF sowohl scheinbare Zufalls-Interviewpartner unter “normalen Bürgern” wie umgekehrt auch “Experten” in ihrer wahren Identität gerne verschleiert werden, weil es sich bei ihnen immer öfter keinesfalls neutrale Stimmen, sondern um als solche nicht ausgewiesene Lobbyisten oder Parteimitglieder handelt, ist bereits bekannt.

300x250

So durfte auch die „auf Migration spezialisierte Geografin Camille Schmoll“, in Wahrheit eine Kollegin Henrys, behaupten, die italienische Regierung führe die permanente Überbelegung Lampedusas „absichtlich“ herbei, um daraus eine Krise zu machen.

Die Debatte werde durch „rassistische Argumente” befeuert, die mit „spektakulären Bildern” einhergingen, aber nicht die Realität der Migrationsbewegungen widerspiegelten.

Schmolls Meinung nach ließen die Migranten sich „mit einer besseren Koordination sehr wohl in Europa aufnehmen”. Die radikale Rechte nutze die Bilder für ihre Propaganda, um Angst zu schüren, empörte sie sich.

300x250 boxone

Dass mit jedem in Europa aufgenommen Migranten neue Anreize für immer neue Fluchtbewegungen geschaffen werden, geht solchen Fanatikern ebenso wenig in den Kopf, wie ihren linken Genossen in Deutschland.

Das ZDF macht sich hier wieder einmal zum unkritischen Verbreiter der völlig kontrafaktischen Behauptungen der Migrationslobby. Aber auch die Kollegen von der ARD sind nicht besser.

Obwohl nahezu ausschließlich junge Männer nach Lampedusa strömen, zeigte der “Norddeutsche Rundfunk” Frauen und Kinder zu der Ankündigung des französischen Innenministers, keine Lampedusa-Migranten aufzunehmen, wohl um dessen vermeintliche Herzlosigkeit zu unterstreichen.

In ihrer Not, diese in der Realität einfach nicht auffindbaren Bilder unter die Leute zu bringen, brachte die Tagesschau an zwei aufeinanderfolgenden Tagen dasselbe Foto.

Mit primitivsten Mitteln wird hier versucht, zu manipulieren und die Migrationskrise mal herunterzuspielen, mal sie zur rechten Propagandashow umzulügen. Das alles wird nichts mehr nützen.

Außer der deutschen, haben eigentliche alle Regierungen Europas erkannt, dass es um die nackte Existenz des Kontinents geht, der dem sicheren Untergang entgegentaumelt, wenn dieser unaufhörlichen Invasion nicht endlich Einhalt geboten wird.

Das Bild in dem NDR-Post berührt: Es zeigt eine Familie auf der Flucht, eine Frau und drei kleine Kinder. Aber das Bild zeigt nicht die ganze Realität – der NDR hat vom linken Bildrand eine Gruppe von Männern einfach weggeschnitten …

Orbán: “In diesem Jahr bisher 125.000 Versuche abgewehrt, die ungarische Grenze illegal zu überschreiten”

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán veröffentlicht ein Video über Versuche von Migranten, illegal die ungarische Grenze zu überschreiten, sowie einen scharfen Kommentar dazu. Zeitgleich haben sich aufgrund des Migrationsdrucks Serbien, Slowenien, Kroatien und Mazedonien entschlossen, die Balkanroute zu schließen.

Der ungarische Grenzzaun, auch “Südgrenzzaun” genannt, errichten die Ungarn als Reaktion auf die, 2015 durch Angela Merkel losgetretene “Flüchtlingskrise” an der serbischen und kroatischen Grenze. Die Grenze zwischen den Ländern Ungarn und Serbien ist 175 km lang, der Zaun erstreckt sich über die volle Länge.

Seither verhindert er das illegale Übertreten der ungarischen Grenze durch das Massenmigrationsheer. Nach Fertigstellung des ungarischen Grenzzauns zu Kroatien und Schließung der Grenze am 17. Oktober 2015 sank binnen 24 Stunden die Anzahl der illegalen Einwanderer von mehreren tausend auf wenige dutzend pro Tag und fiel im weiteren Jahresverlauf auf zumeist einstellige Werte.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán veröffentlicht am Mittwoch ein Video über Versuche von Migranten, illegal die ungarische Grenze zu überschreiten. Dies kommentiert er scharf auf X:

“Aktuelle Nachrichten von der ungarischen Grenze: Der Druck der illegalen Migration nimmt aufgrund der gescheiterten Politik Brüssels zu. Ungarn hat allein in diesem Jahr über 125.000 Versuche abgewehrt, die ungarische Grenze illegal zu übertreten. Wir werden unsere Grenzen weiter schützen, aber wir brauchen eine Änderung der Politik in Brüssel, wenn wir illegale Migration stoppen wollen.”

Nachfolgende Bilder zeigen einen serbischen Polizeieinsatzes nach einer Schießerei zwischen Migranten, bei der es einen Toten und drei Verletzte gab, die leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Schießerei fand im Wald von Hajdukovac nahe der ungarischen Grenze statt. Einsatzkräfte der regionalen Polizei und Gendarmerie nahmen mehrere Personen fest und beschlagnahmten zahlreiche Gewehre.

Wie Jouwatch berichtete, erreicht der Migrationsdruck auf Europa in diesen Tagen ein so beispielloses Ausmaß, dass sich nun die ersten Staaten entschlossen haben, endlich die Balkanroute zu schließen, die eines der wichtigsten Einfallstore für Migranten ist. Am Dienstag kündigte Slowenien an, nur noch Zuwanderer ins Land zu lassen, wenn sie dort Asyl beantragen wollten oder aus humanitären Gründen in Einzelfällen.

Darauf erklärten Serbien, Kroatien und Mazedonien, denselben Schritt zu vollziehen. Die serbische Regierung erklärte, man könne nicht „akzeptieren, ein Aufnahmezentrum für Flüchtlinge“ zu werden.

Auch der kroatische Innenminister Vlaho Orepic sagte sein Land werde nur noch Flüchtlinge mit gültigen Visa einlassen. zumindest offiziell ist die Balkanroute damit dicht. In Griechenland bildete sich schnell ein Rückstau von 36.000 Migranten, die nicht mehr über die mazedonische Grenze kamen.

Die Ungarn haben die Grenzen bislang tapfer verteidigt, bis zum heutigen Tag. Statt ihnen dafür dankbar zu sein, werden sie aus Brüssel und Berlin verklagt und mit Sanktionen überzogen.

Latest news from the Hungarian border: the pressure of illegal migration is mounting due to the failed policies of Brussels. Hungary has blocked over 125,000 illegal border-crossing attempts just this year. We will protect our borders, but we need a change in #Brussels if we want… pic.twitter.com/fnZStQV622 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 20, 2023

Offiziell: Die „Flüchtlinge“ wollen unser Geld

Jetzt ist es sogar ganz offiziell raus: Die „Flüchtlinge“ wollen unser Geld – und Faeser, ihre Genossen und die grünen Deutschland-Abschaffer wollen zig Millionen Migranten „ein besseres Leben“ ermöglichen – auf unsere Kosten.

Faeser hat in der Regierungsbefragung im Bundestag heute AUSDRÜCKLICH erklärt: „Weltweit nehmen Flucht vor Krieg und Terror zu und die Flucht zu einem besseren Leben.“

Gegen diesen verantwortungslosen Irrsinn gibt es in Deutschland nur eine Opposition, die AfD. Wir werden dagegen WIDERSTAND leisten. Und alle sind aufgerufen mitzumachen: Nur noch AfD wählen! 23 Prozent wollen das laut jüngster Umfrage, und es werden immer mehr Bürger, die genug haben von einer Ampel-Politik gegen Deutschland und seine Menschen.

Dänemarks Ziel: Asylzahlen auf null bringen. Deutsches Ampel-Ziel: Jedes Jahr Hunderttausende reinbringen, Pass und Wahlrecht verschenken an Analphabeten aus Afrika und Asien. AfD-Ziel: s. Dänemark – plus die sofortige Abschiebung aller Illegalen.

www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/knallhart-aber-erfolgreich-ist-dieser-asyl-kurs-ein-vorbild-fuer-deutschland-85449564.bild.html

Die Ampel will – anders als die sozialdemokratisch geführte Regierung in Dänemark – jedes Jahr Hunderttausende Migranten ins Land holen und unser Deutschland so verändern, dass wir es nicht wiedererkennen.

Und der Staatsfunk sorgt für die entsprechende Propaganda: Auf Lampedusa sieht es so aus: Tausende junge Männer, die mit Booten aus Afrika kommen, gehen in Europa an Land.

In der vergangenen Woche kamen mehr als 9000 Migranten dort an. Der Staatsfunk schafft es dennoch, die Nachrichtenlage zu manipulieren und bewusst ein falsches Bild der Lage zu vermitteln, um die Zuschauer zu täuschen.

Die Tagesschau sucht offenbar so verzweifelt nach kleinen Kindern unter den vielen Tausend jungen Männern, dass sie als tagesaktuelle Nachrichtensendung keine aktuellen Bilder vom Tag liefern kann, sondern alte Bilder nutzen muss, die in ihre Lügen-Propaganda passen.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/journalistenwatch.com/freiewelt.net am 22.09.2023