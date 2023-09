Forscher warnen, dass gefälschter Zucker „die menschliche DNA irreversibel verändert“

Teile die Wahrheit!

Eine neue Studie zu Sucralose – dem giftigen, aber beliebten zuckerfreien Süßstoff – hat ergeben, dass einer der Hauptbestandteile „die menschliche DNA irreversibel verändert“.

Neue in der Studie enthüllte Gesundheits- und Sicherheitsergebnisse zeigen, dass Sucralose, auch bekannt als Splenda, „genotoxisch“ ist, was bedeutet, dass es die menschliche DNA aufbricht.

Dies kommt zu den anderen belastenden Beweisen hinzu, die in der am 29. Mai im Journal of Toxicology and Environmental Health veröffentlichten Studie enthüllt wurden.

Theepochtimes.com berichtet: Wie Sucralose die DNA schädigen kann, ist ein Stoffwechselprozess. Wenn der Süßstoff verdaut wird, bildet er einen Metaboliten namens Sucralose-6-acetat.

Es wurde jedoch auch festgestellt, dass das Produkt selbst Spuren dieser chemischen Verbindung enthält. Zusammengenommen deuten die Ergebnisse dieser Studie und früherer Untersuchungen darauf hin, dass Sucralose eine Reihe gesundheitsschädlicher Probleme verursacht.

„Das ist nicht akzeptabel. Wir dürfen keine genotoxischen Verbindungen in unserer Nahrung haben“, sagte Susan Schiffman, korrespondierende Autorin der Studie, gegenüber The Epoch Times.

„Ich denke, wenn es heute der FDA vorgelegt würde, würden sie es nicht genehmigen. Die ursprünglichen Behauptungen gegenüber der FDA sind einfach nicht wahr. Ich weiß nicht, wie sie es verpasst haben.“ (Gesundheit: 9 Wege, um Fluoride (ein bekanntes Neurotoxin) aus deinem Körper zu entgiften)

Ursprüngliche Tests

Sucralose ist etwa 600-mal süßer als Haushaltszucker und wird in 15 Lebensmittelkategorien verwendet , darunter Getränke, Backwaren, Kaugummi, Gelatine und gefrorene Desserts.

Auf ihrer Website erklärte die FDA, sie habe die Sicherheit von Sucralose anhand von Studien zum Fortpflanzungs- und Nervensystem, zur Karzinogenität und zum Stoffwechsel ermittelt. Die FDA überprüfte auch klinische Studien am Menschen, um die Auswirkungen auf Patienten mit Diabetes zu untersuchen.

In der Genehmigung heißt es auch, dass es auf Genotoxizität untersucht wurde und „in einigen der Genotoxizitätstests schwache genotoxische Reaktionen zeigte“.

In dem Bericht heißt es jedoch weiter, dass es keine Hinweise auf eine krebserzeugende Aktivität gebe und „die Ergebnisse dieser Studien zur chronischen Karzinogenität übertreffen die Ergebnisse der Genotoxizitätstests, da es sich um direktere und umfassendere Tests des krebserzeugenden Potenzials handelt.“

Schiffman, außerordentlicher Professor in der gemeinsamen Abteilung für Biomedizintechnik der North Carolina State University und der University of North Carolina at Chapel Hill, sagte, dass viele der Studien aufgrund der Art und Weise ihrer Durchführung fehlerhaft seien, beispielsweise weil das Fettgewebe nicht untersucht wurde, sowie die Bioakkumulation und Kontrolle des Blutzuckerspiegels in Abständen von der Exposition.

„Wenn Sie Ihre Studien so gestalten, dass sie keine Wirkung haben, werden Sie keine Wirkung haben“, sagte sie. (Fluorid – Angriff auf die Gesundheit der Bevölkerung)

Eine Spur neuer Beweise

Die neue Studie stützt andere Forschungsarbeiten, darunter auch einige, die Schiffman in den letzten Jahren durchgeführt hat.

Im Jahr 2018 entdeckte ihr Team , dass Sucralose, die angeblich einfach den Magen-Darm-Trakt passiert, ohne verstoffwechselt zu werden, sich in Metaboliten namens Sucralose-6-Acetat umwandelt, eine fettlösliche Verbindung, die zwei Wochen nach der letzten Einnahme von Sucralose im Gewebe von Ratten verblieb.

In der neuen Studie führten die Forscher In-vitro-Experimente durch, bei denen sie menschliche Blutzellen dem Metaboliten aussetzten und auf Marker für Genotoxizität überwachten.

„Wir haben auch herausgefunden, dass Spuren von Sucralose-6-acetat in handelsüblicher Sucralose enthalten sind, noch bevor sie konsumiert und verstoffwechselt wird“, sagte sie in der Pressemitteilung.

„Um dies in einen Zusammenhang zu bringen: Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat einen Grenzwert für toxikologische Bedenken für alle genotoxischen Substanzen von 0,15 Mikrogramm pro Person und Tag festgelegt.

Unsere Arbeit legt nahe, dass die Spurenmengen von Sucralose-6-acetat in einem einzigen, täglich mit Sucralose gesüßten Getränk diesen Schwellenwert überschreiten. Und das berücksichtigt noch nicht einmal die Menge an Sucralose-6-Acetat, die als Metaboliten produziert wird, nachdem Menschen Sucralose konsumiert haben.“

Da frühere Untersuchungen auch einen Zusammenhang zwischen Sucralose und der Darmgesundheit gezeigt haben, setzten die Forscher auch Darmzellen dem Metaboliten aus und beobachteten eine erhöhte Aktivität in Genen, die mit oxidativem Stress, Entzündungen und Karzinogenität zusammenhängen, was auf erhebliche Risiken durch den Verzehr hindeutet.

Darüber hinaus wurde festgestellt, dass sowohl Sucralose als auch Sucralose-6-Acetat, wenn sie Darmepithelgewebe ausgesetzt werden, einen Zustand namens „Leaky Gut“ („Undichter Darm“) verursachen.

„Im Grunde machen sie die Darmwand durchlässiger. Die Chemikalien beschädigen die „Tight Junctions“ oder Grenzflächen, an denen Zellen in der Darmwand miteinander verbunden sind“, sagte Schiffman. „

Ein undichter Darm ist problematisch, weil er bedeutet, dass Dinge, die normalerweise mit dem Kot aus dem Körper gespült würden, stattdessen aus dem Darm austreten und in den Blutkreislauf aufgenommen werden.“

Sortieren nach Richtlinien

Die Epoch Times wandte sich mit der Bitte um Antwort an die American Beverage Association, antwortete jedoch bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht.

Im Jahr 2017 veröffentlichte der Verband als Reaktion auf eine andere Studie zu Sucralose eine Stellungnahme der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, in der die Sicherheit des in vielen Lebensmitteln und Getränken enthaltenen Inhaltsstoffs erneut bestätigt wurde.

„Dies ist eine wichtige Bestätigung, da Menschen auf der ganzen Welt auf Süßstoffe wie Sucralose als sichere und wirksame Mittel sowohl zum Abnehmen als auch zum Aufrechterhalten des Gewichtsverlusts vertrauen“, erklärte der Verband auf seiner Website.

Die American Heart Association und andere Organisationen bezeichnen kalorienarme Süßstoffe, künstliche Süßstoffe und kalorienfreie Süßstoffe als nicht-nutritive Süßstoffe (NNS), da sie keine ernährungsphysiologischen Vorteile wie Vitamine und Mineralien bieten.

Die AMA empfiehlt, zuckerhaltige Lebensmittel und Getränke durch NNS zu ersetzen, um die Kalorienzufuhr zu begrenzen, ein gesundes Gewicht zu erreichen oder aufrechtzuerhalten und einen stabilen Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten.

„Zum Beispiel ist der Austausch einer kalorienreichen Limonade durch eine Diätlimonade eine Möglichkeit, den Blutzuckerspiegel nicht zu erhöhen und gleichzeitig den Appetit auf Süßes zu stillen“, heißt es in einem Artikel auf der Website der AHA.

„Wir wissen nicht genau, ob die Verwendung von NNS in Lebensmitteln und Getränken dazu führt, dass Menschen jeden Tag weniger Kalorien essen oder trinken. Aber die Menge an zugesetztem Zucker in Ihrer Ernährung reduzieren? Dass wir es sicher wissen, ist eine gute Sache.“

Unabhängig von dieser Studie gab die Weltgesundheitsorganisation kürzlich eine kontroverse Warnung heraus , dass Zuckerersatzstoffe wie Sucralose das Risiko schwerer Gesundheitszustände wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Mortalität erhöhen.

„Es ist ein Multi-Milliarden-Dollar-Produkt, und es wird Widerstand geben“, sagte Schiffman. „Ich hoffe, dass jemand, der solche Entscheidungen trifft, etwas dagegen unternimmt. Zumindest muss es gekennzeichnet werden.“

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 07.09.2023