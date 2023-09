Leichtgläubige „Wahrheitsgläubige“ glauben immer noch, dass der Russland-Ukraine-Krieg real ist

Teile die Wahrheit!

Ich sehe immer noch viele Beiträge in den sozialen Medien, in denen behauptet wird, wenn man Selenskyj und die Ukraine unterstützt, unterstützt man die „Neue Weltordnung“ mit den bösen Vereinigten Staaten und der Europäischen Union im Rücken, aber wenn man Putin und Russland unterstützt, unterstützt man die Guten Jungs und so etwas wie das Entstehen eines Paradieses auf Erden? Von Joachim Bartoll

Ja, es ist gelinde gesagt peinlich. Absolut kein kritisches Denken, Urteilsvermögen oder Logik. Ich wiederhole einfach irgendeinen kranken CIA-Unsinn aus dieser offensichtlichen psychologischen Operation.

Und jetzt wiederholen Sie es nach mir: Der Russland-Ukraine-Krieg ist FAKE. Die Welt ist eine Bühne. Alle Schauspieler, die im Rampenlicht stehen, sind kontrollierte Marionetten, und alles, was inszeniert wird, dient dazu, die Pläne der Herrscher voranzutreiben.

Wenn der Krieg real gewesen wäre und so geführt worden wäre, wie echte Kriege vor ein paar hundert Jahren geführt wurden, bevor sich die „Elitefamilien“ hinter dem Jesuitenorden der katholischen Kirche zusammengeschlossen hatten, hätte Russland die kleine Ukraine innerhalb weniger Tage eingenommen.

Russland ist mit über 6 Millionen Quadratmeilen Landfläche und Ressourcen das größte Land der Welt, während die Ukraine 3,53 % der Größe Russlands ausmacht. Russland hat angeblich eine Bevölkerung von fast 100 Millionen, während die Ukraine angeblich 43 Millionen hat.

Ganz zu schweigen davon, dass Russland angeblich mit China „verbündet“ ist, dem drittgrößten und zweitbevölkerungsreichsten Land der Welt mit angeblich 1,4 Milliarden Einwohnern.

Wenn Kriege immer noch geführt würden und nicht völlig inszeniert und vorgetäuscht würden und wenn militärische Macht tatsächlich real und von Bedeutung wäre und nicht eine Illusion für die heruntergekommenen schlafenden Massen, wäre die Ukraine wie eine schlummernde kleine Fliege erschlagen worden.

Stattdessen haben sie 1,5 Jahre lang alberne computergenerierte Grafiken, Krisenschauspieler und inszenierte Requisiten mit sich herumgeschleppt; Und es geht immer noch weiter und hält die Schafe in der Trance, erhöhte Lebenshaltungskosten und andere erfundene Lügen zu akzeptieren, die auf diesem falschen Krieg basieren. (Der „Satan 2“-Atomraketen-Fake, der Weltraumraketen-Fake und der satanische „Barbie“ Film)

Tausende Ukrainer zeigen uns, dass jeder einzelne Nachrichtenbericht über angebliche Angriffe eine Fälschung ist, dass jedes zerstörte Gebäude lediglich Computergrafiken ist.

Wenige Tage nachdem uns die Medien zerstörte Gebäude und „kriegsähnliche“ Bilder gezeigt haben, filmen diese mutigen Seelen die Gegend, in der sich angeblich alles ereignet hat, und zeigen uns, dass sie völlig unberührt ist. Noch einmal: Es gibt keinen Krieg!

Was die Ukraine betrifft, so war der erste jesuitische Einfluss im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert mit der Gründung jesuitischer Colleges und Universitäten in Lemberg und Kiew zu beobachten.

Und was Russland betrifft, so ließ Katharina die Große nach der Unterdrückung in den 1770er Jahren immer noch die „201“ Jesuiten zu und beschützte sie sogar – und ihr Sohn und Nachfolger Paul I. bat Papst Pius VII. 1801 erfolgreich um die formelle Genehmigung der Jesuitenoperation in Russland.

Tatsächlich wurde Paul I. Großmeister des Malteserordens, der Freimaurerorganisation, die eng mit den Jesuiten zusammenarbeitet und als „Beschützer des Vatikans“ dient.

Obwohl Alexander I. im frühen 19. Jahrhundert versuchte, die Jesuiten zu vertreiben, nutzten die Jesuiten Anarchisten, um Russland zurückzuerobern, und sein Nachfolger Alexander II. wurde ermordet, was den Beginn des jesuitischen Geheimdienstes Okhrana (später 1917 Tscheka, KGB) darstellte 1954 und FSK/FSB 1995.)

In den 1880er Jahren kämpfte Russland mit dem Britischen Empire um die Vorherrschaft über die Welt, doch Anfang 1900 kam es durch Sachsen-Coburg zu einer Heirat der beiden Länder. Danach führten die Freimaurer über die Jesuiten den Kommunismus in Russland ein und spielten im geplanten Kalten Krieg mit den Vereinigten Staaten eine Rolle als „Bösewicht“, um die USA und Europa zu formen.

Und im Jahr 2000 erlebten wir, wie der ehemalige jesuitische KGB-Agent Wladimir Putin als Marionettenpräsident die Regentschaft übernahm, ein Symbol für die Wiedergeburt Rasputins.

Sowohl die Ukraine als auch Russland werden von einem Klub von Oligarchen regiert, die den alten Blutlinien angehören und den übrigen Elitefamilien Rechenschaft ablegen müssen. Sie alle arbeiten als Schwarmgeist zusammen.

Die Lektion hier ist einfach. Jedes einzelne entwickelte Land der Welt wird von den verborgenen Elitefamilien, den alten Blutlinien, durch den Jesuitenorden regiert, dem sie alle angehören.

Der Jesuitenorden ist in 112 Ländern weltweit tätig, und jedes einzelne College und jede Universität für die Elite wird von Jesuiten betrieben. Somit wird jede einzelne Person auf der Weltbühne gedankengesteuert und für ihre Position ausgewählt. Jeder folgt den Befehlen, die in den Plänen der Elitefamilien festgelegt sind.

Wolodymyr Selenskyj , Wladimir Putin , Papst Franziskus , Xi Jinping , Donald Trump , Barack Obama , Angela Merkel , David Cameron , Benjamin Netanyahu , Robert F. Kennedy Jr. und welcher Name auch immer Sie nennen möchten, es sind alles Schauspieler, denen unterschiedliche Rollen zugewiesen wurden, aber alle spielen für die gleiche Mannschaft.

So einfach ist das. Und wenn jemand Rouge machen würde, würde diese Person ersetzt.

Also, nein. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist nicht real. Und weil es nicht real ist, kann es keinen „Sieger“ geben. Und sobald sie ein Ende des inszenierten Krieges vortäuschen, wird dies zahlenmäßig sowohl ritueller Natur sein als auch der Förderung ihrer Agenda dienen.

Da es sich bei allem um Theater handelt, genau wie bei der Links-gegen-Rechts-Partei, sollte man sich nicht wie ein leichtgläubiges Schäfchen auf die Seite schlagen, sondern es als das entlarven, was es ist.

Nein, Russland marschiert nicht in der Ukraine ein, um sie vom „Deep State“ zu befreien

Und die Beschränkten und die Trump:ets überschwemmen die sozialen Medien erneut mit den zurückgebliebensten Ideen – dass Putin ein Superheld ist, der die Ukraine angegriffen hat, um dem Volk zu helfen, den berüchtigten „Deep State“ loszuwerden.

Und auch ein großes Nein, es gab keine „Biolabore“, die „Viren“ entwickelten, die in die Luft gesprengt wurden. Das ist noch zurückgebliebener. Viren gibt es nicht und die Explosionen waren nichts weiter als teures Feuerwerk.

Zum allerletzten Mal folgen sie ALLE dem Drehbuch ihrer Meister. Es ist alles Theater! Die Puppen und Schauspieler, die Präsidenten spielten, gingen alle auf dieselben Jesuiten- und Freimaurerschulen; Sie sind alle Freunde und spielen einfach bei allen geplanten Ereignissen und Ritualen mit. Nicht mehr, nicht weniger.

1992 gründete der Jesuit Klaus Schwab (Weltwirtschaftsforum) eine parallele Institution, die Schule „Global Leaders for Tomorrow“, die 2004 als „Young Global Leaders“ neu gegründet wurde. Bei dieser „Schule“ geht es um Gehirnwäsche und „Bildung“. „Marionetten für Rom und die Jesuiten, Marionetten, die nach ihrem Drehbuch als Gesichter für die unwissenden Massen auf die Weltbühne gestellt werden können.“

Zu den Mitgliedern der ersten Klasse im Jahr 1992 gehörten Angela Merkle, Nicolas Sarkozy und Tony Blair. Weitere bemerkenswerte Namen auf ihrer Liste sind Jacinda Ardern (Premierministerin von Neuseeland), Emmanuel Marcon (Präsident von Frankreich), Sebastian Kurz (ehemaliger österreichischer Bundeskanzler), Viktor Orbán (Premierminister von Ungarn) und Jean-Claude Juncker (ehemaliger Premierminister). Minister von Luxemburg und Präsident der Europäischen Kommission) und Annalena Baerbock (Vorsitzende der deutschen Grünen).

Weitere Mitarbeiter sind Bill Gates von Microsoft, Jeff Bezos von Amazon, Richard Branson von Virgin und Chelsea Clinton von der Clinton Foundation. Und natürlich sowohl Wladimir Putin als auch der Komiker Wolodymyr Selenskyj.

Ja, es gab einige erfundene und inszenierte Explosionen, wie ich bereits erwähnt habe. Nur Theater. Und die Medien werden mit Bildern von Krisenakteuren mit albernen Verbänden und gefälschten Propellerpanzern überschwemmt – darunter Videos und Bilder von Archivmaterial, die für diesen fabrizierten und inszenierten Krieg nicht einmal relevant sind.

Und ist die Militärstrategie nicht einfach genial? Ich meine, sie haben diesen inszenierten Krieg seit über einem Monat in den Medien angekündigt und beworben und ihn seit Beginn der Olympischen Spiele aufgebaut.

Wenn dies tatsächlich real wäre und Sie das Land in Ihrer Nähe annektieren würden, würden Sie es dann nicht tun, wenn jeder es am wenigsten erwartet? Machen Sie es sehr schnell und ahnungslos.

Würden Sie in Ihrer militärischen Taktik nicht eine Art Überraschungselement verwenden?

Nun, natürlich nicht. Weil es Theater und Ablenkung ist. Die Welt ist eine Bühne.

Dieses alberne Bild fasst alles zusammen:

Die Theaterstücke des Krieges. Gelangweilter Journalist mit herausgestreckter Zunge und einem gefälschten Propellerpanzer im Hintergrund.

Oder dieses. Es ist so gefährlich, dass der Reporter eine kugelsichere Weste und einen Helm trägt, während im Hintergrund einige Touristen mit ihrem Handy Fotos machen.

Kommt schon Leute, alles ist inszeniert!

Es gibt keinen Krieg!

…

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 09.09.2023