Russland hat den existenziellen Angriff von Nazi-Deutschland überwunden. Es wird dies auch gegen die verabscheuungswürdige NATO-Achse tun.

In dieser Woche kam es zu umfangreichen Luftangriffen auf die Russische Föderation mit massiven Drohnenangriffen aus der Luft. Sechs Regionen wurden angegriffen, darunter auch die Hauptstadt Moskau. Zu den Zielen gehörte auch die Region Kursk, wo sich ein Atomkraftwerk befindet.

Mehrere internationale Flughäfen in ganz Russland wurden vorübergehend stillgelegt. Dies ist eine unglaubliche Situation, in der russisches Territorium Ziel eines militärischen Angriffs ist, wie es ihn seit dem Großen Vaterländischen Krieg gegen Nazi-Deutschland nicht mehr gegeben hat.

Die US-Medien konnten ihre Freude über die Zunahme der Luftangriffe auf Russland kaum zurückhalten. Die New York Times begrüßte sie als “Moralverstärker” für die Ukraine, während CNN kryptisch anmerkte, dass das Kiewer Regime “ermutigt” sei, strategische Ziele in Russland anzugreifen.

Die bezeichnende Frage, die von CNN natürlich nicht gestellt wurde, lautet: Von wem ermutigt? („Vorhersagen“ über Kiews Misserfolg in Westmedien – Putin: Ukraine-Konflikt von Neidern zur Eindämmung Russlands provoziert)

Die meisten der ankommenden Drohnen wurden von der russischen Luftabwehr abgeschossen oder deaktiviert. Aber das ändert nichts daran, dass russisches Territorium jetzt Ziel von Massenangriffen ist.

Und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese “ermutigte” Militärkampagne von den Vereinigten Staaten und ihren NATO-Verbündeten, die das Nazi-Regime in Kiew bis an die Zähne bewaffnen, ermöglicht und geleitet wird.

Besonders aufschlussreich ist der Luftangriff, der diese Woche auf dem Flughafen von Pskow erfolgte. Berichten zufolge wurden mehrere russische Militärfrachtflugzeuge zerstört.

Der Ort liegt nur etwa 30 Kilometer von der nordwestlichen Grenze Russlands zu Estland und über 600 km von der Ukraine entfernt. Es ist fast sicher, dass die NATO-Mitglieder Estland und möglicherweise Lettland diesen Angriff auf Pskow ermöglicht haben. (Der Westen weiß, dass die Gegenoffensive der Ukraine scheitert – US-General: Ukrainern bleibt nur noch 30 bis 45 Tage Zeit)

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat die NATO offen beschuldigt, an den Luftangriffen auf russisches Gebiet beteiligt gewesen zu sein.

Die britische Zeitschrift The Economist berichtete außerdem, dass Hardware, Satelliten und Navigationslogistik der NATO für die Drohnenkampagne entscheidend waren.

Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des russischen Nationalen Sicherheitsrates, erklärte in dieser Woche, Russland habe nun die rechtliche Möglichkeit, direkt gegen NATO-Mitglieder in den Krieg zu ziehen. Er warnte, die Welt stehe am Rande eines nuklearen Flächenbrands.

Wir müssen hier einen Schritt zurücktreten und den Prozess des sprichwörtlichen Szenarios des kochenden Frosches sehen. Dieses beschreibt eine schleichende Situation, die sonst nicht toleriert würde.

Ein Frosch springt scheinbar von einem Topf mit kochendem Wasser zurück, aber wenn der Frosch in den Topf mit Wasser gesetzt wird, das dann langsam zum Kochen gebracht wird, wird er sich passiv seinem schlechten Schicksal ergeben.

Der Prozess scheint als Metapher für den Konflikt in der Ukraine zwischen dem US-geführten NATO-Block und Russland geeignet zu sein. Das Kiewer Regime wurde 2014 durch einen von der CIA unterstützten Staatsstreich gegen einen demokratisch gewählten Präsidenten installiert; es wurde von der NATO bewaffnet und ausgebildet, um trotz seiner abscheulichen Nazi-Bataillone ethnische Russen in der Ukraine anzugreifen; als Russland im Februar 2022 militärisch intervenierte, nachdem diplomatische Angebote von den USA und der NATO abgelehnt worden waren, ist der Konflikt in den letzten 18 Monaten stetig eskaliert, bis zu dem Punkt, an dem russisches Vorkriegsgebiet nun unter massive Luftangriffe gerät.(Eine düstere Warnung: Der Plan der USA, die Ukraine zum „Großisrael“ Europas zu machen)

Noch vor wenigen Monaten wäre ein solcher Massenangriff auf russisches Territorium durch NATO-Truppen undenkbar gewesen. Und doch sind wir jetzt an diesem erstaunlichen Punkt angelangt.

Es scheint kaum Zweifel daran zu geben, dass die Luftangriffe auf Russland eine Art Plan B sind, um das klägliche Scheitern des von der NATO unterstützten Regimes auf den Schlachtfeldern in der Ukraine auszugleichen.

Die vielgepriesene “Gegenoffensive”, die im Juni begann, hat sich für die NATO-Sponsoren zu einem Debakel entwickelt. Die Hinwendung zu Drohnenangriffen auf Russland scheint eine Änderung der Taktik zu sein, um die russische Bevölkerung zu terrorisieren und die Autorität des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu destabilisieren sowie von der militärischen Inkompetenz der NATO abzulenken.

Die russische Verteidigungsdoktrin schreibt den Einsatz von Atomwaffen vor, wenn die existenzielle Sicherheit des Staates bedroht ist. Bislang haben die von der NATO unterstützten Drohnenangriffe auf Russland diese Schwelle noch nicht erreicht. Aber der schrittweise Prozess bewegt sich gefährlich in diese schreckliche Richtung.

Würden wir den Spieß umdrehen, würde die Dreistigkeit noch deutlicher zutage treten. Kann sich irgendjemand auch nur eine Sekunde lang vorstellen, wie die Vereinigten Staaten reagieren würden, wenn ein ausländischer Gegner Luftangriffe auf Washington D.C. und andere strategische Zentren ermöglichen würde, wodurch Flughäfen geschlossen und militärische Infrastrukturen zerstört würden?

Tucker Carlson, der ehemalige Moderator von Fox News, sagte diese Woche, er glaube, dass die Vereinigten Staaten im kommenden Jahr auf einen katastrophalen heißen Krieg mit Russland zusteuern würden.

Er wies darauf hin, dass die Regierung Biden und die meisten Politiker in Washington aufgrund ihrer Arroganz, Ignoranz und irrationalen Russophobie nicht in der Lage sind, ein solches Ergebnis zu vermeiden. Die Lakaien der USA in der Europäischen Union sind ebenso erbärmlich in ihrer Duldung eines solchen Weltuntergangsszenarios.

In Anbetracht der unablässigen unverschämten Provokationen seitens der USA und der NATO ist die russische Nachsicht bemerkenswert. Es hat ein Stadium erreicht, in dem Russland das Recht hat, sich zu verteidigen, indem es NATO-Mitglieder direkt angreift.

Der Dritte Weltkrieg und das Ende des Planeten stehen unmittelbar bevor und konnten nur dank der immensen moralischen und militärischen Stärke Russlands verhindert werden.

Die amtierenden Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten und der Europäischen Union (mit einigen ehrenwerten Ausnahmen wie Ungarns Viktor Orbán) zeigen sich der Welt als die rücksichtslosen Verbrecher, die sie sind.

Sie sind bereit, den Tod von Millionen von Menschen und möglicherweise sogar die Auslöschung des Planeten zu riskieren.

Russland hat den existenziellen Angriff von Nazi-Deutschland überwunden. Es wird dies auch gegen die verabscheuungswürdige NATO-Achse tun. Die ungeheure Stärke des russischen Volkes und seine militärische Verteidigung werden dies gewährleisten.

Das endgültige Schicksal der korrupten westlichen Staaten ist jedoch ein endgültiges, historisches Scheitern. Je länger dieser geopolitische Konflikt in der Ukraine andauert, desto tiefer wird der fatale Schaden für die westlichen Anmaßungen von moralischer Autorität, Regierungsführung und ihrer kriegsgetriebenen kapitalistischen Wirtschaft sein.

Die kochenden Frösche sind nicht in Russland.

Sie sind in den endemisch korrupten westlichen Regimen.

Peskow: Kiewer Regime hat viele Verbrechen begangen, die es vor ein internationales Tribunal bringen könnten

Das Kiewer Regime hat eine Reihe von Verbrechen begangen, die vor einem internationalen Tribunal geprüft werden könnten. Diese Meinung vertrat der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, in einem Interview mit der Zeitung Iswestija.

„Das Kiewer Regime hat viele Dinge getan, die ein internationales Tribunal auf den Plan rufen könnten, das ist unbestreitbar. Die Gräueltaten des Regimes sind bekannt, und die noch unbekannten werden dank der harten Arbeit unserer Ermittler, darunter auch Diplomaten, bald ans Licht kommen.“

Ihm zufolge sei es noch zu früh, um zu sagen, wie und wann dies geschehen werde. Peskow fügte hinzu:

„Das Wichtigste ist, alles gründlich zu dokumentieren, es für die Geschichte aufzubewahren und es den heutigen Generationen zu präsentieren, damit sie klar verstehen, mit wem wir es zu tun haben.“

Putin über potenzielle Verhandlungen mit Kiew: USA müssen Selenskijs Gesprächsverbot aufheben

Falls Washington tatsächlich davon ausgeht, dass Kiew zu Verhandlungen mit Moskau bereit ist, muss es die Anordnung des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij, die jegliche Verhandlungen verbietet, rückgängig machen. Dies erklärt das russische Staatsoberhaupt Wladimir Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC behauptet, dass die Ukraine zu Verhandlungen bereit sei. Damit die Gespräche jedoch aufgenommen werden könnten, müsse Russland seinerseits Bereitschaft zeigen.

Bei der Plenarsitzung des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok erklärt Russlands Präsident Wladimir Putin, dass die ukrainischen Streitkräfte im Rahmen der Gegenoffensive keine Erfolge erzielen.

Darüber hinaus erleide Kiew enorme Verluste. Allein seit dem Beginn der aktuellen Gegenoffensive habe das ukrainische Militär rund 71.500 Soldaten verloren.

Quellen: PublicDomain/strategic-culture.su am 12.09.2023