Während kaum jemand zusah, trafen die Verantwortlichen der UN eine siebenjährige Vereinbarung zur Umsetzung einer einheitlichen globalen Agenda

Haben Sie von der Vereinbarung gehört, die die Staats- und Regierungschefs der Welt beim „SDG-Gipfel 2023“ Anfang dieser Woche bei den Vereinten Nationen verabschiedet haben? Von Michael Snyder

Am Montag und Dienstag versammelten sich Beamte aus aller Welt in New York City, um ihre Nationen zu verpflichten, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung in den nächsten sieben Jahren vollständig umzusetzen.

Wenn Sie mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung nicht vertraut sind, können Sie sie hier finden . Sie sind im Wesentlichen eine Blaupause dafür, wie die Globalisten die Welt führen wollen.

Nahezu jeder Bereich menschlichen Handelns wird von den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung abgedeckt und es müsste in den nächsten sieben Jahren extreme Maßnahmen ergreifen, um alle Ziele fristgerecht zu erreichen.

Aber genau darum ging es beim „SDG-Gipfel 2023“.

Führungskräfte aus der ganzen Welt kamen zusammen und versprachen, alles Notwendige zu tun, um diese Ziele rechtzeitig zu erreichen.

Sie nennen es „eine neue Phase des beschleunigten Fortschritts“. Das Folgende stammt direkt von der offiziellen UN-Webseite zu diesem Gipfel …

Der SDG-Gipfel 2023 fand am 18. und 19. September 2023 in New York statt. Es markierte den Beginn einer neuen Phase beschleunigter Fortschritte auf dem Weg zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung mit hochrangigen politischen Leitlinien für transformative und beschleunigte Maßnahmen bis 2030.

Der vom Präsidenten der Generalversammlung einberufene Gipfel markierte die Halbzeit der gesetzten Frist für die Verwirklichung der Agenda 2030 und der Ziele für nachhaltige Entwicklung. (Klaus Schwab begrüßt die Ankunft der „Neuen Weltordnung“, während das WEF die Kontrolle über Nationen übernimmt (Video))

Es war das Herzstück der hochrangigen Woche der Generalversammlung. Es reagierte auf die Auswirkungen zahlreicher und ineinandergreifender Krisen, mit denen die Welt konfrontiert ist, und soll ein Gefühl der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Agenda 2030 neu entfachen.

Die Globalisten haben tatsächlich die Absicht, die Agenda 2030 und die Ziele für nachhaltige Entwicklung bis zur Zusammenkunft der UN-Generalversammlung im September 2030 umzusetzen.

Das ist erst in sieben Jahren der Fall und die Uhr tickt.

Während des „SDG-Gipfels 2023“ verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs der Welt „eine umfassende politische Erklärung“, in der sie sich verpflichteten, die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung innerhalb der nächsten sieben Jahre zu erreichen …

Zum Auftakt der zweiten Hälfte der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung haben die Staats- und Regierungschefs der Welt heute auf dem SDG-Gipfel 2023 eine umfassende politische Erklärung verabschiedet, um ihr gemeinsames Engagement für die Beendigung von Armut und Hunger überall, die Bekämpfung von Ungleichheiten innerhalb und zwischen Ländern und den Aufbau friedlicher Gesellschaften zu bekräftigen.(Laut WEF müssen CBDCs „unter die Haut implantiert“ werden, wenn Sie an der Gesellschaft teilnehmen möchten)

Die Annahme des 10-seitigen Dokuments durch die Staats- und Regierungschefs sowie der hohen Vertreter, die sich im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York versammelten, erfolgte zu einem kritischen Zeitpunkt angesichts globaler Krisen – einschließlich bewaffneter Konflikte, negativer Klimaauswirkungen und der anhaltenden Auswirkungen von der COVID-19-Pandemie – gefährden die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) bis 2030.

Die „Politische Erklärung“ ist 10 Seiten lang und Sie können sie hier selbst lesen.

Auf der fünften Seite des Dokuments wird uns gesagt, dass es „dringend notwendig ist, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Rückgänge umzukehren und den Fortschritt bei der Verwirklichung der Agenda 2030 und der Umsetzung der SDGs zu beschleunigen“.

Wie wird es also aussehen, wenn wir den Fortschritt in Richtung dieser Ziele „beschleunigen“?

Nun, wie Paul Joseph Watson berichtet hat, wird auf jeder einzelnen Wohnstraße in Wales eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 32 Kilometer pro Stunde verhängt …

Wie würden Sie sich fühlen, wenn jede einzelne Straße in Ihrer Gemeinde eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 32 Kilometer pro Stunde hätte?

Leider werden solche extremen Maßnahmen bald überall auf der Welt umgesetzt.

Die Globalisten sind absolut entschlossen, ihre Klimaziele zu erreichen, und der Rest von uns wird darunter leiden.

Auf der zehnten Seite des Dokuments, das die globalen Staats- und Regierungschefs der Vereinten Nationen gerade verabschiedet haben, wird vom „Gipfel der Zukunft im Jahr 2024“ gesprochen …

Wir freuen uns auf den Zukunftsgipfel im Jahr 2024 als wichtige Gelegenheit, um unter anderem die Umsetzung der Agenda 2030 und ihrer SDGs zu beschleunigen.

Dieses äußerst wichtige Treffen wird nur zwei Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Bei diesem Treffen sollen die UN-Mitgliedstaaten einen sogenannten „Zukunftspakt“ verabschieden.

Über den „Zukunftsgipfel“ und den „Zukunftspakt“ können Sie hier auf der offiziellen UN-Website lesen .

Auf dieser Seite geben die Vereinten Nationen offen zu, dass einer der Zwecke des „Gipfels der Zukunft“ darin besteht, „ein stärkeres internationales Reaktionsschema für komplexe globale Schocks einzuführen und dabei die Einberufungsbefugnis des Generalsekretärs in Form eine Notfallplattform … zu maximieren.“

Ich habe bereits über diese „Notfallplattform“ geschrieben, die vorgeschlagen wird.

Im Wesentlichen wird den Vereinten Nationen im Falle eines größeren „globalen Schocks“ die Befugnis übertragen, „sicherzustellen, dass es eine einheitliche, globale Reaktion auf die Krise gibt“.

Was für ein „globaler Schock“ würde also diese Notstandsbefugnisse auslösen?

Nun, in einem vor einiger Zeit veröffentlichten UN-Strategiepapier wurde erklärt, dass eine zukünftige Pandemie, ein „Großereignis im Weltraum“ oder sogar „unvorhergesehene Risiken“ alle in Frage kämen.

Letztlich könnte nahezu jede Art von Krise als Rechtfertigung für die Aktivierung dieser neuen „Notfallplattform“ herangezogen werden.

Und sobald es aktiviert ist, hätten die UN-Beamten die Macht, die ihnen übertragenen Notstandsbefugnisse auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

Es versteht sich von selbst, dass dies ein äußerst beängstigender Vorschlag ist.

Wir wollen auf keinen Fall, dass die UN über weltweite Notstandsbefugnisse verfügt, die auf unbestimmte Zeit verlängert werden könnten.

Leider steht die Biden-Regierung voll und ganz hinter diesem Plan.

Und im kommenden September werden die USA der Verabschiedung des „Zukunftspaktes“ zustimmen.

Natürlich beeilen sie sich deshalb, dies zu erledigen.

Mit Biden im Weißen Haus können die Globalisten ihre Agenda deutlich voranbringen.

Aber sobald er geht, wird es viel schwieriger.

Zeit ist also von entscheidender Bedeutung.

Ich wünschte, mehr Amerikaner würden verstehen, was die Globalisten zu tun versuchen, aber leider reden die Mainstream-Medien kaum darüber.

Wir leben in so gefährlichen Zeiten, und diejenigen, die unsere Freiheiten untergraben wollen, sind absolut unerbittlich.

…

