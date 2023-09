Wir befinden uns in einem psychologischen und spirituellen Krieg! (Video)

Teile die Wahrheit!

Die Menschheit steht vor dem größten Wandel ihrer Geschichte – verbunden mit Veränderungen, die nicht immer leicht sind zu ertragen. Viele Menschen sind überfordert und stellen sich die Frage, was sie tun können, dass sich die Erde wieder zu einem besseren Ort wandelt.

Interessante Antworten auf diese und weitere interessante Fragen rund um den Zeitenwandel kommen von Blaubeerwald-Gründer Martin Strübin und Patrick Schönerstedt von Blaupause TV. Von Frank Schwede

Wenn statt Frieden Krieg herrscht, wenn soziologische Störungen allerorts zunehmen, politisches Chaos zum Alltag wird und Ärzte ihren Patienten lebensgefährliche Impfungen verabreichen, die sie selbst nicht nehmen, dann wird es höchste Zeit zu handeln.

Spätestens jetzt ist jeder von uns gefragt, der Menschheit zu helfen, sie in ein höheres Bewusstsein zu heben, denn ohne ein höheres Bewusstsein wird es keine Zukunft geben – zumindest keine positive

Tatsache ist: das Spiel in der 3D-Matrix wird von Tag zu Tag skurriler und vor allem unberechenbarer, weil die Dunkelkräfte mittlerweile mit offenem Visier kämpfen und sich vor der Bevölkerung nicht mehr verstecken, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Dazu Blaubeerwald-Gründer Martin Strübin:

„Sie spielen nicht mehr Versteck, es wird Vollgas gegeben, es wird jetzt wirklich umgesetzt, ganz konkret, es wird kein Blatt mehr vor den Mund genommen, alles ist jetzt direkt sichtbar.

Das können wir alles sehen, nicht nur an den Wetteranomalien, an den Superbränden – es ist wirklich spannend, auch energetisch, wenn man betrachtet, was jetzt alles so läuft in diesen Tagen.“

Es sind eben stürmische Zeiten, die alles offengelegen, was Patrick Schönerstedt nur begrüßt, weil es nach seinen Worten langsam an der Zeit ist, dass sich die Menschen klar positionieren und die Zeichen der Zeit richtig deuten und entsprechend handeln und in die Gänge kommen.

Schönerstedt sagt:

„Ich empfinde für mich, dass es jetzt wichtig ist, weniger darüber zu jammern, was alles schief läuft, weil das wissen wir alles, sondern dass wir jetzt strategisch anfangen zu handeln, dass jeder für sich sein Leben wieder in den Griff bekommt.

Was diese Dinge in uns auslösen sollen, ist, endlich den Popo hochbekommen und in die Aktion zu kommen, sich klar positionieren und kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Wir müssen in die Handlungen kommen und begreifen, was Freiheit für uns bedeutet. Es wird nicht von allein passieren.“

Gezielte Angriffe auf das Bewusstsein

Martin Strübin hält es für wichtig zu ergründen, warum so viele Menschen Schwierigkeiten haben, in die Handlung zu kommen. Seinen Worten nach handelt es nicht um ein individuelles Problem, sondern um ein kollektives. Strübin sagt:

„Die Geschichte hat genau dahin gezielt, ein ohnmächtiges und schwaches Volk heranzuzüchten. Die Schule, die Kriege und das Systemische, das implementiert wurde – die Knebelung, der Stress und was in den Jahren nach dem 11.September ganz besonders deutlich wurde, eine ganz neue Ebene der Staatsgewalt, des offenen Gefängnisgangs mit Überwachung und all den Gesetzen, um uns noch mehr zu knechten.

Und zudem wurde die Nahrungsmittelindustrie verändert, also noch mehr Gifte in die Nahrung, auch in der Landwirtschaft und auch die Chemtrails, die seit dieser Zeit versprüht werden, haben massive Auswirkungen auf unser Bewusstsein.“

Strübin klärt auf, dass die gesamte Nahrungsmittelindustrie dahingehend umstrukturiert wurde, dass alles, was wir an Nahrung zu uns nehmen, letztendlich schädlich für den Organismus ist und sich in Folge auch negativ auf die Gesundheit auswirkt, vor allem auf die Psyche.

Strübin:

„Die wissen ganz genau, welche Stoffe sie einbringen müssen, die auf das Bewusstsein wirken. Ich denke hier an den Hippocampus. Der hat eine ganz wichtige Funktion – da sitzt nämlich unser Langzeitgedächtnis, dort werden unsere Erinnerungen abgespeichert, das hat etwas mit unserer Identität und unserer Funktionalität zu tun.

Das heißt, hier entscheidet sich, wie wir uns identifizieren. Hinzu kommt der viele Stress, der in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten induziert wurde, der zur Folge hat, dass wichtige Neuronen im Hippocampus mittlerweile nicht mehr vorhanden sind.

Das generiert nach Worten Strübins eine Vielzahl von Bewusstseinsstörungen und Beeinträchtigungen. Allein die Blockade des Hippocampus und er Indexneuronen sorgen nach Worten Strübins für eine chronische Degeneration des autobiographischen Gedächtnisses, also unserer Identität, was zur Folge hat, dass immer mehr Menschen die Anbindung zu ihrem Ich verlieren.

Strübin:

„Das wirkt sich letztendlich auch auf unser gesamtes Verhalten aus. Beispielsweise wie gehen wir an die Neugierde heran, wie resistent sind wir gegenüber äußeren Bedrohungen, außerdem werden wir leichter steuerbar über die Angst, wir verlieren unser Interesse, wir verlieren unser Feuer, der Narzissmus wird gefördert, weil wir durch all diese Umstände in den Kampfmodus kommen und zu leicht steuerbaren Stereotypen werden.“

Deshalb geht Strübin auch davon aus, dass mehr als die Hälfte der Bevölkerung dazu bereit ist, die Corona-Maßnahmen ein weiteres Mal mitzumachen. Der Grund ist seinen Worten nach, dass sehr viele Menschen nicht merken, dass sie bereits wesensverändert sind und wie Zombies in einem Horrorfilm durch die Gegend laufen. Strübin:

„Die Programmierbarkeit der Bevölkerung wurde in den letzten Jahrzehnten gezielt dahingehend manipuliert, dass der eigener Wille und die Identifikation jedes einzelnen geschwächt wurde, weil eben im Gehirn sehr viele Schaltstellen blockiert wurden, die wichtig sind für unser Bewusstsein, wobei Flour mit am stärksten unseren Willen lähmt und unser Bewusstsein beeinflusst.“

Die Menschen müssen ihre Komfortzone verlassen

Der Blaubeerwald-Gründer berichtet aus eigener Erfahrung, dass er als Kind selbst Flouridtabletten bekommen hat, weshalb er seine Umwelt wie hinter einem durchsichtigen Vorhang im Nebel wahrgenommen hat und nicht mehr die Kraft hatte, sein eigenes Ich in die Welt einzubringen. Das hatte sich für Strübin erst geändert, als er die Tabletten im Alter von 12 Jahren abgesetzt hat. Strübin:

„Erst von dem Moment an habe ich bemerkt, ich bin ja ein Mitakteure und kein Zuschauer, der sich schützen muss, um sicher und schmerzfrei durchzukommen. Das hat noch heute System und funktioniert einfach. Man sieht es ja an den Resultaten.“

Martin Strübin sagt, wäre der Großteil der Bevölkerung handlungsfähig, dann hätten wir heute schon weit mehr Menschen, die die Komfortzone verlassen haben, um Netzwerke zu bilden und Aktionen wie Corona zu beenden. Strübin:

„Wir müssen unsere Kraft stärken. Und damit meine ich nicht nur die physische, sondern auch die psychische und die energetische, weil Magier auf multidimensionalen Ebenen kämpfen. Die kämpfen auf physischer, materieller, energetischer, emotionaler, mentaler und spiritueller Ebene. Wir müssen uns wirklich trainieren.“

Aus diesem Grund hält es Patrick Schönerstedt für wichtig, statt nachzudenken besser vorzudenken, weil derjenige, der weiß, was auf ihn zukommt, besser vorbereitet ist und keine Problem damit hat, aus dem Wahnsinn auszusteigen, sein Leben radikal zu verändern oder möglicherweise sogar auszuwandern. Schönerstedt:

„Es gibt noch zu viele Menschen, die im Wachkoma liegen und das, obwohl es jedes Jahr schlimmer wird. Die Leute kommen nicht auf die Idee, sich einmal hinzusetzen und sich Gedanken zu machen, was haben wir für Optionen, wenn etwa Szenario A eintritt, was können wir dann tun. Uns bleiben noch ein paar Jahre, die Dinge zu regeln, um aus diesem Wahnsinn auszusteigen.

Es hilft aber nicht, nur zu hoffen, zu beten oder zu meditieren. Die einzige Möglichkeit, um Veränderungen herbeizuführen, ist, in die Handlung zu kommen. Es braucht jetzt einen massiven Ruck durch Deutschland. Viele Dinge werden leichter, wenn wir sie endlich angehen.“

Martin Strübin spricht das aus, was viele Menschen längst geahnt haben,, dass ein verdeckter Krieg gegen die Menschheit geführt wird. Viele Menschen sehen zwar was geschieht, wollen aber nicht wahrhaben, dass es tatsächlich eine Gruppe von Menschen gibt, die vor nichts mehr zurückschrecken, die sogar dazu bereit sind, eine breite Massen der Bevölkerung zu eliminieren, so Strübin.

Zurück zur klassischen Familienrolle

Da wir es im aktuellen Fall mit einem psychologischen Krieg zu tun haben, richten sich die eingesetzten Waffen vor allem gegen unser Bewusstsein. Sie zerstören einerseits die Persönlichkeit, andererseits die Werte der Gesellschaft wie Moral und Kultur. Dazu gehören auch die Familientradition und das Rollenbild der Geschlechter.

Deshalb hält es Patrick Schönerstedt für wichtig, das klassische Rollenbild der Geschlechter wiederzubeleben. In diesem Zusammenhang hält es Martin Strübin für wichtig, dass sich jeder seines maskulinen und femininen Pols bewusst wird, weil jeder eine männliche und weibliche Seite hat.

Der Unterschied der Geschlechter besteht vor allem darin, dass der Mann mehr im aktiven Handeln ist, während die Frau die Rolle der Beschützerin einnimmt. Im Laufe vieler Jahrzehnte hat sich das Rollenbild signifikant verändert, was zu massiven psychischen Problemen bei beiden Geschlechtern geführt hat und letztendlich auch zur Zerstörung des klassischen Familie.

Das geht mittlerweile sogar soweit, dass diejenigen, die sich öffentlich für den Erhalt der Familie im klassischen Sinne aussprechen, von linksextremen Gruppierungen und Parteien als Rechte oder Nazis verunglimpft werden.

Ein typisches Beispiel dafür ist der Rauswurf von Eva Herman aus der Talkshow von Johannes B. Kerne vor mehr als zehn Jahren, als Herrmann ihr Buch Das Prinzip Arche Noah – warum wir die Familie retten müssen vorgestellt hat.

Dass mittlerweile der Großteil der Bevölkerung gegen die Urmechanismen der Natur und somit der Schöpfung lebt, hat dazu geführt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen besonders in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat.

Das ist kein Wunder, glaubt Martin Strübin und sagt, dass am Anfang die Urmutter war, die Mutter Gottes, das Urweibliche, die Quelle, die alles ins sich trägt, was es zum Leben braucht, um die Schöpfung überhaupt manifestieren zu können.

Auch Patrick Schönerstedt bestätigt, dass die Biologie der gesamten Menschheit angegriffen wurde, durch Gleichmacherei und der Behauptung, dass es keine zwei Geschlechter gibt. Schönerstedt sagt:

„Wir müssen uns dieser Unterschiede wieder bewusst werden, um in die Heilung zu kommen. Rockefeller hat schon in den 1960er Jahren gesagt, wenn wir unsere Agenda fortsetzen wollen, müssen wir zunächst die Familie zerstören. Vor allem die wunderbaren Eigenschaften der Frau werden dadurch vernichtet, dass sie in den Konkurrenzkampf mit den Männern gehen muss.“

Deshalb sieht Martin Strübin hinter diesem Krieg einen spirituellen Krieg, weshalb er glaubt, dass nur die Vereinigung der beiden Geschlechter in uns zu einer Heilung führen wird und somit auch zur einer Heilung des Kollektivs. Strübin:

„Wir müssen durch diesen Reinigungsprozesse durch, sonst verschmutzen wir unsere Zukunft, dass heißt wir müssen uns zunächst innerlich reinigen – doch leider ist ein Großteil der Gesellschaft für das Einheitsbewusstsein noch nicht bereit.“

Reinigung auf kollektiver Ebene

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass wir heute an einem Punkt stehen, wo wir uns selbst eingestehen müssen, dass etwas schiefgelaufen ist, für das wir nicht einmal selbst verantwortlich sind, weil die Weichen, die in diese Sachgasse geführt haben, schon vor Hunderten von Jahre von unseren Vorfahren gestellt wurden.

Um die Sache global wieder in den Griff und in die göttliche Ordnung zu bringen, ist eine tiefgreifende Reinigung notwendig, die nur über das Bewusstsein auf kollektiver Ebene möglich ist. Das heißt, je größer der Anteil des niedrig schwingenden Bewusstseins ist, desto tiefgreifender muss der Reinigungsprozess erfolgen.

Auch Martin Strübin glaubt, dass die Geheimdienste und die dunklen Mächte durch die holographische Matrix irgendwann von uns im Kollektiv selbst erschaffen wurden – wie mittlerweile alles auf unserem Planeten.

Erschwerend hinzu kommt noch die Tatsache, dass der Reichtum, der sich in den zurückliegenden Jahrzehnten angesammelt hat, für viele Menschen mittlerweile zu einem spirituellen Ersatz geworden ist.

Das hat schließlich dazu geführt, dass es sehr viele Menschen gibt, die andere bewundern, weil sie beispielsweise in prächtigen Villen leben und große Autos fahren, weil dieses Menschen es irgendwann in ihrem Leben geschafft haben, finanziellen Reichtum zu erwerben.

An dieser Stelle sollten wir uns die Frage stellen, was wiegt höher: finanzieller oder spiritueller Reichtum? Strübin glaubt, dass die armen Menschen wesentlicher spiritueller sind als die reichen. Seinen Worten nach ist vor allem die Milliardärsebene durch und durch korrumpiert. Strübin:

„Die haben ihre Seele verkauft. Ich selbst habe festgestellt, dass immer dann, wenn ich beruflich die Möglichkeit hatte, viel Geld zu verdienen, habe ich sehr viel Geld verloren – wenn ich aber etwas mit sehr viel Leidenschaft für das Leben und die Gemeinschaft gemacht habe, kam das Geld, was nötig war, um die Projekte umzusetzen.“

Werden wir also erst dann vollkommen glücklich sein, wenn wir unsere wahre Bestimmung leben können, die mit allem verbunden ist, mit dem menschlichen Kollektiv, mit der Natur und Mutter Erde?

Die Antwort auf diese Frage werden wir erst dann erhalten, wenn wir unserer inneren Führung folgen, weil das Höhere Selbst die Quelle der Erkenntnis, der Weisheit und der Wahrheit ist.

