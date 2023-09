Wird das Phoenix-Phänomen auf eine Atombombe geschoben? Attentatsversuch auf Donald Trump am 18. September 2023?

Wie treue Leser hier wahrscheinlich bereits wissen, sage ich seit mehreren Monaten ein Attentat auf Donald Trump voraus. Ich habe auch einen Bürgerkrieg in den USA, den Absturz des Dollars, den Zerfall der NATO und eine psychologische Operation vorausgesagt, die den Eindruck einer Säuberung des Deepstate erweckt. Ein Gastartikel von Martin Vrijland

Aufgrund der oben erwähnten Symbolik, die das Datum des 23. September 2023 umgibt, wollte ich die folgende Zeitleiste mit Ihnen teilen.

Ob sie sich bewahrheitet oder ob wir es hier mit einer Täuschung zu tun haben, damit wir später, wenn es soweit ist, nicht aufpassen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

Im Moment schätze ich das Skript wie folgt ein:

1.Um den 18. September herum Attentat (Hoax) auf Donald Trump (18. September – Tag des Attentats – Ermordung von Gedaliah)

2.Totales Chaos/Bürgerkriegssituation US

3.Am 23. September werden die großen Plasmakuppeln (die die 2×88 Plasmakuppelsysteme – von denen unsere Erde eines ist – kuppeln werden) in Betrieb genommen und somit werden kreisende Scheiben und Nordlichter weltweit sichtbar sein (verkauft als Alien-Invasion)

4.Dann 3 Tage Dunkelheit (totale Stromausfälle)

5.Der Phoenix-Moment: Einweihung des Super Dome (am 26. September 2023)

6.Die Wiederauferstehung (nach dem gefälschten Attentat) von Donald Trump

7.Die Säuberung des Deep State (wie erklärt in Der Phönix wird sich bald erheben)

Das Datum des 18. September ist mir ins Auge gefallen, weil es ein jüdischer Nationalfeiertag ist. Und jetzt, da Donald Trump zum König von Israel gekrönt wurde, sollte klar sein, dass die Agenda von „Gottes auserwähltem Volk“ eine führende Rolle spielt. („Die Ruhe vor dem Sturm“, Daniel 7 in der Bibel und das Burning Man Festival als Ritual (Video))

Jeder, der meine letzten beiden Bücher gelesen hat, weiß, dass sich die Geschichte immer wieder nach demselben Drehbuch wiederholt. Der 18. September, der dritte Tischri, ist ein Fastentag, um die Ermordung des Juden Gedalja ben Achikam (von königlichem Blut) zu betrauern, der für kurze Zeit (nach der Zerstörung des Ersten Tempels) Statthalter des Landes Israel war.(Die Zeichen deuten auf ein „großes Ereignis am 23. und 24. September hin! (Videos))

Das Wort „Tempel“ in der Bibel sollte man wörtlich nehmen. Demnach würde der Antichrist seinen Sitz im wiederaufgebauten Tempel einnehmen. Wenn Sie mich jedoch fragen, sollten wir das Wort Tempel durch Körper ersetzen.

Nicht umsonst finden wir in der Bibel den Text „Euer Körper ist ein Tempel“ (siehe diesen Text). Dein Körper ist ein Avatar. Der erste Tempel steht also für die Nummer eins, den Präsidenten, den König. Dieser erste Tempel wird zerstört (durch ein Attentat).

Dann wird dieser Tempel unter dem Super Dome wieder auferstehen.

Donald Trump wird also auf wundersame Weise von den Toten auferstehen, nachdem er den Super Dome in Betrieb genommen hat, nach dem Phoenix-Moment(der Kreuzigung, dem X-Moment).

Über das Datum 23. September (den Tag des Kaninchens), seinen Zusammenhang mit dem weißen Kaninchen in der Matrix-Filmreihe, mit der „Wartestation Zion“ und mit der Illusion des Übergangs in die fünfte Dimension werden wir in einem späteren Artikel sprechen.(Hat die NASA den Phoenix-Moment für den 24. September 2023 angekündigt?)

Für jeden, der verstehen will, wie die hier skizzierte Agenda funktioniert; für jeden, der die dahinter stehende (Plasma-)Technologie genau verstehen will und für jeden, der genau verstehen will, was in den letzten 7 Jahren unter Antichrist Trump passieren wird, ist es wichtig, diese beiden Bücher rechtzeitig zu lesen: Die Simulation Dome Explains Everything und Der Phönix wird sich bald erheben.

Wird das Phoenix-Phänomen auf eine Atombombe geschoben?

Nach meinem Buch über das Phönix-Phänomen werde ich oft gefragt, wie das Verschwinden der darin beschriebenen Personen den Zurückgebliebenen erklärt werden soll.

Und was geschieht mit den zurückgelassenen Fotos und Gegenständen, die doch die Erinnerung sichern? Zunächst einmal sollte klar sein, dass es sich hier nicht um eine neue Form von Religion oder Sekte oder um eine Art Glauben an die „Aufnahme“ durch Christus handelt, sondern um eine technische Frage, die zum Simulationsmodell gehört.

In der Tat ist es wahrscheinlich, dass die Christen auf die Plasmatunnelsimulation hereinfallen, die ihnen die Christus-Erscheinung zeigt und sie genau in die Simulationsschleife zurückbringt.

Es ist eine technische Frage, die mit den Betriebssystemen der Avatare in dieser Simulation zu tun hat (das, was Sie sehen, wenn Sie in den Spiegel schauen: Ihren Körper).

Und diese technische Angelegenheit hat mit der Kompatibilität mit dem Betriebssystem unter der Superkuppel zu tun, das während des Phoenix-Moments gestartet wird. Es ist, als würde man iOS mit Android verschmelzen, die Betriebssysteme zweier unterschiedlicher Smartphone-Typen.

Die neue Plasmakuppel, der Super Dome, erfordert das XX/XY-Betriebssystem für die Avatare. Körper, die nur auf dem XX-Chromosom oder dem XY-Chromosom basieren, sind mit der XX/XY-Situation unter der Super-Kuppel nicht kompatibel und werden daher verschwinden.

Die Tatsache, dass bestimmte Strömungen im Christentum an eine „Gefangennahme“ glauben, macht es den Erbauern der Simulation leicht, einen „Fang“ zu machen, wenn dieses Phänomen auftritt.

Das ist das Bewusstsein, das auf die religiösen Sicherheitsnetze hereingefallen ist. Wunderbar! Diese Fische sind bereits gefangen worden. Das verbleibende Bewusstsein wird auch den Plasmaverführungstunnel zu sehen bekommen, aber man kann es nicht mit einer Jesusfigur verführen.

Sie werden versuchen müssen, sie mit der Erscheinung eines verstorbenen Nachbarn oder eines geliebten Menschen zu ködern. Der Trick besteht darin, diese Verlockung als das zu erkennen, was sie ist: eine Simulationsfalle.

Wenn also der Plasmatunnel auftaucht, müssen Sie standhaft bleiben und Nein sagen: „Nein, ich kehre zum Original zurück.“

Aber was ist mit all den Sachen und Fotos, die zurückbleiben? Natürlich wird der Phönix-Moment große Auswirkungen haben, und die Zurückgebliebenen (obwohl sie durch die Injektion kompatibel gemacht wurden) werden völlig überrascht und überwältigt sein von den super imposanten Ereignissen am Himmel.

Alle werden also völlig verblüfft sein. Und wenn sich dann auch noch herausstellt, dass die notwendigen Leute verschwunden sind, wird das für eine besonders große Wirkung sorgen.

Wie wird also das Verschwinden all dieser Menschen erklärt? Nun, viele sind bereits durch verschiedene New-Age-Bewegungen in die Geschichten über den Übergang in die fünfte Dimension hineingelockt worden.

Diese werden glauben, dass sie in die fünfte Dimension eingetreten sind und dass die verschwundenen Menschen einfach noch nicht bereit für den Übergang waren.

Für diejenigen, die sich nicht mit solchen spirituellen Strömungen befassen, wird möglicherweise eine andere Geschichte gesponnen werden. Schließlich ähnelt das Phoenix-Phänomen einer feurigen Ansammlung des bekannten Atompilzes, der bei einer Explosion entsteht.

Abgesehen von der Frage, ob es wirklich Atomwaffen gibt, könnte die Dehnung des Films über den Ukraine-Krieg ein wunderbares Alibi für die Behauptung sein, dass eine Atombombe (oder mehrere Atombomben) explodiert sind und dass infolgedessen viele Menschen einfach verschwunden sind, weil sie zu diesem Zeitpunkt draußen spazieren gingen.

Auf jeden Fall wird es eine Zeit des großen Chaos, der Angst und der Ungewissheit für diejenigen sein, die sich an den Phoenix-Moment erinnern können (denn sie sind kompatibel, um unter dem Super Dome weiterzuleben).

Donald Trump wird sich als der große Retter aus dem Chaos erheben, weil er (scheinbar) auf wundersame Weise von den Toten auferstanden ist. Er wird also fast sofort göttlichen Status erlangen, was zum Teil durch das Narrativ unterstützt wird, dass er behaupten wird, mit dem Deep State aufgeräumt zu haben.

Dann werden wir zunächst 3,5 Jahre Frieden und Wiederaufbau haben, und dann werden der Zombie-Virus und die Erlösung durch das Blut des Sohnes Gottes (Trumps Sohn) folgen.

…

Quellen: PublicDomain/martinvrijland.nl am 15.09.2023