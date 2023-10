5,3 Milliarden Dollar wurden 2022 für Direktenergiewaffen ausgegeben: Ist das neue Zeitalter der „klimatischen Kriegsführung“ da?

Michel Chossudovsky ist ein preisgekrönter Autor, Professor für Wirtschaftswissenschaften (emeritiert) an der Universität Ottawa, Gründer und Direktor des Centre for Research on Globalization (CRG) in Montreal sowie Gründer und Herausgeber von Global Research .

Professor Chossudovsky befasst sich seit über zwei Jahrzehnten mit der Entwicklung von Energiewaffen durch staatliche Stellen. 2007 veröffentlichte er in The Ecologist einen Artikel über „Wetterkrieg“ , in dem er den Begriff „Klimakrieg“ verwendete.

Hüten Sie sich vor den Experimenten des US-Militärs mit klimatischer Kriegsführung

Er hat jetzt auch eine Substack-Seite , auf der er kürzlich einige Artikel über Direktenergiewaffen (DEWs) veröffentlicht hat. Er berichtet, dass DEWs ein „ 5,3-Milliarden-Dollar-Geschäft (2022) sind, das bis 2027 auf 12,9 Milliarden Dollar anwachsen soll “.

DEWs sind also keine Verschwörungstheorien. Sie sind real und es werden Milliarden Dollar dafür ausgegeben, hauptsächlich von unserer US-Regierung aus amerikanischen Steuergeldern.

Neben traditionellen Verteidigungsunternehmen wie Lockheed Martin, Raytheon, Boeing und vielen anderen, die DEWs entwickeln, entwickelt sich auch Big Tech zu einem wichtigen Empfänger von Aufträgen des Verteidigungsministeriums, und Elon Musk hat derzeit die meisten Satelliten im Orbit, von denen viele finanziert werden. Sie werden vom US-Militär und seinem neuen militärischen Zweig, der Space Force, verwendet, die von Donald Trump während seiner Amtszeit als US-Präsident gegründet wurde.

Amazon.com hat außerdem Verträge im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar erhalten, um Hardware in den Weltraum zu bringen.

Hier liegt die WIRKLICHE Gefahr bei Big Tech und nicht bei dem KI-Hype, den sie den Menschen weismachen wollen und der jetzt (angeblich) in Washington DC die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. (Mysteriöse „blaue Lichter“ blinken am Himmel, kurz vor dem Erdbeben in Marokko – werden Energiewaffen vermehrt eingesetzt? (Videos))

Wenn Sie Elon Musks Gesicht ständig auf Fotos mit Staatsoberhäuptern sehen, wie zum Beispiel bei seinem angeblich bevorstehenden Besuch beim israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, sollten Sie sich nicht täuschen lassen, dass sie nur über alle Gefahren reden, die KI für die Menschheit darstellt oder ein Tesla-Werk eröffnet.(Whistleblower deckt das schändliche Chemtrail-Programm der britischen Regierung auf (Video))

Höchstwahrscheinlich sind gerichtete Energiewaffen und das anhaltende Wettrüsten im Weltraum das heiße Thema auf dem Tableau und Elon Musk hat derzeit die besten Produkte dafür auf dem Markt, da sich mit seiner Firma SpaceX bereits Tausende von Satelliten im Orbit befinden.

Hier der übersetzte Artikel von Michel Chossudovsky:

„Der Begriff ‚Umweltmodifikationstechniken‘ bezieht sich auf jede Technik zur Veränderung – durch die bewusste Manipulation natürlicher Prozesse – der Dynamik, Zusammensetzung oder Struktur der Erde, einschließlich ihrer Biota, Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre, oder des Weltraums.“

(Übereinkommen über das Verbot des militärischen oder anderen feindseligen Einsatzes von Techniken zur Veränderung der Umwelt, Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques,Vereinte Nationen , Genf: 18. Mai 1977 ) United Nations, Geneva: 18 May 1977)

„US-Militärwissenschaftler … arbeiten an Wettersystemen als potenzielle Waffe. Zu den Methoden gehört die Verstärkung von Stürmen und die Umleitung von Dampfflüssen in der Erdatmosphäre, um gezielt Dürren oder Überschwemmungen hervorzurufen.“ (Die verstorbene Rosalie Bertell)

Directed Energy Weapons (DEW) stellen ein florierendes 5,3-Milliarden-Dollar-Geschäft (2022) dar, das bis 2027 auf 12,9 Milliarden Dollar anwachsen soll. Dieser gewinnorientierte militärisch-industrielle Markt wird von sechs „Verteidigungsunternehmen“ dominiert, darunter Raytheon, Northrup Grunman, BAE Systems (plc), Boeing, Lockheed Martin und L3Harris Technologies. („Blau, um das Energiewaffen zu blockieren“: Artikel über Prominente, die Häuser auf Maui blau streichen, geht viral (Videos))

Auch Raytheon und BAE Systems sind im Auftrag der US Air Force an ENMOD-Technologien beteiligt.

Ich begann meine Forschung zu Umweltmodifikationstechniken (ENMOD) im Jahr 2001 mit Schwerpunkt auf dem HAARP-Antennensystem in Gokona, Alaska.

Die HAARP-Anlage war ab Mitte der 1990er Jahre voll funktionsfähig und verfügte über erweiterte Fähigkeiten.

Während HAARP 2014 geschlossen wurde, sind die ENMOD-Techniken im Laufe der letzten zehn Jahre immer ausgefeilter und präziser geworden. Ein Großteil der Dokumentation wurde als Verschlusssache eingestuft.

Auf der Webseite von HAARP heißt es hingegen:

Der Betrieb der Forschungseinrichtung wurde am 11. August 2015 von der United States Air Force an die University of Alaska Fairbanks übertragen, sodass HAARP die Erforschung der ionosphärischen Phänomenologie über eine kooperative Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung zur Landnutzung fortsetzen kann.

In den Vereinigten Staaten sind Directed Energy Weapons (DEW) Gegenstand der Forschung mehrerer mit dem Pentagon verbundener Behörden, darunter DARPA, das Air Force Research Laboratory und das Office of Naval Research.

Dieser erstmals von The Ecologist (7. Dezember 2007) veröffentlichte Artikel ist für die Bewertung jüngster Klimakatastrophen von Bedeutung und bietet einen Überblick und eine Geschichte. Es bestätigt auch die Rolle privater Militärunternehmen bei der Entwicklung von HAARP, darunter BAE Systems Inc und Raytheon.

-Michel Chossudovsky, 13. September 2023

Das Wetter auf der Welt wird in der Debatte über den globalen Klimawandel selten berücksichtigt und kann nun im Rahmen einer neuen Generation hochentwickelter elektromagnetischer Waffen verändert werden. Sowohl die USA als auch Russland haben Fähigkeiten entwickelt, das Klima für militärische Zwecke zu manipulieren.

Techniken zur Umweltveränderung werden seit mehr als einem halben Jahrhundert vom US-Militär eingesetzt. Der US-amerikanische Mathematiker John von Neumann begann in Zusammenarbeit mit dem US-Verteidigungsministerium Ende der 1940er Jahre, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, mit seiner Forschung zur Wetterveränderung und sah „bisher unvorstellbare Formen der Klimakriegsführung“ voraus.

Während des Vietnamkriegs wurden Cloud-Seeding-Techniken eingesetzt, beginnend 1967 im Rahmen des Projekts Popeye, dessen Ziel darin bestand, die Monsunzeit zu verlängern und feindliche Versorgungswege entlang des Ho-Chi-Minh-Pfades zu blockieren.

Das US-Militär hat fortschrittliche Fähigkeiten entwickelt, die es ihm ermöglichen, Wettermuster gezielt zu ändern. Die Technologie, die im Rahmen des High-Frequency Active Auroral Research Program (HAARP) perfektioniert wird, ist ein Anhängsel der Strategic Defense Initiative – „Star Wars“.

Aus militärischer Sicht ist HAARP eine Massenvernichtungswaffe, die von der äußeren Atmosphäre aus operiert und landwirtschaftliche und ökologische Systeme auf der ganzen Welt destabilisieren kann.

Laut dem Dokument „AF 2025 Final Report“ der US-Luftwaffe „bietet die Wettermodifikation dem Kriegskämpfer eine breite Palette möglicher Optionen, um einen Gegner zu besiegen oder zu zwingen“, und die Fähigkeiten reichen, so heißt es, bis zur Auslösung von Überschwemmungen, Hurrikanen, Dürren, Erdbeben usw.:

„Wettermodifikationen werden Teil der nationalen und internationalen Sicherheit und könnten einseitig durchgeführt werden … Sie könnten offensive und defensive Anwendungen haben und sogar zu Abschreckungszwecken eingesetzt werden.“ Die Fähigkeit, Niederschläge, Nebel und Stürme auf der Erde zu erzeugen oder das Weltraumwetter zu verändern … und die Erzeugung künstlichen Wetters sind alle Teil einer integrierten Reihe von [militärischen] Technologien.

Im Jahr 1977 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein internationales Übereinkommen ratifiziert, das den „militärischen oder anderen feindseligen Einsatz von Umweltveränderungstechniken mit weitreichenden, lang anhaltenden oder schwerwiegenden Auswirkungen“ verbot. Darin wurden „Umweltveränderungstechniken“ definiert als „jede Technik zur Veränderung – durch die bewusste Manipulation natürlicher Prozesse – der Dynamik, Zusammensetzung oder Struktur der Erde, einschließlich ihrer Biota, Lithosphäre, Hydrosphäre und Atmosphäre, oder des Weltraums.“

Während der Inhalt des Übereinkommens von 1977 in der UN-Klimarahmenkonvention (UNFCCC) bekräftigt wurde, die 1992 auf dem Erdgipfel in Rio unterzeichnet wurde, ist die Debatte über Wettermodifikationen für militärische Zwecke zu einem wissenschaftlichen Tabu geworden.

Militäranalysten äußern sich zu diesem Thema stumm. Meteorologen untersuchen die Angelegenheit nicht und Umweltschützer konzentrieren sich auf die Treibhausgasemissionen im Rahmen des Kyoto-Protokolls.

Auch ist die Möglichkeit von Klima- oder Umweltmanipulationen als Teil einer Militär- und Geheimdienstagenda, obwohl sie stillschweigend anerkannt wird, Teil der breiteren Debatte über den Klimawandel unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.

Das HAARP-Programm

HAARP mit Sitz in Gokona, Alaska, wurde 1992 gegründet und besteht aus einer Reihe leistungsstarker Antennen, die über hochfrequente Radiowellen riesige Energiemengen in die Ionosphäre (die obere Schicht der Atmosphäre) übertragen. Ihr Bau wurde von der US Air Force, der US Navy und der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanziert.

HAARP wird gemeinsam vom Air Force Research Laboratory und dem Office of Naval Research betrieben und stellt ein System leistungsstarker Antennen dar, die in der Lage sind, „kontrollierte lokale Modifikationen der Ionosphäre“ zu erzeugen.

Laut der offiziellen Website www.haarp.alaska.edu wird HAARP verwendet, „um eine kleine, lokale Änderung der ionosphärischen Temperatur herbeizuführen, damit physikalische Reaktionen mit anderen Instrumenten untersucht werden können, die sich entweder am HAARP-Standort oder in der Nähe davon befinden“.

Aber Rosalie Bertell, Präsidentin des International Institute of Concern for Public Health, sagt, dass HAARP wie folgt agiert:

„Eine gigantische Heizung, die große Störungen in der Ionosphäre verursachen kann und nicht nur Löcher, sondern auch lange Einschnitte in der Schutzschicht erzeugt, die verhindert, dass tödliche Strahlung den Planeten bombardiert.“

Der Physiker Dr. Bernard Eastlund nannte es „den größten jemals gebauten Ionosphärenheizer“.

HAARP wird von der US-Luftwaffe als Forschungsprogramm präsentiert, Militärdokumente bestätigen jedoch, dass sein Hauptziel darin besteht, „Veränderungen in der Ionosphäre herbeizuführen“, um Wettermuster zu verändern und Kommunikation und Radar zu stören.

Laut einem Bericht der russischen Staatsduma:

„Die USA planen, im Rahmen des HAARP-Programms groß angelegte Experimente durchzuführen [und] Waffen zu entwickeln, die in der Lage sind, Funkkommunikationsleitungen und auf Raumschiffen und Raketen installierte Ausrüstung zu zerstören, schwere Unfälle in Stromnetzen sowie in Öl- und Gaspipelines zu provozieren und eine … negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit ganzer Regionen.“

Eine Analyse der Aussagen der US Air Force weist auf das Undenkbare hin:

„Die verdeckte Manipulation von Wettermustern, Kommunikations- und Stromversorgungssystemen als Waffe der globalen Kriegsführung, die es den USA ermöglicht, ganze Regionen zu stören und zu dominieren.“

Wettermanipulation ist die Präventivwaffe schlechthin. Sie können sich ohne deren Wissen gegen feindliche Länder oder „freundliche Nationen“ richten und zur Destabilisierung von Volkswirtschaften, Ökosystemen und der Landwirtschaft eingesetzt werden.

Es kann auch Chaos auf den Finanz- und Rohstoffmärkten auslösen. Die Störung in der Landwirtschaft führt zu einer größeren Abhängigkeit von Nahrungsmittelhilfe und importierten Grundnahrungsmitteln aus den USA und anderen westlichen Ländern.

HAARP wurde im Rahmen einer angloamerikanischen Partnerschaft zwischen der Raytheon Corporation, die die HAARP-Patente besitzt, der US Air Force und British Aerospace Systems (BAES) entwickelt.

Das HAARP-Projekt ist eines von mehreren Kooperationsvorhaben im Bereich fortschrittlicher Waffensysteme zwischen den beiden Verteidigungsgiganten. Das HAARP-Projekt wurde 1992 von Advanced Power Technologies, Inc. (APTI), einer Tochtergesellschaft der Atlantic Richfield Corporation (ARCO), initiiert. APTI (einschließlich der HAARP-Patente) wurde 1994 von ARCO an E-Systems Inc. verkauft.

E-Systems hat im Auftrag der CIA und des US-Verteidigungsministeriums den „Doomsday Plan“ ausgearbeitet, der es dem Präsidenten ermöglicht, einen … Atomkrieg zu „verwalten“.

Später wurde es von der Raytheon Corporation übernommen und gehört zu den größten Geheimdienstunternehmen der Welt. BAES war im Rahmen eines Vertrags mit dem Office of Naval Research aus dem Jahr 2004 an der Entwicklung der fortgeschrittenen Stufe des HAARP-Antennenarrays beteiligt.

Die Installation von 132 Hochfrequenzsendern wurde von BAES seiner US-Tochtergesellschaft BAE Systems Inc. anvertraut. Laut einem Bericht von Defense News vom Juli [2007] wurde das Projekt von der Abteilung für elektronische Kriegsführung von BAES durchgeführt. Im September [2007] erhielt es die höchste Auszeichnung der DARPA für technische Leistungen für Design, Bau und Aktivierung des HAARP-Antennenarrays.

Das HAARP-System ist voll funktionsfähig und stellt bestehende konventionelle und strategische Waffensysteme in vielerlei Hinsicht in den Schatten. Obwohl es keine eindeutigen Beweise für seine Verwendung für militärische Zwecke gibt, deuten Dokumente der Luftwaffe darauf hin, dass HAARP ein wesentlicher Bestandteil der Militarisierung des Weltraums ist.

Man würde erwarten, dass die Antennen bereits einer Routineprüfung unterzogen wurden.

Im Rahmen des UNFCCC hat der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) den Auftrag, „wissenschaftliche, technische und sozioökonomische Informationen zu bewerten, die für das Verständnis des Klimawandels relevant sind“.

Dieses Mandat umfasst auch die Umweltkriegsführung. „Geo-Engineering“ wird anerkannt, aber die zugrunde liegenden militärischen Anwendungen sind weder Gegenstand politischer Analysen noch wissenschaftlicher Forschung in den Tausenden Seiten von IPCC-Berichten und Begleitdokumenten, die auf der Expertise und dem Input von etwa 2.500 Wissenschaftlern, politischen Entscheidungsträgern und Umweltschützern basieren.

„Klimakriege“ stellen möglicherweise eine Bedrohung für die Zukunft der Menschheit dar, wurden jedoch beiläufig aus den Berichten ausgeschlossen, für die das IPCC 2007 den Friedensnobelpreis erhielt.

Hier zwei interessante Kommentare auf der Website zum Thema:

Das Interessante an der DEW, die nicht für den Klimakrieg eingesetzt wird, ist, dass die meisten von ihnen nicht direkt tödlich sind, aber sie können Menschen auf lange Sicht töten (wie die Zielpersonen) oder sie können die Covid-Impfung mit einem hohen Graphenspiegel im Körper sofort töten .

DEWs sind auf dem Schlachtfeld, wo man den Feind so schnell wie möglich töten muss, im Allgemeinen ineffizient. Wenn die Regierung also viel in DEW investiert, sollten diese hauptsächlich gegen die eigenen Bürger eingesetzt werden.

…

In der Vergangenheit haben Präsidenten über Geoengineering-Technologie gesprochen.

Es gibt eine Verschwörung, dass Nikola Tesla ein DEW erfunden und in Sibirien getestet hat, also beim Tunguska-Ereignis. Als Nikola starb, durchsuchte das FBI seine Wohnung und beschlagnahmte alle seine Unterlagen zu dieser Waffe.

Ist es alte Technik, die als neu getarnt ist? Im Laufe der Jahre verfeinert … stellen Sie sich vor, wie tödlich es heute sein kann? Ich habe keinen Zweifel, dass sie mit Elons Skynet jede einzelne Person auf der Welt ausschalten können.

…

