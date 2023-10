Ausrufung eines planetarischen Notstands, um mit der „langfristigen Reduzierung der Weltbevölkerung“ zu beginnen

Teile die Wahrheit!

Der Club of Rome und sein Ziel, eine Wissenschaftsdiktatur zu errichten, um gefährliche menschliche Aktivitäten zu verhindern.

In meinem letzten Artikel habe ich über die Geschichte und die Ziele des „Club of Rome“ geschrieben. Ich erwähnte, dass der „Club of Rome“ nun einer der führenden Befürworter der Ausrufung eines „planetarischen Notstands“ ist. Dies wird höchstwahrscheinlich der Auslöser für die Errichtung einer wissenschaftlichen Diktatur sein.

Die Idee, einen Notstand auszurufen, wurde dem „Club of Rome“ erstmals 2005 vom britischen Berater und Psychotherapeuten David Wasdell vorgeschlagen.

Wasdell, der vom Tavistock-Institut ausgebildet wurde, hatte ein Papier mit dem Titel „Global Warning“ verfasst, das während des G8-Gipfels in Gleneagles 2005 in Umlauf gebracht wurde, um das Klimaproblem auf der politischen Tagesordnung nach oben zu bringen.

Uns bleibt ein schmales Zeitfenster für eine globale strategische Planung und Mobilisierung, gefolgt von maximal fünfzig Jahren, um den Übergang zu schaffen, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, die ungleiche Kapitalakkumulation zu beenden und die Weltbevölkerung zu stabilisieren und langfristig zu reduzieren.

Daraufhin wurde Wasdell vom Präsidenten des „Club of Rome“, Prinz El Hassan bin Talal, eingeladen, auf dessen Jahreskonferenz in Norfolk, Virginia, eine Rede zu halten.

Um die gewünschte Wirkung zu erzielen, riet Wasdell ihnen zu folgenden Maßnahmen:

Anerkennen, dass jetzt ein globaler Notstand herrscht

Erklärung des CO2-Überschusses zu einem Ökotoxin [!] mit potenziell katastrophalen Auswirkungen auf die globale Biosphäre

eine Notfallstrategie zu entwickeln und umzusetzen, um unsere globale Gesellschaft innerhalb kürzester Zeit auf eine Null- oder Negativcarbon-Wirtschaft umzustellen

Entwicklung und Umsetzung der wirksamsten institutionellen Instrumente zur Bewältigung dieses Übergangs.

Wasdell, der Berater von Al Gore wurde, arbeitete auch eng mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und dessen Direktor und „Club of Rome“-Mitglied Hans Joachim Schellnhuber zusammen, um das Konzept der „Tipping Points“ im Klimasystem zu entwickeln.1

Dieses Konzept wurde in das Rahmenwerk „Planetary Boundaries“ aufgenommen, das unter der Leitung von Johan Rockström am „Stockholm Resilience Centre“ entwickelt und 2009 in dem Artikel „A safe operating space for humanity“ vorgestellt wurde. Dies geschah in Zusammenarbeit mit Schellnhuber und dem PIK.2

„Planetary Boundaries“ ist ein Rahmenwerk zur „Beschreibung der Grenzen der Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Erdsystem“. Bleiben sie unkontrolliert, können sie kaskadenartige Kipppunkte auslösen, die zu „großflächigen abrupten oder irreversiblen Umweltveränderungen“ führen. (WEF-Globalisten sagen, dass die Umsetzung von Richtlinien bei einer Weltbevölkerung von 500 Millionen viel einfacher wäre)

Um dieses mögliche Szenario zu verhindern, wird eine Bevölkerungskontrolle von oben nach unten als notwendig erachtet.

300x250

Rockström, ein schwedischer Agrarwissenschaftler, war 2004 vom ersten IPCC-Vorsitzenden Bert Bolin als Direktor des Stockholmer Umweltinstituts abgeworben worden und wurde 2007 der erste Direktor des Stockholmer Resilienzzentrums.

Das letztgenannte Institut, das an der Universität Stockholm angesiedelt ist, wurde von der schwedischen Stiftung für strategische Umweltforschung (MISTRA) mit der Aufgabe gegründet, Strategien für eine nachhaltige Regierungsführung und den Umgang mit ökologischen und sozialen Systemen zu entwickeln. Rockström trat 2018 die Nachfolge von Hans Joachim Schellnhuber als Mitdirektor des PIK an. (Abtreibungen – Teil eines Bevölkerungsreduktionsprogramms (Video))

Das Rahmenwerk „Planetary Boundaries“ wurde von Rockström auf der globalen Versammlung des „Club of Rome“ im Oktober 2009 in Amsterdam vorgestellt, bei der auch die königliche Schirmherrin, Königin Beatrix der Niederlande, und Ehrenmitglied Michail Gorbatschow anwesend waren. Die Sponsoren waren Philips, Royal Dutch Shell und KLM.3

Der Rahmen wurde in den „Club of Rome“-Bericht „Bankrupting Nature“ aufgenommen, der von Johan Rockström und dem ehemaligen „Club of Rome“-Präsidenten Anders Wijkman verfasst wurde, und wurde Teil des Planetarischen Notfallplans des „Club of Rome“ und von PIK im Jahr 2019. Ein Jahr später wurde die „Planetary Emergency Partnership“ mit über 300 Partnern auf der ganzen Welt ins Leben gerufen.

300x250 boxone

Diese Pläne sind nun in die Tat umgesetzt worden. Vor einigen Wochen gab die „Climate Governance Commission“ auf der „High-Level Week & Climate Week“ der UN-Generalversammlung eine Erklärung ab.4

Die Kommission, der auch die derzeitige Präsidentin des „Club of Rome“, Sandrine Dixson-Declève, und Johan Rockström angehören, zeichnet ein düsteres Bild der Zukunft – wenn wir nicht entschlossen handeln.

Die Welt steht vor einer sich verschärfenden planetarischen Notlage – und befindet sich auf einem rücksichtslosen Weg in Richtung eines katastrophalen Klimawandels, nachdem bereits sechs von neun wissenschaftlich ermittelten planetarischen Grenzen überschritten wurden. Werden die Ursachen dieser Notlage – wie die auf fossilen Brennstoffen basierende Wirtschaft, die Verschwendung und der Überkonsum von Ressourcen sowie die Zerstörung der Natur – weiterhin nicht angegangen, wird dies weitere verheerende Auswirkungen für die gesamte Menschheit haben und potenziell irreversible Kipppunkte mit gefährlichen Folgen für die soziale und ökologische Stabilität des Planeten auslösen.

Zur Lösung der Klimakrise ist jetzt ein systemweiter Ansatz erforderlich, der eine verlässliche Steuerung des Klimas und der planetarischen Grenzen für die Erde als Ganzes gewährleistet.

Aufgrund dieser angeblichen Krisen empfiehlt die Kommission in ihrem demnächst erscheinenden Bericht „Governing Our Planetary Emergency“, der in Verbindung mit dem Klimagipfel in Dubai (COP28) im November 2023 veröffentlicht wird, „mutige und konkrete Schritte, um einen Wandel in der globalen Governance zu bewirken“.

Die „Climate Governance Commission“ wurde von der schwedischen „Global Challenges Foundation“ auf dem „UN 75 Global Governance Forum“ am 16. und 17. September 2020 gegründet und wird von der ehemaligen irischen Präsidentin Mary Robinson von „The Elders“ und dem „Club of Madrid“ mit Johan Rockström und der ehemaligen Präsidentin der UN-Generalversammlung María Fernanda Espinosa als Ko-Vorsitzende geleitet. Zu den Unterstützern gehören der „Club of Madrid“, das „Stimson Center“ und die „Rockefeller Foundation“.

Der ehemalige Präsident des „Club of Rome“, der intervenierte, um die Genehmigung meiner Dissertation zu verhindern, ist ein „mitwirkender Experte“.

Der CGC stellt fest, dass „das globale Regierungssystem nicht in der Lage ist, mit unserer planetarischen Notlage umzugehen, die jetzt die ‚Polykrise‘ umfasst, einschließlich z. B. internationaler Konflikte, finanzieller Instabilität, globaler Ungleichheit und Pandemierisiken und -erholung“. Der neue Begriff „Polykrise“ wurde in den Diskussionen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2023 häufig verwendet.5

Um diese „Polykrise“ zu bewältigen, fordert CGC eine „kompetente“ Krisenführung.

Mit neuen Befugnissen ausgestattet, müssen die derzeitigen und neuen internationalen Governance-Institutionen eine kompetente Krisenführung ausüben, Notfallpläne und eine neue Generation wirksamer Maßnahmen entwickeln und einsetzen und gleichzeitig eine gerechtere Verteilung der Ressourcen anstreben. Darüber hinaus sind wissenschaftliche Grenzen nicht verhandelbar, sondern müssen unsere kollektiven Maßnahmen und Managementsysteme bestimmen und grundlegend informieren.

Um diese „neuen Befugnisse und Fähigkeiten“ in Gang zu setzen, schlägt die Kommission vor, dass die UN-Generalversammlung auf dem Gipfel der Zukunft am 22. und 23. September nächsten Jahres den planetarischen Notstand ausruft.

Die UN-Generalversammlung sollte auf dem Zukunftsgipfel 2024 einen globalen planetarischen Notstand ausrufen, der durch ähnliche Erklärungen von UN-Organisationen, regionalen Gremien sowie nationalen und lokalen Regierungen bekräftigt wird.

Die Kommission schlägt dann vor, die vom UN-Generalsekretär vorgeschlagene Notfallplattform weiterzuentwickeln, „um eine behördenübergreifende, zwischenstaatliche Plattform für planetarische Notfälle zu konzipieren und einzuberufen, um die fragmentierten internationalen institutionellen Strukturen zusammenzubringen und einen planetarischen Notfallplan für dringende, koordinierte Maßnahmen zu entwickeln, der mit nationalen Notfallplänen verknüpft ist“.

Diese Plattform, die sich aus zwischenstaatlichen, staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren zusammensetzt, würde „dringende Maßnahmen auf allen Regierungsebenen planen und zusammenarbeiten, einschließlich eines globalen Dekarbonisierungspakets“.

Die Kommission weist darauf hin, dass die Überschreitung der planetarischen Grenzen Konsequenzen nach sich ziehen muss.

Die globalen Sicherheitsnormen sollten erweitert werden, um den schwerwiegenden Folgen einer Überschreitung der klimatischen/planetaren Grenzen Rechnung zu tragen, einschließlich der Praktiken des UN-Sicherheitsrats, um die klimapolitischen Herausforderungen und Prioritäten des globalen Südens und aller Völker besser zu berücksichtigen.

Sie fordern deshalb „mutige Führung von oben nach unten auf allen Regierungsebenen, kombiniert mit allgemeinem Druck und Engagement der Bürger von unten nach oben, um grundlegende Veränderungen zu bewirken“.

Einige der anderen Vorschläge in der Erklärung beinhalten:

Eine globale Umweltagentur

Ein internationaler Gerichtshof für die Umwelt

Institutionelle Reform des globalen Finanzsystems

Die globale Allianz der „Rockefeller Philanthropy Advisors“ für Gemeingüter

Im Hintergrund wurde eine weitere, eng verwandte Initiative entwickelt, um die vorgeschriebene Transformation durchzuführen. Im Jahr 2019 wurde die „Global Commons Alliance“ in Singapur von „Rockefeller Philanthropy Advisors“ mit dem Ziel gegründet, „Bürger, Unternehmen, Städte und Länder zu mobilisieren, um den Systemwandel zu beschleunigen und bessere Hüter der globalen Gemeingüter zu werden“.6

Ihre strategischen Prioritäten bestehen darin, das Denken, Handeln und die Systeme zu verändern, um die globalen Gemeingüter zu schützen und „die Stabilität des Planeten wiederherzustellen“. Sie sind bereit, schnell zu handeln, wenn ein Notstand ausgerufen wird.

Bis 2025 wird das wahre Ausmaß der vielfältigen Veränderungen, die wir zum Schutz der globalen Gemeinschaftsgüter brauchen, gut verstanden sein. Die Hauptakteure werden wissen, was sie tun müssen, wo die Dinge am dringendsten sind, und sie werden Maßnahmen ergreifen, die einen tiefgreifenden Wandel zum Schutz der globalen Gemeingüter anstoßen und aufrechterhalten.

Ihre Philosophie basiert auf Rockströms „Planetary Boundaries Framework“.

Zu den über 70 Partnern gehören der „Club of Rome“, das PIK, das WEF und das WRI, unterstützt von einer „Investor Collaborative“, zu der unter anderem die Schweizer MAVA-Stiftung, die niederländische Stiftung Porticus und die „Global Environment Facility“ der Vereinten Nationen gehören.

Rockström ist Mitglied des Lenkungsausschusses der „Global Commons Alliance“ und leitet die „Allianzkomponente“ „The Earth Commission“, deren Aufgabe es ist, „sichere und gerechte Grenzen für Menschen und den Planeten“ zu definieren.

Dies ist eine Grafik aus meinem Buch „The Digital World Brain“ (in englischer Übersetzung), die ihre Formel für den „Systemwandel“ veranschaulicht.

Es ist ein Rezept für eine wissenschaftliche Diktatur. Um das „zehnte Gebot“ auf den inzwischen abgerissenen „Georgia Guidestones“ zu zitieren:

Sei kein Krebsgeschwür auf der Erde – Lass Raum für die Natur

Es erinnert mich auch an ein Dokument des Sekretariats für Weltordnung, das George Hunt während einer „UNA-Umwelt- und Entwicklungskonferenz für eine breite öffentliche Debatte und Unterstützung für den Erdgipfel der Vereinten Nationen“ in Des Moines am 22. September 1991 aufdeckte.7

Der Sicherheitsrat der UNO, angeführt von den angelsächsischen Großmächten, wird beschließen, dass der Sicherheitsrat von nun an alle Nationen darüber informiert, dass die Bevölkerungsbeschränkung beendet ist, dass alle Nationen Quoten für eine jährliche KÜRZUNG haben, die vom Sicherheitsrat durch selektive oder totale Embargos von Krediten, Handelsgütern, einschließlich Lebensmitteln und Medikamenten, oder – falls nötig – durch militärische Gewalt durchgesetzt werden.

Dies wurde nun zu „Reduzierung des CO2-Fußabdrucks“ umbenannt.

Auf die „Global Commons Alliance“ werde ich in einem der nächsten Artikel näher eingehen. Ich erwähne ihren Einfluss auch in meiner Präsentation „Shaping the Future Agenda – The Digital World Brain“ aus Stavanger.

Lesen Sie mehr über den „Club of Rome“ in „Rockefeller – Controlling the Game“. Die zweite Auflage wird am 28. November bei „Skyhorse Publishing“ erscheinen.

Hier vorbestellen

Verweise:

1 www.apollo-gaia.org/A-GProjectDevelopment.pdf

2 Rockström, J., Steffen, W., Noone, K. et al. A safe operating space for humanity. Nature 461, 472–475 (2009). https://doi.org/10.1038/461472a

3 www.slideshare.net/Eurotopia/assembly-programme

4 globalgovernanceforum.org/wp-content/uploads/2023/09/Governing-our-Planetary-Emergency-CGC-Statement-UNGA-v2.pdf

5 www.weforum.org/agenda/2023/01/polycrisis-global-risks-report-cost-of-living/

6 globalcommonsalliance.org/about/

7 archive.org/details/GeorgeHuntUncedEarthSummit1992cobdenClubsPapersaldousHuxleythe_125/2-1-unUncedEarthSummit1992ByGeorgeHunt..mp4

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/drjacobnordangard.substack.com am 14.10.2023