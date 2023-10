Der Zerfall der USA und Deutschlands: Eindrücke aus der geistigen und spirituellen Welt

Guten Tag,

wie ich im letzten Beitrag ankündigte, werde ich in nächster Zeit drauf eingehen, wie der Zerfall diverser Staaten erfolgen könnte, natürlich nur aus energetischer und geistiger Sicht; was konkret passiert, kann ich im Detail nicht vorhersagen oder sehen.

In diesem Beitrag schildere ich, wie ich die energetische Situation der USA und Deutschlands wahrnehme und warum ich glaube, dass diese Staaten in den nächsten Jahren irgendwie zerfallen werden. Dabei werde ich – soweit ich kann – auch erklären, wie ich die energetischen Phänomene wahrnehme, wie ich sie interpretiere und was die geistigen Kollegen dazu sagen. Von Egon Fischer

Was betrachte ich und was nehme ich wahr

Wenn ich die energetische Lage eines Staates, eines Landes oder auch einer Region oder eines Ortes analysieren will, fokussiere ich mich auf die energetischen Schwingungsebenen, die ich „über“ dem Staat, Land, usw. wahrnehme. Normalerweise ergibt das Frequenzband, das ich wahrnehmen kann, insgesamt ein buntes Bild, aber die Farben, Formen und Gestalt der Energien sind je nach Schwingungshöhe unterschiedlich, sodass man sagen kann, die Energieebenen haben Schichten.

Nach meinen bisherigen Wahrnehmungen kann ich meist drei bis vier unterschiedliche Energieschichten und eine „erdnahe“ Energieschicht unterscheiden. Die „erdnahe“ Energieschicht kann ich sehr oft nicht mehr klar wahrnehmen. Manches Mal nehme ich dort einige Symbole war.

Was ich auch feststellte, dass die sehr hochschwingenden Schichten sich viel langsamer verändern als die niederschwingenden Schichten. Aber auch die Änderungsgeschwindigkeit der hoch schwingenden Energieebenen hat sich sehr stark verändert. Vor vielen Jahren hat sich oft über einen Zeitraum von mehreren Jahren die oberste Schicht nur sehr gering geändert.

Das ist jetzt anders. Jetzt ändert sich sogar die oberste Schicht in wenigen Monaten gewaltig. Alles ist dynamischer und chaotischer geworden. Auch was die Energieebenen betrifft. Neben der visuellen Wahrnehmung habe ich auch gefühlsmäßige Eindrücke. Manches Mal empfinde ich eine Schicht als sehr düster und bedrohlich, manches Mal sehr friedlich.

Wenn ich im Folgenden die aktuelle Situation der energetischen Ebenen der USA und Deutschlands beschreibe, so heißt dies nicht, dass die energetische Situation in einem Jahr oder vielleicht sogar in ein paar Monaten ganz anders sein kann. Auf den unteren Ebenen wird sie aufgrund der großen Dynamik anders sein. Aber auch die oberste Schicht könnte sich massiv verändern.

Die energetische Situation der USA

Auf der obersten energetischen Ebene (im Weiteren kurz erste Ebene) der USA hat sich ein gewaltiger energetischer Hurrikan aus dunklen bis schwarzen Wolken mit roten Einfärbungen gebildet, wobei der „Fuß“ oder „Kanal“ des Hurrikans in die zweite und teilweise auch in die dritte Energieebene reicht. Die zweite Energieebene der USA wird von einem giftigen Gelb-grün dominiert.

Auf der dritten Energieebene sehe ich auf einem ungut wirkenden Grau viele kleine Schwarze Wolken. Auf der erdnahen Ebene kann ich visuell nichts mehr wahrnehmen. Aber gefühlsmäßig nehme ich eine Implosion und große Zerstörung wahr. (2024 – Bitte anschnallen (Videos))

Meine Interpretation der energetischen Situation der USA

Auf der ersten und obersten Ebene hat sich ein gewaltiger, sehr zerstörerisch wirkenden Hurrikan gebildet. Für mich bedeutet dies, dass auf die USA ein massiv zerstörerisch wirkender, energetischer Strom oder ein massiv zerstörerisch wirkendes, energetisches Energiefeld über einen längeren Zeitraum einwirkt. Was mir besonders aufgefallen ist, dass der Hurrikan von der ersten Ebene bis in die dritte Ebene hinreicht.

Das eine Form oder ein Symbol sich über mehrere Energieebenen erstreckt, ist ganz selten. Für mich bedeutet dies, dass der Hurrikan sich teilweise bis auf die dritte Ebene direkt auswirkt. Obere Schichten haben immer Auswirkungen auf die unteren Schichten, die Auswirkungen sind jedoch meist indirekt.

Es gibt ein grundlegendes, universelles Prinzip: Jede Energie sucht sich eine Form.

Dies bedeutet: Wenn eine Energie oder ein Energiefeld nicht sonst irgendwie aufgelöst wird, dann wird sich die Energie irgendwie auf unteren Energieebenen manifestieren und wenn die Energie auf den unteren Ebenen nicht aufgelöst wird, wird sich die Energie irgendwann auch auf der materiellen Ebene manifestieren. In welcher Form sich eine Energie manifestiert, ist dabei meist nicht abschätz- und vorhersehbar sein.

Unter „Form“ ist dabei alles zu verstehen, was sich manifestieren kann. Das kann ein politisches oder gesellschaftliches Ereignis oder auch ein politischer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher oder gesellschaftlicher Prozess sein, es kann ein Krieg sein, eine Naturkatastrophe, es können auch Dinge sein, die viele Menschen direkt betreffen, beispielweise, dass sich bei vielen eine Einstellung ändert, viele krank werden, viele psychische Probleme bekommen, viele sterben.

Manches Mal kann man aus dem Energiebild gewisse Tendenzen ableiten, zum Beispiel, dass die Energiequalität sich eher materiell als wirtschaftlich oder gesellschaftlich manifestieren wird.(Die ringförmige Sonnenfinsternis (genannt: Feuerring) am 14. Oktober 2023 kann dich und dein Leben verändern!)

Ich habe des Energiebild der gesamten USA (des „Staatenbundes USA“) geschildert und nicht einzelner Bundesstaaten oder Regionen. Daher interpretiere ich das Energiebild so, dass es primär den „Bundesstaat“ USA betrifft und sich dieser verheerende Hurrikan überwiegend auf das Bundesstaatengefüge zerstörerisch auswirkt und daher das Bundesstaatengefüge sind massiv verändern wird. Das hat mir auch die geistige Welt mehrfach mitgeteilt. Die USA wird sich insgesamt massiv verändern.

Das energetische Bild einzelner Bundesstaaten, Regionen oder Städte ist oft völlig anders als das Energiebild der gesamten USA. Einige Bundesstaaten und Städte, wie zum Beispiel Kalifornien und New York, haben ein ähnliches Energiebild wie die gesamten USA. Auch das Energiebild Kanadas und von Wales hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Energiebild der gesamten USA.

Die zweite Ebene ist giftig gelb-grün und wirkt auf mich ganz übel und teilweise erbrechend. Die dritte Ebene mit den vielen kleinen schwarzen Wolken auf grauen Hintergrund wirkt auf mich irgendwie deprimierend und hoffnungslos. Detaillierter möchte ich die zweite und dritte Ebene nicht interpretieren.

Für mich interessanter ist die „erdnahe“ Schicht. Da nehme ich zwar visuell nicht viel wahr, aber die Empfindungen und Gefühle sind sehr ausgeprägt. Für mich fühlt es sich an, wie wenn da eine riesige Implosion stattfindet, die eine gewaltige Zerstörungswelle verursacht. Für mich bedeutet dies, dass die Zerstörung der USA primär interne Ursachen hat und nicht durch direkte externe Einwirkung, wie zum Beispiel einer militärischen Auseinandersetzung, erfolgt.

Es kann durchaus sein, dass externe Faktoren auf das politische und wirtschaftliche System und die Bevölkerung einwirken und dass dadurch dann das politische System implodiert oder die Bevölkerung eine Änderung durchsetzt. Die externen Einflüsse haben dabei aber aus meiner Sicht nicht direkt sondern nur indirekt zur Implosion der USA beigetragen.

Der Zerfall der USA aus geistiger Sicht

Wenn ich energetische Bilder analysiere, frage ich auch immer in der geistigen Welt nach, ob meine Wahrnehmungen und meine Interpretationen irgendwie passen, so halbwegs richtig sind oder ob ich völlig daneben liegen. Natürlich frage ich dabei auch nach, wie die geistigen Kollegen das Ganze verstehen und interpretieren.

Meine geistigen Kollegen meinten, dass das Gesamtbild und meine Interpretation durchaus passt. Sie machten mich jedoch aufmerksam, dass der Hurrikan sich erst vor einigen Monaten gebildet hat und sind in dieser Zeit der Hurrikan gewaltig weiterentwickelt hat. Das heißt, der Trend geht Richtung immer zerstörerischen Hurrikan und daher die Wahrscheinlichkeit, dass der Verlauf ein milder wird, immer mehr sinkt.

Ich befragte die Kollegen zur zweiten, giftig gelb-grünen Ebene. Die Kollegen meinten dazu, dass vermutlich viele „giftige“ Sachen zur internen Selbstzerstörung der USA führen. Das können „giftige“ Gerichtsurteile oder Gesetze sein, „giftige“ Verträge, „giftiges“ Verhalten von wichtigen Personen aber auch „giftige“ materielle Dinge (vergiftete Böden, Industrieunfälle, bei denen „Giftiges“ austritt).

Zur dritten Ebenen mit den vielen kleinen schwarzen Wolken meinten die Kollegen, bei der Zerstörung werden sehr viele kleine Faktoren mitwirken. Aber dadurch, dass der Hurrikan bis in die dritte Ebene hineinreicht, wird es einen sehr großen, bedeutsamen Faktor geben, der dann in Zusammenspiel mit sehr vielen anderen Faktoren zu einer immensen Zerstörung der USA führen wird.

Der Zerfall Deutschlands aus geistiger Sicht

Das aktuelle Energiebild Deutschlands ist völlig anders als das der USA.

Das Bemerkenswertes am aktuellen energetische Bild Deutschlands ist, dass die oberste, die erste Ebene, nur ein klares, strahlende, sehr positiv und spirituell wirkendes Blau ist. Dass eine Ebene gleichmäßig in einer Farbe eingefärbt ist, ist die Ausnahme. Dass die Wirkung dann noch so positiv ist, ist nochmals eine Ausnahme. In all den Jahrzehnten, in denen ich die Energieebenen von Staaten beobachte, habe ich das noch nie gesehen.

Die zweite Ebene ist grau-bräunlich und fahlgelb eingefärbt. Diese Grau-bräunliche wirkt wie ein verschmutztes Wasser. Die zweite Ebene ist für mich nicht sehr angenehm und sie wirkt auf mich irgendwie irritierend und verwirrend. Die dritte Ebene ist mit einem schmutzigen Grün und wiederum mit einem fahlem Gelb eingefärbt. Auch diese Ebene wirkt auf mich nicht sehr günstig und auch wieder irgendwie verwirrend und auch etwas verführerisch.

Sehr interessant ist dann die „erdnahe“ Ebene. Da sehe ich viele kleine, grau-braune Kugeln auf die Erde fallen. Ausserdem sehe ich Deutschland von oben und da überziehen viele weiß-gelbe Sprünge das Land.

Meine Interpretation der energetischen Situation Deutschlands

Die strahlend blaue oberste Ebene bedeutet für mich, dass Deutschland einen massiven Rückhalt im energetischen und spirituellen Bereich hat und letztlich es aus energetischer und spiritueller Sicht ein gutes Ende geben wird.

Die unteren energetischen Ebene legen aber nahe, dass es da einige Verwerfungen, Zerrüttungen und viel Desinformation, viele Lügen und viele Betrügereien begeben wird. Denn sowohl in der zweiten als auch in der dritten Ebene taucht ein fahles gelbes Licht auf. Das fahle gelbe Licht ist sehr häufig ein Symbol für Verführung, Fehl- und Desinformation und Lug und Betrug.

In der zweiten Eben ist auch ein grau-bräunlicher Ton wahrzunehmen, der mich an ein trübes, sehr verschmutztes Wasser erinnert. Für mich bedeutet dies, dass es an Klarheit und Durchsicht fehlt und dies zu vielen unvernünftigen, schädlichen Entscheidungen und Handlungen führt. Das schmutzige Grün in der dritten Ebene interpretiere ich in ähnlicher Weise.

Hoch interessant für mich ist die erdnahe energetische Sicht mit ihrem vielen braunen Kugeln und den vielen weiß-gelben Rissen. Die vielen braunen Kugeln stehen für mich für viele schädliche, nicht durchsichtige, nicht nachvollziehbar, teils bösartige Entscheidungen und Handlungen. Die vielen weiß-gelben Risse interpretiere ich so, dass all die vielen fehlerhaften Entscheidungen und Handlungen dazu führen, dass die Homogenität und der Zusammenhalt der Gesellschaft und viele gesellschaftliche System langsam zerfallen.

Aber da die Risse weiß-gelb und nicht schwarz-rot sind oder sonst wie bedrohlich sind, sondern durchaus positiv wirken, geht meine Interpretation dahin, dass diese Risse für die Bevölkerung sehr gut sind. Staatspolitisch mag das völlig anders sein, aber für die Bevölkerung scheinen sie günstig zu sein. Der Gesamteindruck, der bei mir entsteht, ist, dass es nicht den großen Knall geben wird und ganz Deutschland am Boden liegt, sondern dass es in vielen Bereichen kleine Einbrüche, Zerrüttungen und (Zer)Störungen geben wird.

Das wiederrum bietet der Bevölkerung die Chance, dass sie für diese Hindernisse zwischenzeitliche Lösungen findet und dadurch das Ergebnis nicht so katastrophal ausfallen wird, wie wenn es den großen Knall mit folgendem Totalzusammenbruch gäbe.

Der Zerfall Deutschlands aus geistiger Sicht

Auch zum Gesamtbild Deutschlands und meinen Interpretationen meinten meine geistigen Kollegen, dass sie durchaus passen. Sie machten jedoch einige Einschränkungen. So meinten sie, dass ich die strahlend blaue oberste Schicht zu positiv sehe. Grundsätzlich hätte Deutschland ein enormes positives energetisches Potential. Aber das heißt nicht, dass sich dieses manifestieren muss.

Ob, wie und wie schnell sich das Potential manifestiert, hängt von den Menschen ab. Diese müssen sich entsprechend innerlich ändern und das auch im Außen umsetzen. Die zweite und dritte Ebene zeigen aber deutlich, dass es hier viel Nebel, Fehl- und Desinformation, Manipulation und Verwirrung gibt.

Dies wiederum bedeutet, dass es für den Einzelnen nicht leicht sein wird, den richtigen Weg zu finden und wenn er sich ändert, dass er dann nicht damit rechnen kann, dass seine Änderung von seiner Umgebung und der Gesellschaft gleich gutgeheißen wird.

Meine Interpretation, dass der Zerfall Deutschlands, langsam und schrittweise erfolgen wird und ein ganz großen Knall sehr unwahrscheinlich ist, finden die geistigen Kollegen passend.

Die Kollegen meinten dann beispielhaft: An vielen Ecken und Enden wird es rumpeln und dadurch wird die Bevölkerung aufgerüttelt. Ein paar Bestimmungen und Gesetze, die die finanzielle Situation der Menschen etwas verschlechtert, ein paar Ereignisse (Bestimmung, Verordnungen, Gesetze, Probleme auf Baustellen, Lieferschwierigkeiten), die die Mobilität und die Versorgung mit Lebensmitteln einschränkt, Probleme im Gesundheits- und Bildungssystem.

Viele Städte und Gemeinde bekommen mehr oder weniger große finanzielle Schwierigkeiten, sodass bestimmte kommunale Leistungen nicht und nur mehr eingeschränkt erbracht werden können.

In keinem dieser Fälle und Systeme wird es den großen Kollaps geben, sondern mehr oder weniger große Einschränkungen und Hindernisse. Symbolisch werden diese im energetischen Bild als viele kleine braune Kugeln dargestellt. Und alles ist undurchsichtig und für die große Masse der Menschen nicht nachvollzieh- und erklärbar.

Aber es rüttelt sie auf und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie prüfen, was wirklich wichtig ist im Leben. Irgendwann ist die Summe der Hindernisse und Erschwerungen so groß, dass manche Gruppen, Regionen, Gemeinden und Städte eigene Lösungen entwickeln und ihre eigenen Wege gehen. Dies führt irgendwann dazu, dass die Bundesregierung in Berlin eine einsame Bühne ohne Zuschauer ist und sie beschließen kann, was sie will und jeder macht, was er will.

Zum Abschluss meinten die geistigen Kollegen, dass man die Energiebilder und die weitere Entwicklung der USA und Deutschlands nicht vergleichen kann. Die USA sind eine sehr junge Gesellschaft, wo Materialismus, Macht und Geld zentrale Themen sind und sie brauchen daher noch sehr materielle und heftige Lernbehelfe, auch wenn es in den USA viele spirituelle Gruppen und Menschen gibt. Denn in den USA muss die Gesellschaft insgesamt noch einige materielle Erfahrungen machen.

Deutschland hingegen ist eine sehr alte Gesellschaft und das energetische Gesamtbild zeigt, dass der Schwerpunkt Deutschlands künftig nicht im materiellen Bereich liegt. Aber dies muss die Bevölkerung erst lernen bzw. viele Menschen müssen sich nur erinnern, dass das Materielle vergänglich ist. Daher macht es auch keinen Sinn, wenn Deutschland materiell völlig vernichtet wird.

Die materiellen Beschwerden sollen die Menschen nur erinnern und aufrütteln, auf dass sie sich erinnern und erkennen, wozu sich auf der Erde inkarniert haben. In Deutschland soll sich der einzelne Mensch ändern, in den USA reicht es für einige Zeit, wenn sich die Gesellschaft etwas ändert.

Ich hatte noch eine provokative Frage an die Kollegen: Was passiert, wenn sich in Deutschland zu wenige Menschen ändern? Wir wirkt sich dann die strahlend blaue oberste Energieebene aus?

Die Kollegen meinten: Vorerst wird sich nicht viel ändern. Nur später wird es einige Zeit, vielleicht ein paar Jahre, besser werden und dann wird sich in Deutschland nochmals ein Zerfallsprozess ereignen, der dann materiell viel heftiger ausfallen wird, als der in den nächsten Jahren.

Die Zukunft Deutschland liegt in unseren Händen

Das energetische Bild Deutschlands zeigt, dass Deutschland und die deutsche Bevölkerung ein riesiges energetisches Potential hat. Dieses Potential erschließt sich aber nur, wenn der einzelne Mensch sich innerlich ändert und äußerlich Hand anlegt.

Einfach nur zu warten, dass die wunderbaren Energien sich endlich auf der 3D Ebene manifestieren, würde nur eine kurze Verschaufpause bewirken und dann gingen es erst so richtig bergab. Es liegt an jedem Einzelnen.

Und wenn jeder Einzelne in seinem eigenen persönlichen Wirkungskreis „Gutes“ denkt, fühlt und tut, kann und wird nichts schief gehen. Denn die energetischen Rahmenbedingungen sind einmalig gut. Nutzen wir sie!

Beste Grüße

Egon Fischer alias eFisch

Quellen: PublicDomain/efisch.substack.com am 20.10.2023