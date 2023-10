Der pensionierte US-Oberst gab „Magyar nemzet“ ein interessantes Interview zur Zukunft Zelenskyjs und zum Endausgang des Ukraine-Krieges. Die Tatsachen sind mittlerweile bekannt: Die ukrainische Gegenoffensive erfüllte nicht die erwarteten Hoffnungen, außerdem wird die Herbst-Regenzeit Bodenoperationen unmöglich machen.

„Ukrainische Armee ist völlig erschöpft“

„Könnten die Ukrainer in den kommenden Wochen noch eine letzte große Offensive starten?“

„Die ukrainische Armee ist völlig erschöpft. Die Ukrainer können eigentlich nur noch kleinere, begrenzte Angriffe, zur Illusion von Gewalt aufrechterhalten. In der Zwischenzeit hat aber Moskau mit dem Bau Hunderter Kilometer neuer Eisenbahnlinien in der Ostukraine begonnen – wie aus verfügbaren Quellen und Informationen hervorgeht.

Ein Abschnitt erstreckt sich von Burne, Donezk, bis Marovodne. Damit verkürzt sich die Distanz zwischen Rostow am Don und Mariupol im Westen Russlands und die Gefahr ukrainischer Artillerie- und Raketenangriffe ist abgewendet.

Danach geht es weiter entlang der Küste nach Berdjansk, von wo aus es nach Melitopol geht. Dank dieser infrastrukturellen Entwicklungen sind die russischen Logistikrouten außerhalb der Reichweite amerikanischer „HIMARS“-Raketensysteme.

Allerdings können sie von Ukrainern immer noch mit britischen „Storm Shadow“-Marschflugkörpern oder amerikanischen „ATACMS“-Raketen erreicht werden. Darüber hinaus werden die neuen Nachschublinien es den Russen aber ermöglichen, in Zukunft eine Großoffensive zu starten.“

„Die militärischen Erwartungen an die Ukraine waren nie realistisch“

„Die ersten Abrams-Panzer sind vor kurzem in der Ukraine eingetroffen. Können diese oder sogar die F‑16-Kampfjets etwas bewirken?“

„Man kann nicht einfach Armeen im Krieg aufbauen. Dies ist ein Prozess, der seit vielen Jahren im Gange ist, auch in Bezug auf die Humanressourcen, die militärische Ausrüstung, die Modernisierung und die Ausbildung. (Geopolitik: Erst Ukraine, jetzt Nahost – Inkompetenz. Absichtliche Strategie. Oder beides)

Die Erwartungen an einen Erfolg auf dem Schlachtfeld in der Ukraine waren nie realistisch. Zudem passen die NATO-Ausbildung nicht zur Kriegsführung in der Ostukraine. Die russische Militärmacht stützt sich auf die systematische Integration von Angriffsmitteln – Raketen, Artillerie, Drohnen und Kampfjets – in Verbindung mit Weltraum- und Bodenüberwachung.

Während russische Einheiten in der Ostukraine eine Tiefenverteidigung errichteten, hatten die ukrainischen Boden- und Luftstreitkräfte fast keine Chance gegen präzise und verheerende Artillerie- und Raketenangriffe.“(Anführer der Hamas ruft für den 13. Oktober zum globalen Aufstand der Muslime auf – Krieg gegen Gaza kann zum Weltkrieg führen)

„Biden-USA ist Eigentümer der Ukraine geworden“

„Sie haben kürzlich gesagt, dass die ‚Biden-Phase‘ des Krieges begonnen hat. Was versteht man darunter?“

„Die Ukraine hat ihr Bestes getan. Die Biden-Phase bedeutet, dass die Ukraine militärisch, wirtschaftlich und finanziell der 51. Bundesstaat der Vereinigten Staaten geworden ist. Die Biden-Regierung ist faktisch zum Eigentümer der Ukraine geworden.“

„Selenskyj plant längst sein Exil“

„Gleichzeitig ist die viel beschworene „Ukraine-Müdigkeit“ real und gravierender als je zuvor seit Beginn des Krieges. Die Entwicklungen in Polen und der Slowakei deuten darauf hin, und Washington sendet Signale an Kiew, dass die unerschütterliche Unterstützung bedroht ist. Muss sich Selenskyj Sorgen machen?“

„Wolodymyr Selenskyj hat viele Immobilien und Bankkonten im Westen. Ich bin mir sicher, dass er seinen möglichen Abgang in diesem Sinne plant.“

„Ukraine-Krieg wird wie Modell Vietnam enden“

„Wie könnte sich der bevorstehende Präsidentschaftswahlkampf auf das Ausmaß der militärischen Unterstützung für die Ukraine auswirken?“

„Die Amerikaner interessieren sich selten für irgendetwas, das außerhalb ihrer Grenzen passiert. Und wenn sie sich entscheiden könnten, würden sie wahrscheinlich auf jede ausländische Intervention oder jedes Bündnissystem verzichten.

In den Jahren 1917 und 1941 manövrierten die Präsidenten Woodrow Wilson und Franklin D. Roosevelt Amerika in einen Krieg mit zwei Staaten – Deutschland und Japan –, zu denen die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten gute Beziehungen unterhielten. Das amerikanische Volk wollte weder in den Ersten noch in den Zweiten Weltkrieg verwickelt werden. Die aktuelle Situation ist nicht anders.

Ein möglicher Bankrott und eine schuldengetriebene Inflation sowie Frustration über die schädliche Politik der Biden-Regierung sprechen für ein Ende des Konflikts in der Ukraine, ähnlich dem Vietnam-Modell. Gleichzeitig ist es naiv zu glauben, dass die Vernunft in Washington siegen wird.

„Die Ukraine ist am Ende“: Russland behauptet, die Ukraine habe 90.000 Tote im Fleischwolf verloren

Der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, die Ukraine habe seit dem 4. Juni „mehr als 90.000 Menschen“ bei ihrer stockenden „Gegenoffensive“ verloren. Der ukrainische Versuch, die Krim und Mariupol zu erreichen, sei „vollständig gescheitert“, sagte Putin am Sonntag.

„Was die Gegenoffensive betrifft, die offenbar ins Stocken geraten ist, so ist sie völlig gescheitert. Wir wissen aber, dass die Gegenseite in einigen Kampfgebieten neue aktive Angriffsoperationen vorbereitet. Das sehen wir und das wissen wir. Und wir reagieren entsprechend darauf“, sagte Putin in einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem Journalisten Pawel Zarubin.

Angesichts der stockenden ukrainischen Offensive habe Russland begonnen, seine Stellungen zu verbessern, so Putin: „Was derzeit an der gesamten Frontlinie geschieht, nennt man ‚aktive Verteidigung‘. Unsere Truppen verbessern ihre Stellungen in einem beträchtlichen Teil dieses Territoriums, einem ziemlich großen Gebiet“, sagte Putin.

„Russland kontrolliert derzeit etwa 17,5 Prozent des ukrainischen Territoriums, und die viermonatige Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in diesem Jahr hat nach westlichen Analysen des von Russland gehaltenen Territoriums fast keine Gebietsgewinne gebracht“, berichtet Reuters.

Russland behauptet, die Ukraine habe bei der Offensive 557 Panzer und fast 1.900 gepanzerte Fahrzeuge verloren, berichtet Sputnik News.

„Die Lage sieht stabil und solide aus. Die Truppen agieren sehr professionell, zeigen an vielen Stellen Heldentum und sind zuversichtlich, nicht nur ihre Stellungen zu halten, sondern auch die Umsetzung der Pläne, die wir skizziert haben, fortzusetzen“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

30% der Ukrainer glauben, dass der Westen es satt hat, die Ukraine zu unterstützen, im Vergleich zu 15% im September 2022.

In einem Gespräch mit Richter Andrew Napolitano sagte Prof. John Mearsheimer, er glaube, die Ukraine sei „am Ende“:

„Die Äußerungen von Admiral Kirby, dass wir die Ukraine langfristig nicht mehr finanzieren werden, bedeuten im Grunde, dass sie am Ende ist. Das heißt, wenn wir den Ukrainern den Geldhahn zudrehen, haben sie weder die Waffen noch die finanziellen Mittel, um diesen Kampf fortzusetzen, und die Russen werden sie überwältigen“.

„Der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij gibt sich selbstbewusst, aber er macht keinen Hehl daraus, dass die Unterstützung der Bevölkerung in Europa und den Vereinigten Staaten für Washingtons Stellvertreterkrieg schwindet“, sagte Oberst Douglas MacGregor auf Twitter/X.

„Er weiß, dass die NATO in Schwierigkeiten steckt. Offen gesagt war das Bündnis nie dazu gedacht, einen Angriffskrieg gegen jemanden zu führen.“

Ukraine’s President Volodymyr Zelensky puts on a fine show of confidence, but he makes no secret of the lagging popular support in Europe and the United States for Washington’s proxy war.

He knows NATO is in trouble.

Frankly, the alliance was never designed to wage offensive…

