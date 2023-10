Irrenanstalt: Toll! Das laufende Abrisstheater

Teile die Wahrheit!

Junge, Junge, die Erzählungsorgien auf der Bühne nehmen im Moment ja ordentlich Fahrt auf! Es ist wahrlich “toll“, was dem geneigten Betrachter derzeit alles geboten wird.

Und wie die Themen hier miteinander verknüpft werden und was sich dem geneigten Aluhutträger dabei so alles offenbart …, das ist schon sehr bemerkenswert. Also schauen wir doch mal hin, bevor wir noch irgendwie irgendwas nicht verpassen …, also:

Die “Mehrheit der Deutschen will Neuwahlen“. “57%“. Ja, das sind mehr als die Hälfte. Ebenfalls mehr als die Hälfte erkennen des weiteren an, dass Nähnzie F. eine perfekte Besetzung für das laufende Abrisstheater ist. Die Faeser stehen zwar immer noch auf Betäubung, doch ist die Akkuladestandsanzeige nun wohl tiefrot und blinkt alarmierend.

Nun, da sollte es niemanden wundern, dass das Blaue Wunder laut “INSA für die BILD“ am 10. Oktober 2023 den zweitlängsten Balken zeigt: “22,5 % der Deutschen“ würden demnach derzeit die AfD wählen. Rumms! Und laut “infratest dimap für die ARD“ am 12. Oktober wären es sogar “23 % der Deutschen“. Doppelrumms! Wen die wohl gefragt haben?

Nun, die Frage dürfte wohl vielmehr lauten: Haben die überhaupt jemanden gefragt? Das sich hier entfaltende Drehbuch ist einerseits bemerkenswert, andererseits war und ist es für geneigte Betrachter der Bühne mit einigermaßen grundfester Erfahrung durchaus vorhersehbar.

»Divide et Empera«. Hauptsache, es kommt niemand auf die Idee, dass dieses auf Zustimmung und Haftung begründete System in sich bereits vollkommen am Ende ist.

“Verhaftungen“ gab es nun auch gleich in mehreren BRiD-Abteilungsbodeneinheiten: “Geplante Lauterbach-Entführung: Razzien gegen „Reichsbürger“ – Verhaftungen in mehreren Bundesländern“.

Demnach seien “5 Verdächtige verhaftet“ worden. Diese hätten sich als “Vereinte Patrioten“ vereint und “Sprengstoffanschläge auf die Stromversorgung“ geplant und Mausefallen “aus Kroatien“ erwerben wollen … Gut. Da war der VS ja mal wieder mäßig kreativ. Und “Sachsens Verfassungsschutz warnt vor Bürgerwehren“, und Frau Wunder faesert sich. (DIE EINHEITSLÜGE: Hat die DDR die BRD und somit die EU übernommen?! (Videos))

Ein seit geraumer Zeit vor sich hinschwelendes Thema ist die Zinslast für Eigenheim-Gläubige. “Unbezahlbare Zinsen: Droht vielen Eigentümern eine Zwangsversteigerung?“ Nun, auch hier hilft gesunder Menschenverstand, denn wer fordert denn im Falle des Falles mehr Wertloseinheiten? Richtig, eine Bank.

Eine 10-jährige Zinsbindung einfach mal vorausgesetzt, hieße dies, dass von allen beliehenen Immobilien jedes Jahr für rund jede zehnte neue Zinsen auszuhandeln wären. Wären diese unbezahlbar, säßen die Banken jährlich auf zigtausenden von Häusern und müssten diese mit erheblichem Verlust zwangsversteigern. Ein wahrlich lohnendes Geschäft, richtig?

Na, vielmehr jede Menge tolle heiße Luft, denn für die Banken geht es um ihre bloße Existenz und die überlegen sich dreimal, ob sie ihre Kunden – nach der ganzen Droh-Orgie – tatsächlich in die Zwangsräumung treiben oder doch vielmehr die Ratenzahlungen auf einem noch irgendwie leistbaren Niveau einpegeln.

Und dann hat eine “neue Expertenkommission des Bundesfinanzministeriums“ zugeschlagen. “Bürgernahe Einkommensteuer“, so der Name der Kommission. Und die habe erörtert, ob “jetzt die „Lohnsteuer“ für die Rente“ machbar wäre.

Und das wäre doch nur gerecht, schließlich ist Rente doch ein leistungsloses Einkommen, stimmts? Naja, jedenfalls ist sie bekanntlich “sischer“ – zumindest noch. Denn: “Deutschland schrumpft 2023 als einzige Industrienation“. Ach …, nein halt!: Rumms!

Die “Experten“ vom IWF sehen zwar ein Wachstum der Wirtschaft in der hiesigen Staatssimulation, doch werde dieses im kommenden Jahr nur noch bei kümmerlichen “0,9 Prozent“ liegen.

Na, die müssen es ja wissen. Vom “Export-Weltmeister“ zum Tabellenletzten. Toll …

Ebenso “toll“ zeigt sich die Simulationsführung. CumEx-/Wirecard-Olaf “ruft zur „Verteidigung der Demokratie““ auf, wie auch Bünings Emily, von den Grünen: “Unsere Demokratie ist stark, aber wir müssen sie nun auch zurückerobern“.

So eine Formulierung hätte der Herr Aiwanger mal wagen sollen zu benutzen, dann wäre aber Polen offen gewesen …! Und dann rummst es auch noch unter den “Regierungschefs der Bundesländer“. Die nämlich “wollen offenbar Asylbewerber zu Arbeit verpflichten“.

Und “gemeinnützig“ solle diese sein. Jup, ernsthaft … Das sind doch alles “Nahtziehs“! Aber gut, es ergibt ja auch einen Haufen Sinn, die Fachqualifikationen der “Ankommenden“ in sinnstiftenden Gebrauch zu bringen. Dschihad! Gesundheit.

Damit wären wir bei der Großablenkungsbeschäftigungstherapie angekommen. Die Wagner-Filmfestspiele sind augenscheinlich eröffnet und Herr Bernays wäre stolz auf seine Schüler: “40 Säuglinge enthauptet“, “menschliche Tiere“, “Tunnelsysteme“ in Gaza werden vom “Teufel aus der Hölle“ betrieben …, die Umdrehungszahl ist hoch und der eilig zurechtgeklöppelte Rahmen um diese Erzählung sollte für jeden unübersehbar sein, der in den vergangenen Jahren aufgepasst hat.

Wasser, Nahrungsmittel und Strom seien nun blockiert worden …, doch die historischen Vergleiche zum Kinder fressenden Kaiser hinken ebenso, wie die Erwähnung der “Brutkastenlüge“.

Aber gut, die Autorin der Säuglings-Erzählung versucht nun wohl zumindest ihren schäbigen Hintern zu retten: “Soldaten sagten mir, sie glauben, 40 Säuglinge / Kinder seien getötet worden …“ – zweite Hand und Konjunktiv. Gut.

Da darf sich die BRiD glücklich schätzen, Anni B. zu haben. Die verkündete, es sei “Sinn und Zweck von Krisendiplomatie, mit allen Akteuren im engen Kontakt und Austausch zu sein, um das furchtbare Blutvergießen zu beenden“.

Ach …, und dann fliegt sie nach Tel Aviv. Ob sie sich dort neue Regieanweisungen holt? Man darf sich wundern. Wie auch die “deutschen Staatsbürger“ in Israel, denn die Ausreise selbiger dürfen sie selbst bezahlen – zumindest fordere “die Bundesregierung eine Gebühr von 300 Euro pro Person für die Evakuierung“.

So geht “Volk“ und “Führung“. Dass Anni B.s Wehrmachtsnachfolgerflieger dann Bunzelbürger mit heimnimmt, sofern er denn des Wiederstarts mächtig ist, darf ruhigen Wissens angezweifelt werden, denn das wäre medial dann doch einfach zuviel des Guten.

Und der wirtschaftsministrierende Kinderbuchautor spricht ganz, also ganz, gaaanz brutale Worte aus: “Wer den Tod von J*den feiert, muss raus“. Aus BRDistan versteht sich – “sofern das geht“. Was sind denn das bitteschön für Töne?!

Das ist doch auch voll “Naatzieh“! Und dann äußern sich noch mehr “Experten“, denn die “warnen vor Terror: Haben „Hunderttausende“ Antisemiten im Land“ Ach, echt …?! Und auch die Blauen wundern sich über den „Hass“ auf den Straßen und zeigen zudem klar ihre Farbentreue und somit einmal mehr, wem letztlich alle zu dienen haben …

In der Kokaine sei übrigens immer noch “Krieg“, wenngleich diese Erzählung von den Bühnenberichterstattern nun praktisch flächendeckend ausgeblendet wird. Saurons Lichtkegel eben. Und in Finnland sei eine Rohrleitung kaputt, “durch äußere Einwirkung“.

“Das seismologische Institut Norwegens registrierte nach eigenen Angaben im Bereich der Pipeline eine „mutmaßliche Explosion““. So weit, so gut, aber es geht noch besser: “Hinweise auf mögliche russische Urheberschaft“ Einfach nur toll!

Derzeit an sich nur einige Randbemerkungen wert: In den Verarmten Kolonien in Übersee hatten sich die Republikaner auf Steve Scalise festgelegt, als Kandidaten für die Wahl um den derzeit ja nur “kommissarisch“ besetzten Postens des “Speaker of The House“.

Allerdings sei bereits recht schnell klar gewesen, dass ihm wohl die nötigen Stimmen fehlen werden und folgerichtig habe er inzwischen einen Rückzieher gemacht. Und in Sachen “Ukraine-Hilfe“ sei das “Ende der Fahnenstange“ bald erreicht, so Weißhaus-Pressesprecher Johannes Kirby.

Was der Pimmelpianist wohl davon hält, dass die ganze Aufmerksamkeit für die Bühne auf Israel verlagert wurde?

Nun, die Amis setzen eben Prioritäten, aber das kennen wir ja schon.

Abschließend: “Hilfe, der Merkur schrumpft – Wie ein alter Apfel“.

“Toll“ …, bedeutet übrigens: “dumm und töricht“.

Seid aufrecht und bleibt standhaft!

Quellen: PublicDomain/n8waechter.net am 19.10.2023