Israel-Hamas-Psy-Op-Datums-Numerologie entschlüsselt (Video)

Wenn Sie meinen ersten Artikel über den inszenierten Krieg zwischen Hamas und Israel lesen, in dem zwei Flügel desselben Vogels vorgeben, gegeneinander zu kämpfen, habe ich erklärt, dass die verschlüsselte rituelle Seite des Psy-Op mit ihrem fortlaufenden Drehbuch des Buches der Offenbarung verbunden ist, die des Antichristen – und dass es zwei Versionen gibt, wie zwei Gegensätze, die sich gleichzeitig abspielen – so wie sie es immer tun. Von Joachim Bartoll

Sie haben den Antichristen des Ostens, wie in Mohammed bin Salman Al Saud, auch bekannt als „MBS“ von Saudi-Arabien, und es gibt auch den Antichristen des Westens, wie Barack Obama, über den ich in der Vergangenheit in zahlreichen Artikeln berichtet habe. (Numerologie: Psy-Op Israel-Hamas – moderne Gedankenkriegsführung)

Da ich nur sehr wenig Zeit für freie und öffentliche Arbeiten, wie auf dieser Website, habe, habe ich mich nicht näher mit Obama beschäftigt, da mein guter Freund Joseph Acquaviva ein Experte für das Obama-Skript ist und ich wusste, dass er einige großartige Dekodierungen liefern würde, die das rituelle Drehbuch enthüllen (und das hat er wirklich getan!).

In diesem Artikel werde ich Ihnen also die Zusammenhänge aufzeigen, die die „Elite“ nutzte, um über die wichtigen Termine für dieses Israel-Hamas-Ritual und diese Psy-Operation zu entscheiden, warum sie sich für den Angriff der Hamas am 7. Oktober entschieden haben und warum Israel haben erst am 8. Oktober den Krieg erklärt.

Es liegt alles in den Zahlen, es ist alles in ihrem Code, und es lässt sich leicht durch Numerologie und Gematria aufdecken, die Sprache, die sie für ihre „schwarze Magie“ verwenden.

Zunächst einmal handelt es sich, wie ich in meinem ersten Artikel entschlüsselt habe, um einen Kriegs-Psy-Op und ist daher mit dem Jesuitenorden verbunden, da es sich um einen militärischen Orden der katholischen Kirche handelt, der den Tempelrittern nachempfunden ist.

Und der derzeitige Generalobere der Jesuiten ist Arturo Sosa, der am 12. November geboren wurde, und der „Krieg“ begann am 7. Oktober, genau 36 Tage vor Arturo Sosas Geburtstag.

Wie Sie wissen, ist die Zahl des Tieres 666 , und 36 ist der Code für 666 , da die 36. die Dreieckszahl 666 ist . Das war also der erste offensichtliche Hinweis darauf, dass diese Psy-Operation durch ihr Buch der Offenbarung, das Antichrist-Skript, kodiert wurde.

Was Mohammed bin Salman betrifft, so wurde er am 21. Juni 2017 zum Prinzen gekrönt und der „Krieg“ begann am 7. Oktober, genau 108 Tage nach dem Jahrestag seiner Krönung. 108 ist in der Numerologie einfach 18 , da Sie die Null, die keinen Wert hat, entfernen können. 18 ist, genau wie 36 , der erste Code für 666 , da 6 + 6 + 6 gleich 18 ist .

108 = 18 (wie in 6+6+6 = 18 )

Nun könnte man sagen, dass es durch die Reduzierung von 108 auf 18 etwas übertrieben wird .

Wenn wir uns jedoch Mohammed bin Salmans Geburtstag am 31. August ansehen, erfolgte die Kriegserklärung Israels am 8. Oktober genau einen Monat und 8 Tage nach seinem Geburtstag, wie im Jahr 18 , wie auch im Jahr 666 .

Immer noch nur Zufälle?

(wie in 6+6+6 = 18 )

Nun, das Interessante daran, 666 als 1 Monat und 8 Tage zu tarnen, ist, dass dieser Zeitrahmen genau 38 Tage beträgt, die Zahl von Luzifer, Tötung und Tod, und letzterer ist durchaus ein Synonym für Krieg.

Obwohl der Krieg inszeniert und vorgetäuscht ist , haben sie im Rahmen des Opferrituals viele unschuldige Menschen getötet und sie nutzen diesen inszenierten Krieg und die Psy-Operation weiterhin als Vorwand, um als gefährlich erachtete Menschen zu töten.

Und rate Mal was? Mohammed bin Salman wurde 38 Jahre alt, 38 Tage bevor Israel den Krieg erklärte. Komisch, wie das funktioniert.

Töten = 38

Luzifer = 38

Tod = 38

Was ist also mit dem Antichristen des Westens, Barack Obama? Nun, Obama wurde angeblich auch am 4. August geboren. Das bedeutet, dass sie den Angriff der Hamas am 7. Oktober genau 64 Tage nach Obamas Geburtstag inszenierten.

64 ist in der Gematria von Bedeutung, da sich Israel auf 64 summiert und Obamas vollständiger Name auf 64 reduziert wird , genau wie der Ausdruck „Der Antichrist“.

Israel = 64

Barack Hussein Obama = 64

Der Antichrist = 64

Wenn bis zum Angriff 64 Tage vergingen, bedeutet das natürlich, dass von Obamas Geburtstag bis zum 8. Oktober, dem Tag, an dem Israel den Krieg erklärte, eine Zeitspanne von 66 Tagen verging.

Und „ 66 “ ist der dritte Code für 666 , die Zahl des Tieres, der auf ihre Verehrung als Sonnengott Saturn zurückgeht.

Zahl des Tieres = 66

Saturnanbetung = 66

Nun wurde Obama angeblich im Jahr 1961 geboren, also wird er am 4. August 2025 64 Jahre alt sein, 64 wie in „Israel“, „Barack Hussein Obama“ und „Der Antichrist“. Ratet mal, wie viele Tage zwischen der Kriegserklärung Israels am 8. Oktober 2023 und Obamas 64. Geburtstag am 4. August 2025 liegen?

Ja, es sind genau 666 Tage.

Und wann schied Obama Ende 2008 aus dem Amt des Senators aus, um Präsident zu werden? Ja, am 16. November und vom 8. Oktober bis zum Jahrestag am 16. November sind es genau 1 Monat und 8 Tage, weitere 18 , wie im Jahr 666 . Alle Daten sind geschickt geschrieben und miteinander verbunden, sodass sie in mehreren Ritualen wiederverwendet werden können.

(wie in 6+6+6 = 18 )

Wenn man die Numerologie der Geburtstage von Arturo Sosa, Mohammed bin Salaman und Barack Obama sowie die Daten vom 7. und 8. Oktober bedenkt, die alle mit der Zahl des Tieres, mit 666 und dem Antichristen, übereinstimmen, denken Sie dann immer noch, dass das bei allen einfach „unglaubliche Zufälle“ sind?

Natürlich nicht, du bist kein NPC und es ist auch mathematisch unmöglich. Es ist alles clever geschrieben.

Für all diese Menschen auf der Weltbühne, die an den gleichen Ritualen teilnehmen, wurden alle wichtigen Daten, wie Geburtstage, Daten des Amtsantritts usw., lange im Voraus geplant und manipuliert, um sie zusammenzufügen und bestimmte Daten auf ihre Rituale abzustimmen .

Aus diesem Grund wählten sie den 7. und 8. Oktober für dieses Israel-Hamas-Ritual und diese Psy-Operation. Wenn man ihren Code versteht, kann man leicht erkennen, dass alles Große auf der Weltbühne nicht zufällig geschah, nicht organisch war, nicht real; es wurde geplant, geschrieben und inszeniert.

Weitere Informationen zu Obama und den neuesten Schlagzeilen, darunter der Marionette und CIA-Agent Khaled Mashal der von der CIA kontrollierten Hamas (2014-2017), der zum Dschihad aufruft, finden Sie in Josephs Entschlüsselungen auf seinem Facebook- und/oder YouTube – Kanal .

…

Video:

Quellen: PublicDomain/bartoll.se am 13.10.2023