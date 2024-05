Bill Gates drängt auf Impfungen von Lebensmitteln, um „den Klimawandel zu bekämpfen“

Der Milliardär Bill Gates wurde als treibende Kraft hinter einer dubiosen Organisation entlarvt, die Regierungen dazu drängt, Lebensmittel zu impfen, um angeblich den “Klimawandel zu bekämpfen”.

Der Mitbegründer von Microsoft hat in aller Stille große Summen in ein Unternehmen gesteckt, das alle Kühe in den Rinderherden der Welt, die für die Lebensmittelversorgung bestimmt sind, impfen will.

Einem Bericht von Axios zufolge ist Gates der Leiter eines Investmentfonds, der hinter ArkeaBio steht.

ArkeaBio ist ein in Boston ansässiges Pharmaunternehmen, das einen neuen Impfstoff für Nutztiere entwickelt.

Das Unternehmen behauptet, der Impfstoff werde dazu beitragen, die weltweiten Emissionen aus der Viehzucht zu reduzieren und den Planeten vor dem “Klimawandel zu retten”.

Gates und andere nicht gewählte globalistische Gruppen wie das Weltwirtschaftsforum (WEF) und die Vereinten Nationen (UN) behaupten, dass Methan von Kühen einer der Hauptverursacher der sogenannten “Klimakrise” ist.

In den vergangenen Jahren haben Gates, das WEF und die UNO die Agrarindustrie verteufelt und gleichzeitig Einschränkungen oder sogar Verbote des öffentlichen Konsums von Fleisch und Milchprodukten gefordert.

Das WEF, die UNO und grüne Agenda-Politiker behaupten, dass Methangase von Rindern oder “Kuhfürze” die “globale Erwärmung” verursachen.

Die Pharmafirma behauptet, ihr Impfstoff reduziere die Methanemissionen aus der Viehzucht, indem er die Kuhfürze unterdrücke.

Der Bericht enthüllt, dass Gates 26,5 Millionen Dollar in einen von ihm gegründeten Investmentfonds gepumpt hat, die dann als Risikokapital an ArkeaBio flossen.

Das von Gates finanzierte Unternehmen behauptet, dass Kühe mehr als 5% der weltweiten “Treibhausgase” verursachen. (Die Artenvielfalt der Insekten sinkt, während die weltweite Nahrungsmittelversorgung dem Zusammenbruch entgegen gerät)

300x250

Impfstoffe könnten eine relativ kostengünstige und skalierbare Lösung darstellen, insbesondere wenn die Nachfrage nach Nahrungsmitteln steigt. (Top-Arzt schlägt Alarm: „Alle Geimpften werden tot umfallen“ (Videos))

Während die Idee, die Nahrungsmittelversorgung mit Impfstoffen zu kontaminieren, bei vielen Menschen auf Empörung stößt, argumentiert Axios, dass die Idee inzwischen von der breiten Öffentlichkeit akzeptiert wird.

“Es klingt ein wenig dystopisch – Tieren Injektionen zu verabreichen, damit sie den Planeten ein wenig weniger verseuchen, bevor wir einige von ihnen verseuchen – aber die Agrarindustrie hat die dystopische Hürde schon vor langer Zeit genommen”, heißt es in dem Bericht.

Gates, der weder Wissenschaftler noch Arzt ist, ist bekannt für sein Interesse an Impfstoffen, dem “Klimawandel” und der Nahrungsmittelversorgung.

300x250 boxone

Er war ein entschiedener Befürworter der Impfung der Bevölkerung mit Covid mRNA-Impfstoffen, trotz der damit verbundenen Risiken.

Wie Slay News berichtet, hat Gates zunehmend den öffentlichen Fleischkonsum ins Visier genommen und versucht, diese Agenda mit seinen anderen Interessen zu verbinden.

Laut Gates und seinen globalistischen Verbündeten der “grünen Agenda” zerstören Viehherden den Planeten durch ihre angeblichen “Emissionen”.

Gates argumentiert, dass die einzige Lösung, den angeblichen Einfluss von Rindern auf die “globale Erwärmung” zu stoppen, darin besteht, sie entweder zu “modifizieren” oder zu eliminieren.

In einer kürzlichen Episode seines Podcasts “Unconfuse Me With Bill Gates” enthüllte der Gastgeber seine Pläne für den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Verbesserung der Nahrungsmittelversorgung.

Gates sagte, er glaube, dass KI eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könne.

In Bezug auf die Nahrungsmittelversorgung sagte Gates, dass KI in der Lage sein werde, eine Lösung für das “Problem” des Fleischkonsums zu finden.

Er enthüllte Pläne, Kühe mithilfe künstlicher Intelligenz genetisch so zu verändern, dass sie weniger Methan produzieren.

Gates verriet, dass der langfristige Plan darin bestehe, Kühe mithilfe künstlicher Intelligenz ganz abzuschaffen, indem die Technologie zur Herstellung von “Fleisch ohne Kühe” eingesetzt werde.

Ferner hat die Bill and Melinda Gates Foundation einem in London ansässigen Unternehmen einen Zuschuss von 4,8 Millionen Dollar für die Entwicklung von Gasmasken für Kühe gewährt.

Die Masken basieren auf einem ähnlichen Konzept wie die Technologie der Kohlendioxidabscheidung.

Andere Forschungsarbeiten befassen sich mit Futterzusätzen, die dem Futter der Kühe beigemischt werden.

Gates drängt auch darauf, Kühe genetisch zu verändern, um diese Agenda voranzutreiben.

Trotz der zunehmenden Bemühungen, die Landwirtschaft zu dämonisieren, kommt eine neue Studie zu dem Schluss, dass die Verursachung des “Klimawandels” durch die Viehzucht ein Schwindel der Globalisten ist.

Wie wir berichteten, entlarvt die neue Studie die Behauptung der Globalisten, dass die Emissionen von Kühen den “Klimawandel” verursachen und beweist gleichzeitig, dass Rinderherden tatsächlich den Methangehalt in der Atmosphäre senken.

Die neue Studie zeigt, dass die Beziehung zwischen Rindern und Land ignoriert wird, wenn Methanemissionen von Kühen zugeschrieben werden.

Die Forscher fanden heraus, dass die Emissionen nicht sinken, sondern steigen würden, wenn das Vieh von den Weiden genommen würde.

Dennoch scheint der Krieg gegen die Nahrung noch lange nicht zu Ende zu sein.

Bill Gates will mit KI Rinder gentechnisch verändern, um “den Planeten zu retten”

Die Kombination von KI und weltweiter Nahrungsmittelversorgung steckt noch in den Kinderschuhen und wird sich rasant entwickeln, wenn es nach Bill Gates geht. Er ist seit Jahren von “Kuhfladen” und “Kuhfürzen” besessen, ohne etwas dagegen machen zu können, bis die KI auf den Plan trat.

Microsoft-Gründer Bill Gates diskutierte kürzlich in seinem Podcast “Unconfuse Me With Bill Gates” darüber, wie KI den Klimawandel bekämpfen könnte, und es war genau die Art von unbeholfener Unterhaltung, die man von dem Mann erwarten würde, der für synthetisches Rindfleisch, Entvölkerung, die Abschaffung des Rülpsens von Kühen und experimentelles Geoengineering eintritt.

Seine jüngsten Äußerungen stammen aus einem Interview mit der Datenwissenschaftlerin Hannah Ritchie. Als das Gespräch auf künstliche Intelligenz und ihren potenziellen Nutzen für die Lösung von Umweltproblemen kam, zeigte er sich überrascht, wie schnell sich die Technologie entwickelt hat.

“Ich war sehr erstaunt, wie sich die KI von einer Technologie, die im Grunde nicht lesen und schreiben kann, zu einer sehr einfachen Methode entwickelt hat”, sagte er ihr.

Auf die Frage, ob er glaube, dass künstliche Intelligenz eine Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könne, antwortete er: “Auf jeden Fall”. Als Beispiele nannte er die genetische Veränderung von Rindern durch künstliche Intelligenz, sodass sie weniger Methan produzieren, oder den Einsatz künstlicher Intelligenz, um “Fleisch ohne Kuh” zu produzieren.

Ritchie wies darauf hin, dass die Menschen die Idee von Fleischalternativen nicht akzeptieren, ein Thema, mit dem sich Gates gut auskennt, da er in mehrere Unternehmen investiert hat, die Fleischimitate herstellen, darunter Impossible Foods, Upside Foods und Beyond Meat.

Er hat in der Vergangenheit gesagt, dass “alle vermögenden Länder zu 100 Prozent synthetischem Rindfleisch übergehen sollten”, und er ist optimistisch, dass Produkte aus künstlichem Fleisch eine “sehr gute” Alternative für die Verbraucher sein werden, da viele Menschen zögern, auf Fleisch zu verzichten.

Im November letzten Jahres entließ Beyond Meat fast 20 Prozent seiner nicht in der Produktion tätigen Mitarbeiter, nachdem die Umsätze eingebrochen waren, weil die Kunden das stark verarbeitete und ungesunde Gebräu mieden. Die einst hochgelobten Aktien des Unternehmens sind um mehr als 60 Prozent gefallen, und ein Meinungsartikel in der New York Times bezeichnete kürzlich im Labor gezüchtetes Fleisch als “die Revolution, die auf dem Weg zum Essen gestorben ist”. Einige Studien haben gezeigt, dass solche Produkte keine großen Vorteile für die Umwelt haben und sogar mehr Schaden als Nutzen anrichten können.

Gates hat auch das Rülpsen von Kühen ins Visier genommen und investiert in ein australisches Start-up-Unternehmen, das Kühe am Methanausstoß hindern will, indem es ihnen ein Nahrungsergänzungsmittel verabreicht, das eine synthetische Version eines Inhaltsstoffs von Rotalgen enthält, der die Methanbildung verhindert.

Ein Sprecher von Breakthrough Energy Ventures, dem Investmentfonds von Gates, sagte: “Obwohl Kühe eine wichtige [Treibhausgas-]Quelle sind, bleibt die Viehzucht eine der weltweit billigsten Proteinquellen.

Gates übersieht die Auswirkungen von KI auf die Umwelt

Gates mag viele Ideen haben, wie man mit Kühen umgeht, aber ist er wirklich um das Wohlergehen der Umwelt besorgt? Er sagte, dass er künstliche Intelligenz für potenziell nützlich hält, um Kühe zu verändern, aber was ist mit den Auswirkungen, die künstliche Intelligenz auf das Klima hat?

Wenn Kohlenstoff wirklich so schlimm ist, wie er behauptet, sollte er dann nicht über den großen Kohlenstoff-Fußabdruck besorgt sein, der mit der Entwicklung, Wartung und Entsorgung von KI-Technologie verbunden ist?

Es wird erwartet, dass die Emissionen der gesamten IT-Industrie bis 2040 14 Prozent der globalen Emissionen ausmachen werden, insbesondere die der Datenzentren, die an KI beteiligt sind, während das Training von KI-Modellen angeblich 626.000 Pfund (ca. 284 t) Kohlendioxid erzeugt, was etwa 300 Hin- und Rückflügen in den USA entspricht.

Natürlich macht es viel mehr Sinn, den Kühen die Schuld an der Misere unseres Planeten zu geben und die negativen Auswirkungen von KI auf die Umwelt zu beschönigen, wenn man die beträchtlichen finanziellen Investitionen in Fleischalternativen und OpenAI in Betracht zieht.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 19.05.2024