WEF-Memo enthüllt das Trump auf der „Abschussliste“ der zu ermordenden Anführer steht – Slowakischer Premierminister vor einem Monat: „Neue Weltordnung wird versuchen, mich zu töten“ (Videos)

Teile die Wahrheit!

Aus einem gelöschten und durchgesickerten Memo des Weltwirtschaftsforums geht hervor, dass Donald J. Trump auf der „Abschussliste“ der Anführer steht, die ermordet werden, wenn er sich weiterhin als unkontrollierbar erweist.

Der Plan, Trump mithilfe von Lawfare zu besiegen, scheitert spektakulär, da der ehemalige Präsident in den Umfragen weit vorne liegt, während Biden ins Wanken gerät.

Um eine Wiederholung von Trumps erster vierjähriger Amtszeit zu verhindern, initiiert die globale Elite nun Plan B, auch bekannt als die Verschwörung, Präsident Donald Trump mit allen Mitteln aus der Wahl im November auszuschließen.

Wenn die liberale Elite die Argumente nicht gewinnen kann, greift sie auf Zensur zurück. Wenn sie die Staats- und Regierungschefs der Welt nicht durch Korruption und Kompromisse kontrollieren können, greifen sie auf Morde zurück.

Der slowakische Premierminister Robert Fico, ein Gegner des WEF, überlebte diese Woche ein Attentat und befindet sich nun in „lebensbedrohlichem Zustand“, nachdem er ins Krankenhaus geflogen wurde.

Mainstream-Medien erklärten , dass das Attentat auf Fico „völlig gerechtfertigt “ sei, weil er an „gefährliche Verschwörungstheorien“ glaubte.

Das WEF und die UN erklärten sogenannten „Verschwörungstheoretikern“ den Krieg , und nun schlagen die Mainstream-Medien vor, sie zu töten, um sie daran zu hindern, ihre gefährlichen Ideen zu verbreiten. (Das inszenierte Attentat auf den slowakischen Premierminister)

In der realen Welt ist Fico einer der wenigen Weltführer, der die Agenda des WEF durchschauen kann und sich mutig dazu entschlossen hat, sich ihr zu widersetzen.

Fico, bekannt als einer der entschiedensten Globalisierungsgegner Europas, hat immer wieder ein Ende des Krieges in der Ukraine gefordert und verärgerte auch das WEF, indem er eine Untersuchung der Reaktion auf COVID-19 und der verheerenden Einführung des mRNA-Impfstoffs anordnete.

Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, kam für die globalistische Elite in den letzten Wochen, als Fico starken Widerstand gegen den WHO-Pandemievertrag leistete und eine führende Rolle dabei spielte, die globalistische Organisation daran zu hindern, die Gesetzgebung durchzusetzen.

Fico warnte davor , dass sein Widerstand gegen das Weltwirtschaftsforum zu seiner eigenen Ermordung führen könnte.

300x250

In einer aufgezeichneten Ansprache beschuldigte der Premierminister die Mainstream-Medien, ebenfalls seinen Tod gewollt zu haben .

NEW: 🇸🇰🚨 Chilling footage of Slovak Prime Minister Robert Fico predicting his own assassination just a month before yesterday’s shooting. Watch and share! ⬇️ pic.twitter.com/AStIUWdLVt — Remix News & Views (@RMXnews) May 16, 2024 300x250 boxone

Modernity.news berichtet: Die slowakische Regierung hat die Opposition und linke Medien scharf kritisiert. Ľuboš Blaha, der stellvertretende Sprecher des slowakischen Parlaments, forderte: „Sie haben uns alle zur Zielscheibe gemacht.“

„Sie verbreiten seit Jahren einen eindringlichen Hass. Du hast es gehasst, dass die Leute uns so sehr gewählt haben, dass du uns wie wilde Tiere verfolgt hast. Das sind die Früchte Ihrer Arbeit. Der Premierminister kämpft wegen Ihnen um sein Leben“, behauptete Blaha weiter.

Auch der Innenminister des Landes, Matúš Šutaj Eštok, kritisierte die Medien und erklärte: „Ich bitte Sie alle, die Angriffe und Hassbekundungen, die sich gegen das eine oder andere politische Lager richten, nicht weiter anzuhäufen.“ Aus dem, was entfesselt wurde und was viele von euch gesät haben, ist heute ein Sturm entstanden. Und wir stehen langsam an der Schwelle zum Bürgerkrieg.“

Der Schütze wurde als rechtsextremer Aktivist namens Juraj Cintula identifiziert, der Mitglied der prowestlichen und sozialliberalen Partei „Progressive Slowakei“ ist. Ein Video von ihm nach der Schießerei soll zeigen, wie sich Cintula über die Regierungspolitik beschwert.

Wie wir gestern hervorgehoben haben, wurde dem britischen Sender Sky News vorgeworfen, das Attentat auf Fico halb gerechtfertigt zu haben, indem er betonte, dass er ein Populist und „sehr pro-russisch“ sei und dass es „nicht verwunderlich“ sei, dass ihn jemand angegriffen habe.

The Shooter who attempted to Assassinate the Prime Minister of Slovakia, Robert Fico earlier today has been Identified by Slovakian Media as a 71-Year-Old Poet and Member of the Pro-Western Progressive Party, Juraj Cintula from the Town of Levice. Cintula had previously been… pic.twitter.com/KebqzkD5NM — OSINTdefender (@sentdefender) May 15, 2024

Japan hat davon bereits einen Vorgeschmack bekommen.

Shinzo Abe, der zwei Amtszeiten als japanischer Premierminister innehatte und weiterhin großen Einfluss auf die Weltpolitik hatte, wurde im Juli 2022 von einem linksextremen Handlanger ermordet

Abe war ein Kritiker der Neuen Weltordnung und wurde 2012 für eine seltene zweite Amtszeit wiedergewählt mit dem Auftrag, sein Land vor der Kommunistischen Partei Chinas und ihren Freunden in den höchsten Rängen des WEF und der Vereinten Nationen zu verteidigen.

Während Abe von der globalen Elite zum Schweigen gebracht wurde, lebt sein Erbe weiter.

Das japanische Volk ist ein entschiedener Gegner der Agenda der Neuen Weltordnung und protestierte kürzlich zu Millionen gegen den autoritären WHO-Pandemievertrag, der die Souveränität der Nationen zu untergraben droht und es Bill Gates und Tedros ermöglicht, eine globale totalitäre Überwachungsgesellschaft aufzubauen.

Wir können von Japan viel lernen und lernen, wie man die Neue Weltordnung ablehnt, denn wie Tucker Carlson letztes Jahr erklärte, stellt Trump die globale Elite vor ein Problem, das sie nur durch Ermordung lösen kann.

Tucker war der Zeit einen Schritt voraus, denn in weniger als einem Jahr plant das Weltwirtschaftsforum, den Schlag auszuführen.

Trump wird seit langem von Mitgliedern der kompromittierten politischen Elite bedroht, wobei Chuck Schumer ihn bekanntermaßen warnte, dass die Geheimdienste ihn nicht mit Hüftschüssen und der Zerstörung der Neuen Weltordnung davonkommen lassen würden.

Schumer hatte nicht Unrecht. Wie Tucker zuvor betonte, versuchten die Geheimdienste mehrfach, Trump etwas anzuhängen. Erinnern Sie sich an Russia-Gate? Der Kongress hat ihn wegen zweier lächerlicher Anschuldigungen angeklagt. Dann kam die Lawfare-Episode, die immer noch andauert.

All diese schmutzigen Tricks sind gescheitert, und Präsident Trump steht immer noch da und trotzt den Widrigkeiten und der Agenda der globalen Elite.

Laut einem WEF-Insider planen sie nun, ihn auf die gleiche Weise auszuschalten, wie sie andere lästige Weltführer entfernt haben.

Das Memo begründet die Entscheidung mit der Aussage, dass „die Welt ohne Donald Trump besser dran sein wird“ und verweist auf Trumps steigende Popularität trotz seiner rechtlichen Probleme und seiner bevorstehenden Debatten mit Joe Biden.

Das durchgesickerte und gelöschte WEF-Memo, das an Mitglieder des Inner Sanctum gerichtet war, die nicht namentlich genannt wurden, richtete sich an den Secret Service und wurde den Mainstream-Nachrichtenagenturen angeboten, diese weigerten sich jedoch, die Geschichte zu verbreiten.

Könnte diese Entscheidung, das Verbrechen zu vertuschen, etwas damit zu tun haben, dass die Mainstream-Medien alle auf der Gehaltsliste von Bill Gates stehen und als PR-Abteilung der globalen Elite fungieren?

Zweifellos wurde den Medien bereits gesagt, wie sie über die Geschichte berichten, die Fakten verdrehen und die Massen in die Irre führen können, um der dystopischen Agenda der Eliten gerecht zu werden.

Aber es ist noch nicht zu spät für uns, Stellung zu beziehen und ihre Pläne zu zerstören. Trotz ihrer besten Pläne ist die Zukunft nicht geschrieben und gehört nicht den Eliten.

Immer mehr Menschen wachen auf und sehen die globale Elite als das, was sie schon immer war: verrückte Psychopathen, die auf Zerstörung und Herrschaft aus sind.

Es ist unsere Pflicht, weiterhin Licht in die Dunkelheit zu bringen und so viele Menschen wie möglich aufzuwecken. So besiegen wir sie.

Anm. d. PRAVDA TV Redaktion: Liefert die Quelle des Inhaltes „The Peoples Voice“ keine Nachweise oder Beweise für dieses Memo.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Adrenochrom und befreite Kinder aus den DUMBs“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Illuminati und die Neue Weltordnung in Hollywood“.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Am 15. Dezember 2023 erschien: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Besitzen die USA Laserwaffen?“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle acht Bücher für Euro 240,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.05.2024