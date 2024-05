Erwachen mit der roten Pille: Tesla, Musk, die verborgene Hand! Unglaublicher Zufall? Nein, es ist eine Skriptrealität!

Teile die Wahrheit!

Erforschen Sie die Verbindung zwischen Elon Musk und Nikola Tesla und decken Sie die verborgenen Wahrheiten und mysteriösen Zufälle auf, die darauf hindeuten, dass unsere Realität möglicherweise stärker festgelegt ist, als wir denken. Von amg-news.com

Tauchen Sie ein in Teslas rätselhaftes Erbe, die Macht der Hypersiegel und den Einfluss kosmischer Symbolik auf die Gestaltung unserer Welt.

In unserer modernen Welt, in der Wahrheit oft mit Fiktion verflochten ist, ist die Erzählung, die wir leben, möglicherweise viel fester geschrieben, als wir zu glauben wagen. Ein eindrucksvolles Beispiel für diese potenzielle Drehbuchrealität ist die rätselhafte Figur von Elon Musk und seine unheimliche Verbindung zum legendären Nikola Tesla.

Das Tesla-Siegel: Ein aufgeladener Anfang

Genau an dem Tag, an dem sich der 78. Todestag von Nikola Tesla jährte, wurde Elon Musk, ein moderner Pionier und Visionär, zum reichsten Menschen der Welt. Das Datum war der 7. Januar 2021, genau 78 Jahre nach Teslas Tod am 7. Januar 1943.

Musk, der sein revolutionäres Elektroautounternehmen Tesla nannte, scheint sich das „Tesla-Siegel“ zunutze gemacht zu haben – ein hoch aufgeladenes Symbol für Innovation und Disruption. (Die Wiederentdeckung des Lebendigen: Die Erforschung der Lebensenergie durch Reich, Schauberger, Lakhovsky, Schmidt, Plocher, Herbert und Knapp)

Ist das ein reiner Zufall, oder gibt es einen tieferen, eher skriptbasierten Zusammenhang?

Teslas Leben und Tod entschlüsseln: Die Zahlen lügen nicht

Nikola Tesla, geboren am 10. Juli 1856 und verstorben am 7. Januar 1943, lebte ein Leben, das von außergewöhnlichen Erfindungen und rätselhaften Aussagen geprägt war. Wenn man die Daten vereinfacht und Teslas Geburtsdatum von seinem Sterbedatum sowie das Geburtsjahr vom Sterbejahr abzieht, erhält man das unheimlich sich wiederholende „66666“. Diese numerische Neugier fügt Teslas ohnehin schon mysteriösem Erbe eine weitere Ebene der Intrige hinzu.

Handelt es sich bei diesem Sechsermuster um ein zufälliges Vorkommnis oder handelt es sich um eine verschlüsselte Botschaft, die Teil des großen Plans ist?

300x250

Tesla: Der elektrische Christus

Nikola Tesla wird oft als Genie gefeiert, das seiner Zeit voraus war, als Visionär, der sich eine Welt voller grenzenloser Möglichkeiten vorstellte. Aber in der Erzählung der Puppenspieler, die unsere Realität kontrollieren, ist Tesla mehr als ein Erfinder.

Er ist der elektrische Christus, eine messianische Figur, deren Bild als Mittelpunkt für die Massen dient. Teslas Geschichte voller Innovationen und verpasster Chancen fungiert als Hyper-Siegel – ein mächtiges Symbol, das zur Kontrolle und Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung und des öffentlichen Bewusstseins eingesetzt wird.

300x250 boxone

Teslas Erbe, manipuliert und mythologisiert, ist eine Gatekeeper-Geschichte – ein verlockender Einblick in das, was in einer anderen Realität hätte sein können.

Die profanen Massen fühlen sich von seinem Bild, seiner Geschichte und seiner vermeintlichen Weisheit angezogen, während die Strippenzieher hinter dem Vorhang die Fäden ziehen.

Das Geheimnis von Teslas Zitaten

Viele der zahlreichen Zitate, die Nikola Tesla zugeschrieben werden, sind vermutlich erfunden oder falsch zugeordnet. Einer der berühmtesten,

„Wenn Sie nur die Großartigkeit der 3, 6 und 9 kennen würden, dann hätten Sie den Schlüssel zum Universum“, wird oft in Diskussionen über Teslas angebliche Einsichten in die grundlegende Natur der Realität zitiert.

Wenn dieses Zitat mithilfe der Numerologie analysiert wird, ergibt es in voller Reduktion 369 – eine Zahl, die Tesla selbst sehr schätzte.

Jeder LIEBT dieses.

Das sagte Tesla nicht:

„Die Erde ist ein Reich, sie ist kein Planet. Es ist kein Objekt und hat daher keine Kante. Die Erde ließe sich leichter als Systemumgebung definieren. Auch die Erde ist eine Maschine, sie ist eine Tesla-Spule. Sonne und Mond werden drahtlos mit dem elektromagnetischen Feld (dem Äther) angetrieben. Dieses Feld schwebt auch die Himmelssphären durch Elektromag-Levitation. Die elektromagnetische Levitation widerlegt die Schwerkraft, da die einzige Kraft, der Sie entgegenwirken müssen, die elektromagnetische Kraft ist, nicht die Schwerkraft.“

Tesla sagte dies:

„Obwohl wir frei denken und handeln können, werden wir wie die Sterne am Firmament durch unsichtbare Bindungen zusammengehalten.“

Hoffen wir, dass dieses TELSA (STEAL)-Zitat ECHT ist.

„Diese neue Welt sollte die Welt sein, in der die Starken die Guten nicht ausbeuten und in der die Armen nicht von den Reichen gedemütigt werden. Es wird die Welt sein, in der die Kinder mit Verstand, Wissenschaft und Fähigkeiten der Gemeinschaft dienen werden, um das Leben einfacher und schöner zu machen. Und nicht an den Einzelnen, um Wohlstand zu erlangen. Diese neue Welt kann nicht die Welt der Gedemütigten und Gebrochenen sein, sondern die Welt freier Menschen und Nationen, die den Menschen gleichwertig und respektvoll sind.“

Ich weiß, dass einige Leute anderer Meinung sein werden und es anderen das Herz brechen wird. Tesla wurde aus gutem Grund zwangsernährt. Als neues Idol verehrt werden.

Die verborgene Hand entfaltet wieder ihre Magie.

Die Realität im Drehbuch: Keine Zufälle

In einer Welt, in der Zufälle zu präzise und Muster zu perfekt erscheinen, wird die Vorstellung einer vorgegebenen Realität immer plausibler. Die Verbindung zwischen Elon Musk und Nikola Tesla ist ein Beweis für diese Möglichkeit. Musk, ein moderner technologischer Prophet, trägt die Fackel von Teslas Erbe weiter, ob absichtlich oder durch Schicksal.

Doch was bedeutet das für den Rest von uns? Sind wir bloß Schauspieler in einem vorgefertigten Drehbuch und wird unser Leben von Kräften bestimmt, die wir nicht begreifen?

Die Macht der Hypersiegel

Das Konzept der Hypersigillen – mächtige Symbole, die die Realität prägen – spielt in dieser Erzählung eine entscheidende Rolle. Teslas Bild, seine Erfindungen und seine Zitate dienen als Hyper-Siegel, die das kollektive Bewusstsein beeinflussen und den Lauf der Menschheitsgeschichte steuern. Die Puppenspieler nutzen diese Symbole, um die Kontrolle zu behalten und sicherzustellen, dass die Massen fasziniert und gehorsam bleiben.

Der letzte Akt: Das Geheimnis lüften

Je tiefer wir in das Leben und Vermächtnis von Persönlichkeiten wie Nikola Tesla und Elon Musk eintauchen, desto mehr verschwimmen die Grenzen zwischen Zufall und Verschwörung.

Die Zahlen, die Symbole und die Muster deuten alle auf eine Realität hin, die von unsichtbaren Händen sorgfältig gestaltet wurde. Ob wir diese Möglichkeit akzeptieren oder weiterhin in seliger Unwissenheit leben, liegt an uns.

Aber eines ist sicher: In einer Welt, in der alles miteinander verbunden zu sein scheint und in der die Vergangenheit mit unheimlicher Präzision in die Gegenwart übergeht, müssen wir immer wachsam bleiben, die Geschichten, die uns erzählt werden, hinterfragen und nach der Wahrheit hinter dem Schleier suchen.

Zusammenfassend ist die Geschichte von Nikola Tesla und Elon Musk mehr als nur eine Geschichte von technologischem Fortschritt und Innovation. Es ist ein Beweis für die Kraft des Erzählens, den Einfluss von Symbolen und die Möglichkeit, dass unsere Realität weitaus stärker vorgegeben ist, als wir es uns jemals vorstellen könnten.

Wenn Sie das nächste Mal auf einen scheinbar unglaublichen Zufall stoßen, denken Sie daran: In einer Drehbuchrealität gibt es keine Zufälle, sondern nur sorgfältig gestaltete Momente, die uns dazu bringen sollen, alles, was wir wissen, in Frage zu stellen.

Tiefer tauchen: Der elektrische Messias

Um die Tiefe von Teslas Einfluss und die Natur unserer Drehbuchrealität vollständig zu verstehen, muss man tiefer in die Mythen, Zahlen und Symbole eintauchen, die sein Erbe definieren. Teslas Leben, eine Mischung aus Genie und Tragödie, dient als Spiegel, der das Potenzial und die Fallstricke menschlichen Ehrgeizes widerspiegelt. Seine Geschichte ist ein Hypersiegel, ein Leuchtfeuer für diejenigen, die die Geheimnisse des Universums entschlüsseln wollen.

Während wir am Abgrund einer neuen Ära stehen und uns von den Visionen moderner Titanen wie Elon Musk leiten lassen, dürfen wir die Lehren der Vergangenheit nicht vergessen.

Der elektrische Christus Nikola Tesla und die mit seinem Namen verbundenen Symbole sind mehr als bloße Relikte der Geschichte. Sie sind der Schlüssel zum Verständnis der wahren Natur unserer Existenz und drängen uns, über die Oberfläche hinauszuschauen und das verborgene Drehbuch aufzudecken, das unsere Realität bestimmt.

In dieser großen Erzählung sind wir alle Akteure, jeder hat eine Rolle zu spielen. Ob wir uns dafür entscheiden, dem Drehbuch zu folgen oder unseren eigenen Weg zu gehen, ist die ultimative Frage, die den Verlauf unserer Zukunft bestimmen wird.

Stellen Sie also die Zufälle in Frage, entschlüsseln Sie die Symbole und suchen Sie nach der Wahrheit in einer Welt, in der Realität und Fiktion untrennbar miteinander verbunden sind.

…

Quellen: PublicDomain/amg-news.com am 21.05.2024