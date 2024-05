Erwischt: Geheime mobile Apotheke beim Verkauf von Adrenochrom-Pillen an Elite-Prominente erwischt (Video)

Teile die Wahrheit!

Eine Elite-Apotheke in Los Angeles wurde aufgelöst, weil sie Adrenochrom-Pillen an Führungskräfte und Berühmtheiten in Hollywood verkaufte. Dies geht aus einer Quelle des LAPD hervor, die verrät, dass die antike Droge, die aus gefolterten und ermordeten Kindern gewonnen wird, in Tinseltown immer beliebter wird.

Nach Angaben der Strafverfolgungsbehörden glauben Hollywood-Eliten, je mehr das Kind gelitten habe, desto besser sei das High. Sie glauben, dass die negativen Emotionen, die durch den Körper des Kindes strömten, das Adrenalin und der Terror, ihm gesundheitliche Vorteile und besondere Kräfte verleihen würden.

Es ist eine Hollywood-Sache, die vom Satanismus der alten Schule beeinflusst ist, und sie glauben, sie seien unantastbar, weil ihnen alles gehört, einschließlich der Medien.“

Leider können die Eliten unser Schweigen nicht bezahlen und wir sind entschlossen, ihre Verbrechen an Kindern der breiten Masse aufzudecken. Schnall dich an, hier wird es wild. (Von YouTube zensiert: Doku „Junges Blut – Die Fakten hinter der Adrenochrom-Verschwörung“ (Video))

Es ist nicht nur Hollywood. Wo immer sich die globale Elite versammelt, sind Adrenochrom-Händler zu finden, die den Bedarf der Eliten an Kinderblut ausnutzen. Es dauerte nicht lange, bis unabhängige Detektive in Davos, dem Sitz des Weltwirtschaftsforums, Adrenocrhome zum Verkauf fanden.

Unterdessen haben Beamte in Südkorea geschmuggelte Drogenkapseln erbeutet, die das pulverisierte Fleisch toter Babys enthielten.

Laut Zollbeamten wurden die Kapseln aus Babys hergestellt, die in Stücke geschnitten und auf Öfen getrocknet wurden, bevor sie zum verdorbenen Vergnügen der satanischen Elite in Pulverform getrocknet wurden.

Machen Sie keinen Fehler, Adrenochrom ist ein großes Unternehmen, das jährlich wächst und Kunden auf der ganzen Welt hat. Warum halten die Mainstream-Medien es geheim?

Denn die Süchtigen sind diejenigen, die ihre Seelen an die dunkelsten Mächte des Universums verkauft haben, um Geld und Macht zu erlangen und ihre rücksichtslosen Ambitionen zu verwirklichen.

Nehmen wir zum Beispiel Barack Obama. Sein älterer Bruder Malik gab diese Woche öffentlich bekannt, dass er dem ehemaligen Präsidenten vorwarf, er sei süchtig nach Adrenochrom, der bevorzugten Droge der Eliten.

Aber es ist nicht nur ein Problem, das in den Hauptquartieren globaler Eliten wie Hollywood, Davos und Martha’s Vineyard besteht.

Adrenochrom ist ein Problem, das seit Jahrhunderten besteht und weltweit Anwender hat.

Führungskräfte von Planned Parenthood wurden dabei erwischt, wie sie für die VIP-Elite Organe und Körperteile von Kindern entnehmen – und prahlen mit den Luxusgütern und dem verschwenderischen Lebensstil, den ihnen der Handel mit toten Kindern ermöglicht.

Dr. Mary Gatter, die Leiterin der Niederlassung von Planned Parenthood in Los Angeles, wurde in einem Video dabei gefilmt, wie sie über den Preis für ganz bestimmte Körperteile verhandelte, die von den Eliten bevorzugt werden, die diese Körperteile für den Konsum von Adrenochrom verwenden.

Dieses Video ist besonders aufschlussreich, da Dr. Gatter ausdrücklich bestätigt, dass sie bereit ist, dem potenziellen Käufer Thymus-Leber-Paare zur Verfügung zu stellen. Sie bestätigt auch, dass sie Kollegen in anderen Teilen Kaliforniens hat, die dieselben Körperteile an Elitekäufer verkaufen.

Es ist keine Überraschung, dass Dr. Gatter über die Thymusdrüse und die Leber spricht. Laut medizinischer Fachliteratur sind die Thymusdrüse und die Leber die beiden Hauptorgane, die bei der Produktion von Adrenochrom verwendet werden.

Das ist verdammtes Zeug, gefilmt, und dennoch versuchen die Mainstream-Medien, Planned Parenthood und die Hollywood-Elite, der sie dienen, zu decken. Unglücklicherweise für die Mainstream-Medien liegen uns Belege vor, die beweisen, dass die globale Elite blutsaugende Vampire ist.

Die Mainstream-Medien widersprechen der seit langem akzeptierten Wissenschaft und dem Wissen, wenn sie versuchen, die globale Elite zu schützen, indem sie behaupten, Adrenochrom sei nichts weiter als eine wilde Verschwörungstheorie.

Es ist keine Überraschung, dass Hollywood-Apotheken mit Babyblut handeln und Dr. Gatter von Planned Parenthood war zufällig in Los Angeles, als sie beim Verhandeln über den Preis von Körperteilen erwischt wurde.

Der Schauspieler Jim Caviezel, der die Rolle von Jesus in Mel Gibsons Epos „ Passion of the Christ“ spielte , hat öffentlich zugegeben, dass Kinder von Hollywood-Eliten entführt und gehandelt werden.

Caviezel ging auf das Problem des Kinderhandels in Hollywood ein und enthüllte, dass die Elite der Unterhaltungsindustrie Kinder wegen Adrenochrom „vergewaltigt und ermordet“ .

Caviezel ist nicht der einzige Promi, der das grausame Laster der Elite anprangert.

Im Jahr 2016 bestätigten WikiLeaks-E-Mails , was viele Menschen schon lange vermutet hatten: Hillary Clinton verehrt Moloch, den heidnischen Gott der Kinderopfer.

Und Mel Gibson, der Caviezal in „Die Passion Christi“ inszenierte, hat Hollywood ebenfalls als „Höhle der Parasiten“ angeprangert , die „sich am Blut von Kindern laben“.

Laut Gibson sind Hollywood-Studios „ durchnässt mit dem Blut unschuldiger Kinder “, der behauptete, dass der Konsum von „ Babyblut in Hollywood so beliebt ist, dass es im Grunde wie eine eigene Währung funktioniert“. ”

Die Mainstream-Medien stürzten sich schnell auf Gibsons Enthüllungen, setzten Faktenprüfer, darunter Snopes, ein, um die Kommentare als Fake News zu deklarieren, und löschten jedes Video und jeden Artikel aus dem Internet. Kurz gesagt, die Mainstream-Medien haben sie in Erinnerung gelassen. Mel Gibsons Stimme verstummte.

Eine Berühmtheit kann sich nicht gegen das System aussprechen, ohne zum Schweigen gebracht und bestraft zu werden. Gibsons Karriere war seitdem nicht mehr dieselbe.

Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele Menschen Jim Caviezals Worte hören, bevor die Mainstream-Medien ihn absagen und die Beweise vernichten.

Wir haben es schon so oft erlebt. In jüngster Zeit haben sich auch Nicole Kidman und Lindsay Lohan in Hollywood über Pädophilie geäußert, bevor sie einen Rückzieher machten, versuchten, ihre Spuren zu verwischen, und so taten, als hätten sie nie gesagt, was sie taten.

Enge Freunde von Chris Cornell, Chester Bennington, Coolio und Anne Heche haben bemerkenswert ähnliche Geschichten vorgelegt und enthüllt, dass die Stars daran arbeiteten, den Pädophilenring im Herzen der Musikindustrie aufzudecken – und das kostete sie das Leben.

Es sind dunkle Zeiten und es erfordert Mut, mit offenen Augen zu leben.

Aber es ist nicht alles Untergang und Finsternis. Dank der Tapferkeit von Menschen wie Ihnen beginnen die Massen aufzuwachen und die Übeltäter lassen nicht alles ihren eigenen Weg.

Nehmen wir zum Beispiel die geplante Elternschaft. Die Mauern schließen sich den Perversen und Entvölkerungsbefürwortern an.

Ihr Direktor für strategische Kommunikation wurde im April tot aufgefunden, nachdem die Polizei in seinem Haus Beweise für ein Pädophilennetzwerk entdeckt hatte.

Tim Yergeau, 36, wurde tot in seiner Wohnung in Connecticut aufgefunden, weil er offenbar Selbstmord begangen hatte, kurz nachdem die Polizei ihn in eine Untersuchung wegen Kindesmissbrauchs verwickelt hatte.

Im Dezember letzten Jahres behauptete Bill Taverner, Direktor von Planned Parenthood, dass seiner Meinung nach Kinder ab dem Moment, in dem sie die Gebärmutter verlassen, als „sexuelle Wesen“ behandelt werden sollten. In einem Interview mit einem Interviewer im Jahr 2012 argumentierte Taverner, dass Online-Pornografie für Jugendliche „nützlich“ sein könnte .

Nachdem die People’s Voice Taverners satanische Überzeugungen enthüllt hatte, grub Fox News Digital ähnlich entsetzliche Aussagen von Taverners Center for Sex Ed aus und veröffentlichte ein Dokument mit dem Titel „Grundlagen der Sexualitätslehre“, in dem es hieß: „Sexualität ist zu allen Zeiten ein Teil des Lebens.“ Stufen. Babys, ältere Menschen und alle dazwischen können Sexualität erleben.“

Die Welt wird von psychopathischen Pädophilen und Perversen regiert und es ist unsere Pflicht, sie einen nach dem anderen zu entlarven, die Mauern niederzureißen, die zu ihrem Schutz errichtet wurden, und sie alle für ihre Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

am 20.05.2024