Von Reptilien besessene Menschen – woran wir sie erkennen und wie wir uns vor ihnen schützen können

Reptilien beherrschen die Erde seit Tausenden von Jahren das Leben der Menschheit. Sie wissen alles über den wahren Weg der Spiritualität. doch sind sie nicht dazu in der Lage, diesen Weg zu beschreiten.

Sie brauchen negative Energie, um zu überleben und perfekt funktionieren zu können. Wer sind diese Wesen wirklich und woran kann man sie erkennen? Von Frank Schwede

(Titelbild: Die Sängerin Nicki Minaj – vertikale Schlitze, ein Zeichen für besessene Menschen)

Reptilien sind von Natur aus negativ. Sie sind niemals dazu in der Lage, positive Emotionen zu zeigen, dennoch scheinen die Reptilien alles über den wahren Weg der Spiritualität zu wissen – nur sind sie nicht dazu in der Lage, diesen Weg zu gehen.

Sie brauchen die Negativität um zu überleben, ihre Energiekörper benötigen negative Energie, um perfekt funktionieren zu können. Diese Spezies ist Milliarden Jahre alt und hat in allen Bereichen ein umfangreiches Wissen gesammelt.

Der interessanteste Aspekt ist, dass sie auch dazu in der Lage sind, in anderen Dimensionen zu existieren. Aus diesem Grund können sie für uns unsichtbar werden, indem sie einfach auf eine andere Dimension zugreifen, die Menschen nicht entschlüsseln können.

Der Grund ist, dass unser vierdimensionaler Körper nicht dazu in der Lage ist, andere Realitäten, die über die vierte Dimension hinausreicht, wahrzunehmen und zu entschlüsseln.

Wenn wir dazu in der Lage wären, könnten wir verschiedene Formen, Farben und Wesenheiten sehen und verstehen. Das ist auch der Grund, warum es uns nicht oder nur schwer möglich ist, UFOs und Außerirdische zu sehen.

Eine Reihe von Wissenschaftlern vertritt die Hypothese, dass unser gesamtes Universum ein Art riesiger PC ist, ein Programm, das auf einem gigantischen Server gehostet ist.

Nur weil wir andere Realitäten nicht wahrnehmen und entschlüsseln können, heißt das nicht, dass sie nicht existieren.

Zum besseren Verständnis hier ein Beispiel: Sobald wir das Rädchen an unserem Radio auf eine andere Frequenz, also auf einen anderen Kanal, drehen, können wir andere Sender dekodieren. Dieses Prinzip gilt auch für Paralleldimensionen, aus denen andere Wesenheiten zu uns gelangen.

Damit diese Wesen ihren Einfluss auch auf vierdimensionaler Ebene erlangen können, sind sie dazu fähig, energetisch menschliche Körper aus anderen Dimensionen in Besitz zu nehmen. (Channeling – Die spirituelle Verbindung zur höheren Ebene)

Reptilien-Hybride in Wirtschaft und Politik

Sie docken an unsere beiden unteren Chakren und kontrollieren einen Großteil unserer Emotionen, Handlungen und sogar Gedanken, gleichzeitig ernähren sie sich von der Negativität, die von ihrem Wirt erzeugt wird.(Wie Telepathie Verbindungen ermöglicht – Fünf Klientenberichte!)

Das ist auch der Hauptgrund, weshalb sie sich bevorzugt an wichtige Persönlichkeiten wie Politiker und Führungskräfte heften. Das heißt, sie benötigen Körper, die ihren eigenen sehr ähnlich sind.

Deshalb hat diese Spezies schon vor langer Zeit Hybriden mit Reptilien-DNA geschaffen und ihnen die Verantwortung als Führungskräfte übertragen. Diese Hybriden bilden die königlichen Familien der menschlichen Spezies, die sogenannten Blaublüter.

Die Geheimlogen sind genau das, was der Name schon sagt: versteckte Gesellschaften innerhalb der sichtbaren Hauptgesellschaft. In ihren Kreisen wissen sie genau, wer und was sie sind – nämlich die hybriden Nachkommen der Reptilien und natürlich auch ihre Wirte.

Um die von den Reptilien vererbte DNA rein zu halten und zu bewahren, kreuzen sie sich, indem sie nahe Verwandte heiraten. Auf diese Weise bleibt ihr Blut und auch ihre DNA rein, was einen reibungslosen Besitz und eine einfache Kontrolle über den Wirt gewährleistet.

Die Reptilien ihrerseits belohnen ihren Wirt mit vielen materiellen Gewinnen – vor allem aber mit Macht über den Rest der Menschheit, wobei der Menschheit die wahre Verbindung zum Leben dabei verloren geht.

Das heißt, die Menschen haben über viele Jahrhunderte Mitgefühl, Empathie und Liebe verloren – die wichtigsten Merkmale von Spiritualität und einer positiven Lebensführung. Der Besitz der Reptilien wird in besonderen Ritualen zelebriert, die weitläufig als satanische Rituale bekannt sind.

Das ist es, worum es beim wahren Satanismus geht: die Verehrung der Reptiliendämonen. Es gibt eine ganze Reihe an Eigenschaften, anhand derer man erkennen kann, dass man es mit einer durch Reptilien besetzten Person zu tun hat.

Menschen, deren Körper und Geist durch Reptilien infiltriert wurde, sind erfahrene und perfekte Manipulatoren. Das kennen wir aus Politik und Wirtschaft. Oftmals lassen sie entscheidende und wichtige Informationen aus, anstatt direkt den Menschen ins Gesicht zu lügen.

Der Grund dieser Taktik ist recht einfach, es geht ihnen darum, den Eindruck zu erwecken, unschuldig an allem zu sein, weil sie ja nicht direkt gelogen haben, sondern nur wichtig Informationen weggelassen haben.

Reptilienbesessene sind außerdem sexuell sehr aktiv, weil sie, wie wir ja bereits erfahren haben, Energievampire sind und der Geschlechtsverkehr eine der einfachsten Möglichkeiten ist, das menschliche Energiefeld zu übernehmen und nutzen.

Sex als probates Mittel

Das heißt, für Hybride ist der Sex ein probates Mittel der Herrschaft und Kontrolle, womit Sex für sie nicht anderes als ein Werkzeug ist, um zu manipulieren und zu missbrauchen, was nicht zu verwechseln ist, mit dem natürlichen menschlichen sexuellen Instinkt und der sexuellen Anziehung, die normale Menschen füreinander empfinden.

Vielmehr ist Sex für Hybriden ein Art Mittel des Vampirismus, weil sie dabei einen großen Teil der Seelenessenz ihres Opfers aussaugen – vielfach fangen sie es damit sogar ein.

Wichtig ist zu verstehen, dass alle Hybriden Energievampire sind. Jeder einzelne von ihnen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sie durch tantrische, magische oder satanische Rituale entstanden sind, bei denen es in erster Linie um Inzest ging.

Ein cleverer Reptilien-Hybrid weiß genau, dass sein übermäßiges sexuelles Interesse vielen Menschen als glücksverheißend erscheint, weshalb er seine Energie und Eigenschaft absichtlich einsetzt.

Hinter diesem taktischen Verhalten steckt vor allem tantrische und magisch manipulierte Mondenergie, die nur ein extrem entwickelter und bewusster Geist in ihrer Form aushalten kann.

Die Opfer müssen sich dieser Tricks und des Bösen dahinter bewusst werden, weil kaum jemand sich dieser Manipulationstechnik bewusst ist, geschweige wird ein Opfer aus Scham mit irgendjemand darüber sprechen. Es ist, wenn man so will eine clevere Honigfalle.

Tatsache ist, dass ie durch einen Hybriden missbrauchte Person sich zunächst ohnmächtig fühlt, doch nicht selten zerbricht der Geist dieser Person, vor allem dann, wenn Kinder und Jugendliche die Opfer sind, was sehr häufig der Fall ist.

Das führt nicht selten dazu, dass Opfer irgendwann selbst zu Tätern werden, weil sie das Bedürfnis entwickeln, einen Schwächeren zu kontrollieren, weil sie genau das tun möchten, was man ihnen angetan hat, um irgendwann das Gefühl zu erlangen, nicht das Opfer zu sein.

Das ist die Teufelsspirale, die hinter allen Missbräuchen steckt, bei denen stets Magie und Tantra im Spiel ist. Oft ist für die Opfer nicht einmal eine vollständige Heilung möglich, weil göttliche Energie nicht auf selbst getroffene Entscheidungen reagiert. Das ist das Gesetz der göttlichen Energieheilung.

Ein weiteres wichtiges Merkmal, woran man Reptil-Hybride erkennen kann, ist, dass diese Wesen nicht wollen, dass sich die Menschen, die sie kennen, treffen. Sie spalten Personen und Gruppen auf, um sich unterschiedlichen Menschen unterschiedlich präsentieren zu können. Also das, was wir schon eine ganze Weile in der Politik erleben.

Die Mentalität der sogenannten Rudeljäger in Verbindung mit der Verschwiegenheit und Unaufrichtigkeit gegenüber letztendlich jedem ist bei diesen Wesen eine weit verbreitete Praxis.

Sie sind gierig, sie schätzen Geld über alles, wobei zu beachten ist, dass Sex und Geld vom 2. Chakra erzeugt werden – doch das Problem liegt hier weniger im Chakra als vielmehr in der Kontrollbesessenheit.

Das 2. Chakra ist Swathishtana und das Gegenteil entspricht der Kundalini-Position. Und wenn Kundalini nicht mit dem Geist verschmolzen ist, wird Kundalini versuchen, alles zu kontrollieren.

Das ist meistens dann der Fall, wenn die Person von einem Reptil bewirtet wird, das von vornherein kein höheres Selbst besitzt, mit dem es sich verbinden kann.

Wahre Meister der Tarnung und Täuschung

Reptil-Hybriden sind wahre Experten im Projizieren. Was auch immer sie tun, sie werden immer andere beschuldigen, es getan zu haben. Wenn sie beispielsweise eine Affäre haben, werden sie ihren Partner beschuldigen, dass er eine Affäre hat.

Das ist ein wesentlicher Grund, weshalb sich Menschen oft verrückt fühlen, die mit einem „Reptil“ eine Beziehung eingegangen sind. Am Ende kann der Wahnsinn so groß werden, dass das vermeintliche Opfer das Vertrauen in sich und seinen eigenen Sinnen verliert.

Ein Reptil-Wirt ist dazu in der Lage, Anschuldigungen abzustreiten, indem er den anderen als paranoid und besitzergreifend bezeichnet, was das Opfer in Wahrheit jedoch nicht ist.

Ein anderes Merkmal ist, dass Reptilienwesen sind in ihrem Auftreten nicht nur emotionslos, sondern häufig auch roboterhaft sind. Ihre Mimik ist plastisch und häufig kalt.

Allerdings sind sie wahre Meister der Mimikry, sodass sie genau wissen, was sie fühlen müssen, um nicht enttarnt zu werden, und was echte Menschen fühlen, sodass sie so tun, als ob sie tatsächlich echte Emotionen empfinden, häufig sind sie sogar dazu in der Lage, gespielt in Tränen auszubrechen.

In Wahrheit aber nutzen sie nur das menschliche Energiefeld, indem sie ihre Mitmenschen verärgern, wütend, ängstlich und traurig machen. Dafür nutzen sie Gedankenkontrolle, um einerseits das zu bekommen, was sie wollen und andererseits um die Situation weiter zu kontrollieren zu können.

Das hat zur Folge, dass die Menschen ihren Befehlen gehorchen und ihnen quasi zu Füßen liegen. Das ist auch einer der Gründe, dass diejenigen, die sie entlarven, vernichtet werden müssen, weshalb die Wahrheitssucher in großer Gefahr sind. Auch das erleben wir gerade in der Politik.

Ihre Unfähigkeit, sich mit dem göttlichen Geist und der Liebe zu verbinden ist der wahre Grund für ihren unverfälschten Hass, denn in Wahrheit sind sie nichts anderes als geistige Parasiten.

Ihre Überlegenheit, ihre Folter und der Glaube, sie seien die Götter und die Schöpfer der Menschen sind nur eine Möglichkeit, sich einzubilden, sie seien echten, temperamentvollen Menschen überlegen.

Wenn diese Wesen wütend sind, verändern sie unwillkürlich ihre Gestalt. Das kann als vorübergehendes Aufblitzen einer Verwandlung oder als grüne Haut, als Schuppen oder Krallen vom Gegenüber oft ungläubig wahrgenommen werden.

Oft führen sie auch Magie, satanische Rituale, tantrische Rituale und Seelenversprechen an dunkle Wesen durch, um auf diese Weise weltlichen Ruhm zu erlangen, natürlich immer auf Koste der Reinheit der Seele.

Für Hybriden gibt es keinen Weg zurück, weshalb sie weiterhin den Weg des Negativen gehen werden. Sie werden immer mehr abscheuliche Taten begehen, um weiter Macht und Rum genießen zu können.

Solche Wesen sind häufig Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens – egal ob Rockstar, Schauspieler, berühmte Autoren, religiöse Gurus oder Forscher. Sie werden eingesetzt, um so viele Menschen wie möglich in die Falle zu locken.

Sobald sie es geschafft haben, ihr Opfer durch schwarze Magie in Gefangenschaft zu nehmen, übernimmt das Wesen die Führung und sein Opfer als seine Marionette, sofern es dazu in der Lage ist.

Es ist jetzt an der Zeit, die eigenen Regeln aufzustellen und nicht nach denen der Reptilien und Dämonen zu handeln, die niemals fair spielen. Reptilien, Dämonen und ihr Spiel zu durchschauen, ist wohl der beste Schutz.

Bleibt am Ende nur noch die Frage, was zu tun ist, wenn man sich dazu entschließt, die Verantwortung für sein eigenes Leben und Glück zu übernehmen.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 30.10.2023