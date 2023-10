Eine Finanzkrise ist da! Banken schließen Hunderte Filialen und entlassen Tausende Arbeitnehmer

Ich weiß, dass gerade viel los ist auf der Welt, aber ich musste einfach darüber schreiben, was mit unseren Banken passiert.

Hohe Zinsen und Chaos in der Immobilienbranche setzen unsere größten Finanzinstitute enorm unter Druck. Infolgedessen werden die Banken sehr knapp bei Kasse, sie schließen Hunderte von Filialen und entlassen Tausende von Arbeitnehmern. Von Michael Snyder

Wir befinden uns im Anfangsstadium der schlimmsten Finanzkrise seit 2008 und 2009, und ich gehe davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Monaten noch weiter verschlechtern wird.

Allein in der ersten Oktoberwoche haben US-Banken satte 54 lokale Filialen geschlossen …

Große US-Banken schließen weiterhin Filialen in den gesamten USA, wodurch immer mehr Amerikaner keinen Zugang zu grundlegenden Finanzdienstleistungen haben.

Laut einem am Freitag vom Office of the Comptroller of the Currency (OCC) veröffentlichten Bulletin hat die Bank of America in der ersten Oktoberwoche 21 Filialen geschlossen.

Wells Fargo verzeichnete einen Abschluss von 15, während US Bank und Chase einen Abschluss von neun bzw. drei meldeten.

Insgesamt waren zwischen dem 1. und 7. Oktober etwa 54 Standorte entweder geschlossen oder sollten geschlossen werden.

Das ist nur eine Woche!

Natürlich schließen Bankfilialen schon seit geraumer Zeit in erschreckendem Tempo. (Darum sind Derivate eine tickende Zeitbombe für das globale Finanzsystem)

Im vergangenen Jahr haben US-Banken rund 2.000 Filialen mehr geschlossen als eröffnet…

Banken schließen Filialen schneller, als sie neue eröffnen. US-Banken haben im vergangenen Jahr über 3.000 Filialen geschlossen und nur 1.000 eröffnet.

JPMorgan Chase war im vergangenen Jahr mit der Schließung von 144 Filialen und der Eröffnung von 133 führend bei der Schließung von Filialen. Der Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da Banken einem starken Wettbewerb um Einlagen und jüngere Kunden durch Online-Banken, Fintech-Unternehmen und Big Tech ausgesetzt sind.

Sofern Sie nicht unter einem Felsen leben, bin ich mir sicher, dass Sie dies in Ihrer Gegend bemerkt haben.

Für viele Amerikaner ist ein „Trip zur Bank“ nicht mehr nur ein paar Minuten entfernt.

Und auch hier entlassen unsere Banken im Jahr 2023 erschreckend viele Arbeitnehmer …

Die größten amerikanischen Banken haben das ganze Jahr über stillschweigend Arbeiter entlassen – und einige der tiefgreifendsten Einschnitte stehen noch bevor.

Auch wenn die Wirtschaft die Prognostiker mit ihrer Widerstandsfähigkeit überrascht hat, haben die Kreditgeber ihre Mitarbeiterzahl reduziert oder entsprechende Pläne angekündigt, mit der größten Ausnahme JPMorgan Chase, der größten und profitabelsten US-Bank.

Unter dem Druck der Auswirkungen höherer Zinssätze auf das Hypothekengeschäft, die Abwicklung von Wall-Street-Geschäften und die Finanzierungskosten haben die fünf nächstgrößten US-Banken in diesem Jahr bisher zusammen 20.000 Stellen abgebaut, wie aus Unternehmensunterlagen hervorgeht.

Die Bankenbranche ist in Schwierigkeiten.

Große Schwierigkeiten.

Und dies geschieht zu einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen Bedingungen stetig verschlechtern.

Tatsächlich haben wir gerade erfahren, dass der Index der führenden Wirtschaftsindikatoren des Conference Board nun 18 Monate in Folge gesunken ist …

