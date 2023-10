Wir stehen buchstäblich am Rande eines apokalyptischen Krieges zwischen Israel und dem Iran

Die Krise im Nahen Osten hat eine weitere sehr bedrohliche Wendung genommen. Der Iran droht, direkt in den Konflikt verwickelt zu werden, und das sollte uns alle zutiefst beunruhigen. Von Michael Snyder

Ich warne meine Leser seit langem ausdrücklich davor, dass ein apokalyptischer Konflikt zwischen Israel und dem Iran bevorsteht. Leider stehen wir nun buchstäblich kurz davor, dies zu erleben.

Beide Nationen verfügen über Waffen mit enormer Zerstörungskraft, und in den kommenden Tagen wird es so viel Tod und Zerstörung geben.

Am Sonntag schien der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zu signalisieren, dass eine massive Militäroffensive in Gaza unmittelbar bevorsteht …

Benjamin Netanjahu hat heute geschworen, die Hamas zu „zerschlagen“, indem die israelischen Truppen an der Grenze zum Gazastreifen jeden Moment zum Angriff bereit seien.

Die israelischen Streitkräfte seien „bereit“, die „blutrünstigen Monster“ zu besiegen, sagte der israelische Premierminister, und eine Land-, See- und Luftoffensive stehe bevor.

Israelische Panzer und Truppen haben sich an der Grenze versammelt und führen Simulationen durch, um jederzeit eine Invasion des Gazastreifens auszulösen, nachdem Hamas-Terroristen am vergangenen Samstag bei einem Überraschungsangriff 1.300 Israelis getötet hatten.

Aber wenn Israel eingreift, hat die Hisbollah bereits angedeutet, dass sie mit ziemlicher Sicherheit in den Konflikt einsteigen wird.

Natürlich würde die Hisbollah das nur tun, wenn sie vom Iran dazu aufgefordert würde, und laut Axios warnt der Iran nun, „dass er eingreifen muss, wenn die israelische Operation in Gaza weitergeht“… (Das Damoklesschwert: Ein wirtschaftliches Worst-Case-Szenario für den israelisch-palästinensischen Krieg)

Der Iran habe am Samstag eine Botschaft an Israel geschickt, in der er betonte, dass er keine weitere Eskalation im Hamas-Israel-Krieg wolle, aber eingreifen müsse, wenn die israelische Operation in Gaza fortgesetzt werde, sagten zwei diplomatische Quellen mit Kenntnis der Situation gegenüber Axios.

Wow.

Also ist es das wirklich? (Es ist eine Falle! Die Welle der Auswirkungen, während der Nahe Osten den „letzten Krieg“ führt)

Der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian hat öffentlich erklärt, dass sein Land „rote Linien hat“ und dass „Iran reagieren muss“ , wenn Israel eine Großoffensive in Gaza durchführt …

Aber Amir-Abdollahian betonte, dass der Iran seine roten Linien habe. Er sagte, wenn die israelische Militäroperation weitergeht – und insbesondere wenn Israel sein Versprechen einer Bodenoffensive in Gaza einhält – werde der Iran den Quellen zufolge reagieren müssen.

Darüber hinaus droht Amir-Abdollahian Amerika auch mit „schweren Verlusten“, falls sich das US-Militär zum Eingreifen entschließt …

Er beschuldigte die Vereinigten Staaten, sich zu engagieren, „um die Statue und Marionette Israels zu bewahren“.

„Wenn sich der Krieg ausweitet, werden auch Amerika schwere Verluste erleiden.“

Ich könnte mich irren, aber ich erwarte nicht, dass Iran sofort direkt in den Konflikt verwickelt wird.

.

Aber ich glaube, dass die Hisbollah ziemlich bald nach dem Einmarsch der israelischen Streitkräfte in Gaza in den Krieg einsteigen wird, und dass auch Syrien ziemlich schnell einbezogen werden könnte.

Dies würde insbesondere dann der Fall sein, wenn die IDF weiterhin die größten Flughäfen Syriens bombardiert …

Am Samstag soll Israel einen Luftangriff gegen den syrischen Flughafen Aleppo gestartet haben. Die syrische Regierung bestätigte den Angriff und sagte: „Der israelische Feind führte einen Luftangriff aus Richtung des Mittelmeers auf den internationalen Flughafen Aleppo durch, der zu Sachschäden am Flughafen und seiner Außerbetriebnahme führte.“

Der Grund, warum die Israelis Flughäfen in Syrien bombardieren, liegt darin, dass dies einer der Hauptwege ist, über den der Iran Waffen an die Hisbollah bringt …

In Bezug auf diese Entwicklung schrieb Joel Rayburn, Direktor des American Center for Levant Studies: „Wiederholte israelische Angriffe zur Stilllegung der Flughäfen Damaskus und Aleppo sind meiner Meinung nach ein starkes Indiz dafür, dass 1) das iranische Regime versucht, strategische Waffen einzusetzen.“ nach oder über Syrien, um eine Nordfront zu eröffnen, und 2) die Israelis sind entschlossen, dies zu verhindern.“

Der israelische Beamte teilte diesen Beitrag erneut und erklärte, dass Iraner an Waffentransfers beteiligt seien.

Die syrischen Flughäfen Damaskus und Aleppo gelten als Transitpunkte für iranische Waffen, die an die Hisbollah geschickt werden, eine mächtige islamistische militante Gruppe in Syrien und im Libanon.

Wir stehen kurz vor einem großen regionalen Krieg.

Die USA und andere westliche Mächte versuchen, den Iran und die Hisbollah aus dem Konflikt herauszuhalten, aber es funktioniert einfach nicht.

Am Sonntag kam es erneut zu weiteren Kämpfen entlang der Nordgrenze Israels …

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 20.10.2023