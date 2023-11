Der Plan: Zehn Jahre Infektionskrankheiten der WHO (2020 bis 2030), die zu einer Massenentvölkerung führen (Video)

Teile die Wahrheit!

Übermäßige Sterblichkeit wird aus Norwegen – und der gesamten westlichen Welt bzw. dem globalen Norden – gemeldet. Exzesse, die noch nie zuvor gehört wurden.

Im Bereich zwischen 15 % und 25 %. In manchen Ländern sogar noch höher. Beunruhigend. Es können keine eindeutigen Ursachen festgestellt werden.

Sieh dir das an.

Bereits vor mehr als einem Jahr warnte Dr. Michael Yeadon , ehemaliger Vizepräsident von Pfizer und Wissenschaftschef bei Pfizer, dass es aufgrund der falschen und kriminellen, ungetesteten mRNA-Impfstoffe in den nächsten drei bis fünf und sogar bis zu zehn Jahren zu übermäßigen Todesfällen kommen wird .

Er führt es aus. Nach allen Boostern – 3 bis 4 Impfungen – hat das Immunsystem bis zu 80 % seiner Abwehrkräfte verloren. Daher sind Menschen anfälliger für die Ansteckung mit Krankheiten jeglicher Art. Außerdem nehmen Myokarditis und plötzliche Todesfälle zu – auch bei jungen Menschen, insbesondere bei Sportlern oder Sportprofis.

Darüber hinaus verursachen die Injektion von Graphenoxid und andere injizierte Zubereitungen alle Arten von Krebs, vor allem im Fortpflanzungssystem von Männern und Frauen, sowie verschiedene Arten von Blutkrebs, Augenkrebs, der Blindheit verursacht, Leber- und Nierenerkrankungen und viel mehr.

Darüber hinaus führen diese Injektionen, sogenannte Impfstoffe, ebenfalls zu massiver Unfruchtbarkeit. In einigen Ländern ging die Zahl der Lebendgeburten im Jahr 2022 um bis zu 40 % zurück.

Dr. Yeadon warnte davor, dass es sehr schwierig sein wird, die Krankheiten auf die Impfungen zurückzuführen, aber dort liegt der Ursprung.

Eine klare Eugenik-Agenda, Massenentvölkerung, beispiellos. (Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Völkermord ist ein Wort, das nicht das Ausmaß der Gräueltat widerspiegelt, die hinter dem steckt, was wir durchleben – was die Kabale anrichtet.

Die UN-Agenda 2030, alias Klaus Schwabs (WEF) „Great Reset“ und die schändliche, alles digitalisierende 4. Industrielle Revolution, beinhaltet auch einen Plan zur Vermögensbeschlagnahme, den es in der Geschichte der Menschheit noch nie gegeben und erlebt hat.

Vermögenswerte aus durch Covid-Mandate verursachten Insolvenzen werden nach oben in die Tresore der Finanzoligarchen und der im Hintergrund agierenden Kabale gesaugt – die das WEF finanziert und orchestriert und die Kontrolle über über 90 % der Mainstream-Medien der Welt hat. Sieh dir das an.

Die Agenda 2030 (ursprünglich Agenda 21 genannt) wurde von einer sehr langen Hand vorbereitet, die 60 bis 100 Jahre zurückreicht. Seien Sie sich bewusst, dass die im Hintergrund agierenden Kabale als Sekte fungiert. Um erfolgreich zu sein, muss es den Menschen sagen, was es vorhat.

Tatsächlich haben wir in den letzten Jahrzehnten viele Warnungen erhalten, was uns erwartet – nämlich eine Gesundheitstyrannei, verstärkt durch eine gefälschte Agenda für globale Erwärmung und Biodiversität .

„The New Green“ ist eine faschistische neoliberale Schein-Umweltschutz-Posse. In Wirklichkeit – weit entfernt vom Umweltschutz. Im Gegenteil. Dennoch fallen Menschen auf der ganzen Welt darauf herein.

Propaganda ist tödlich. Wir müssen es stoppen.

Die Umsetzung des Plans begann im Januar 2020. Zunächst mit einer gefälschten Krankheit namens Covid-19, deren Sterblichkeit etwa gleich oder geringer als die der gewöhnlichen Grippe ist, etwa 0,03 % bis 0,07 %.

Und unglaublich – die Covid-19-Pandemie, oder besser gesagt die Plandemie , traf alle 193 UN-Mitgliedsländer gleichzeitig und am selben Tag. Die überwiegende Mehrheit der Menschen glaubte es.

Allerdings führte eine intensive, von den Medien getriebene Angstkampagne mit streng totalitär erzwungenen Lockdowns und Gesichtsmaskierungen, die die Menschen voneinander distanzierten und ihre Moral, d. h. ihr Selbstwertgefühl, ihre Abwehrkräfte, ihre Unsicherheit und diktatorische Maßnahmen noch weiter schwächten zur Welttyrannei.

Es klingt wie ein Projekt in Zusammenarbeit mit dem „Tavistock Institute on Social Engineering of the Masses“. Siehe auch das gleichnamige Buch von Daniel Estulin.

Tavistock in enger Zusammenarbeit mit DARPA, der geheimen Denkfabrik des Pentagon, die sich auf Gedankenkontrolle, MK-Ultra und gesellschaftliche Manipulation durch die Massenmedien und oft tödliche Ereignisse unter falscher Flagge spezialisiert hat.

Der globale Westen hat in den meisten Ländern stillschweigend seine Verfassung außer Kraft gesetzt, entweder durch stillschweigendes Dekret oder durch parlamentarische Abstimmungen, bei denen Parlamentarier als Teil des Verbrechens kooptiert wurden.

Aber die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat keine Ahnung. Sie beziehen sich immer noch auf Demokratie – obwohl es „Demokratie“ in den letzten 2000 Jahren und darüber hinaus nie gab.

Und nur um sicherzugehen, dass wir alle verstehen, was der griechische Begriff „Demokratie“ wirklich bedeutet – angeblich etwa 800 Jahre v. Chr. in Delphi, Griechenland, geboren und erstmals 507 Jahre v. Chr. im antiken Athen vom athenischen Führer Kleisthenes praktiziert.

Es bedeutete eine Person, eine Stimme – aber nur für gebildete Männer, die für gesellschaftspolitische Entscheidungen qualifiziert waren .

Nur ein Wort zu unserem sloganisierten und weit überstrapazierten Begriff „Demokratie“. Das sagt Google:

Die athenische Demokratie war ein Regierungssystem, in dem alle [freien] männlichen Bürger [ab 20 Jahren] [Sklaven ausgenommen] an der Versammlung teilnehmen konnten, die den Stadtstaat regierte. Dies war eine demokratische Regierungsform, in der das Volk oder „Demos“ echte politische Macht hatte. Athen hatte daher eine direkte Demokratie.

Vielleicht möchten Sie es sich notieren, bevor Sie den irreführenden Begriff „Demokratie“ erneut frei verwenden. Sehen wir uns zunächst an, was wir unter „Demokratie“ verstehen und wie wir gelernt haben, sie im Dienste der Mächtigen zu manipulieren.

Diese kurze Bemerkung zur Demokratie könnte wichtig sein, falls wir in einer neuen Gesellschaft jemals wieder zur „Demokratie“ zurückkehren. Stellen wir sicher, dass der Begriff in jeder Verfassung jedes souveränen Landes klar definiert wird.

Zurück zu den übermäßigen Todesfällen.

Was können wir tun?

Für den Großteil der geimpften Bevölkerung ist es zu spät. Sie können nur hoffen, dass ihre Impfung nicht tödlich war oder dass es sich möglicherweise um ein Placebo handelte. In jedem Prozess – der dieses ganze Impfverbrechen war und ist – gibt es Placebos.

Wir sollten so viele Menschen wie möglich über diese schrecklichen Umstände informieren – über die übermäßigen Todesfälle und die Gründe dafür –, damit die Menschen aufwachen und sich nicht mehr zum Impfen verleiten lassen und damit sie anderen beim Aufwachen helfen.

Wir sollten Strafverfahren gegen alle Regierungen einleiten, die sich wissentlich an diesem Verbrechen beteiligt haben, insbesondere gegen die Gesundheitsminister und die Leitung der WHO, des UN-Systems, des WEF – und der eugenistischen Oligarchenverdächtigen, die wir alle kennen.

Und tatsächlich, gehen Sie der Kabale auf den Grund.

Ein Grand-Jury-Verfahren hat bereits die Schuldigen ermittelt – mit Beweisaussagen von Zeugen der Schlüsselorganisationen, die hinter diesem Großverbrechen stehen.

Wir müssen alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der berüchtigten UN-Agenda 2030 und dem Great Reset des WEF sofort stoppen und uns dagegen wehren. Wir wollen mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Digitalisierungsprozess der 4. Industriellen Revolution zum Scheitern bringen, beginnend mit der Rücknahme aller Fortschritte, die mit digitalem Geld und körperimplantierten Chips – deren Zweck es ist, die Menschheit zu versklaven – gemacht wurden, und im weiteren Sinne mit der Transhumanisierung der Menschheit .

Wir müssen dieses monströse Verbrechen biblischen Ausmaßes JETZT stoppen.

Kurz gesagt: Wir sollten uns auf ein gewaltiges Nürnberg 2.0 vorbereiten.

Ohne Verspätung.

Sehen Sie sich dieses 31-minütige Must-See- Video zu THE PLAN an, mit mehreren Links zu verwandten Videos, darunter dem der Grand Jury und ihren Ergebnissen – plus leicht verständlichem, sachlichem Text in Großschrift, der erklärt, was wir leben und was wir tun wie wir da rauskommen. Sieh dir das an .

Hier einige wichtige Zitate aus dem Text „Stop World Control“ :

„Die Tyrannei beruht zu 100 % auf der Unwissenheit der Öffentlichkeit. Die Lösung besteht daher darin, die Menschen um uns herum zu informieren.“

„Sobald die Menschen wissen, was wirklich passiert, werden sie aufhören, sich daran zu halten, und anfangen, Widerstand zu leisten.“

„Wir bieten Ihnen ein leistungsstarkes Werkzeug , um die Augen Ihrer Freunde, Familie und Gemeinschaft zu öffnen.“

„Hochrangige Experten der WHO, der Vereinten Nationen, des US-amerikanischen und britischen Militärs, des britischen Geheimdienstes, des CDC, von Pfizer und der britischen Regierung legen Beweise dafür vor, dass die Pandemie zur Errichtung einer Weltdiktatur genutzt wird.“

„Sie präsentierten ihre Beweise der Welt im Rahmen eines Grand-Jury-Verfahrens mit 11 internationalen Anwälten und einem Richter.“

„Die Experten identifizieren die mächtigen Einheiten, die in der Lage sind, diese mächtige Diktatur zu installieren. Sie erklären, wie sie es orchestrieren und umsetzen und was ihre ultimative Agenda für die Menschheit ist.“

„Das höchste Maß an Gehirnwäsche liegt dann vor, wenn eine ganze Bevölkerung die Geschichte der Menschheit als Verschwörungstheorie bezeichnet .“

„Alle diese Informationen werden in den Beweismitteln der Grand Jury offengelegt. Sie können es hier herunterladen: StopWorldControl.com/jury

„Dieses kraftvolle Dokument kann die Welt aufwecken. Bitte teilen Sie es weit und breit.“

