Einige der mächtigsten Menschen der Welt geraten in Panik, nachdem bekannt wurde, dass die Kundenliste eines elitären Pädophilenrings veröffentlicht werden soll.

Wie The People’s Voice Anfang dieser Woche exklusiv berichtete, wurden mehrere Führungskräfte von Big Pharma, Professoren, Ärzte und Regierungsbeamte von den Behörden während einer Operation verhaftet, die auf einen VIP-Sexhandelsring abzielte.

Der amtierende US-Staatsanwalt für Massachusetts, Joshua Levy, gab die Ergebnisse der Operation bekannt und beschrieb detailliert die VIP-Kunden, die an dem Ring beteiligt waren.

„Sie sind Ärzte, sie sind Anwälte, sie sind Buchhalter, sie sind Führungskräfte in High-Tech-Unternehmen, Pharmaunternehmen, sie sind Militäroffiziere, Auftragnehmer der Regierung, Professoren, Wissenschaftler“, sagte Levy gegenüber Reportern.

„Suchen Sie sich einen Beruf aus, in diesem Fall sind sie wahrscheinlich vertreten.“

News Nettle berichtet: Dieser kommerzielle Sexring wurde auf Geheimhaltung und Exklusivität aufgebaut und bedient eine wohlhabende und gut vernetzte Kundschaft“, sagte Levy in einer Pressekonferenz in Boston.

Bei den drei Festgenommenen handelt es sich um den 30-jährigen Junmyung Lee aus Dedham, den 41-jährigen Han Lee aus Cambridge und den 68-jährigen James Lee aus Torrance, Kalifornien. (Bericht beleuchtet NATO-Verbrechen in Europa: Morde, Vergewaltigungen und pädophile Netzwerke)

Alle drei sind angeklagt wegen Verschwörung zur Nötigung und Verführung zu Reisen, um illegale sexuelle Aktivitäten auszuüben.

Die Ermittler sagten, dass Kunden ein Formular mit ihrem Namen, ihren Arbeitsinformationen, ihrer E-Mail-Adresse, ihrer Telefonnummer und einer Referenz ausfüllen mussten, bevor sie Termine buchen konnten.

Die Kunden erhielten dann von den Händlern ein „Menü“ mit Optionen.

„Das Geschäft boomt, bis heute“, sagte Levy gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Ermittlungen noch lange nicht abgeschlossen seien.

300x250

Trotz der Verhaftungen der Rädelsführer gab Levy jedoch keine weiteren Informationen über die Klienten preis.

Nun gibt es jedoch Berichte, die darauf hindeuten, dass die hochkarätige Kundenliste des Sexhandelsrings von der Staatsanwaltschaft veröffentlicht werden soll.

BREAKING: Arrests have been made in a high-profile s*x ring that involved government contractors, professors, military officers, executives at pharmaceutical companies and more.

Will they be protected like Jeffrey Epstein’s clients?

300x250 boxone

The announcement was made by acting U.S.… pic.twitter.com/OkSAcSE1JB

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 9, 2023