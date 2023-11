Die Welt in Brand setzen: Der Absturz wird spektakulär sein

Teile die Wahrheit!

„Nach mir die Sintflut.“ – Louis XV

Ich denke, was wir in den letzten Jahren erleben, und man kann so weit zurückgehen wie man will und nach den Anzeichen suchen, ist, dass die amerikanischen Eliten und dazu ihre britischen Brüder (die EU sind nur Gefolgsleute) zu einer Haltung übergegangen sind, die lautet:

„Wenn wir die Welt schon nicht kontrollieren können, dann setzen wir sie in Brand“.

In diesem Licht muss man, so glaube ich, die Ukraine und Gaza sehen, und auch die kommenden Schritte gegen China. Die Ukraine gegen Russland, Gaza gegen den Iran, und der Kampf gegen China könnte über Taiwan erfolgen.

Das sind ihre drei Hauptziele, und sie könnten darauf aus sein, alle drei auf einmal anzugehen. Was hat man schließlich zu verlieren, wenn man die Welt in Brand setzen will?

In dem Ganzen gibt es keine amerikanischen Verluste, nur irgendwelche alte Ausrüstung, die man an Länder „verkauft“, bezahlt von amerikanischen und europäischen Steuerzahlern.

Man verliert keine amerikanischen Soldaten oder Zivilisten, nun, zumindest nicht offiziell, sondern nur Ukrainer und Palästinenser (und bald Taiwanesen?). Und wenn es 500.000 sind, den USA ist das egal. Der Begriff „Kollateralschaden“ wurde genau für diesen Fall erfunden.

Und sie wollen viel mehr davon erzeugen. Wir sehen bereits, wie Boeing seine Produktionskapazitäten für Waffen erhöht. Raytheon und General Dynamics werden sicher bald folgen. Das ist Geld. Das ist unsere Zukunft. Wir rüsten für den Krieg. Sie werden das Ganze niederbrennen, für den Profit. (Krisenvorsorge: 100 benötigte Gegenstände, die im Krieg ZUERST VERSCHWINDEN)

Die Ukraine war seit 2014 (oder früher, wenn man will) der erste Testfall. Gaza ist der zweite. Sie haben die Ukraine auf erniedrigende Art verloren. Ja, so schlimm, dass sie ihre Niederlage immer noch nicht eingestehen können.

Stattdessen haben sie in Kiew Leute, die sagen, dass der Konflikt weitere fünf Jahre andauern wird. Und das, wo sie kaum noch für fünf Wochen Kanonenfutter haben, und deren Durchschnittsalter liegt bei 45 Jahren. Haben die USA die Stärke der russischen Armee falsch berechnet, oder ist es ihnen einfach egal?

Ich vermute beides. Die Situation ist so: Sie können Selenski und andere Ukrainer für die Verluste beschuldigen. Jeder, nur nicht Washington DC. „Sie können mit den „raffinierten“ US-Waffen nicht umgehen, sie verstehen die „ausgeklügelten“ Schlachtpläne der USA/NATO nicht, sie sterben einfach.

Sie werden Selenski loswerden, ihn nach Monaco oder ins Elysium schicken und vielleicht Zaluschny einsetzen. Aber warum sollte der den Job haben wollen? Um als Loser dargestellt zu werden?

Im Nahen Osten haben sie Netanyahu, um ihr Geschäft zu verrichten. Und während sie ihn zu mehr Leichen drängen, sagen sie uns, dass sie das aufhalten oder eine Pause wollen. Aber Bibi, der „ist verrückt geworden“.

Nun, die USA scheren sich um Palästinenser genauso wenig wie um Ukrainer. Und sie würden sich genauso wenig um Amerikaner scheren, wenn es keine Heimatfront oder Wahlen gäbe. Und diese Wahlen könnten auch leicht abgesagt werden.

Bibi träumt seit 50 Jahren von der Position, in der er heute ist. Er schert sich nicht um Menschen, oder Blutvergießen, oder tote Kinder, er sieht, dass dein lebenslanger Traum Wahrheit wurde: Sich alle Palästinenser vom Hals schaffen. Das Gelobte Land erschaffen.

Wir leben jedoch nicht in der Welt von 1970. Aber Bibi sieht das nicht. Er sieht nur seinen alten Traum. Und die US-Eliten sind mehr als glücklich, ihm dabei behilflich zu sein. Denn es bedeutet Profite. Und klar, auch weil es in der US-Politik eine große und sehr mächtige jüdische Lobby gibt. Die die heutige Welt genauso wenig erkennen wie er.

Den Typen hinter dem Vorhang ist das nur recht. Danke, dass alle Bibi die Schuld für die Gräueltaten in Gaza geben, und diese werden niemals auch nur erwähnt. Aber er ist eine Marionette, genauso wie Selenski.

Ihr wollt junge Menschen umbringen? Hier sind die Mittel dazu. Unsere Steuerzahler haben die Rechnung bereits bezahlt.

In den USA und in der EU denkt man, wenn man genug Feuerkraft habe, dann können man alles tun. Was ihnen entgangen ist: sie haben diese Art von Feuerkraft nicht mehr. Oder, nun ja, man hat sie, aber die andere Seite, Russland, der Iran usw., sie haben mittlerweile fünf Mal so viel.

Währenddessen haben die US-Eliten Europa auf den Weg in den Untergang geschickt. Mit Hilfe von Agenten wie von der Leyen, Michel und Borrell haben sie es geschafft, die Zukunft des Kontinents völlig zu zerstören.

Und das in nur zwei bis drei Jahren. Erstaunlich. Europa könnte immer noch Teil der multipolaren Welt sein, aber sie treffen keine eigenen Entscheidungen. Europa kauft amerikanisches LNG für den 3-4-fachen Preis, den es auf dem Weltmarkt kosten würde.

Und sie sagen nicht ein Wort über die US-Sprengung der wichtigen NordStream Pipelines. No Future.

Nun, welche Zukunft könnte der Rest der Welt haben? Da die USA total entschlossen sind, die Welt in Brand zu setzen, wenn man sie schon nicht kontrollieren kann, ist das keine einfache Frage.

Bei einer Unterhaltung, in der die andere Partei selbstmörderisch ist, da ist alles möglich. Sollen wir nach Russland umziehen?

Der Absturz wird spektakulär sein

„Die Zinsen auf die Bundesschulden sind mittlerweile so immens, dass sie 40 % aller persönlichen Einkommenssteuern verschlingen … Wenn die Bundesfinanzen ihren derzeitigen Weg fortsetzen, sind wir nur noch wenige Jahre davon entfernt, dass die gesamten Einkommenssteuern zur Finanzierung der Schulden benötigt werden …“

Die Regierung kassiert 2,6 Billionen US-Dollar an individuellen Steuern mit der Waffe und der Androhung einer Gefängnisstrafe. Mittlerweile weisen sie immer noch ein jährliches Defizit von 2 Billionen US-Dollar auf.

Und das, bevor die Zinsen für die Staatsschulden wirklich in die Höhe schnellen. Unsere Troll-Finanzministerin Yellen hatte die Möglichkeit, Billionen unserer Staatsschulden für 30 Jahre zu einem Zinssatz von 2 % zu binden, hielt sie aber absichtlich kurzfristig aufrecht.

Die Zinsen für die Schulden werden im nächsten Jahr die Grenze von 1 Billion US-Dollar pro Jahr überschreiten und, wie Sie sehen, in einigen weiteren Jahren auf fast 2 Billionen US-Dollar pro Jahr ansteigen.

Die Regierung gibt bereits jeden Cent der eingenommenen Steuern aus. Das bedeutet, dass sie bereits mehr Fiat-Währungen drucken und Kredite vom Rest der Welt aufnehmen, um die Zinsen für die Schulden zu bezahlen, die sie bereits haben.

Ausländische Länder, insbesondere China und Indien, kaufen nicht nur keine neuen US-Staatsanleihen, sondern verkaufen auch die bereits vorhandenen Staatsanleihen.

Da sich die BRICS-Staaten für ihren Handel bewusst vom USD entfernen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis unser Schuldenberg in einer epischen Lawine über die ahnungslose amerikanische Öffentlichkeit herabstürzt.

Die Schrift hängt an der Wand, und wenn Sie sich weigern, sie zu lesen, werden Sie schockiert und am Boden zerstört sein, wenn Sie sehen, wie Ihr vermeintlicher Papierreichtum verschwindet.

Jetzt wissen Sie, warum Biden und seine Handlanger versuchen, weltweit Kriege gegen die Länder zu provozieren, von denen sie wissen, dass sie den Untergang des USD als Grundlage für die Weltherrschaft und -kontrolle herbeiführen.

Wir haben böse Männer, die unsere Nation regieren, und sie würden lieber alles niederbrennen, als ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle zu verlieren.

„Ein böser Mensch wird seine eigene Nation niederbrennen, um über die Asche zu herrschen.“ – Sun Tzu

Kommentar:

Wenn Sie in ein Haus einbrechen, alles Wertvolle stehlen, die Bewohner vergewaltigen und dann ermorden, brennen Sie es nieder, um Beweise zu verbergen. Skalieren Sie dieses Szenario auf globale Größe und hier sind wir.

Millionen von Menschen fangen gerade erst an zu verstehen, dass ihre Regierungen sie absichtlich vergiftet haben. Sie brauchen schnell einen Dritten Weltkrieg, bevor ihnen das Schicksal Mussolinis widerfährt.

…

Quellen: PublicDomain/theautomaticearth.com/theburningplatform.com am 23.11.2023