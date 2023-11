Dokument von 1991 beschreibt, was die Neue Weltordnung ausmacht; Allen Nationen werden „jährliche Quoten für die Bevölkerungsreduzierung“ zugeteilt

Teile die Wahrheit!

Am 22. September 1991, neun Monate vor dem Gipfel in Rio de Janeiro, fand in Des Moines, Iowa, eine öffentliche Anhörung der Vereinten Nationen im Mittleren Westen zu Umwelt und Entwicklung statt.

In einem Dokument dieser Anhörung wurde auf die dringende Notwendigkeit einer Reduzierung der Weltbevölkerung hingewiesen. „Die sofortige Reduzierung der Weltbevölkerung gemäß der Empfehlung des Draper-Fonds von Mitte der 1970er-Jahre muss sofort in Angriff genommen werden“, hieß es in dem Dokument.

In dem Dokument heißt es, dass eine der umzusetzenden Maßnahmen darin besteht, dass „alle Nationen jährliche Quoten für die Bevölkerungsreduzierung festlegen, die vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen durch selektive oder totale Embargos von Krediten, Handelsgütern, einschließlich Nahrungsmitteln und Medikamenten, oder, falls erforderlich, durch militärische Gewalt durchgesetzt werden“.

Die öffentliche Anhörung im Mittleren Westen wurde von den Vereinten Nationen (UNA) der Vereinigten Staaten, Kanadas und Iowas in Zusammenarbeit mit der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung 1992 (UNCED) veranstaltet.

Ziel der Anhörung war es, Aussagen von der Basis zu Themen wie Energie, nachhaltige Landwirtschaft und Institutionen zu hören. Die bei der Anhörung abgegebenen Stellungnahmen sollten dann an „die zuständigen nationalen Verantwortlichen weitergeleitet werden, die den nationalen Bericht der USA erstellen werden, der die Politik der USA auf der UNCED-Konferenz ‚Erdgipfel‘ 1992 bestimmen wird“.

Im Laufe der Jahrzehnte hat es mehrere Umweltkonferenzen gegeben. Der Gipfel von 1992, auch ECO-92 oder Rio-92 genannt, war die zweite nach der Stockholmer Konferenz von 1972.(Ein verblüffender Zusammenhang: Entfaltet sich Deagels Albtraum der Entvölkerung im Jahr 2025?)

Eines der Dokumente, die aus dem Erdgipfel hervorgingen, war die Agenda 21. Ein nützlicher Artikel, der einen kurzen Überblick über die verschiedenen Konferenzen gibt, ist „Umweltkonferenzen: ECO-92, Kyoto-Protokoll und mehr„.

Laut der Website „The Forbidden Knowledge“ wurde das nachstehende Dokument auf dem Gipfel verteilt und bietet ausreichende Informationen über die Pläne der Neuen Weltordnung zur Reduzierung der Weltbevölkerung. (Deagel Prognose: USA und Israel im 3. Weltkrieg völlig vernichtet – Bevölkerung Israels um 60 % geschrumpft und Amerika ist eine Nation der Dritten Welt)

Nachfolgend haben wir die Webseite von The Forbidden Knowledge wiedergegeben.

VERTRAULICHE COBDEN-CLUBS

Sekretariat für Weltordnung

September 1991

INITIATIVE FÜR ÖKO-92 ERDCHARTA

DIE DRINGENDE NOTWENDIGKEIT

a. Die Zeit drängt. Der Club of Rome wurde 1968 gegründet, „Grenzen des Wachstums“ wurde 1971 geschrieben, „Global 2000“ wurde 1979 verfasst, aber es wurden keine ausreichenden Fortschritte bei der Bevölkerungsreduzierung gemacht.

b. In Anbetracht der weltweiten Instabilität, einschließlich derjenigen im ehemaligen Sowjetblock, ist die Notwendigkeit einer festen Kontrolle der Welttechnologie, der Waffen und der natürlichen Ressourcen jetzt absolut zwingend. Die sofortige Reduzierung der Weltbevölkerung gemäß der Empfehlung des Draper-Fonds von Mitte der 1970er Jahre muss sofort in Angriff genommen werden.

c. Die derzeitige enorme Überbevölkerung, die die Tragfähigkeit der Weltbevölkerung bei weitem übersteigt, kann nicht durch eine künftige Verringerung der Geburtenrate durch Empfängnisverhütung, Sterilisation und Abtreibung bewältigt werden, sondern muss in der Gegenwart durch die Verringerung der gegenwärtig bestehenden Zahlen bewältigt werden. Dies muss mit allen erforderlichen Mitteln geschehen.

d. Es wird fälschlicherweise zwischen einer politischen und einer kulturellen Herangehensweise an die Bevölkerung und die Ressourcen unterschieden, obwohl es sich in Wirklichkeit um eine obligatorische Zusammenarbeit handelt, da die meisten Führer der bevölkerungsreichsten armen Länder aufgrund von hartnäckiger Obstruktion und tagespolitischer Zweckmäßigkeit unzuverlässig sind.

e. Die obligatorische Zusammenarbeit steht mit 166 Nationen nicht zur Debatte, deren Führer meist unentschlossen sind, von lokalistischen „Kulturen“ geprägt sind und keine angemessenen Vorstellungen von der Neuen Weltordnung haben. Eine Debatte bedeutet Verzögerung und Verwirkung unserer Ziele und Absichten.

f. Das Vorgehen der UNO gegen den Irak beweist eindeutig, dass ein entschlossenes Vorgehen unsererseits andere Führer dazu bewegen kann, sich dem notwendigen Programm anzuschließen. Die Irak-Aktion beweist, dass die Aura der Macht projiziert und aufrechterhalten werden kann und dass die Welle der Geschichte vorwärts schwappt.

ZU BEACHTENDE GEFAHREN

Es gibt eine zweifache Opposition, die durch schnelles Handeln beseitigt werden muss. In einigen Regionen des „Suedens“, insbesondere in Brasilien und Malaysia, gibt es Bestrebungen, die Ziele der UNCED-Erdcharta zu vereiteln und das internationale Treffen in Brasilien im Juni 1992 zu verhindern. Auch in unseren eigenen Reihen gibt es eine bedauerliche Unentschlossenheit, ein Argument, dass die UNCED-Führer die Agenda „zu politisch“ gemacht haben und dass der Weg zunächst auf einer weniger rauen kulturellen Basis vorbereitet werden muss. Wir stellen nur die jüngsten Beweise vor:

Gilberto Melio Mourao, der brasilianische Schriftsteller, warnte in der Folha de Sao Paulo vom 4. August 1938 in München: „Es wird nicht gegen die gegenwärtige Art von ökologischer Epidemie sein, die gegen unser Land entfesselt wird, die die Struktur unserer kulturellen, geistigen und politischen Werte und gegen unsere nationale Souveränität selbst bedroht … Die Herren Chamberlain und Daladier, die Regierungschefs von England und Frankreich, boten dem Führer ruhig den brasilianischen Amazonas an.“ Berichten zufolge bemerkte Hitler, dass sich die Vereinigten Staaten auf die Monroe-Doktrin berufen und eine deutsche Besetzung des brasilianischen Territoriums ablehnen würden, da der Amazonas in Südamerika liege. Chamberlain und Daladier erwiderten, dass der Vorschlag von Washington unterstützt werde.

Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung (UNCTAD) veröffentlichte am 16. September ihren Jahresbericht und erklärte laut BBC, dass der liberale freie Markt kein geeignetes Modell für Entwicklungsländer sei. Das Finanzwesen sollte der Industrie dienen und nicht umgekehrt, und die Regierung hat in bestimmten Wirtschaftssektoren eine Schlüsselrolle zu spielen.

WAS DER WORLD WIDE FUND FOR NATURE DAZU SAGT

Ein Vertreter des World Wide Fund for Nature (WWF) erklärte am 10. September, die Ergebnisse der UNCED-Konferenz in Genf seien „ein schwerer Rückschlag“. Für Brasilien wird es bis Juni 1992 keine Waldkonvention geben. Die Situation hat sich festgefahren. Dies ist der erste Verlust für den UNCED-Prozess.

Ein hochrangiger Berater des britischen Prinzen Philip in Umweltfragen sagte am 15. September, der Eco-92-Organisator Maurice Strong habe das Thema Umweltschutz „überpolitisiert“ und „lächerlich messianische Erwartungen“ geweckt.

DAHER MUSS DIE FOLGENDE POLITIK UMGESETZT WERDEN:

A. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen unter Führung der angelsächsischen Großmächte wird beschließen, dass der Sicherheitsrat von nun an alle Nationen darüber informiert, dass die Duldung der Bevölkerung beendet ist, dass alle Nationen Quoten für die jährliche Bevölkerungsreduzierung haben, die vom Sicherheitsrat durch selektive oder totale Embargos von Krediten, Handelsgütern, einschließlich Lebensmitteln und Medikamenten, oder durch militärische Gewalt durchgesetzt werden, wenn dies erforderlich ist.

B. Der Sicherheitsrat der UNO wird alle Nationen darüber informieren, dass überholte Vorstellungen von nationaler Souveränität über Bord geworfen werden und dass der Sicherheitsrat die vollständige rechtliche, militärische und wirtschaftliche Zuständigkeit in jeder Region der Welt hat und dass dies von den großen Nationen des Sicherheitsrates durchgesetzt wird.



C. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sich aller natürlichen Ressourcen bemächtigen, einschließlich der Wassereinzugsgebiete und großen Wälder, um sie zum Wohle der Großen Nationen des Sicherheitsrates zu nutzen und zu erhalten.



D. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird erklären, dass nicht alle Rassen und Völker gleich sind, noch sollten sie es sein. Diejenigen Rassen, die sich durch überlegene Leistungen als überlegen erwiesen haben, sollten über die geringeren Rassen herrschen und für sie sorgen, sofern sie mit dem Sicherheitsrat zusammenarbeiten. Die Entscheidungsfindung, einschließlich des Bankwesens, des Handels, der Währungskurse und der wirtschaftlichen Entwicklungspläne, wird unter der Leitung der großen Nationen erfolgen.



E. Alle oben genannten Punkte bilden die Neue Weltordnung, in der alle Nationen, Regionen und Rassen mit den Entscheidungen der Großen Nationen des Sicherheitsrates zusammenarbeiten werden.



Der Zweck dieses Dokuments ist es, zu zeigen, dass verzögertes Handeln fatal sein könnte. Alles könnte verloren sein, wenn der bloße Widerstand kleinerer Rassen geduldet wird und das unglückliche Zaudern unserer engsten Mitstreiter der Grund für unser Zögern ist. Offene Absichtserklärungen, gefolgt von entschlossener Gewalt, sind die endgültige Lösung. Dies muss geschehen, bevor unsere Finanzmärkte von einem Schock getroffen werden, der unsere Glaubwürdigkeit beeinträchtigt und vielleicht unsere Macht schwächt.

ENDE DES DOKUMENTS

Das oben genannte Dokument wurde auf der ECO-Tagung verteilt, und wir erhielten schließlich eine Kopie, nachdem fast zwei Jahre vergangen waren. Wir sind der Meinung, dass das obige Dokument genügend Informationen über die Pläne der NWO in Bezug auf die Weltbevölkerung enthält. Die Telefonnummer [814-631-9959] wurde ausprobiert und es stellte sich heraus, dass sie mit Senator Gephardt verbunden ist.

The Forbidden Knowledge auf der Wayback Machine

Der obige Text scheint eine Paraphrase eines Dokuments zu sein, das das Ergebnis der öffentlichen Anhörung im Mittleren Westen der Vereinten Nationen war und im Internet-Archiv HIER archiviert wurde.

Es handelt sich um dasselbe Dokument, das von Freedoms Phoenix veröffentlicht wurde und dem eine zusätzliche Seite beigefügt ist: ein Brief von George W. Hunt an den Kongressabgeordneten Richard A. Gephardt vom 2. Oktober 1991.

Wir haben keine Möglichkeit, beide Dokumente zu überprüfen, aber wir empfehlen Ihnen, das vollständige Dokument und den Brief HIER zu lesen.

Hunt begann seinen Brief mit dem Hinweis, dass das Dokument zwar Gephardts Telefonnummer trage, er aber nicht glaube, dass der Inhalt des Dokuments Gephardts „politischen Geist“ repräsentiere. Hunt glaubte, dass es Maurice Strong war, der Gephardt als „Schöpfer dieser flüchtigen Literatur“ bezeichnet hatte.

Obwohl sich die Zeitung gegen Maurice Strong ausspricht, haben wir Grund zu der Annahme, dass Leute aus seinem Lager diese rassistische Literatur verteilt haben. Warum er sich „in den Fuß schießt“, ist mir schleierhaft.

Und warum er Ihnen unterstellt, Sie seien der Urheber dieser brisanten Literatur, ist ein weiteres Rätsel, das Sie vielleicht schon kennen.

Strong heizt die Kontroverse um das Treffen in Rio an. Er wird als Generalsekretär der Konferenz den Vorsitz führen. In einem Artikel, der diesen Papieren nicht beiliegt, werden seine Spekulationen zitiert, dass die Konferenz in Rio einen weltweiten Finanzkollaps auslösen wird. Viele beobachten und hören zu, wie sich diese Konferenz in Rio entwickelt.

Unser Land wurde von der gleichen Art von Personen untergraben, die die UNCED-Konferenz in Des Moines einberufen haben („ungesagt“). Wir scheinen machtlos zu sein, sie zu stoppen …

Wenn Ausländer wie Maurice Strong unsere Gesetze aushebeln und amerikanische Systeme nach Belieben demontieren können (ich habe Beweise für diese Aussagen), direkt vor unserer Nase, und damit durchkommen, kann jeder aufmerksame Amerikaner sehen, dass „die dicke Dame sich erhebt, um zu singen.“

Es scheint, dass Sie und Ihre Kollegen viel zu sehr mit anderen Agenden beschäftigt sind, als die Machenschaften von M. Strong und seinen europäischen Schatzsuchern zu verfolgen, aber wenn Strong wirklich dafür verantwortlich ist, dass Ihre Telefonnummer auf dieser Literatur steht, dann haben Sie vielleicht echte Probleme am Hals.

Öffentliche Anhörung des Mittleren Westens zu Umwelt und Entwicklung, Brief an den Kongressabgeordneten Richard A. Gephardt, 2. Oktober 1991

UNCED_1992_Document_Scan_from_George_W._HuntHerunterladen

Kommentar:

Der Bevölkerungskollaps ist in vollem Gange. Europa, Britische Inseln, Kanada, Amerika, China. Ein Drittel der Welt wurde sterilisiert, was langfristig zu einer völligen Dezimierung der Bevölkerungszahl führt.

Was die Überbevölkerung betrifft, warum fangen sie dann nicht bei sich selbst an?

Diese bösen Verräter glauben, sie seien dem Rest von uns überlegen, aber sie werden eine große Überraschung erleben, da viele von uns aufwachen!

