Etwas Seltsames passiert am Himmel: Kündigen rote Polarlichter und eine zweite Sonne die Ankunft Nibirus an?

Der Himmel über weite Teile Europas leuchtete in der Nacht des 5. November 2023 in leuchtendem Rot. Der Grund war laut offiziellen Informationen ein magnetischer Sonnensturm der Klasse G3.

Wie gespenstisch die Rote Aurora war, beweisen Fotos aus der Türkei, Italien, Griechenland und zahlreichen Balkanländern. Was passiert da gerade über unserem Kopf? Von Frank Schwede

Aus rein wissenschaftlicher Perspektive betrachtet ist kaum möglich, dass Nordlichter die südlichen Breitengrade der nördlichen Hemisphäre erreichen. Und doch wurden Nordlichter in der Vergangenheit immer wieder auch in Süden Frankreichs und sogar in Italien beobachtet. Das ist nach Meinung von Experten ungewöhnlich. Doch sie liefern einfache Erklärung dafür.

Es war nämlich der Höhepunkt einer heftigen Sonneneruption. Ein Sonnensturm der Klasse G3. Ähnlich wie das Carrington-Ereignis im Jahr 1859, als die Menschen sogar auf Kuba Nordlichter beobachten konnten.

Bisher weiß niemand, was ein solches Ereignis für unsere Gesundheit bedeutet, weil es kaum historische Aufzeichnungen darüber gibt. Nur über eine Tatsache scheinen sich die Experten einig zu sein: Wenn Polarlichter so weit im Süden sichtbar sind und sich der Himmel tief rot färbt, dann stimmt etwas mit unserem Magnetfeld nicht.

Bizarr ist, dass noch nicht einmal sicher ist, dass es tatsächlich Polarlichter waren. Vor einigen Monaten tauchte im Internet eine interessante Verschwörungstheorie auf, dass ein geheimnisvoller Himmelsbote der Erde gefährlich nahe kommen würde – die Rede ist mal wieder von Nibiru. Im NASA-Teleskop sieht dass dann so aus:

Der Himmelskörper soll die Leuchtkraft eines Kometen besitzen und den Himmel sowohl in den Tag- als auch in den Nachtstunden in ein tiefes Rot tauchen. Es gibt sogar Hinweise, dass die Ankunft von Nibiru und die aktuell stattfindenden globalen Prozesse alle miteinander verbunden sind. Und Webcams lieferten bereits die ersten Fotos. Unter anderem aus Norwegen und den Niederlanden.

(Niederlande)

Auch aus dem Sonnenstaat Florida kommen beunruhigende Nachrichten. Dort berichten Anwohner, dass sich nach dem Sonnenuntergang etwas seltsam Leuchtendes am Horizont aus dem Meer erhebt. Und auf den britischen Inseln zeigt sich der Himmel hellgelb erleuchtet. (Wissenschaftler über die Kollision mit dem „wandernden“ Planeten Nibiru – das könnte passieren!)

Die aber mit Abstand interessanteste Beobachtung ist die der doppelten Sonne, die auf einem TikTok-Video festgehalten wurde, was beweist, dass es sich kaum um eine Fälschung, eine Linsenreflektion oder Doppelbelichtung handeln kann.

Auf der Wasseroberfläche ist deutlich die Reflektion der zweiten Sonne zu sehen. Leider ist nicht bekannt, wo die Aufnahme entstanden ist. Allerdings ist das Phänomen nicht einzigartig. Aus der ganzen Welt liegen Berichte vor.(Neue Nibiru-Sichtung? US Forscher warnt vor katastrophalen Folgen für die Erde in absehbarer Zeit (Video))

Eine zweite Sonne auch in Deutschland

Am 12. Oktober 2023 veröffentlichte Paraforscher Michael Müller auf seinem Telegram-Kanal eine Aufnahme, die neben einer zweiten Sonne sogar eine zweite Landschaft zeigt, die sich von der im Vordergrund unterscheidet. Entstanden ist das Foto in der Schwäbischen Alb.

Erleben wir tatsächlich das Erscheinen eines neuen Sterns in unserem Sonnensystem und versuchen Wissenschaftler, Politiker und Medien das vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen?

Im Jahr 2015 gaben Forscher des California Institute for Technology (Caltech) die Entdeckung eines neunten bisher unbekannten Planeten bekannt. Allerdings hat die Sache einen Haken: Die Entdeckung basiert lediglich auf mathematische Berechnungen.

Den Wissenschaftlern ist aufgefallen, dass die Bahnen der äußeren Planeten unseres Sonnensystems kleine Störungen aufweisen, die sich nach Einschätzung der Caltech-Forscher nur durch die Existenz eines weiteren Planeten erklären lassen.

Seit dieser Entdeckung sind Astronomen weltweit von dem Gedanke fasziniert, dass irgendwo da draußen jenseits von Pluto ein weiterer Planet seine Bahnen zieht, von dem wir bis heute so gut wie nichts wissen.

Gleichzeitig heißt das, dass die Existenz von Planet X, der häufig auch als Planet Neun bezeichnet wird. Dass es ihn geben könnte, schließen die Forscher lediglich aus den Bahndaten verschiedener Objekte des Kuipergürtels.

Laut Berechnungen zieht der vermeintliche Himmelskörper seine Bahn jenseits von Neptun und zwingt aufgrund seiner Gravitation Kleinplaneten jenseits von Pluto auf ungewöhnliche Bahnen, dabei soll er sogar die Drehachse der Sonne kippen.

Kurz nach der Veröffentlichung des Berichts hat der Physiker Daniel Whitemire eine passende Studie dazu im Fachblatt Monthly Notices oft he Royal Astronomical Society veröffentlicht, in der er erklärt, dass ein periodisches Massenaussterben, über das Whitemire erstmals im Jahr 1985 im Fachmagazin Nature berichtet hat, im Zusammenhang mit dem Planeten durchaus möglich ist.

Whitemire schreibt, dass Planet X die Sonne auf einer im Vergleich zu anderen Planeten leicht geneigten Ebene umkreist und dabei alle 27 Millionen Jahren den Kuipergürtel so passiert, dass er Kometen in Richtung Sonne und Erde schleudert.

Der Kuipergürtel ist ein mit zahlreichen Objekten unterschiedlicher Größe gefüllter Streifen weit hinter der Bahn des Neptuns, der äußerste Planet unseres Sonnensystems. Laut Whitemires Berechnung kann Planet X auch Kometenschauer mit einer kürzeren Periode auslösen, die ihr Maximum alle 27 Millionen Jahre erreichen.

Dabei gehen die Kometen nicht nur auf die Erde nieder, sondern verdunkeln auch die Sonne. In jedem Fall aber haben beide Ereignisse weitreichende Folgen für das Klima auf der Erde.

Nichts als Unsinn?

Whitemire sieht in diesem Szenario eine logische Erklärung für ein periodisches Massensterben auf der Erde, weil nicht alle Arten mit den damit verbundenen veränderten Bedingungen klarkommen.

Auch Geoforscher und Paläontologen haben das Massensterben auf der Erde in einem Zeitfenster von über Hunderte Millionen Jahre unter die Lupe genommen und sind dabei ebenfalls zu dem Ergebnis gekommen, dass es offenbar mehrere große Ereignisse und eine Vielzahl kleiner dieser Art in der Vergangenheit gab.

Whitemire glaubt, dass Planet X zwischen ein- und fünfmal so schwer ist wie die Erde und sich hundertmal weiter von der Sonne entfernt befindet.

Bleibt am Ende nur die Frage, warum die US Raumfahrtorganisation NASA, die ja den Himmel unter ständiger Kontrolle hat, nicht längst auf die drohende Gefahr hingewiesen hat.

Der Autor des Buches Planet X – The 2017 Arrival, David Meade, glaubt, dass man der Menschheit die ganze Wahrheit bewusst verschweigt, um eine Massenpanik zu verhindern.

Die NASA hingegen behauptet auf einer mittlerweile eigens für Weltuntergangs-Fanatiker eingerichteten NASA-Website, dass der Hype um Nibiru nichts anderes als Unsinn sei. Dort heißt es:

„Die Behauptung seiner Existenz entbehrt jeder faktischen Grundlage. Wenn es ihn gäbe, hätten wir ihn schon vor Jahren entdecken müssen, mittlerweile müsste er sogar schon mit bloßem Auge zu sehen sein.“

Möglicherweise ist er es ja auch schon. David Meade jedenfalls widerspricht der NASA und behauptet, dass es durchaus gute Chance gäbe, Nibiru zu sehen, etwa wenn man mit einer hervorragenden Kamera über Südamerika fliegt.

Laut Meade dürfte die Erde samt der Menschheit eigentlich gar nicht mehr existieren. Laut seinem Buch hätte der 23. September 2017 der letzte Tag der Menschheit sein sollen, weil an diesem Tag Planet X der Erde gefährlich nahe gewesen sein soll.

Laut einem Bericht der renommierten Washington Post stützte der Autor und bekennende Christ seine Theorie zum einen auf geheime Botschaften der großen Pyramiden von Gizeh, zum anderen auf Passagen aus der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, sowie auf astronomische Konstellationen.

Neben David Meade beschäftigt sich auch der Amateurastronom und Forscher Gill Broussard ausgiebig mit dem geheimnisvollen Planeten, wobei Broussard den Fokus seiner Interpretation wie Zecharia Sitchin auf alte babylonische und sumerische Texte legt.

Laut Broussards Berechnung hätte Nibiru um den 30./31. März 2021 über dem Nachthimmel von Jerusalems zu sehen sein müssen. Doch zu dieser Zeit konnte weder in Jerusalem noch auf einem anderen Kontinent eine der Planet beobachtet werden.

Außerdem behauptet Broussard, dass die erste Sichtung von Nibiru durch asiatische Astronomen im Jahr 1054 n. Chr. stattfand. Der Planet soll dabei über einen Zeitraum von insgesamt dreizehn Monaten sichtbar gewesen sein.

Heutige Forscher glauben, dass Astronomen damals lediglich Zeuge einer Supernova waren, einer Sternexplosion. Wochenlang war sie als heller Stern sogar am Taghimmel sichtbar.

Schlussendlich war auch der US amerikanische Astronom Robert Sutton Harrington von der Existenz Nibirus überzeugt, weshalb er den Großteil seiner Karriere mit dem Beweis dieses Himmelskörpers beschäftigt war.

Sechs Monate vor seinem Tod, am 23. Januar 1993, hatte der Astronom Erland Myles Standish die Daten aus dem Vorbeiflug der Voyager 2 Sonde an Neptun im Jahr 1989 ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass in den Bahnen von Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 und Voyager 2 keine Diskrepanzen zu erkennen sind, die der Anziehungskraft eines großen unentdeckten Objekts im äußeren Sonnensystem zugeschrieben werden können.

Jedoch glauben auch zwei Astronomen der University of Lousiana in Lafayette, dass sich ein bisher unentdeckter Planet im Sternbild Delphin befindet. Die Astronomen haben nämlich beobachtet, dass es in dieser Region mehr langperiodische Kometen gibt als erwartet.

Und John Murray von der Open University im britischen Milton Keynes kommt zu demselben Ergebnis, ohne von der Arbeit seiner Kollegen in Lafayette Kenntnis gehabt zu haben. Murray führt die Auffälligkeit ebenfalls auf die Existenz eines bislang unbekannten Planeten zurück.

Allerdings ist damit noch lange nicht bewiesen, dass es sich dabei um Nibiru handelt. Bereits schon im Jahr 2012 sollte Nibiru seinen sonnennächsten Punkt erreicht haben, dann hätte man ihn in jedem Fall entdeckt müssen.

Das könnte tatsächlich der Beweis sein, dass Nibiru nichts als heiße Luft. Zumindest für weite Teile der Wissenschaft.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 27.11.2023