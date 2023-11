SpaceX Raketenstart: Phallusritual am 322. Tag des Jahres und ein Blick auf die Freimaurerei

Teile die Wahrheit!

Erinnern Sie sich daran, dass die USA am 12. Februar, dem Tag , an dem ein Freimaurer-Skull and Bones 322 Tage im Jahr übrig blieb , während des Super Bowls angeblich ein weiteres „Höhenobjekt“ abgeschossen haben, nur wenige Tage nach dem albernen „chinesischen Spionageballon“-Ritual? Von Joachim Bartoll

Nun am 18. November, dem 322. Tag des Jahres, kehrten sie in den Himmel zurück, als Elon Musk und seine SpaceX-Phallos alle Freemaurer- 33- Triebwerke zündeten.

Das Ritual und die Verspottung sind ziemlich offensichtlich, werden jedoch den Radar der meisten zombifizierten Menschen „überfliegen“, die immer noch an falsche Wissenschaft glauben und daran, dass der „Weltraum“ real ist, mit „Planeten“, auf denen man landen und „kolonisieren“ kann, wie in Kindersendungen wie ‚Star Trek‘ und wie die Marionette Elon Musk über die Kolonisierung des Mars spricht.

Genauso wie die italienische Jesuiten-Elitefamilie Colonna Kolumbus nutzte, um Amerika als neues Römisches Reich zu kolonisieren.

Die Jesuitenfamilie Colonna regiert Amerika seit dem 17. Jahrhundert von der Georgetown University und dem Capitol Hill im Distrikt Columbia aus, wo sie einen Obelisken errichtete, einen symbolischen Phallus, ähnlich dem Säulenschild ihrer Familie, dem „Washington Monument“.

Natürlich sieht eine Rakete oder eine „Weltraumrakete“ in ihrer Form identisch mit diesen Säulen und Obelisken aus und symbolisiert den Phallus, der „absprengt“ und versucht, das Firmament zu durchdringen.

Während Colonna Amerika regierte und mit anderen europäischen Familien innerhalb des schottischen Ritus der Freimaurerei zusammenarbeitete, um Washington DC aufzubauen, gründeten William Russell und Alphonso Taft Jahrhunderte später 1832 an der Yale University den Order 322 of Skull and Bones, beeinflusst von den Nachkommen von Ignatius von Loyola, dem Gründer des Jesuitenordens, und vom Jesuiten Adam Weishaupt vom Orden der Illuminaten. (Numerologie und Symbolik: Halloween Israel-Hamas Ritual in Zahlen)

Seitdem hat sich Skull and Bones zu einem der größten und einflussreichsten Geheimbünde innerhalb des Saturn-Kults entwickelt und arbeitet eng mit den Elitefamilien und den Jesuiten der katholischen Kirche sowie mit ihren Brüdern innerhalb des schottischen Ritus zusammen.

Während sich ihr Einfluss auf die ganze Welt ausdehnt, was sich in unzähligen Ritualen zeigt, insbesondere in Scheinkriegen, inszenierten Schießereien und „Terroranschlägen“, gelten sie als das offizielle „Rückgrat“ Amerikas, da ihre Mitglieder normalerweise einige von den kritischsten Positionen in der Gesellschaft innehaben, die nur mit Jesuiten und anderen Freimaurern anderer Riten geteilt werden.

Um auf die Geschichte zurückzukommen: SpaceX und NASA sind zu einer Art „ leichtgläubiger Test “ für die Massen geworden. Ein Test der Gedankenkontrolle, der Programmierung und der Unfähigkeit, Fragen zu stellen, zu argumentieren und Logik anzuwenden – einfach selbst zu denken.

Wer sich die krasse Fake-Fälschung der NASA und SpaceX von der albernen Mondlandung, den frühen wackeligen aufgeblasenen Raketenballons, dem veralteten CGI, den Greenscreens, den Schauspielern in Anzügen, der extremen Anzahl an Pannen ansieht und immer noch glaubt, dass es echt ist, der ist erfolgreich programmiert und verdummt.

Sie werden alles kaufen, was man ihnen sagt. Sie werden sogar eine Gesichtswindel anziehen, drinnen bleiben oder einen Abstand von 1,80 m einhalten und es unterlassen, geliebte Menschen zu umarmen oder gar zu treffen, weil unsichtbare Schreckgespenster nur in ihrer Fantasie existieren, weil Big Brother es ihnen gesagt hat.

Jetzt, da der 18. November der 322. Tag des Jahres ist, wie in „Order 322 Skull and Bones Freemasonry“, können Sie darauf wetten, dass die meisten Schlagzeilen zu ihren Ehren codiert und geschrieben werden und ihre Mitglieder oder Puppen vorgestellt werden .

Natürlich hatten wir den schottischen Freimaurer und Jesuitenmarionetten Donald Trump in den Schlagzeilen über das „Urteil zum Verbot von Aufständischen“.

Ein Satz, der perfekt zu Ignatius von Loyola, SJ, dem Gründer des Jesuitenordens und wichtigsten Influencer des Ordens 322, Skull and Bones, passt. Natürlich ging es in dieser Geschichte um den inszenierten und gefälschten Capitol Hill-Anschlag vom 6. Januar, und die Vorwahl für Washington, D.C. ist „202“, wie die umgekehrte Summe von „Skull and Bones“.

Und im Sport gewannen die Yale Bulldogs am 322. Tag des Jahres, wo sich Order 322 befindet, und am 41. Tag, nachdem die Yale University ihren 322. Geburtstag gefeiert hatte, mit 23 zu 18 gegen Harvard Crimson. Natürlich ergibt die Summe von 23 und 18 41 und „Skull and Bones“ reduziert sich auf die Summe von 41 . Alles in Skriptform.

Und das führt uns zu SpaceX, einem Weltraumpropagandaunternehmen unter der Leitung ihrer Marionette Elon Musk, und dem Start einer Rakete, die sie kindisch „Raumschiff“ nennen, die alle ihre „33“-Triebwerke abfeuert, bevor sie (und wieder) in die Luft fliegt und das Firmament traf.

So viel zum Erreichen des „Weltraums“.

Natürlich passt die Bezeichnung „Raumschiff, was in der Summe „ 202 “ ergibt, perfekt zu „Skull and Bones“, wo die Umkehrung „ 202“ lautet .

Raumschiff Raumschiff = 202, 1202

Skull and Bones = 202, 1202

Ihre Marionette Elon Musk hat den geplanten Geburtstag am 28. Juni, und dieser Start durch seine SpaceX am 18. November erfolgte in einer sehr jesuitischen Zeitspanne von 144 Tagen nach seinem Geburtstag.

Denken Sie daran, es hatte „33“-Motoren, den höchsten Ehrentitel innerhalb der Freimaurerei des schottischen Ritus und die „Visitenkarte“ der Freimaurer auf der Weltbühne.

Jesuitenorden = 144

Die verborgene Hand, die die Welt regiert = 144, 144

Freimaurerei = 144

Dreiunddreißig = 144

Nun entsprechen 144 Tage 20 Wochen und 4 Tagen, wie in 204 , der Summe von „Totenkopf mit gekreuzten Knochen“, dem Symbol des Ordens 322, Freimaurerei mit Totenkopf und Knochen. Sehen Sie, wie das funktioniert?

Die englische Sprache und ihre sehr sorgfältig ausgewählten Wörter sind perfekt mit dem neuen gregorianischen Kalender und den Daten, die sie für ihre Rituale auswählen, geschrieben und kodiert.

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 204

Moschus = 204

Nun war der 18. November in vielerlei Hinsicht perfekt für Musk und die Order 322. Wenn man beispielsweise auf Musks nächsten Geburtstag am 28. Juni blickt, fand dieses Ritual genau 223 Tage vor Musks 53. Geburtstag statt.

Denken Sie daran, diese Satanisten kehren alles um, sie machen die Dinge rückwärts, und 223 ist somit einfach 322 . Denken Sie daran, sie alle verehren Saturn, ihren Sonnengott.

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 223

Hommage an Saturn = 223

Freimaurer = 223, 223

Obwohl es der 322. Tag des Jahres war, war es auch der Tag, an dem noch 43 Tage im Jahr übrig blieben. Wieder einmal ein perfekter Tag für eine Geschichte und ein Freimaurerritual mit der Marionette Elon Musk.

Elon Musk = 43, 43

Freimaurer = 43, 43

Freimaurer = 43, 43, 43

Freimaurer = 43, 43

Denken Sie daran, es war auch der 41. Tag, an dem die Yale University 322 Jahre alt war. Und CNN hat darauf geachtet, das Wort „ gigantisch “ zu verwenden, um die immense Größe des Phallus, des „Raumschiffs“, zu beschreiben.

Gigantisch = 41

Schädel und Knochen = 41

Schädel und Knochen = 41, 41

Jesuiten = 41, 41

Nun war der 18. November ein perfekter Tag für ein satanisches Ritual, da das Datum 18 die Summe von „6 + 6 + 6“ ist, wie in 666, der Zahl des Tieres. Am 18. November gab es auch eine 36 -Tage-Numerologie, der Code für „ 666 “, da „ 666 “ die 36. Dreieckszahl ist.

Sie sagen, dass die „Rakete“ „232 Fuß hoch“ war, was einfach eine Mischung aus „322“ und einer Phrase ist, die auf die Zahl 36 reduziert wird , der Code für „ 666 “. Natürlich reduziert sich auch die „riesige“ „Rakete“, die um „8 Uhr morgens“ abgefeuert wurde, auf 36 .

18. November (6 + 6 + 6 = 18)

18.11.2023 = 1+1 + 1+8 + 2+0+2+3 = 18 (6 + 6 + 6 = 18)

18.11.2023 = ( 11) + (18) + 2+0+2+3 = 36 (666 ist die 36. Dreieckszahl)

232 Fuß groß = 36, 36

Rakete = 36, 36

8 Uhr morgens AT = 36, 36

Freimaurer = 36, 36

Riese = 36, 36

Nach dem Start behaupteten sie, dass Musks Dildo eine Höhe von 93 Meilen erreicht habe („93“ wie „36“ um 180 Grad gedreht), eine ganz bestimmte Zahl, die mit dem Symbol für „Totenkopf und gekreuzte Knochen“ von Skull and Bones verbunden ist, wie das Symbol der Freimaurer für „Quadrat und Zirkel“.

Denken Sie daran, Skull and Bones wurde durch den Einfluss des Illuminati-Ordens gegründet.

Totenkopf mit gekreuzten Knochen = 93, 93

Quadrat und Zirkel = 93, 93

Orden der Illuminaten = 93, 93

Zumindest bekam CNN etwas aufschlussreichen Humor, als sie den Artikel um 8:09 Uhr veröffentlichten, etwa 89 , die Summe von „Phallus“.

Hoffentlich haben Sie etwas Neues gelernt und/oder entdeckt, und hoffentlich war dies mehr als genug, um Ihnen noch einmal zu zeigen, dass alles auf Zahlen basiert.

Es sind alles Rituale, Illusionen und Gedankenkontrolle. Die Welt ist eine Bühne.

…

PublicDomain/bartoll.se am 27.11.2023