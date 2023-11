Teile die Wahrheit!

Aus dem modernen Arbeitsumfeld sind KI-Anwendungen schon lange nicht mehr wegzudenken. KI schreibt die Nachrichten im Radio, trägt diese in angenehmer Weise vor und produziert sogar passende Musik zum Beitrag oder ein Bild für die Veröffentlichung in den Printmedien.

In der iGaming Branche, wie beispielsweise bei dem beliebten Anbieter Lapalingo.de, sorgt KI zudem dafür, aus den täglich gesammelten Nutzerdaten Profile erstellen zu können.

Das nutzen iGaming Unternehmen dafür, ihre Mitglieder besser vor Spielsucht schützen zu können. KI arbeitet zwar nicht ausfallfrei, erzeugt aber meist in Sekundenschnelle brauchbare Ergebnisse.

So leicht ist die Texterstellung mit Übersetzung dank KI

Künstliche Intelligenz wird in vielen Firmen dafür genutzt, Mitarbeiterbriefings zu verfassen oder das E-Mail-Marketing effizienter zu gestalten. Texte für die Uni können ganz einfach in viele Sprachen übersetzt werden, ohne dass man sich dafür noch um einen Dolmetscher bemühen müsste. Online gibt es eine ganze Reihe an nützlichen Übersetzungstools wie dieses, das für jede Vokabel eine Auswahl an Übersetzungsmöglichkeiten bereithält.

Einzelne Textteile oder ganze Dokumente können binnen weniger Momente sinnvoll zusammengefasst werden, sodass man ein Handout erstellen kann. Gerade im Bereich von Produktbeschreibungen mit sich ähnelnden Inhalten gelangen die KI-Anwendungen aber schnell an ihre Grenzen.

Um keine Abstrafung von Google zu riskieren, sollte man KI-Texte daher grundsätzlich immer noch einmal überarbeiten. Dabei fallen dann auch Übersetzungsfehler oder inkorrekte Inhalte auf, welche leider von KI immer wieder produziert werden.

KI hilft bei der internen Datenauswertung und zeichnet Diagramme

Wie Beobachtungsmonitore können entsprechende KI Tools auch große Datenmengen verarbeiten und vergleichen. Die Ausgabe der Daten kann im Rahmen von Diagrammen erfolgen, was für eine bessere Verständlichkeit der Umstände und Auswirkungen sorgt. So lässt sich künstliche Intelligenz beispielsweise sinnvoll im Marketing einsetzen, aber auch die Anwesenheitszeiten der Mitarbeitenden werden vergleichbar.

Selbst beim Erstellen eines fünfjährigen Businessplans kann KI helfen, sodass man alle Inhalte gemäß den behördlichen Vorgaben einhalten kann. In der Immobilienbranche und bei anderen Unternehmen, die auf Basis von Margen und Provisionen arbeiten, erleichtert KI die Buchhaltung und trägt dazu bei, korrekte Rechnungen schreiben zu können.

KI in der Bildbearbeitung erzeugt lizenzfrei auch kommerziell nutzbare Inhalte

Möchte man Bildmaterial verwenden, dessen Urheberrechte man nicht besitzt, kann man online nach lizenzfreien Bildern suchen. Diese sind auf entsprechenden Portalen entweder unter einer Lizenz für Privatanwender veröffentlicht oder ermöglichen auch eine kommerzielle Nutzung in der Firma. Setzt man stattdessen künstliche Intelligenz für die Bildbearbeitung ein, umgeht man eine derzeit noch große Gesetzeslücke.

KI setzt zwar einfach vorhandenes Bildmaterial neu zusammen, was für den menschlichen Anwender eine Urheberrechtsverletzung darstellt. Da es aber im Moment noch keine genauen Regelungen für den Umgang mit KI gibt, können solche Bilder als eigenes Material verwendet, dupliziert und sowohl im Web als auch zum Beispiel im Buchdruck veröffentlicht werden.

Fotografen, Maler und Grafiker schützen ihre Originalwerke mittlerweile aber durch die sogenannten vergifteten Pixel. Dabei wird über das eigentliche Bild eine Ebene mit absichtlichen Falschinformationen gelegt. So kann der KI Bot den eigentlichen Bildinhalt nicht richtig auslesen und erzeugt in der Ausgabe falsche Ergebnisse.

Ein Bild von einem Hund wird dann etwa mit den Informationen „auf dem Bild befindet sich eine Katze“ unbrauchbar gemacht. So fangen Künstler auf der ganzen Welt damit an, sich endlich gegen den Datendiebstahl von KI-Systemen wehren zu können.

Präsentationen einfacher erstellen und Angestellte besser informieren

In der agilen Arbeitswelt wird vermehrt mit Mindmaps, Wortwolken und anderen grafischen Materialien gearbeitet, um die Ergebnisse gut einprägsam zusammenzutragen. Bereits in der Schule arbeiten Lernende mit Präsentationen und erstellen entsprechend informative Folien in den verschiedenen Programmen.

An der Hochschule werden diese Arbeiten aus der wirtschaftlichen Praxis noch intensiver gelehrt, sodass Berufseinsteiger einen möglichst zügigen Start ins Arbeitsleben finden. KI hilft sowohl bei der Gestaltung einzelner Präsentationsfolien und kann diese gemäß Benutzerwunsch mit dezenten Hintergrundfarben oder aussagekräftigem Bildmaterial ergänzen.

Die Textinhalte lassen sich ebenfalls von der Maschine erzeugen, sodass man beim Arbeiten viel Zeit einsparen kann, bis die perfekte Präsentation über den Beamer laufen kann.

Zur Präsentation kann dank künstlicher Intelligenz auch ein Handout für die Mitarbeitenden erstellt werden, was dann beispielsweise ins Intranet geladen wird zur allgemeinen internen Information.

KI hilft beim Programmieren und macht keine Syntaxfehler

Programmierer arbeiten oft mit Code Blöcken, die durch eigene Inhalte erweitert werden. Beim Arbeiten in den unterschiedlichen Programmiersprachen kann es aber auch dem erfahrenen Programmierer schnell einmal passieren, dass eine Klammer nicht geschlossen wird, ein Punkt anstatt eines Doppelpunkts geschrieben wird oder sich andere ärgerliche Fehler in die Syntax einschleichen.

Um eine passende KI Anwendung für die eigene Programmierung finden zu können, sucht man sich zunächst ein geeignetes Tool für die verwendete Sprache. Beim Programmieren innerhalb einer Softwareanwendung sprechen IT-Fachleute dann vom Scripting, während sich eine echte Programmiersprache dafür eignet, ganze Programme für ein bestimmtes Betriebssystem zu schreiben.

Auch die KI-Systeme basieren auf einem geschriebenen Code, sodass der Beruf des Programmierers auch in Zukunft nicht gänzlich vom Arbeitsmarkt verschwinden wird.

KI bietet in der Agrarwirtschaft zahlreiche Vorteile

Bei der Bestellung von landwirtschaftlichen Flächen zeigt künstliche Intelligenz Optimierungspotential auf, dass sich Landwirte für ein effektives Wirtschaften nutzbar machen können. So können große landwirtschaftliche Maschinen die Wege auf Feldern besser nutzen, wenn sie Düngen oder Saatgut in den Boden bringen.

Im Kuhstall gibt es schon lange den smarten Melkautomaten, in den sich Kühe selbständig immer dann begeben können, wenn es Zeit zum Melken wird. Das sorgt nicht nur für eine ideale Ausnutzung von Ressourcen, sondern dient auch dem Tierwohl.

Im Bereich der Lebensmittelkette ergeben sich oft kürzere Wege mit geringeren Lieferzeiten, sodass die erzeugten Lebensmittel viel schneller in den Fachhandel gelangen können.

Aber auch Leerfahrten lassen sich mithilfe von künstlicher Intelligenz vermeiden, was zu Kosteneinsparungen beiträgt und die Vorgaben zur nachhaltigen Wirtschaft einhält. Die Bundesregierung sieht durch den Einsatz von KI in der Landwirtschaft so viel Potential, dass es bereits eine ganze Reihe von Fördermöglichkeiten gibt.

Derzeit können Landwirte beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft einen Topf an Fördermitteln in Höhe von 44 Millionen Euro abrufen, der sich in 36 Verbundprojekte aufgliedert.

Dabei sind viele Inhalte so komplex abgedeckt, dass es für Agrarökonomen einfacher wird, eine Förderung zu erhalten. Die Pflanzenzucht und -gesundheit stehen dabei ebenso im Fokus der Bundesregierung wie das Aufrüsten von Landmaschinen mit neuartigen Sensoren oder andere Möglichkeiten der Digitalisierung wie Robotik oder dem Überflug der landwirtschaftlichen Flächen mittels Drohnen.

Quellen: PublicDomain am 20.11.2023