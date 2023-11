Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria das Meme der Alten Welt

Teile die Wahrheit!

Zu einer Zeit, als Henry Ford Autos baute, deren Karosserie aus Hanf formte (zehnmal stärker als Stahl), wurden drei der wichtigsten Kraftzen-tren der Geschichte auf ihre Verbindung untereinander untersucht.

Es stellte sich heraus, dass das Weiße Haus, Versailles und der Felsendom in Jeru-salem perfekt aufeinander abgestimmt waren. Sie passten sogar perfekt zu den Kanälen von Versailles. (Auszug aus dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Die Entfernung zwischen dem Weißen Haus und Versailles beträgt genau 3.333 Seemeilen, die gleiche Entfernung wie zwischen Versailles und dem Felsendom. (15)

Ein viertes Machtzentrum befindet sich im Zentrum Londons und wird „City“ genannt. Da der Vatikan nicht zu Rom gehört, argumentieren die Tataren, dass London nicht zum offiziellen Vereinigten Königreich gehört. Die Monarchen Englands müssen die Genehmigung des „Bürgermeisters“ einholen, um einzutreten, aber dieser ist kein gewählter Bürgermeister – er ist Eigentümer des Unternehmens, das „die Stadt“ verwaltet.(Die Schlammflut-Hypothese: Die Weltarchitektur für die Extraktion elektromagnetischer Energie stammt vollständig von der tatarisch-arischen Hochzivilisation)

Laut den Randtheoretikern machen riesige astronomische Zufälle und begleitende Artefakte die offizielle Geschichte unmöglich. Die Pyramiden in Nizza, Frankreich, das unterirdische Komplexhypogäum auf Malta, der Kailasa-Tempel in Indien und ein alter Steinbruch auf der Krim überragen alles, was in der Moderne geschaffen wurde.

Noahs tatarische Nachkommen waren deutlich größer als der moderne Mensch. In einer seltsamen Wendung der Riesentheorie wird nun behauptet, dass sie auch „Atemgänger“ seien. Der „Atemmensch“ ist nicht auf die Verdauung oder Verbrennung von Kalorien angewiesen, sondern erhält Energie direkt aus dem „Äther“ und dem Gefüge des Raum-Zeit-Kontinuums.

Es bestand kein Bedarf an Toiletten in Tartaria, und sie waren Meister des Mauerwerks, der Steampunk-Technologie, der universellen Freien Energie und der großartigen Architektur. (Die Schlammflut-Hypothese: Tartaria soll ein bedeutender Akteur auf dem Globus gewesen sein)

Die Mischung aus komplexer Architektur und fortschrittlicher Technologie verwandelte die Erde in „eine durch Äther angetriebene Leiterplatte“. Kreuze auf Gebäudedächern wurden als ätherische elektrische Antennen verwendet, die mit den Bewährungsstäben der gesamten Struktur verbunden waren.

Es gab Kamine, die jedoch nicht zum Verbrennen von Gegenständen genutzt wurden. Ebenso wurden Schornsteine nicht zur Rauchableitung genutzt. Der Bewährungsstab diente nicht der strukturellen Integrität, sondern war mit Quecksilber, Radium oder Quarz gefüllten und mit Stromkuppeln auf dem Dach verbunden.(Die Schlammflut-Hypothese und Tartaria: Die QAnon-Verschwörung der Architektur)

Den Theoretikern zufolge beteiligen sich große Weltführer bis heute an der Vertuschung der tatarischen Geschichte. In der Schule wird den Schülern beigebracht, dass wir vor dem Aufkommen des Christentums „alle fast wilde Menschen waren“, obwohl im Osten kulturell fortgeschrittene Zivilisationen weit verbreitet waren. In der Zwischenzeit verschwand der „Große Tartarus“ von den geografischen Karten, indem er unter „geheimen Bedingungen“ versteckt wurde.

Die Website des Kremls berichtete (16), dass sich Wladimir Putin im Jahr 2017 mit dem ehemaligen Präsidenten Tatarstans, dem heutigen Staatsrat der Republik Tatarstan, Mintimer Schaimjew, getroffen habe.

Er brachte als Geschenk eine Karte des Tartarus mit, die vom Kartographen Willem Blaeu im 17. Jahrhundert angefertigt wurde. Blaeu war der größte Tartaria-Spezialist seiner Zeit. Auf der Karte gehörten das Gebiet Nordost-Eurasiens von der Wolga und das Kaspische Meer von seinem östlichen Ozean aus zum Tartarus und entsprachen weitgehend den heutigen Grenzen Russlands.

Putins jüngste Drohungen gegen Alaska sind aus russischer Sicht sinnvoll, da Alaska in einer historischen Region liegt, „in der Russland behauptet, es habe eine tatarische Präsenz gegeben“.

In gewissem Sinne handelt es sich bei der Randtheorie über Tartaria, wie bereits erwähnt, um eine historische Form russischer Desinformation, die online in der westlichen Welt verbreitet wird und sich dabei verändert“, um die Bedürfnisse der Botschaft gerecht zu werden.

Daher ist es kaum verwunderlich, dass sich die Randtheorie so schnell in so viele Richtungen entwickelt hat. Während einige glauben, dass eine „Schlammflut biblischen Ausmaßes“ dafür verantwortlich war, gehen andere davon aus, dass der Zweite Weltkrieg ein Kampf zwischen dem Tatarenreich und fast allen anderen sei.

Die Zerstörung von Berlin, Dresden und Warschau war ein Versuch, jede Spur von Tartarias „beweglicher Hauptstadt“, wie sie in den Weltausstellungen neu vorgestellt wurde, auszulöschen.

Die Old Penn Station und das Waldorf Astoria in New York wurden beide dem Erdboden gleichgemacht, das City Hall Post Office und das Gerichtsgebäude von New York City wurden beide vor ihrer Zeit abgerissen, und das Chicago Federal Building, dessen Kuppel größer war als das Capitol Building in Washington, D.C., wurde kurzerhand abgebaut.

Ebenso wurde der Hauptsitz der Singer Corporation, das höchste Gebäude seiner Zeit, abgerissen, und Saltair, ein Ort am Großen Salzsee, brannte auf mysteriöse Weise nieder. Der Sturdza-Palast in Bukarest und der Palácio Monroe, der Sitz des brasilianischen Kongresses, wurden beide zerstört. Das Imperial Institute in London, das alte Rathaus von Winnipeg und die Bergbaubörse in Denver wurden alle abgerissen.

Das alte Postgebäude von Pittsburgh wurde für einen Parkplatz dem Erdboden gleichgemacht, und auch der Coffee Palace im australischen Melbourne, Australien war einem frühen Untergang geweiht.

Die Bolschewiki sprengten die Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale, die Lobpreiskirche in Bashmaki, die Heilige Paraskeva und den Heiligen Basilius von Cäsarea in die Luft. Die Kathedrale Mariä Himmelfahrt in der Pokrova-Straße wurde abgerissen, um den Bürgersteig zu erweitern, und die Newski-Kathedrale wurde 1952 dem Erdboden gleichgemacht.

Das Gleiche galt für St. Petersburg und für Tausende andere in der Ukraine. Der Angriff umfasst auch St. Mary’s in Weißrussland. Für Randtheoretiker konnte die Tatsache, dass die Sowjets der organisierten Religion so feindselig gegenüberstanden, einfach nicht die Ursache für diese Unterdrückung sein.

Tartaria war tatsächlich eine echte und ziemlich zusammenhängende Region, aber nicht in der Art und Weise, wie Theoretiker denken. Tartaria war einfach ein geografisches Gebiet in Asien, eine Ansammlung vereinter Zivilisationen, ein Teil der „alten Welt“, aber nicht ausschließlich der „alten Welt“.

Im Westen gibt es einige stilistische Überreste, daher gingen überall Theoretiker davon aus: Die Verwendung des Begriffs festigt eine irreführende Sicht auf eine slawisch geprägte Welt, in der Russland alles andere dominierte. Es war einfach ein Meme, eine Art Königreich mit einer Flagge und einer gewissen politischen Einheit.

Klapptext zum Buch:

Warum soll die größte Vertuschung in der Geschichte der Menschheit vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden? Das Phänomen der „Randtheorien“ kennen die Menschen schon immer, was Sinn macht, da fesselnde und unterhaltsame Hypothesen das öffentliche Interesse mit scheinbar fundierten Schlussfolgerungen wecken, die teilweise auf unvollständigen, nicht zusammenhängenden oder falschen Annahmen basieren.

Bei richtiger Feinabstimmung scheinen sie jedoch häufig stichhaltige Argumente vorzubringen. Randtheorien vermischen tatsächliche Ereignisse, vermengt mit phantastischen, unbewiesenen Behauptungen. Von Zeit zu Zeit taucht immer noch eine neue Theorie zur Weltgeschichte auf, die besonders interessant ist, wenn sie auf einer geologischen Realität basiert.

Eine verbreitete Vorstellung ist derzeit die Existenz eines großen Reiches, das bis vor nur hundert Jahren den größten Teil Asiens und Russlands umfasste und zerstört und vertuscht wurde, um den Aufstieg heutiger Nationen zu ermöglichen. Dies wurde durch weltweite Schlammfluten, moderne Energiewaffen und die Auslöschung einer fortschrittlichen architektonischen und technologischen Zivilisation erreicht, die weit über ihre Zeit hinausging.

Im Mittelpunkt der „Schlammflut“-Hypothese steht das antike Reich Tartaria, wie es vor zweihundert Jahren existierte, ein kontinentweites Schaufenster fortschrittlicher Architektur, Transportwesen, kostenloser Energie und drahtloser Technologie.

Es wird allgemein beschrieben, dass Tartaria einen großen Teil Asiens und Russlands einnimmt und vom Kaspischen Meer und dem Ural, dem Pazifischen Ozean und Bulgarien sowie den südlichen Grenzen Chinas, Indiens und Persiens begrenzt wird. Zeitweise nahm es den größten Teil des russischen Kontinents ein. Tartaria ist eine gegenwärtig verbreitete Geschichte über ein Land, das einst der Welt bekannt schien, heute aber vergessen ist.

Tartaria, Tartary oder Grand Tartaria bereitet Hobby-Online-Forschern Sorgen, wenn sie alte Karten aus dem 15. Jahrhundert durchsehen. Die Intrige begann mit einem freigegebenen Dokument der CIA aus dem Jahr 1957, in dem die Löschung der Geschichte des Landes durch kommunistische Angreifer erwähnt wurde. Die Schlammfluttheorie wird als Beobachtungserklärung für eine Vielzahl wahrgenommener Mängel in den historischen Aufzeichnungen über Tartaria verwendet.

Diese historischen Mängel hängen mit einer globalen Schlammflut zusammen, die dazu führte, dass Städte und Ländereien in der Erde versanken, was zu einer konsequenten Neuschreibung der Geschichte durch verschiedene politische Autoritäten in den letzten zweihundert Jahren führte.

Erfahren Sie, woher die Theorie stammt, wie Desinformation gestreut wird, warum Tartaria aus Büchern und Landkarten verschwand, wie Architektur zur Energiegewinnung funktioniert und warum von drei Resets noch einer fehlt!

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt. Als EINZIGES Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Die Theorie

2 Die Definition von Tartaria

3 Die Zerstörung von Tartaria

4 Die Vertuschung

5 Aufbauend auf der Theorie

6 Desinformation

7 Das Narrativ

Warum verschwand vor 200 Jahren das Großreich Tartaria aus Büchern und Landkarten

Die Architektur zur Energiegewinnung

Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde

Fazit

Mehr dazu im Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 20.11.2o23