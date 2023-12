Aliens betrachten Menschen als Behälter für Seelen – UFO-Abstürze finden vorsätzlich statt, um unsere Entwicklung zu testen!

Teile die Wahrheit!

Der vormalige Area-51-Angestellte, Whistleblower und Ufologe Bob Lazar hat dieses Jahr in diversen Interviews wiederholt seine These zur Sprache gebracht, dass außerirdische oder transdimensionale Wesen uns Erdenmenschen als Behälter oder Gefäße für Seelen sowie als genetischen Informationsspeicher betrachten, weil DNS den haltbarsten und sich selbst vervielfältigenden Datenspeicher des Universums darstellt. Von Jason Mason

Der mysteriöse Ursprung der modernen menschlichen Spezies ist mit dieser These in Bezug zu setzen, da die Herkunft des Menschen nach wie vor rätselhaft erscheint. Mainstream-Wissenschaftler versuchen mit der Hypothese der Evolution durch natürliche Selektion eine Erklärung für die Herkunft der Menschheit zu finden, aber alle diese Modelle des Stammbaums der Menschheit sind unbeweisbar, und daher fordern viele Gelehrte längst, dass eine neue Theorie unserer Entwicklung auf dieser Welt gesucht werden muss.

Eine große Frage lautet, woher all die Informationen im menschlichen Genom stammen, denn sie unterscheiden sich vom restlichen Tier- und Pflanzenleben dieses Planeten.

Die Entwicklung von komplexen biologischen Systemen wie Augen oder diejenige des menschlichen Gehirns ist kaum dem Zufall zuzuschreiben. Somit kann man annehmen, dass unseren Genen von unbekannter Quelle neue Informationen eingespeist worden sind, um uns eine bewusste Intelligenz und die Fähigkeit der Sprache zu verleihen. Zufällige Evolution kann nicht erklären, wie unsere Spezies entstanden ist, deshalb ist die Herkunft der Menschheit das größte Geheimnis der Welt geblieben.

Im beliebten amerikanischen Podcast des Talkmasters Joe Rogan traten unlängst die Ufologen Jeremy Corbell und George Knapp auf, sie sprachen über die Möglichkeit, dass die Menschheit auf genetischer Basis von nichtmenschlichen Intelligenzen erschaffen worden sein könnte. Sie sind der Meinung, dass dieser Umstand verschiedenen Regierungen schon längst bekannt ist.

Hochrangige Verantwortliche gaben George Knapp die Information, dass die Menschheit der Erde in einem Kreislauf der Zerstörung und des fortlaufenden Konflikts gefangen gehalten wird, indem Kriege in vielen Fällen absichtlich von bösartigen nichtmenschlichen Intelligenzen durch geschickte Manipulation hervorgerufen werden.

Joe Rogan kam in diesem Zusammenhang auf Aussagen von Bob Lazar zu sprechen, der seit Jahrzehnten davon berichtet, dass er in geheimen Programmen in der Area 51 arbeitete, und dort erfuhr er im Jahr 1989, dass außerirdische Wesen uns Menschen als Behälter für Seelen betrachten. Das hört sich im ersten Moment verstörend an, aber seitdem haben viele neue Hinweise in der Ufologie diese Aussage bestätigt.

Verschiedene außerirdische Intelligenzen besitzen starke psychische Fähigkeiten und sind in der Lage, Informationen direkt ins menschliche Gehirn zu übermitteln und sogar den menschlichen Körper aus der Ferne bewegungslos zu machen und zu betäuben.

Dabei befindet sich das Gehirn in einem entspannten Zustand, ähnlich einer Hypnose. Nicht nur Bob Lazar, sondern auch andere Regierungs-Whistleblower haben bestätigt, dass die menschliche Spezies Homo sapiens das Produkt einer extern korrigierten Entwicklung ist, weil der moderne Mensch von außerirdischen Spezies bis zu 65 Mal genetisch verändert worden ist. In diesem Zusammenhang sprechen Aliens von Menschen als Behälter, und diese Enthüllung besitzt weitreichende Auswirkungen. Es kommt offenbar zu einer langsamen Reifung menschlicher Seelen. (Transdimensionale Aliens betreiben seit Jahrtausenden Basen auf dem Meeresgrund)

Ufologen wie Linda Moulton Howe oder David Icke berichten davon, dass nichtmenschliche Intelligenzen sich von menschlichen Seelen oder ihrer spirituellen Energie ernähren. David Icke denkt, dass die unkontrollierte Wiedergeburt auf diesem Planeten eine Falle ist, während Linda Moulton Howe von Insidern den Tipp erhielt, dass Seelen immer wieder neu inkarnieren und dieser Vorgang die Maschinerie des Universums darstellt.

Mehr über diese Mysterien hat Robert Monroe herausgefunden, der in seinem eigens dafür gegründeten Institut in den USA jahrelange Forschungen mit veränderten Bewusstseinszuständen durchführte und dann im Anschluss seine Resultate in Form mehrerer Bücher präsentierte. Monroe war ein Pionier der außerkörperlichen Erfahrungen.

Die US-Regierung begann sich für seine Arbeit zu interessieren, und er beteiligte sich an einem geheimen Projekt mit dem Namen „Gateway Process“, aus dem die Technik des Remote Viewing entwickelt wurde, einer kontrollierten und erlernbaren Fernwahrnehmung. Freigegebene Dokumente zeugen davon, dass Teilnehmer durch diese Technik Zugang zu intuitivem Wissen erhielten und mit ihrem Geist andere Dimensionen besuchen konnten.

In diesen Bereichen trafen Teilnehmer auf interdimensionale Wesenheiten, in den meisten Fällen handelte es sich vielen Beschreibungen zufolge um reptiloide Humanoiden, die als Alligatoren oder Krokodile charakterisiert wurden. Robert Monroe persönlich war mit diesen Entitäten ebenfalls vertraut, denn er beobachtete selbst Saurier-ähnliche Kreaturen und in insgesamt 35 Jahren an Forschungsarbeit wurden eine Menge Informationen über diese Wesen gesammelt.

Zusammengefasst lauten die Resultate folgendermaßen: Die Menschheit wird seit Jahrtausenden von bösartigen Wesen kontrolliert, die man humanoide Reptilien nennt. Sie operieren von einer 4. Dimension aus und sind für die meisten Menschen nicht sichtbar, weil unsere Sinnesorgane nur einen sehr engen Bereich des Spektrums von sichtbarem Licht aufnehmen.

Diese Wesen leben parasitär und ernähren sich laut diesen Informationen von unseren Seelen bzw. unserer spirituellen Lebensenergie. Robert Monroe nennt diese abgeerntete Energie „Loosh“, das sind negative menschliche und niederfrequente emotionale Energien des Überlebens. Reptilien betrachten die Erde als ihre Farm und ernten hier negative Emotionen wie Angst, Hass, Zorn oder Depression. Weil die Intelligenz dieser Wesen uns ebenbürtig oder überlegen ist, betrachten sich diese Reptilien als die Herrscher über die Menschheit.

Bis zum Tod von Robert Monroe im Jahr 1995 hat sich diese Überzeugung niemals verändert, und er warnte vor diesen vampirischen Entitäten. David Icke kam im Laufe der Jahre zu ähnlichen Resultaten. Seine Forschung begründete sich auf den Traditionen afrikanischer Schamanen, die ebenfalls von Reptilien aus dem Weltall berichten, die seit tausenden von Jahren die Menschheit ausbeuten.

Auf diese Berichte gehe ich ausführlich in meinen Büchern der MiB-Reihe ein. Auch bei Abduktionen von Menschen bei UFO-Begegnungen werden häufig Erlebnisse mit Reptilien von Zeugen unter Hypnose beschrieben. Sie schildern, dass Grey-Aliens mit Reptiloiden kooperieren.

Außerirdische oder transdimensionale Wesen entführen gezielt Menschen, führen Experimente an ihnen aus und löschen ihnen anschließend die Erinnerung daran. Bei Rückführungen haben einige Betroffene ausgesagt, dass sie die fremden Wesen nach dem Grund der Entführungen fragten und diese erwiderten, dass sie hinter der Energie und Seelen-Essenz bestimmter Individuen her sind, vor allem bei hoch spirituellen Menschen.

Dr. Ellis Silver verfasste das Buch „Humans are not from Earth: A Scientific Evaluation of the Evidence“ und liefert darin gewisse wissenschaftliche Anhaltspunkte, dass die Menschheit tatsächlich nicht von diesem Planeten stammt und von außerirdischen Wesen vor tausenden von Jahren hier angesiedelt worden sein könnte. Obwohl wir angeblich die am höchsten entwickelte Spezies dieses Planeten darstellen, sind wir sehr schlecht an das Überleben in dieser planetaren Umgebung und Natur angepasst.

Wir werden beispielsweise von Sonnenlicht geblendet und es schadet uns, viel natürliche Nahrung kann von uns nicht aufgenommen werden, und zudem weisen Menschen im Gegensatz zu den meisten anderen Spezies eine ganze Reihe von chronischen Krankheiten auf. Dr. Silver stimmt zu, dass der Planet Erde so etwas wie ein galaktisches Gefängnis darstellt, dass von Aliens erschaffen wurde, um unser Benehmen zu bessern. Aus wissenschaftlicher Sicht bezeichnet man diese These als die „Zoo-Hypothese“.

Diese Vorstellung wird seit einigen Jahren stark favorisiert und viele Forscher, die sich mit außerirdischer Intelligenz befassen, denken tatsächlich, dass wir in einem planetaren Zoo leben, der von Aliens geführt und kontrolliert wird. Dadurch könnte die Frage nach dem Fermi-Paradoxon gelöst werden, die lautet, warum wir bis heute offiziell kein außerirdisches Leben finden können.

Vielleicht studieren Außerirdische uns Menschen der Erde so ähnlich, wie wir Tiere im Zoo beobachten. Der Astrobiologe Florence Raulin Cerceau, ein Mitglied der internationalen Organisation METI, hat diesen Punkt zu bedenken gegeben. Der ehemalige US-Army Special Agent und Pentagon-Mitarbeiter Luis Elizondo sprach ebenfalls von dieser Zoo-Hypothese und schlug vor, dass die Erde ein Zoo sein könnte, der von fremden Intelligenzen gesteuert wird.

Luis Elizondo: „Was, wenn sich herausstellt, dass es eine andere Spezies gibt, die auf dieser Leiter noch weiter oben steht als wir? Brauchen wir die sozialen Institutionen, die wir heute haben, brauchen wir staatliche und religiöse Organisationen, die wir heute haben, wenn sich herausstellt, dass es etwas anderes oder jemand anderen gibt, der technologisch weiter fortgeschritten ist und, vielleicht aus evolutionärer Sicht, fortschrittlicher ist? Haben wir die ganze Zeit unsere Zeit verschwendet?

Oder tun wir genau das, was wir tun sollen? … Was, wenn sich herausstellt, dass der Mensch in Wirklichkeit nur ein weiteres Tier im Zoo ist? Wenn wir uns vorher als Tierpfleger gesehen haben, sind wir vielleicht nur ein weiteres Exponat im Zoo? Was würde das für uns bedeuten? … Das wird sich auf jeden Einzelnen von uns auswirken. Und ich denke, das ist wichtig. Befinden wir uns in einer Situation, in der die Geschichte neu geschrieben werden muss? Das ist es also, was ich meinte.“

Ähnliche Ausführungen finden wir im Testament von Matilda O’Donnell McElroy, die zu der Zeit des Roswell-Absturzes im Sanitätsdienst der US-Army Air Force tätig war und dort mit einem geborgenen Alien zusammentraf und aus Gesprächen erfuhr, warum diese Kreaturen zur Erde kommen. In einem Brief schilderte sie vor ihrem Tod dieses Geschehen und daraus ist das Buch „Alien Interview“ entstanden.

Matilda erfuhr, dass Rassen von fremden Wesen in unserem Sonnensystem seit mehr als 10.000 Jahren Operationen durchführen und den Asteroidengürtel als eine intergalaktische Basis nutzen.

Die Erde ist ein kleiner Planet in der ausgedehnten Galaxie und aus verschiedenen Gründen geografisch äußerst isoliert von anderen Sternsystemen und den mehr konzentrierten planetaren Zivilisationen, die im Zentrum der Galaxie bestehen, das geht mittlerweile aus astronomischen Studien hervor.

Dieser Umstand macht die Erde nur als zoologischen oder botanischen Garten interessant, und er wird laut den Aussagen des Roswell-Aliens gegenwärtig als ein Gefängnis für Seelen benutzt. Wenn diese Tatsache allgemein bekannt wird, ist laut Experten eine starke Veränderung in der sozialen, politischen und kulturellen Struktur der Gesellschaft zu erwarten, in der eine neue utopische Weltsicht entsteht, die von überlegenen himmlischen Mächten oder Göttern geprägt ist.

Der neue Whistleblower David Grusch kommentierte die Stellungnahme von Luis Elizondo über die Galaktische-Zoo-Hypothese inzwischen und ist, wie viele andere Militärs, ebenfalls davon überzeugt, dass Außerirdische uns genau beobachten und das die Erklärung für das Verhalten von UFOs ist. Die Körper von humanoiden Außerirdischen könnten speziell entworfen sein, um in Interaktion mit Menschen zu treten. Grusch räumt die Möglichkeit ein, dass UFO-Abstürze absichtlich herbeigeführt werden, um die Entwicklung der Menschheit zu testen.

Diese Diskussion betrifft die Vorstellung, dass UFOs menschliche Aktivitäten studieren, so ähnlich wie menschliche Anthropologen Stämme von Wilden auf der Erde beobachten, die noch nicht kontaktiert sind und nicht wissen, dass eine globale Zivilisation auf dieser Welt existiert. Es gibt schätzungsweise mehr als 100 nicht kontaktierte Stämme auf der Welt, aber die exakte Anzahl ist unbekannt.

Der größte Teil von ihnen lebt in Brasilien, Peru, Neuguinea oder auf Inseln vor der Küste Indiens. Es könnte auch welche in Malaysia und in Zentralafrika geben. Die meisten Regierungen versuchen, nicht mit diesen Stämmen zu interagieren und lassen sie in Frieden, weil man annimmt, dass dies ihr gutes Recht ist.

Eine andere Analogie dazu wäre der Gorilla im Käfig, zudem wird immer wieder erwähnt, dass fremde Intelligenzen ein großes Interesse an irdischer Atomkraft besitzen. Die zerstörerische Kraft von Atomwaffen stellt für die Besucher ein Problem dar, denn es ist vorstellbar, dass diese Waffen gegen die Richtlinien vieler galaktischer Zivilisationen verstoßen, und ihre friedliche Koexistenz bedrohen.

David Grusch betonte, dass die Enthüllung dieser Vorgänge Schocks in der menschlichen Gesellschaft hervorrufen könnte, weil unsere Welt derzeit noch stark von konkurrierenden religiösen Vorstellungen geprägt ist.

Somit würden UFO-Abstürze harte Beweise für die Existenz von fortschrittlichen und möglicherweise überlegenen Intelligenzen und ihrer Technologie liefern. Abstürze könnten vorsätzlich inszeniert werden, um zu testen, wie die Reaktion der Menschheit ausfällt, wenn sie dieser Technologie ausgesetzt ist.

Der bekannte Astronom und UFO-Forscher Dr. Jacques Vallee stimmt zu, dass Abstürze keine zufälligen Ereignisse sind, sondern vorkommen, um für die rätselhaften Besucher einem speziellen Zweck zu dienen. Vallee sagt, dass UFOs und ihre Piloten nicht direkt mit uns interagieren wollen. Sie rufen vielmehr eine mysteriöse Situation für uns hervor, damit wir uns die Frage stellen, was real ist und was nicht.

Das UFO-Phänomen ist demzufolge ein großer Test für die gesamte Menschheit. Nichtmenschliche Intelligenzen wollen sehen, wie wir reagieren, neugierig, erschrocken, erstaunt, zweifelhaft oder besessen.

Dr. Vallee und andere Forscher glauben, dass unsere Reaktion auf das Phänomen die Art und Weise verändern wird, wie wir uns weiterentwickeln und wie unsere Zukunft aussehen wird. Weil diese rätselhaften Intelligenzen ohne Zweifel in anderen Dimensionen reisen oder existieren, räumen Experten einmal mehr die Möglichkeit ein, dass bestimmte UFO-Wesen unsere Nachfahren sein könnten und aus der Zukunft stammen.

Pressesprecher der amerikanischen Regierung haben bekannt gegeben, dass im Laufe des nächsten Jahres eine kontrollierte Kampagne der Offenlegung eingeleitet wird, in der die Welt langsam auf diese Realität vorbereitet wird.

…

Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 09.12.2023