Die Rückkehr der Hexe im 21. Jahrhundert und was sie mit Satanismus und schwarze Magie verbindet

Schon die Hexe im Mittelalter war etwas anders, außergewöhnlich, mutig und aggressiv – das feministische Monster der Wahl. Die moderne Hexe feiert kulturell und politisch gerade ihr Comeback. Was sie als Typ Frau so außergewöhnlich und interessant macht und was sie mit Satanismus und schwarze Magie verbindet, lesen sie in einem Essay von Frank Schwede

Ob auf Demonstrationen, in Magazinen, in Büchern oder auf der Bühne – die Figur der Hexe avanciert gerade zum Symbol weiblicher Selbstermächtigung. Nicht nur in den USA, sondern auch in Europa.

Bereits 2017 tauchte diese Figur immer wieder in den französischen Medien auf. Dutzende Frauen demonstrierten in schwarzen Gewändern mit spitzen dunklen Hüten gegen die Arbeitsrechtsreform von Emanuel Macron. Die große französische Tageszeitung Le Monde titelte am nächsten Tags: „Die große Rückkehr der Hexe.“

Die Gruppe, die sich selbst als Witch Bloc Paname (Paname steht umgangssprachlich für Paris) hat erklärt, dass sie militant und feministisch sei und für Aufruhr sorgen wolle.

Obwohl die meisten Märchen die Hexe mit furchtbaren Charakter- und Gesichtszügen schildern, stellt die Figur heute für viele junge Frauen, anders als die Jungfrau, die Prostituierte oder die Mutter, einen weiblichen Archetyp mit nennenswertem Machtfaktor dar.

Die Idee, dass Frauen durch Versammlungen und das Aushecken von Verschwörungen eine bisher undenkbare Macht erlangen könnten, hat schon in den 1990er Jahren viele feministische Organisierungen vorangetrieben.

Männer haben also Recht, sich Sorgen zu machen. Feministinnen wollen zwar nicht buchstäblich ihre Schwänze stehlen und sie in Bäumen verstecken, wie es mittelalterliche Hexen angeblich taten, dennoch erscheint diese Umschreibung als eine treffende Metapher ihrer Arbeit.

Die ersten Hexen-Gruppen hatten in den Sechzigerjahren vor allem in den USA gegründet und die die Hexe als Figur und Symbol der emanzipierten Frau im feministischen Milieu rehabilitiert

Hexerei und Okkultismus waren aber schon Mitte des 20. Jahrhunderts Ausdruck von feministischer Coolness. Beispielsweise brachten die Beatles Aleister Crowley auf das Cover von Sergeant Pepper, David Bowie studierte zeremonielle Magie und Kabbala und Led Zeppelin hat Tarotkarten in ihrem Albumcover integriert.

Das Interesse an Hexen und Okkultismus der meisten Menschen im 19. und 20. Jahrhundert war aber nur rein ästhetischer Natur. Und das ist wohl auch heute noch so. (Eine britische Universität will künftig akademische Titel in den Fächern Hexerei, Magie und okkulte Wissenschaften verleihen)

Die Macht von Feminismus und Magie

Seit 2015 veröffentlicht der französische Verlag Combourakis eine Reihe von feministischen Dokumenten unter dem Titel Sorcières. Und seit 2016 erscheint halbjährlich das englischsprachige Sabat Magazine, eine Zeitschrift, die sich ganz dem Thema Feminismus und Magie widmet.

Feminismus und Magie sind auch in der Musikbranche zunehmend ein Thema geworden. Das jüngste Beispiel lieferte die US amerikanische Pop- und Countrysängerin Taylor Swift während ihrer Eras Tour.

Sie wird beschuldigt, während der Aufführung ihres Liedes „Willow“ in einem Hexenkostüm auf der Bühne schwarzmagische Rituale aufgeführt zu haben. Ein Zuschauer aus dem Publikum soll sie sogar dazu ermutigt haben, Dämonen zu beschwören.

Swift hat später mit dem Satz geantwortet, dass der Satz „Beschwöre die Dämonen“ nicht in Frage käme. Internetnutzer reagierten unterschiedlich auf die Anschuldigungen gegen Swift. Einige nahmen sie ernst, andere reagierten mit Unverständnis und Sarkasmus. Ein X-Nutzer schreibt:

„Ich mochte Taylor Swift noch nie, aber jetzt habe ich definitiv einen Grund dazu. Habe gerade ein Video ihrer Hexerei/rituellen Darbietung in der Instagram-Story von jemand gesehen. Nein! Schafft das Böse hier raus. Gläubige sollten sich das nicht anhören.“

Ein anderer Nutzer schrieb:

„Hey Leute, anscheinend setzt Taylor Swifts auf ihrer „The Eras Tour“ Hexerei und schwarze Magie ein… Es liegt in eurem Interesse, diese Shows nicht zu besuchen und gebt stattdessen eure Tickets zurück, um euch selbst zu schützen.“

Dabei war es Swift selbst, die ihren Hit Willows während einer Frage-Antwort-Runde auf YouTube 2020 als Hexerei bezeichnete. Der Titel handelt von Intrige und Begierde – und sie sagte:

„Ich denke, es klingt, als würde man einen Zauber aussprechen, um jemanden dazu zu bringen, sich in einen zu verlieben.“

Das nahm möglicherweise die US amerikanische TikTokerin Dani Apples etwas zu wörtlich (siehe Titelbild). In einem Video-Clip verrät Dani, dass sie von ihrem Freund und Lebenspartner ein außergewöhnliches Schmuckstück in Form eines „blutigen Herzens“ geschenkt bekam, das er auf einer Kuriositätenmesse anfertigen ließ. Die Kosten für so ein außergewöhnliches Schmuckstück liegen bei durchschnittlich 500 US Dollar.

Gleich zu Beginn des Videos bekommt Dani von ihrem Freund das mit Edelsteinen besetzte rote Herz um den Hals gehängt. Dani ist begeistert, lächelt und sagt:

„Mein Freund ging zu einem „Blutschmied“, um für mich eine Halskette aus seinem Blut anfertigen zu lassen. Zum Glück hat er keine Angst vor Nadeln, deshalb hat er sich vor Ort wie ein Held sein Blut abnehmen lassen. (…) Hier ist das wunderschöne Stück, von dem ich völlig besessen bin.“

Magischer Liebeszauber?

Auch Danis blutiges Herz sorgte bei Zuschauer für gemischte Gefühle. Einige sagen, dass es total cool sei, andere fragen sich, ob das in den USA überhaupt legal sei. Bereits in den 1990er Jahren sorgte US Schauspielerin Angela Jolie für Stirnrunzeln, als sie der Klatschpresse verriet, dass sie und ihr Kurzzeitpartner Bob Thornton Fläschchen mit Blut des Partners um den Hals tragen.

Immer mehr schillernde Persönlichkeiten der Pop- und Filmwelt sind betroffen von den Vorwürfen, dass sie der dunklen Seite dienen. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Taylor Swift dies vorgeworfen wird.

Zuletzt beschuldigte im Oktober der ehemaliger Gouverneurskandidat der Republikaner Kandiss Swift, „unschuldige Geister“ dazu zu bewegen, sich von der dunklen Seite der Spiritualität verführen zu lassen, nachdem sich die Sängerin bei ihren Fans auf Instagram für die Unterstützung ihrer Eras Tour bedankt hatte.

Hank Kunneman, leitender Pastor der Lord of Hosts Church in Omaha im US Bundesstaat Nebraska, ging mit einem Beitrag viral, in dem er Swift vorwirft, mit dem Pharmariesen Pfizer involviert zu sein. Der Grund ist, dass Swifts aktueller Freund, Travis Kelce, in einem Pfizer-Werbespot mitgespielt hat.

Zusammen mit seiner Frau Brenda leitet Kunneman das One Voice Ministries. Das Paar betreibt nebenbei auch einen YouTube-Kanal mit 82.000 Abonnenten, auf dem sie unter anderem ihre Predigten veröffentlichen. Auch Kunneman ist davon überzeugt, dass Swift mit ihrer Bühnenshow Hexerei und Satanismus fördert.

Längst hat sich das Rollenbild der Hexe gewandelt. Waren es vor rund zweihundert Jahren oft kinderlose, hässliche Stief-oder Schwiegermütter oder alte Frauen, die die Not anderer ausnutzten, um ihnen Schaden zuzufügen oder sie aus Eifersucht töteten, hat sich das Bild der Hexe im letzten Jahrhundert gewandelt.

Die Hexe von heute ist zu einer angesagten Figur der Pop- und Filmkultur avanciert. Auch in der Netflix-Serie Chilling Adventure of Sabrina geht es um Hexerei. Dort wird sie als ein wirksames Werkzeug im Kampf gegen das gesamte Patriarchat eingesetzt.

Die erste Staffel endet damit, dass Sabrina ihre Seele Satan selbst übergibt, um eine Superhexe zu werden. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie erstmal ihr altes Leben zurücklassen, um sich ganz der Macht hinzugeben., weil ihr gesagt wurde:

„Ich weiß, dass du Angst hast, Sabrina. Weil Frauen beigebracht wird, Macht zu fürchten. Besitz deine Macht. Akzeptiere es nicht vom Dunklen Lord. Nimm es. Benutze es. Rette deine Freunde.“

Auch in dem Film K-12 von Popsängerin Melanie Martinez wird die Botschaft vermittelt, dass Hexerei der beste Weg ist, um sich erfolgreich gegen das Patriarchat zur Wehr zu setzen.

Während die Unterhaltungsbranche versucht, Hexerei für junge Mädchen so attraktiv wie möglich zu machen, klingt das in den Massenmedien ein wenig anders. The Guardian schrieb:

„Am Horizont brennt Feuer. Man kann es brennen sehen, draußen am Rande der Welt. Die Gewalt, die wir überlebt haben, kann uns als Leitfaden für das dienen, was sich ändern muss. Das Feuer, das die Hexen verbrannt hat, kann das Feuer sein, das unseren Weg erhellt.

Unsere Macht wartet auf uns, draußen in verbotenen Räumen, jenseits der Welt der Menschen. Treten Sie vor und fordern Sie es ein. Treten Sie vor in die grenzenlose und weibliche Dunkelheit.“

In dem Artikel wird unter anderem auch erklärt, warum Zaubersprüchen besser wirken als das klassische Gebet am Abend vor dem Schlafengehen. Wörtlich heißt es dazu:

„Es geht mehr um den Einzelnen als beispielsweise um ein Gebet, das sehr unkompliziert ist. Man betet zu einer höheren Autorität, damit etwas geschieht, während ein Zauber völlig persönlich ist und dem Einzelnen überlassen bleibt, sicherzustellen, dass es richtig ist.“

Es geht nur um schwarze Magie

Die Kausalität zwischen Feminismus und Hexerei wird mittlerweile auch von mächtigen Organisationen, die von den einflussreichen Eliten unterstützt wird, stark gefördert.

Während die Massenmedien hart daran arbeiten, Hexerei, Feminismus und Ermächtigung unter einen Hut zu bringen, ignorieren sie gleichzeitig, worum es bei dem Ganzen in Wirklichkeit geht:

Die Beschwörung von übernatürlichen Kräften zur Kontrolle von Menschen oder Ereignissen in typischen Zauberpraktiken und in der Magie ist in Wahrheit nichts anderes als schwarze Magie.

Und jeder Okkultist weiß, dass es das Dümmste und Gefährlichste ist, sich mit schwarzer Magie zu beschäftigen, ohne vollständig zu verstehen, warum es dabei wirklich geht. In dem Buch Dogmes et Rituels de la Haute Magie schreibt Eliphas Levi:

„Schwarze Magie ist eigentlich nur eine abgestufte Kombination aus Sakrilegien und Morden, die darauf abzielt, den menschlichen Willen dauerhaft zu pervertieren und in einem lebenden Menschen das abscheuliche Phantom des Dämons zu verwirklichen.

Es handelt sich also im eigentlichen Sinne um die Religion des Teufels, den Kultus der Dunkelheit, den Hass auf das Gute, der bis zum Höhepunkt des Anfalls getrieben wird: Es ist die Inkarnation des Todes und die beständige Erschaffung der Hölle.“

Um es abschließend auf den Punkt zu bringen, sind gerade die Massenmedien, die schwarze Magie und die Unterwerfung der eigenen Seele dunklen Mächten unter dem Deckmantel von Feminismus und Ermächtigung verkaufen.

Ist es also Zufall, dass immer mehr, vor allem junge Frauen, damit beginnen, sich als Hexe zu identifizieren? Für Feministinnen sind Hexen wahre Ikonen, für traditionell religiös geprägte Menschen sind sie auch heute noch abschreckend.

Das hat vor allem geschichtliche Gründe. Hexen waren schon im Mittelalter, diejenigen, die nicht unbedingt dem Durchschnitt entsprachen, weil sie es wagten, anders, außergewöhnlich, mutig und aggressiv aufzutreten. In einem alten Manifest heißt es:

„Du bist eine Hexe, weil du weiblich, ungezähmt, wütend, fröhlich und unsterblich bist.“

Die Hexe war also in gewisser Weise schon immer das feministische Monster der Wahl, das nie besiegt werden konnte. Der Spruch, den man auf Plakaten bei Demonstrationen oder auf Instagram-Kacheln lesen kann, mag also stimmen:

„Wir sind die Enkeltöchter der Hexen, die sie nicht verbrennen konnten!“

Die Magie hat die Menschheit schon immer auf die ein oder andere Weise verzaubert, weil sie bis heute dem Aberglaube verfallen ist, dass die Macht nur auserwählten Magiern und Hexen geben ist – doch das stimmt nicht.

Jeder Mensch ist Magier und Schöpfer zugleich, jeder besitzt Kraft seiner Gedanken die Macht, Dinge geschehen zu lassen, die er nicht für möglich hält. Verabschieden wir uns also ein für allemal von dem dummen Gedanke, dass Hexen und Magier mächtiger sind als der „Normalsterbliche“.

Es ist ja schließlich nur ein Gedanke – doch der ist es, der unsere Realität erschafft…

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 18.12.2023