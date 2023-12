Die Terra Papers – Wahre Geschichte der Menschheit und der Erde

Teile die Wahrheit!

Welche Rolle spielen außerirdische Völker bei der Erschaffung der Erde? Sind sie möglicherweise die wahren Schöpfer der Menschheit? Es gibt gleich eine ganze Reihe interessanter Theorien darüber, auch wenn vieles davon nach Science Fiction klingt.

Im Sommer 2023 erschienen das Buch Terra Papers, das sich ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt. Autor ist ein gewisser Robert Morningsky. Von Frank Schwede

Die interessanteste Information gleich vorweg. Robert Morningsky ist ein Apache. Er lebt in Phoenix im US Bundesstaat Arizona im Südwesten der USA. Im sogenannten Vierländereck, wozu die Staaten New Mexiko, Utah, Colorado und Arizona gehören.

Das Vierländereck ist Heiliges Land der Navajo. Seit Jahrhundert gehört es zur Tradition der Ureinwohner, die Geschichten der Sternenvölker von Generation zu Generation weiterzureichen. Auch Bob Morningsky kennt sie.

Als professioneller Kostümtänzer und Geschichtenerzähler führt er zu Beginn seiner Vorlesungen oft traditionelle Tänze der amerikanischen Ureinwohner in voller Kostümierung auf.

Der Autor schreibt, dass sein Großvater und fünf weitere Männer am 13. August 1947, also unmittelbar nach dem Roswell-Ereignis, mitten in der Wüste von New Mexiko ein abgestürztes Raumschiff gefunden haben.

Nur ein Besatzungsmitglied hat den Absturz überlebt. Den sechs Männern stellte sich der Überlebende mithilfe eines Art Kristallbildgeräts als Star Elder vor. Morningsky behauptet, dass er bei den Hopi Indianern als Sternenältester kein Unbekannter war.

Es ist längst ein offenes Geheimnis, dass die Ureinwohner der Reservate noch heute eine enge Verbindung zu den Sternenvölkern haben. Untersuchungen zeigen, dass die UFO-Aktivität im Vierländereck höher ist als in anderen Gegenden der USA.

Manche Ureinwohner glauben, dass das mit der besonderen Lage des Landes zusammenhängt, weil es auf sich kreuzenden Ley-Linien liegt. Diese Linien haben seit altersher eine interessante Geschichte und eine besondere Bedeutung für die dort lebenden Menschen.

Auch Forscher vermuten, dass vom Vierländereck eine einzigartige Energie in Form ungewöhnlich starker Magnetfelder ausgeht. Heilige Städte haben nicht nur eine große spirituelle Bedeutung, sondern waren schon zu allen Zeiten Schauplatz spektakulärer UFO-Sichtungen. (Transdimensionale Aliens betreiben seit Jahrtausenden Basen auf dem Meeresgrund)

Zwischen Skepsis und Glaube

Terra Papers löste bereits kurz nach Erscheinen eine hitzige Debatte und jede Menge Spekulationen aus. Der Grund ist, dass sich die meisten Leser zwischen Skepsis und Glauben oft hin- und hergerissen fühlen – was ja zunächst einmal nicht schlecht ist. (Brasiliens UFO-Datenbank und neue militärische Zeugenaussagen über unheimliche Begegnungen der dritten Art!)

Man sollte das Werk also als Art Schnittstelle zwischen Geschichte, Mythologie, UFOlogie und Verschwörungstheorie betrachten. Immerhin fordert es geradezu jeden Leser heraus, sein Verständnis von Realität und Wirklichkeit zu hinterfragen.

Zurück zu Star Elder. Er berichtete den sechs Männern von verschiedenen Rassen der Sternenvölker, von Kriegen, die sie miteinander geführt haben, von Genwissenschaftlern, die mithilfe ihrer eigenen DNA menschliches Leben auf der Erde schufen und von einem andauernden Machtkampf zwischen den Nachkommen der Sternenwesen, die die Erde bereits beherrscht haben, bevor der Mensch überhaupt zivilisiert wurde.

Der Presse sagte Bob Morningsky im Sommer 2023:

„Als ich älter wurde, habe ich diese Geschichten gehört und nie geglaubt. Im College stellte ich jedoch fest, dass ich die Möglichkeit in Frage stellte, dass diese Geschichten vielleicht nicht wahr sein könnten.

Deshalb schrieb ich mich für Religionswissenschaften ein, ein unabhängiges Studienprogramm, das mir die Möglichkeit gab, alte Aufzeichnungen zu recherchieren, um zu versuchen die Geschichte des Sternenältesten zu beweisen oder zu widerlegen.“

Sodann versucht Bob Morningsky seinen Lesern nicht nur die wahre Geschichte der Erde aufzuzeigen, sondern er präsentiert auch gleich die Herrscher der Erde mit dazu.

Das ist zum einen das „SSS-Imperiums“, eine Reptilienrasse, die bekannt ist für ihre Kriegsführung und der Fähigkeit zur Gedankenkontrolle, zum anderen das „ASA-RRR-Imperium“, eine Säugetierrasse, die sich durch Rücksichtslosigkeit und Expansionismus auszeichnet.

Diese zwei Imperien hatten nach Meinung des Autors einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der Menschheit und der Erde. Bob Morningskys Worten nach ist die Erde für diese zwei Fraktionen noch heute von großer Wichtigkeit.

Die Terra Papers deuten darauf hin, dass ausgewählte Herrscher ein Produkt der Kontrolle des „SSS“-Imperiums über die Erde sind. Sie werden als Vermittler zwischen außerirdischen Imperien und der Menschheit dargestellt, die den Willen dieser Imperien auf der Erde ausführen.

Diese herrschende Elite, so die Erzählung, bekleidet Schlüsselpositionen in verschiedenen Bereichen der menschlichen Gesellschaft, einschließlich staatlicher, militärischer und religiöser Institutionen.

Durch diese Posten können sie das Geschehen auf der Erde beeinflussen und den Lauf der Menschheitsgeschichte im Einklang mit den Plänen außerirdischer Herrscher lenken.

Diese Theorie legt nahe, dass viele der wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte von genau diesen Menschen inszeniert wurden, von Kriegen und Revolutionen bis hin zu technologischen Fortschritten und kulturellen Veränderungen. Die Theorie legt nahe, dass unser Verständnis der Geschichte unvollständig ist und dass darin verborgene Kräfte am Werk sind, die wir noch nicht vollständig verstehen.

Der Autor nimmt seine Leser mit auf eine spannende Reise zurück zur Entstehungsgeschichte von Mutter Erde – und er stellt die durchaus interessante Frage, wie es möglich sein kann, dass sich die Erde wie aus dem Nichts aus einem kargen Stück Fels im Weltraum in einen blühenden Planeten verwandeln konnte.

War das möglicherweise die Arbeit außerirdischer Völker, die Jahrhunderte als Götter angebetet und verheert wurden?

Sehr schnell wird dem Leser klar, dass Außerirdische mehr an der Entstehung der Erde und der Menschheit beigetragen haben könnten, als die Wissenschaft das zugeben will.

Zahlreiche teils noch unveröffentlichte Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass außerirdische Völker einerseits in Gestalt von Göttern auf die Erde kamen, um die Schöpfung einzuleiten, andererseits als gefallene Engel, um die Menschheit ins Verderben zu führen.

Wurde die Erde vor 26.000 Jahren unter Quarantäne gestellt?

Die Schöpfung könnte auf geradezu unvorstellbare Weise zustande gekommen sein, dass wir sie noch immer nicht in ein für uns logisches Geschichtsbild zusammensetzen können, weil es unser traditionelles Verständnis über unsere Welt und den Kosmos in Frage stellt.

Interessant, wenn auch nicht gerade neu, ist Morningskys Behauptung, dass die Erde ein Gefängnisplanet ist. Demnach könnte die Erde bereits vor rund 26.000 Jahren von „Galaktischen Raubrittern“ gekapert worden sein.

Sie legten mit fortschrittlicher elektromagnetischer Technologie die Oberfläche des Planeten vollständig lahm, um sämtliche physische und nichtphysische Ebenen zu kontrollieren. Außerdem schlossen sie alle interdimensionalen Portale.

Jeder, der die Erde betreten wollte, musste die Freibeuter zuvor um Erlaubnis bitten, weil er sonst Gefahr lief, getötet oder gefangen genommen zu werden. Das hat schließlich dazu geführt, dass der Kontakt zu außerirdischen Völkern in den zurückliegenden 26.000 Jahren stark abgenommen hat.

Trotz Quarantäne schien es aber einigen Völkern gelungen zu sein, den Kontakt zur Oberflächenbevölkerung der Erde durch geistige Führung, Inspirationen, Visionen oder kurze Sichtungen aufrechtzuhalten.

Der Kontrollmechanismus soll 1996 sogar noch einmal verstärkt worden sein, als weitere Kräfte vom Planet Orion mit zusätzlicher Technologie auf die Erde kamen. Morningsky schreibt, dass die Quarantäne Teil eines größeren kosmischen Konflikts war, in dem die Erde und die Menschheit der Preis waren.

Der Autor glaubt, dass der Quarantänestatus noch immer gilt und auf geschickte Weise aufrechterhalten wird, sodass die dunklen Kräfte die Ereignisse auf der Erde weiter bestimmen können. Das dürfte wohl der wichtigste Grund sein, weshalb die künstliche Matrix nur von ganz wenigen Menschen durchschaut wird.

Laut Bob Morningsky stehen außerirdische Kräfte mit den auserwählten Eliten auf der Erde in engem Kontakt. Sie seien die Vermittler zwischen den außerirdischen Imperien und der Menschheit, die den Willen der Fraktionen ausführen und Schlüsselpositionen in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens, einschließlich staatlicher, militärischer und religiöser Institutionen bekleiden.

Neben der Geschichte über der Entwicklung von Menschheit und Erde legt das Werk auch offen, dass Außerirdische über ein tiefgreifendes Verständnis der Metaphysik verfügen.

Der Autor schreibt, dass sie ein Teil dieses Wissens über Jahrtausende mit der Menschheit geteilt haben, um spirituelle Überzeugungen und Praktiken zu beeinflussen. Morningsky:

„Sie weisen die Menschen darauf hin, dass ihre Existenz nicht nur eine physische, sondern auch eine spirituelle Reise ist. Das heißt, dass der Mensch nicht nur einen biologischen Aspekt hat, sondern auch einen spirituellen.“

Mehr als nur Science Fiction

Abschließend folgt die wohl wichtigste Botschaft, nämlich, dass das Bewusstsein ein grundlegender Aspekt des gesamten Universums ist, dass alle Lebewesen, einschließlich der Mensch, ein wichtiger Teil eines universellen Bewusstseins ist und dass unser individuelles Bewusstsein immer ein Ausdruck des universellen Bewusstseins ist.

Bob Mornigsky beschäftigt sich in seinem aktuellen Buch sehr ausgiebig mit der alternativen Geschichte der Erde, mit der Existenz außerirdischen Lebens und spirituellen und metaphysischen Themen.

Neben diesem Werk bietet er auch in seinen anderen Büchern eine ganzheitliche Sicht auf die mögliche Realität der Menschheit und der Erde. Vor allem aber erforscht der Autor akribisch die Zusammenhänge zwischen Mensch und Kosmos.

Er fordert seine Leser geradezu dazu auf, Fragen zu stellen, um ein tieferes Verständnis für unsere Welt und für das gesamte Universum zu erlagen. Auch wenn, wie bereits eingangs erwähnt, viele Leser von der Vermutung ausgehen, dass es sich bei der Geschichte bloß um eine abstrakte Form von Science Fiction handelt, so darf man nicht vergessen, dass vieles, was uns vor mehr als fünfzig Jahren noch als Science Fiction präsentiert wurde, im Laufe der Geschichte von der Realität längst eingeholt wurde.

Es mag durchaus zutreffen, dass der Autor Figuren und Imperien nur symbolisch verwendet, so, wie das auch die Bibel der Fall ist und es zahlreiche anderen Autoren ebenfalls tun, dennoch sollten wir in Betracht ziehen, dass unsere wahre Geschichte so oder ähnlich abgelaufen sein könnte, weil ja auch in der Bibel entsprechende Hinweise zu finden sind.

Deshalb schlagen viele Kritiker vor, dieses Werk nicht unbedingt wortwörtlich zu nehmen, sondern es eher aus symbolischer und spiritueller Sicht zu betrachten.

Viele Kritiker gehen mit dem Autor hart ins Gericht, indem sie behaupten, dass das gesamte Werk lediglich eine Abfolge von Fehlinformationen ist, um den Leser bewusst in die Irre zu führen.

Manche vermuten sogar, dass das gesamte Werk Teil einer großangelegten Verschwörung ist, um die Aufmerksamkeit von der tatsächlichen Wahrheit über außerirdisches Leben und die Geschichte der Menschheit und der Erde abzulenken.

Erinnern wir uns daran, dass noch immer als Verschwörungstheorie gilt, dass unser Weltgeschehen von einer Schattenregierung, einer geheimen Elite manipuliert wird. Das aber ist inzwischen eine bewiese Tatsache. Und so ließe sich die Liste über bewahrheitete Verschwörungstheorien beliebig fortsetzen

Dass Außerirdische die Erde und Menschheit kontrollieren und für all das Elend verantwortlich sind, mag tatsächlich eine Verschwörungstheorie sein, mit der die Eliten nicht nur von sich selbst, sondern auch von der Wahrheit ablenken wollen.

Wie wir mittlerweile wissen, wird nahezu die Hälfte aller Falschinformationen von der herrschenden Elite über NGOs, sogenannten Nichtregierungsorganisationen, im Rahmen hybrider Kriegsführung in Umlauf gebracht.

Das Fazit: Terra Papers ist eine komplexe Erzählung, die schwer oder kaum überprüfbar ist. Andererseits ist der Inhalt nicht wirklich neu. Das meiste kursiert seit Jahren im Internet und dürfte nur noch denjenigen verstört zurücklassen, der zum ersten Mal in seinem Leben damit in Berührung kommt.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 08.12.2023