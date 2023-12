Teile die Wahrheit!

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte, dass die Ära der westlichen Dominanz nicht mehr existiere, da die Multipolarität auf dem Vormarsch sei .

In einem Exklusivinterview mit RT, einem rund um die Uhr englischsprachigen russischen Mediensender, sagte Lawrow, dass die westlichen Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, damit aufhören sollten, das Sagen für die Welt zu haben, da diese bereits seit 500 Jahren vorherrscht.

„Der Westen hat mehr als 500 Jahre lang, das Sagen in der Welt. Und diese Ära ist vorbei“, sagte der russische Spitzenbeamte.

Er fügte hinzu, dass es zwar einige Zeit gedauert habe, bis die vom Westen dominierte Ära von der Multipolarität abgelöst wurde, sie aber bereits begonnen habe, Gestalt anzunehmen, da neue Zentren des Wirtschaftswachstums, der finanziellen Macht, des politischen Einflusses und der militärischen Macht entstanden seien.

Als wachsende Wirtschaftsmächte nannte er China, Indien, Iran, die Golfstaaten und Gruppen wie die Gemeinschaft Lateinamerikanischer und Karibischer Staaten (CELAC). Sie nutzten Gelegenheiten zur Zusammenarbeit und zur Stärkung der Beziehungen, fügte er hinzu.

Lawrow erwähnte auch den Vorschlag des brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, der sagte, CELAC solle „wirklich darüber nachdenken, die völlige Abhängigkeit vom US-Dollar loszuwerden und über eine eigene Währung nachzudenken“.

Nach Worten Lula`s wird eine alternative Zahlungsplattform für die BRICS-Staatengruppe – Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika – benötigt.

Laut Lawrow sind diese Ideen eine Reaktion auf die Art und Weise, wie die USA „die Rolle des Dollars mit einseitigen Sanktionen missbrauchen, einfach über Nacht alle Prinzipien aufheben, auf denen ihr Globalisierungsmodell basierte, und alle einladen, sich anzuschließen.“ (Ex-US-Oberst: „Ukraine völlig erschöpft – Zelenskyj plant sein Exil“ – Putin: Über 90.000 Soldaten im Fleischwolf verloren)

Er verwies auf ein ähnliches Ereignis bei der Welthandelsorganisation (WTO), bei dem China mehr Einfluss auf den Welthandel und die globalen Investitionen erlangte. „Als China die Vereinigten Staaten auf amerikanischem Boden für sich entschied, wurde das Streitbeilegungsorgan der WTO sofort lahmgelegt“, sagte er.

Der russische Diplomat behauptete, dass Washington Regeln erfinde, die alle anderen befolgen müssten , solange diese Vorschriften den Interessen der USA dienten. Sobald andere Nationen effizienter würden als die USA selbst, würden die Regeln geändert, sagte Lawrow.

Vor der vierteljährlichen CEO-Sitzung des Business Roundtable am 21. März 2022 hatte US-Präsident Joe Biden eine neue Weltordnung gefordert und erklärt, die USA würden diese anführen.

„Es wird eine neue Weltordnung da draußen geben, und wir müssen sie anführen. Wir müssen den Rest der ‚Freien Welt‘ vereinen, indem wir sie umsetzen“, sagte Biden.

Es sei darauf hingewiesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin seit Beginn des Konflikts zwischen Moskau und Kiew ein starker Befürworter der Multipolarität und ein lautstarker Kritiker der globalen Überlegenheit des Westens ist. Und für Lawrow deutete Bidens Aussage auf einen „Überlegenheitskomplex“ hin.

Bereits im September forderte US-Außenminister Antony Blinken in einer Rede an der Johns Hopkins University in Washington eine neue Weltordnung als Gegenpol zu Russland und China.

Er behauptete, dass die beiden Länder die bestehende Ordnung als „westliche Zumutung“ dargestellt hätten, dieses System jedoch in universellen Werten verankert und im Völkerrecht verankert sei.

Ironischerweise warf er ihnen auch vor, zu glauben, dass große Länder „ihre Entscheidungen anderen diktieren“ könnten, ein Vorwurf, der zunehmend gegen die Vereinigten Staaten erhoben wird.

Der Westen ist ein Reich der Lügen: Lawrow

Vor zwei Monaten sagte Lawrow während der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass die neue Weltordnung durch einen Kampf zwischen einer neokolonialen Minderheit und einer globalen Mehrheit entsteht, die die jahrzehntelange westliche Vorherrschaft beenden will.

Er sagte, dass die Macht durch die Hände der alten Ordnung entgleite, die von Washington dominiert werde, das den Grundsatz der Gleichheit seit langem ablehne.

„Amerikaner und Europäer machen alle möglichen Versprechungen … und halten sie dann einfach nicht ein“, betonte er die Delegierten.

Ihm zufolge sagte der russische Präsident Wladimir Putin einmal, der Westen sei „ wirklich ein Reich der Lügen “, das sogar während des Kampfes gegen den Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg eine Offensive gegen seine sowjetischen Verbündeten geplant habe.

Den sowjetischen und dann russischen Führern seien konkrete politische Zusicherungen hinsichtlich der Nichtausweitung des NATO-Militärbündnisses nach Osten gemacht worden, was sich als reine Täuschung erwiesen habe, betonte er weiter.

Unterdessen enthüllte er bei einem separaten Treffen mit ausländischen Botschaftern in Moskau, dass die USA weiterhin Uran und andere wichtige Güter aus Russland kaufen und gleichzeitig die Europäische Union dazu drängen, „alles Russische“ aufzugeben.

„Die USA ruinieren ihre europäischen Vasallen und schaffen gleichzeitig Möglichkeiten, mehr für ihre Militärindustrie zu verdienen. Sie haben der EU teures amerikanisches Flüssigerdgas aufgezwungen und zwingen dies weiterhin, wodurch europäische Unternehmen gezwungen werden, Unternehmen ins Ausland zu verlagern“, erklärte er.

Er fügte hinzu, dass die europäische Wirtschaft in den letzten 1,5 Jahren vorsichtigen Schätzungen zufolge aufgrund der einseitigen Sanktionen des Westens bis zu 250 Milliarden Euro verloren habe.

Aus diesem Grund erholten sich die finanziellen Beschränkungen wieder und viele Länder, darunter Argentinien, Ägypten, China, Indien, Saudi-Arabien, die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate, überweisen Zahlungen in Landeswährungen, weil der US-Dollar und der Euro zu Waffen gemacht wurden.

Lawrow zu deutscher Journalistin: „Regierung kaut euch vor, was ihr schreiben sollt“

Bei einer Pressekonferenz zu den Ergebnissen des OSZE-Ministerratstreffens in Skopje wollte eine Journalistin, die angab, für die „Deutsche Welle“ zu arbeiten, von Sergei Lawrow wissen, ob Russland einen Austritt aus der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) plane.

Der russische Außenminister nutzte die Gelegenheit, um die Journalistin zurechtzuweisen. Lawrow betonte, dass er ursprünglich nur gesagt habe, dass ihm der Ausgang des aktuellen OSZE-Treffens egal sei.

Darüber hinaus machte er die Unterschiede in der journalistischen Praxis zwischen Deutschland und Russland deutlich und wies darauf hin, dass russische Journalisten bei ihrer Arbeit mehr Freiheiten hätten als ihre deutschen Kollegen: „Ich weiß, dass es in Deutschland üblich ist, dass Regierungsmitglieder den Journalisten vorkauen, was sie zu schreiben haben“, so Lawrow.

„Wir hingegen haben noch Respekt vor unseren Journalisten und überlassen es ihrer Vorstellungskraft, wie sie die Ergebnisse einer Pressekonferenz darstellen.“

Westlicher „Breakdance“ blockiert Friedenshoffnungen mit der Ukraine

In der Diplomatie braucht es zwei zum Tango tanzen, aber Kiew und seine Unterstützer „tanzen solo“, so der russische Außenminister Sergei Lawrow. Er fügte hinzu, dass er keine Anzeichen dafür sehe, dass der Konflikt zeitnah auf diplomatischem Wege beigelegt werden könne.

Kiew und seine westlichen Partner zeigen kein Interesse daran, den Ukraine-Konflikt am Verhandlungstisch zu lösen, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow. Laut dem erfahrenen Außenpolitiker versuchten die NATO-Mitglieder noch nicht einmal, ihre direkte Beteiligung an den Feindseligkeiten gegenüber Moskau zu verbergen.

Am Rande des Gipfeltreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Skopje, Nordmazedonien, sagte Lawrow am Freitag, er sehe keine Anzeichen dafür, dass der Konflikt in absehbarer Zeit auf diplomatischem Wege beigelegt werde, und machte Kiew und den Westen für die Situation verantwortlich. Lawrow wörtlich:

„Um einen politischen Prozess zu beginnen, braucht es zwei, wie beim Tango. Aber die Jungs auf der anderen Seite tanzen keinen Tango, sie sind Breakdancer. Da müsst ihr alle alleine gehen.“

Lawrow erinnerte daran, dass Moskau und Kiew bei den Gesprächen in Istanbul im März 2022 im Wesentlichen ein Friedensabkommen erzielt hätten. Der hochrangige ukrainische Abgeordnete David Arakhamia, der die Delegation seines Landes geleitet hatte, habe dies kürzlich bestätigt. (Laut Seymour Hersh führen Russland und die Ukraine geheime Friedensgespräche)

Die Hoffnungen auf Frieden wurden jedoch vom damaligen britischen Premierminister Boris Johnson zunichtegemacht, der vorgeschlagen hatte, dass Kiew „mehr Krieg machen“ solle, sagte Lawrow. „Jeder weiß das. Wir haben es viele Male gesagt, aber jetzt sind es die Ukrainer, die das zugeben“, fügte er hinzu.

Moskau sehe derzeit weder von Kiew noch von seinen „Herren“ Anzeichen dafür, dass sie zu Verhandlungen bereit seien, erklärte Lawrow und erinnerte daran, dass der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij im vergangenen Herbst ein Dekret unterzeichnet habe, das jegliche Gespräche mit der derzeitigen Kremlführung verbiete.

Dieser Schritt sei erfolgt, nachdem vier ehemalige ukrainische Regionen mit überwältigender Mehrheit für den Anschluss an Russland gestimmt hätten. Moskau habe jedoch stets betont, dass es für Gespräche mit der Ukraine offen sei.

Lawrow wies auch darauf hin, dass westliche Beamte wiederholt behauptet haben, sie müssten die Ukraine unterstützen, weil eine Niederlage den Weg für einen russischen Einmarsch in die baltischen Staaten und Polen ebnen würde. Moskau habe stets bestritten, dass es Pläne für einen Angriff auf NATO-Länder gebe.

Die Enthüllungen über ein mögliches Friedensabkommen mit der Ukraine wurden letzte Woche von Arakhamia gemacht, einem wichtigen politischen Verbündeten von Selenskij. Er erklärte, das Hauptziel Russlands ist es gewesen, die Ukraine unter Druck zu setzen, damit sie die Neutralität akzeptiere und ihre Pläne für einen NATO-Beitritt aufgebe.

Kiew vertraue nicht darauf, dass Moskau sein Wort halte, und wolle „Sicherheitsgarantien“ von Dritten, so Arakhamia, der auch auf die Rolle Johnsons bei der Vereitelung der Gespräche hinwies.

„Der Westen hat Angst vor jedem ehrlichen Gespräch mit Fakten“ – Lawrow zum Boykott des OSZE-Treffens

Russlands Außenminister Sergei Lawrow bezeichnete den US-Außenminister Anthony Blinken und den Hohen Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, Josep Borrell, als „Feiglinge“, denn sie haben die Sitzungen des OSZE-Außenministerrats verlassen, als ihr russischer Amtskollege in Skopje eintraf.

„Warum ist das so? Nun, sie denken, dass sie auf solch eine Weise Russland isolieren. Ich denke aber, dass sie einfach nur feige sind. Sie haben Angst vor jedem ehrlichen Gespräch mit Fakten in der Hand, sie haben einfach Angst davor“, so Lawrow.

…

