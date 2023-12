Das FBI beginnt mit der Verhaftung von Journalisten, die mit dem Pizzagate-Pädophilenring in Verbindung stehen (Video)

Pizzagate ist real, so die FBI-Anwälte vor Gericht, die auch stillschweigend enthüllten, dass gegen Pädophile, die mit einem Elite-Pädophilenring in Verbindung stehen, aktive Ermittlungen laufen und Massenverhaftungen unmittelbar bevorstehen.

Enthüllungen aus einem Gerichtssaal in Houston, Texas, im Fall eines örtlichen Pädagogen, der in einen Pizzagate-Pädophilenring verwickelt war, haben die langjährige Vertuschung des Pizzagate-Skandals durch die Mainstream-Medien völlig zunichte gemacht.

Betrachten Sie dies als weitere Rechtfertigung für sogenannte Verschwörungstheoretiker. Aber was noch wichtiger ist: Die Nachrichten aus dem Gerichtssaal in Houston geben Anlass zur Hoffnung, dass endlich der Gerechtigkeit Genüge getan wird.

Das schockierende Eingeständnis des FBI erfolgt nach einer Woche mehrfacher Festnahmen von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und Faktenprüfern, die mit Pizzagate in Verbindung stehen – die zuvor versucht hatten, den Skandal als „Verschwörungstheorie“ zu vertuschen.

Die neueste Person mit Pizzagate-Kontakt, Clint Harnden, arbeitete bei Texas A&M und wurde Anfang des Monats wegen einer Reihe abscheulicher Vorwürfe wegen Kindersex und Kinderpornografie verhaftet.

Laut einer Aussage des FBI verwendete Harnden viele der gleichen Wörter, die wir Hillary Clintons Wahlkampfmanager John Podesta in seinen bizarren E-Mails mit anderen Mitgliedern der globalen Elite erwischt hatten, darunter Pizza, Walnusssauce, Dominosteine ​​und Hot Dogs. (MMA-Kämpfer zu Elite-Pädophilenring: „Warum wurde Trump vor irgendjemandem auf Epsteins Kundenliste angeklagt?“ – neue Epstein-Liste mächtiger Pädophile entlarvt (Videos))

Wird von uns immer noch erwartet, dass wir den Mainstream-Medien glauben, wenn sie uns sagen, dass alles ein großer Zufall sei?(VIP-Elite gerät in Panik, nachdem das FBI eine Kundenliste mit Namen mächtiger Pädophiler veröffentlicht hat (Video))

Wir haben eine eidesstattliche Erklärung des FBI von einem mit dem Fall beauftragten Spezialagenten erhalten und die Details hinter Harndens Verhaftung sind absolut widerlich.

Die gesamte eidesstattliche Erklärung des Special Agent FBI kann hier eingesehen werden .

BOOM: FBI CONFIRMS PIZZAGATE IN COLLEGE STATION, TEXAS CASE!

Clint Harnden, who worked at Texas A&M was arrested on child pornography charges earlier this month and the FBI reported he used the pedophile code word “pizza” in chats to discuss child porn.

Harnden is facing… pic.twitter.com/TYsWcrGabk

— LIZ CROKIN (@LizCrokin) November 23, 2023