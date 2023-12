EU Bürokratin fordert Militär-Einsätze zur Impfung der Bevölkerung

Teile die Wahrheit!

Eine einflussreiche Bürokratin der Europäischen Union (EU) hat die Regierungen der Welt aufgefordert, ihren Bürgern nicht länger „die Wissenschaft“ zu erklären.

Stattdessen sollte man das Militär für die Impfung der Bevölkerung einzusetzen.

Verlieren Pharma-Lobbyisten etwa die Geduld?

Die Präsidentin des Europäischen Forschungsrates der EU, Maria Leptin, die ebenfalls wenig erstaunlich Teilnehmerin am Weltwirtschaftsforum (WEF) ist, erklärte nunmehr, der Versuch, den Bürgern zu erklären, warum sie sich impfen lassen sollten, sei während der Vogelgrippe-Pandemie bereits gescheitert.

Diese Aussage ist mehr als vielsagend, „bejammerte“ die Pharma-Industrie und ihre Lobbyisten-Handlanger die damals „gescheiterte Vogelgrippe-Pandemie“.

Während einer WEF-Podiumsdiskussion erklärte Leptin, die Regierungen sollten aufhören, die Öffentlichkeit von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen und stattdessen das Militär und das „religiöse Establishment“ einbeziehen.

An der Podiumsdiskussion nahmen neben Leptin auch Stéphane Bancel, CEO von Moderna, Shyam Bishen, Mitglied des WEF-Exekutivkomitees, Seth F. Berkley, ehemaliger CEO von Bill Gates‘ GAVI und Miterfinder von COVAX, sowie Michelle Williams von der Harvard University teil.

Man könnte beinahe den Eindruck gewinnen seitens der Pharma und ihrer Lobbyisten hätte man die Geduld mit der immer „impfunwilliger“ werdenden Bevölkerung verloren, somit muss nun „das Militär ran“ und die Kirchen instrumentalisiert werden. (Ein Verbrechen namens Covid-„Impfung“ – wann erfolgt die Aufarbeitung?)

Zwang statt Erklärungen heißt die Devise

Man ist jedoch der Meinung, dass die Wissenschaft hinter den Impfstoffen nicht erklärt werden sollte und die Bürger stattdessen von ihren Regierungen zur Impfung gezwungen werden sollten.(Übersterblichkeit steigt explosiv: Top-Kardiologe – Covid-Impfungen „sind für den menschlichen Gebrauch nicht sicher“)

Leptin zu Folge sollten Impfkampagnen nicht mit informierter Zustimmung durchgeführt werden. Stattdessen sollten sie der Bevölkerung durch Manipulation oder Zwang aufgezwungen werden, so die nicht gewählte Eurokratin.

Diese Taktik sei wahrscheinlich am nützlichsten, wenn die evidenzbasierte Wissenschaft „die Wissenschaft“ nicht stütze und die Bevölkerung diese wahrscheinlich in Frage stelle.

Während sie ihren Fall erläutert, erklärt Leptin, dass die Länder mit den höchsten Impfraten diejenigen sind, deren Regierungen keine Zeit damit verschwenden, „ihre Bürger dazu zu bringen, die Wissenschaft zu verstehen“.

Vorbild Bhutan und Portugal

„Eines dieser Länder ist Bhutan“, sagte sie. Das südasiatische Land habe den Einfluss des „religiösen Establishments“ genutzt, um Druck auf die Öffentlichkeit auszuüben. „Sie bekamen eine fantastische Berichterstattung, die Wissenschaft wurde nicht erklärt“, bemerkte sie.(Sperma von Ungeimpften: Das könnte das neue Bitcoin, die neue Superwährung werden!)

„Das andere Beispiel, das ich kenne, ist Portugal, wo die Kampagne einem pensionierten Armeegeneral anvertraut wurde. Und der Armeegeneral behandelte das Land wie seine Truppen und trommelte sie zusammen.

„Er erklärte es zu einem Krieg, den das Land in patriotischer Leidenschaft gemeinsam kämpfen wollte.“

„Und sie waren dort oben, glaube ich, die Ersten in Europa, wenn nicht sogar in der Welt.“

„Also keine Wissenschaft. Daran sollten wir uns erinnern“.

De facto also Vorbilder aus autoritären Regimen und „kriegsähnlichen“ Kampagnen, die für WEF und Pharma zum Ziel führen sollen.

Eliten kämpfen um „Fortbestand“ der Pandemie

Die Nachricht kommt zu einer Zeit, in der die globale Elite die Covid mRNA-Impfung weiter vorantreibt, obwohl die Pandemie vorbei ist. Regierungen, Gesundheitsbeamte und nicht gewählte Globalisten drängen auf hohe Impfraten, während das öffentliche Interesse merklich schwindet.

Mit „Aur Vax“ direkt in die Lungen

Wie Slay News berichtet, hat eine Gruppe führender amerikanischer Wissenschaftler kürzlich ein neues „Air Vax“ vorgestellt, bei dem mRNA-Impfstoffe über Aerosole in der Luft direkt in die Lungen der Menschen gebracht werden können. Das neue System wurde von Forschern der Yale University entwickelt.

Die Wissenschaftler haben „Air Vax“ entwickelt, um der Impfmüdigkeit entgegenzuwirken, denn die neue Methode umgeht die Notwendigkeit von Injektionen, da sie in die Luft gepumpt werden kann und dazu verwendet werden kann, große Mengen von Menschen gleichzeitig über die Atemluft zu impfen. All dies freilich ohne die Notwendigkeit einer Zustimmung durch die Bevölkerung.

Die mRNA in „Air Vax“ ist in Polymer-Nanopartikeln eingekapselt. Nach einer Studie an Mäusen erklärten die Forscher, dass diese „neue Verabreichungsmethode die Art und Weise, wie Menschen geimpft werden, radikal verändern könnte“. Air Vax kommt ohne Nadel und Spritze aus und ermöglicht so auch eine größere Reichweite der Impfung.

Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Methode der Regierung helfen wird, Menschen in abgelegenen Gebieten der Welt mit Impfstoffen gegen Covidien und andere Viren zu versorgen, lautet freilich dazu die „menschenfreundliche“ offizielle Sprechweise.

Sie würde dann „nützlicher Weise“ auch dazu beitragen, die niedrigen Impfraten bei Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, „zwangsweise“ zu erhöhen.

EMA: Oberste EU-Behörde gibt „Impf“-Lügen zu: Impfverbrecher-Kartell reif für den Knast?

Die oberste EU Behörde – die Europäische Arzneimittel-Agentur – hat jetzt in einem offiziellen Brief die brutale Wahrheit über die Corona-Impfung aufgedeckt.

► Die EMA sagt, dass die Impfung niemals zur Bekämpfung von Infektionen und Inzidenzen auf den Markt gebracht wurde!

► Die EMA erklärt weiter, dass die Impfung nur für Risikogruppen gedacht war, aber auf keinen Fall für eine Massen-Impfung der Bevölkerung.

► Die EMA gib sogar zu, dass mit Impfschäden zu rechnen war.

Und das liebe Leser steht im kompletten Widerspruch zu unseren Medien, zu unseren Regierungen, beinahe weltweit und uns betreffend in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit diesem Brief fliegt jetzt auf, dass unsere Regierungen uns von ANFANG an komplett gelogen hat! Und das ist noch nicht alles! In dem Brief gibt es noch weitere Schock-Nachrichten.

Kommentar:

Menschen mit Spritzen zu vergiften war und ist der höllische Plan des WEF, der WHO, Bill Gates und der Pharmakonzerne.

Dies sind Personen, die sofort verhaftet und vor Gericht gestellt werden sollten.

Was passiert ist, war eine Katastrophe, die viele Menschen geschädigt hat !!

Neben der Organisatorenbande sind auch alle Vertreter der Regierungen und Organisationen, die ihr geholfen haben, einschliesslich der Medien- Bosse, extrem hart zu verurteilen!

Das war ein Terror gegen Menschlichkeit und nicht weniger.

Ein Virus wurde ERFUNDEN und dazu ein GIFTIGE IMPFUNG !

…

Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com am 02.12.203