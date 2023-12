Leise stirbt die BRD (Videos)

Teile die Wahrheit!

Gloria von Thurn und Taxis meldet sich kurz vor den Feiertagen mit einem skurrilen Weihnachts-Video.

Darin hat die Fürstin aus Regensburg den beliebten Weihnachtsklassiker „Leise rieselt der Schnee“ einfach umgedichtet und verspottet mit krudem Humor die Bundesrepublik Deutschland – und allem, was ihrer Meinung nach wohl dazu gehört.

„Leise stirbt die BRD. Werte und Wohlstand adé. Dummheit klebt auf dem Asphalt – in Deutschland, der Irrenanstalt. Wokeness im Größenwahn. Linksgrün mit Binde am Arm. Terror in Gutmensch- Gestalt. In Deutschland, der Irrenanstalt.“ (DIE EINHEITSLÜGE: Hat die DDR die BRD und somit die EU übernommen?! (Videos))

Versteckte Kritik an „One Love“-Armbinde

Mit ihrer Neuinterpretation des Weihnachtsklassikers kritisiert sie nicht nur die Politik, sondern lästert wohl auch über die „One Love“-Armbinde, die für die Fußball-WM in Katar verboten wurde.

Bereits im vergangenen Jahr sagte sie zu dem Thema: „Und wenn schon Armbinde, wenn es unbedingt sein muss, dann würde ich sagen, soll derjenige die Armbinde tragen, der unbedingt seine tierischen Instinkte ausleben will, damit man sieht: ‚Aha, der will Sex‘.“ (Putin über die besetzte BRD: „Und die Deutschen schlucken das alles, weil sie keine Souveränität haben“)

Video:

Hier das Original mit Text:

Leise stirbt die BRD

Werte und Wohlstand adé

Dummheit klebt auf dem Asphalt

In Deutschland, der Irrenanstalt

Wokeness im Größenwahn

Links-Grün mit Binde am Arm

Terror in Gutmensch-Gestalt

O Deutschland, du Irrenanstalt

Bald schon ist es vollbracht

Die Impflüge brav mitgemacht

Statt nachdenken gendern sie halt

In Deutschland, der Irrenanstalt

Leise stirbt die BRD

Kriegslust durch Einfalt entsteht

Hört nur wie närrisch es schallt

Aus Deutschland, der Irrenanstalt

Video: