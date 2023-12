mRNA-Erfinder: „WEF orchestriert Pandemien, um eine neue Weltordnung einzuleiten“

Der Erfinder der mRNA-Technologie, Dr. Robert Malone, hat gewarnt, dass die globalen Eliten Pandemien inszenieren, um eine „Neue Weltordnung“ einzuleiten.

Laut Dr. Malone ermöglichte die COVID-19-Pandemie nicht gewählten globalistischen Gruppen wie der UN und dem WEF, die Kontrolle über die Gesundheitspolitik von Nationalstaaten auf der ganzen Welt zu übernehmen.

Zukünftige Pandemien werden dazu beitragen, ihr ultimatives Ziel einer Eine-Welt-Regierung schneller zu erreichen.

Brownstone.org berichtet: Obwohl diese Machtübernahme seit vielen Jahrzehnten andauert, wirkte die Covid-Krise als Beschleuniger für die Synergie zwischen internationalen Vereinbarungen, die die UN als Weltregierung voranbringen.

Die Vereinten Nationen haben sich in einen Leviathan verwandelt. Seine verschiedenen Vereinbarungen und Ziele zielen darauf ab, die Weltwirtschaft, Migration, „reproduktive Gesundheit“, Geldsysteme, digitale IDs, Umwelt, Landwirtschaft, Löhne, Klimaveränderungen, eine Weltgesundheit und andere damit verbundene globalistische Programme zentral zu diktieren. (Der Sohn des WEF-Gründers „singt wie ein Vogel“ für Staatsanwälte im Fall globaler Eliteverbrechen gegen die Menschlichkeit)

Um es klar auszudrücken: Dies sind die Ziele einer Organisation, die eine globalisierte Planwirtschaft anstrebt, und nicht einer Organisation, die sich auf Weltfrieden, die Beendigung von Kriegen oder Menschenrechte konzentriert!

Diese UN zielt darauf ab, jede Dimension unseres persönlichen und nationalen Lebens zu regeln. Sie arbeitet daran, die nationale Souveränität auf der ganzen Welt zu reduzieren und zu beseitigen und dadurch unsere Vielfalt, unsere Traditionen, unsere Religionen und unsere nationalen Identitäten zu verringern.

Die Vereinten Nationen haben Partnerschaften und strategische Vereinbarungen mit Mitgliedsstaaten sowie anderen globalistischen Organisationen wie der Bill & Melinda Gates Foundation, der Weltbank, CEPI, GAVI, der Welthandelsorganisation, der Europäischen Union und dem Weltwirtschaftsforum als das WEF.(Schweizer Top-Banker: „Verhaftung“ des WEF wegen „Demozid“ durch „Biowaffen“-Covid-Injektionen (Video))

Hier ist ein Beispiel für die Arbeitsweise der Vereinten Nationen.

Das WEF und die UN haben 2019 eine strategische Vereinbarung und Partnerschaft unterzeichnet. Denken Sie daran, dass sich das WEF dem „Stakeholder-Kapitalismus“ verpflichtet hat, bei dem private Partnerschaften daran arbeiten, Regierungen zu kontrollieren.

Das WEF entwickelte im Jahr 2020 einen Plan, um die Covid-Krise zu nutzen, um die globale Governance im Hinblick auf soziale Themen wie den Klimawandel neu zu organisieren – dieser Plan wurde „Great Reset“ genannt.

300x250

Das WEF ist eine Handelsorganisation, die die größten Unternehmen der Welt vertritt. Es nutzt immer wieder disruptive Technologien, um die Wirtschaftswachstumschancen seiner Unternehmensmitglieder zu verbessern.

Das WEF ist speziell darauf ausgerichtet, die Wirtschaftskraft seiner globalen Elite-Mitglieder, auch bekannt als „Milliardärsklasse“, zu fördern.

Während das WEF im Rahmen seines strategischen Abkommens von 2019 Geld in die Vereinten Nationen einspeist, stellt sich die Frage: Wer verwaltet die Interessenkonflikte, die diese Partnerschaft mit sich bringt? Wo ist die Transparenz?

Die Vereinten Nationen haben vierzehn spezialisierte Organisationen unter ihrer Führung, die alle an der globalen Governance beteiligt sind, darunter die Weltgesundheitsorganisation oder WHO.

300x250 boxone

Keine dieser Organisationen hat etwas mit dem Geltungsbereich der ursprünglichen UN-Charta zu tun, die sich auf die Beendigung von Kriegen, die Förderung des Weltfriedens und der Menschenrechte konzentrierte.

Die Vereinten Nationen haben vor der Pandemie jahrelang im Stillen durch verschiedene Vereinbarungen und Verträge Macht aufgebaut. Ein aktuelles Beispiel für eine solche Vereinbarung ist beispielsweise die „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“.

Die Agenda 2030 ist ein Vertrag zur „Umgestaltung unserer Welt“ und wurde 2015 in internationales Recht übernommen. Dieser Vertrag hat die Vereinten Nationen in die Position einer eigennützigen globalen Regierungsbürokratie erhoben.

Die Agenda 2030 hat 17 Ziele und 169 Unterziele, die in Umfang und Thema stark variieren, aber fast alle dieser Ziele wirken sich direkt auf die Weltregierung aus.

Hier nur einige Beispiele aus dem Agenda-2030-Vertrag. Müssen sich die Vereinten Nationen damit befassen, oder werden diese Probleme besser durch die Politik souveräner Nationen angegangen?

„Wir sind entschlossen, den Planeten vor der Zerstörung zu schützen, unter anderem durch nachhaltigen Konsum und Produktion, nachhaltige Bewirtschaftung seiner natürlichen Ressourcen und dringende Maßnahmen gegen den Klimawandel.“

„Vollständige und produktive Beschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und Männer erreichen.“

„Beseitigen Sie diskriminierende Gesetze, Richtlinien und Praktiken.“

„Maßnahmen ergreifen, insbesondere Steuer-, Lohn- und Sozialschutzpolitik, und nach und nach mehr Gleichheit erreichen.“

„Erleichtern Sie eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen.“

„Bis 2030 eine legale Identität für alle bereitstellen, einschließlich Geburtenregistrierung.“

„Dies ist eine Agenda von beispiellosem Umfang und Bedeutung. Es wird von allen Ländern akzeptiert und gilt für alle…“

Die Agenda 2030 ist im Wesentlichen ein totalitäres sozialistisches Manifest. Diese und viele weitere eindringliche Aussagen zur Einschränkung nationaler Rechte finden sich in diesem Vertrag der Vereinten Nationen.

Die Vereinten Nationen haben strategische Vereinbarungen mit den größten Organisationen, Konzernen und Weltmächten unterzeichnet, um ihre utopische Vision für die Welt zu verwirklichen.

Dies ist eine neue Weltordnung – mit nicht gewählten Beamten an der Spitze. Das bedeutet, dass Sie und ich von einer undemokratischen UN-Verwaltungsbürokratie regiert werden.

Dies ist eine Form des umgekehrten Totalitarismus. Eine Weltordnung, die auf einer Kommandowirtschaft basiert; eine, die im Kern sowohl sozialistisch als auch totalitär ist.

Nun mögen diese Ziele und Vorgaben für jede einzelne Nation in Ordnung sein, aber es handelt sich dabei um eine Umstrukturierung der Vereinten Nationen, die über ihre Charta hinausgeht.

Zu Beginn der Pandemie erklärten die Vereinten Nationen – durch ihre Stellvertreterin die WHO –, dass ein globaler Impfpass erforderlich sei, und stellten den Mitgliedsstaaten umfassende Leitlinien zur weltweiten Standardisierung von Impfpässen zur Verfügung.

Als Reaktion darauf gaben die Staats- und Regierungschefs der G-20 im Jahr 2022 eine Erklärung ab, in der sie die Entwicklung eines globalen Impfstandards für internationale Reisen und die Einrichtung „ globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke “ unterstützten, die auf bestehenden digitalen Covid-19-Impfpässen aufbauen sollten.

Im Juni 2023 wurde eine neue Initiative zwischen der EU und der WHO zur strategischen Zusammenarbeit in globalen Gesundheitsfragen angekündigt. Ziel dieser Vereinbarung ist:

„ Stärkung eines robusten multilateralen Systems mit der Weltgesundheitsorganisation als Kern, getragen von einer starken Europäischen Union .“

Nachdem es der WHO nicht gelungen ist, die Covid-Krise zu bewältigen, strebt sie nun nach mehr Geld und Macht, um alle Aspekte unserer Gesundheit und unseres Lebens zu kontrollieren.

Sie beabsichtigen, die Internationalen Gesundheitsvorschriften zu ändern, um die „Prävention, Vorbereitung und Reaktion auf Pandemien“ künftiger Ausbrüche, einschließlich Notfällen im Bereich der öffentlichen Gesundheit jeglicher Art, zu regeln. Dazu gehört eine wichtige Rolle der WHO bei der direkten Steuerung, im Gegensatz zu einer auf Anleitung basierenden Rolle.

Diese Änderungen basieren auf der weltweiten Einführung von „Impfpässen“ durch die G-20. Diese Pässe werden private Gesundheitsdaten sammeln und enthalten und die Überwachung, Verfolgung und Kontrolle von Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen weltweit ermöglichen.

Die Pässe enthalten nicht nur Daten zur Covid-19-Impfung, sondern auch den Status aller Impfungen. Es wird zu einem weltweit digitalisierten Reisepass – einschließlich persönlicher Gesundheitsinformationen, auf die die Vereinten Nationen kein Zugriffsrecht haben.

Die Gemeinsame G20-Erklärung zu Impfpässen und künftigen Pandemien ist eine Erklärung zum Umgang mit künftigen Pandemien. Es sagt aus:

„Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Verifizierungsmethoden im Rahmen der IGV (2005) an, um nahtloses internationales Reisen, Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht digitaler Lösungen, einschließlich Impfnachweisen, zu erleichtern.

Wir unterstützen den fortgesetzten internationalen Dialog und die Zusammenarbeit beim Aufbau vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke als Teil der Bemühungen zur Stärkung, Prävention und Reaktion auf künftige Pandemien, die den Erfolg der bestehenden Standards und digitalen COVID-19-Zertifikate nutzen und darauf aufbauen sollten.”

Die G-20 arbeitet außerdem mit dem Internationalen Währungsfonds (der Finanzagentur der Vereinten Nationen), der Weltbank (die eine Gründungsvertragsbeziehung mit den Vereinten Nationen unterhält) und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich zusammen, um die Verwendung digitaler Zentralbankwährungen zu formalisieren Bankensysteme.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich verweist ausdrücklich auf „die durch Covid-19 verursachte Störung“ als Rechtfertigung für die Schaffung digitaler Zentralbankwährungen.

Die Pandemie hat es den Staats- und Regierungschefs der Welt ermöglicht, die globale Verwaltungsmacht unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit durch die Verwaltungsbürokratie der Vereinten Nationen zu bündeln.

Die öffentliche Gesundheit wurde als Waffe eingesetzt, um die Kontrolle über Pässe, Reisen, Banken, die Umwelt und die internationale Wirtschaft zu erlangen. Dies ist eine grobe Verletzung des Rechts des Einzelnen auf Privatsphäre, der nationalen Souveränität und der UN-Charta.

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Impfpässe mit digitalen Zentralbankwährungen gekoppelt werden. Dann können die Pässe genutzt werden, um Ungeimpften oder anderen politisch Verantwortlichen den Zugang zu Reisen und die Verwendung ihres eigenen Geldes zu verwehren.

Sobald internationale Pässe, digitale Zentralbankwährungen, kommandowirtschaftliche Aspekte der UN-Agenda 2030 und die WHO-Änderungen an den IHRs in Kraft gesetzt sind, wird der Grundstein für eine neue Weltordnung gelegt sein. Ein globaler Verwaltungsstaat, dessen Kernkompetenz bei den Vereinten Nationen liegt, wird zu einem Spinnennetz aus Regeln, Vorschriften, Vereinbarungen und Verträgen, in dem Einzelpersonen und Nationen wie Fliegen gefangen sein werden.

Diese neue globale Governance wird praktisch unzerbrechlich sein. Von da an ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die nationale Souveränität obsolet wird. Dies ist eine Realität, es sei denn, wir kämpfen dafür, diesen Wahnsinn zu stoppen.

Aus diesem Grund muss die Macht der Vereinten Nationen offengelegt und beschnitten werden.

Globalisten, die ihre Ziele vorantreiben wollen, nutzen das Modell der Europäischen Union, in dem Regeln und Vorschriften die nationale Souveränität behindern, um ein weltweites Kontrollsystem aufzubauen.

Alle müssen diese Übernahme auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene bekämpfen. Wir müssen die Gerichte, unsere Gesetzgebung, die Medien, öffentliche Proteste und die Macht unserer nationalen und staatlichen Souveränität nutzen, um dagegen anzukämpfen.

Wenn alles andere fehlschlägt, müssen sich einzelne Nationen möglicherweise aus der Neuen Weltordnung der Vereinten Nationen zurückziehen, um frei zu bleiben.

Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um unsere persönliche und nationale Souveränität für künftige Generationen zu schützen. Eine neue Weltordnung ist nicht nötig und nicht akzeptabel, und wir, die Menschen und unsere souveränen Regierungen, sollten diese globalisierte Machtübernahme eindeutig ablehnen.

Diese Rede wurde am 18. November 2023 von Jill Glasspool Malone auf dem Internationalen Krisengipfel im Parlamentspalast in Rumänien verfasst und gehalten.

…

Am 28. April 2020 erschien „Der Hollywood-Code: Kult, Satanismus und Symbolik – Wie Filme und Stars die Menschheit manipulieren“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Die Rache der 12 Monkeys, Contagion und das Coronavirus, oder wie aus Fiktion Realität wird“.

Am 15. Dezember 2020 erschien „Der Musik-Code: Frequenzen, Agenden und Geheimdienste: Zwischen Bewusstsein und Sex, Drugs & Mind Control“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel: „Popstars als Elite-Marionetten im Dienste der Neuen Corona-Weltordnung“.

Am 10. Mai 2021 erschien „DUMBs: Geheime Bunker, unterirdische Städte und Experimente: Was die Eliten verheimlichen“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Das HAARP-Netzwerk und geheime Experimente“.

Am 18. März 2022 erschien „Die moderne Musik-Verschwörung: Popstars, Hits und Videoclips – für die perfekte Gehirnwäsche“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Stars Pro und Contra Impfung: „Die Ärzte“, „Die Toten Hosen“, Nena, Westernhagen, Eric Clapton, Neil Young und weitere“.

Am 26. August 2022 erschien „Der Hollywood-Code 2: Prophetische Werke, Alien-Agenda, Neue Weltordnung und Pädophilie – sie sagen es uns durch Filme“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Die Alien-Agenda: Science-Fiction Darwinismus “.

Am 10. März 2023 erschien „Illuminatenblut 2: Jagdgesellschaften der Eliten – sie benutzen Rituale und Magie um Dich zu kontrollieren!“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Ordnung aus dem Chaos“: Wie die Pläne der Elite in aller Öffentlichkeit vorhergesagt wurden – Warum mussten die Georgia Guidestones 2022 zerstört werden?“.

Am 18. August 2023 erschien „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“ (auch bei Amazon verfügbar), mit einem spannenden Kapitel „Drei Resets – ein Reset fehlt noch! Die Schlammflut – als unsere Geschichte überdeckt wurde.“

Ein handsigniertes Buch erhalten Sie für Euro 30,- (alle sieben Bücher für Euro 210,-) inkl. Versand bei Zusendung einer Bestellung an: info@pravda-tv.com.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 30.11.2023