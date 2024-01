Amerikas Reich des Geldes hat das Endspiel erreicht

Teile die Wahrheit!

Wir haben es geschafft, Joe! Es war ein gewaltiger Rückzieher, aber die US-Staatsverschuldung konnte noch vor Ende 2023 die 34-Billionen-Dollar-Marke erreichen.

In diesem Moment bin ich einfach so überwältigt, dass ich nicht weiß, wem ich zuerst danken soll. In den letzten Jahren haben Joe Biden, Kamala Harris, Chucky Schumer, Nancy Pelosi, Kevin McCarthy und so viele andere hart arbeitende Geldgeber maßgeblich dazu beigetragen, dass wir diesen bemerkenswerten Erfolg erreichen konnten. Von Michael Snyder

Und ohne die unermüdliche Hilfe von CNN, MSNBC, Fox News, der New York Times, der Washington Post und all den anderen Mainstream-Nachrichtenagenturen, die dem amerikanischen Volk immer wieder versicherten, dass es in Ordnung sei, Billionen von Dollar zu stehlen, hätten wir es nie geschafft von unseren Kindern und unseren Enkeln es zu klauen.

Natürlich bin ich ziemlich scherzhaft. Die Wahrheit ist, dass das, was wir zukünftigen Generationen von Amerikanern antun, mehr als kriminell ist. Wir begehen im wahrsten Sinne des Wortes nationalen Selbstmord, aber in jedem Wahlzyklus gewinnen die meisten der gleichen ausgabefreudigen Politiker immer wieder aufs Neue.

Diejenigen auf der anderen Seite würden argumentieren, dass es absolut notwendig war, so viel Geld zu leihen und auszugeben.

Hätten wir die US-Wirtschaft nicht mit riesigen Bergen an geliehenem Geld gestützt, wäre sie längst zusammengebrochen.

Darüber hinaus ermöglichen uns die hohen Ausgaben, militärische und wirtschaftliche Macht auf den ganzen Planeten auszudehnen. Wenn wir nur das ausgeben würden, was wir eingebracht haben, würde Amerikas Ansehen in der Welt stark gemindert.

Die wichtigste Reservewährung der Welt zu haben, ist eine enorme Machtquelle, aber jetzt schwindet diese Macht. (Warnung: „Tap-to-Pay“ Terminals können in Ihre Brieftasche greifen und Ihnen Dinge in Rechnung stellen, die Sie noch nicht einmal gekauft haben)

Nationen auf der ganzen Welt beginnen, den US-Dollar im internationalen Handel nicht mehr zu verwenden, und sie werden immer zögerlicher, unsere Schulden zu kaufen.(Top-Ökonom gibt düstere Warnung heraus: „Der größte Crash der Geschichte kommt bald“)

Man kann sich nur eine begrenzte Menge leihen und ausgeben, bevor das gesamte Schneeballsystem zusammenbricht, und in diesem Moment haben wir Schulden in Höhe von mehr als 34 Billionen Dollar …

Die Staatsverschuldung der USA hat ein Rekordhoch erreicht und liegt zum ersten Mal in der Geschichte bei 34 Billionen US-Dollar.

Am Dienstag vom Finanzministerium veröffentlichte Daten zeigten, dass die ausstehenden Bundeskredite am 29. Dezember auf 34,001 Billionen US-Dollar anstiegen, nur wenige Wochen vor den Fristen des Kongresses für neue Bundesfinanzierungspläne.

300x250

Nach Angaben der Peter G. Peterson Foundation entspricht die erschütternde Zahl, die einen großen Streitpunkt zwischen Republikanern und Demokraten darstellt, einer Bundesverschuldung von 101.233 US-Dollar für jeden Menschen in Amerika.

Wenn also in Ihrem Haushalt vier Personen leben, beträgt Ihr Anteil an der Staatsverschuldung mehr als 400.000 US-Dollar.

Und jeden Tag werden die Schulden noch größer. Wie Wolf Richter dargelegt hat , ist die Staatsverschuldung allein in den letzten sieben Monaten um 2,5 Billionen Dollar gestiegen …

Die Gesamtverschuldung der USA ist seit dem 15. September innerhalb von 15 Wochen um 1,0 Billionen US-Dollar auf 34,0 Billionen US-Dollar gestiegen, so die Zahlen des Finanzministeriums von heute Nachmittag. In den sieben Monaten seit der Aufhebung der Schuldenobergrenze stieg die Staatsverschuldung um 2,5 Billionen US-Dollar.

300x250 boxone

Das sind gewaltige gigantische Zahlen, die sich als Ergebnis der unglaublichen, kaum vorstellbaren, waghalsigen, rücksichtslosen und kopfschüttelnden Defizitausgaben des Kongresses anhäufen.

Insgesamt ist die Staatsverschuldung der USA seit dem Einzug von Joe Biden ins Weiße Haus um 6,25 Billionen US-Dollar gestiegen.

Es dauerte die ersten 225 Jahre der US-Geschichte, bis die US-Staatsverschuldung die 6-Billionen-Dollar-Marke erreichte, und jetzt haben wir die Schulden in weniger als drei Jahren um mehr als 6 Billionen Dollar erhöht.

So sieht das Endspiel aus.

Wir befinden uns in einer Schuldenspirale, die völlig außer Kontrolle ist, und es ist unmöglich, dass diese Geschichte gut ausgehen wird.

Und trotz der Tatsache, dass wir endlos riesige Mengen Geld in die Wirtschaft pumpen, verschlechtert sich unsere wirtschaftliche Lage weiter.

Am Mittwoch erfuhren wir, dass die Stellenangebote in den USA „auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren“ gesunken sind …

Die Zahl der offenen Stellen in den USA sank im November auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Dies ist der jüngste Beweis dafür, dass die Zinserhöhungskampagne der Federal Reserve den Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt.

Das ist ein Zeichen dafür, dass es der Wirtschaft schlechter geht.

Und immer mehr große Unternehmen entlassen weiterhin Arbeitnehmer. Xerox beispielsweise hat gerade angekündigt, 15 Prozent seiner Belegschaft zu entlassen …

Xerox gab am Mittwoch bekannt, dass es im Rahmen eines Plans zur Einführung einer neuen Organisationsstruktur und eines neuen Betriebsmodells 15 % seiner Belegschaft abbauen wird.

Laut einer bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Meldung beschäftigte Xerox am 31. Dezember 2022 etwa 20.500 Mitarbeiter. Basierend auf dieser Zahl werden von den Entlassungen am Mittwoch etwa 3.075 Mitarbeiter betroffen sein.

Die Aktien von Xerox schlossen nach der Ankündigung am Mittwoch mit einem Minus von mehr als 12 %.

Was können wir also tun, um „die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen“?

Nun, wir können dem Beispiel der Bundesregierung folgen und noch mehr Geld leihen und ausgeben.

Natürlich ertrinkt ein Großteil der Nation bereits in Schulden. Laut einer aktuellen Umfrage wird nur etwa die Hälfte des Landes in der Lage sein, ihr Kreditkartenguthaben im Dezember vollständig abzubezahlen …

Laut einem Branchenindex glaubt nur die Hälfte der amerikanischen Kreditkartenkunden, dass sie ihr Dezemberguthaben vollständig abbezahlen können. Dies deutet darauf hin, dass das „Kreditkartenvertrauen“ nachlässt, während das Land die Feiertage hinter sich lässt.

Der LendingTree Credit Card Confidence Index, eine monatliche Umfrage, die seit 2018 von der Website für persönliche Finanzen veröffentlicht wird, sank im Dezember auf 51 %, ein Allzeittief.

In einer landesweit repräsentativen Umfrage unter 1.514 Karteninhabern zeigten sich nur 51 % zuversichtlich, dass sie ihr Kartenguthaben in diesem Monat abbezahlen könnten. Im November lag der Vertrauensindex bei 58 %.

Unsere Vorfahren haben uns die Schlüssel zur größten Wirtschaftsmaschine der Weltgeschichte gegeben.

Aber das hat uns nie gereicht.

Wir mussten immer mehr haben, also haben wir einfach weiter Geld geliehen und ausgegeben.

Jetzt ist das Endspiel gekommen und es wird unerträglich schmerzhaft sein .

US-Verbraucher ertrinken in Rekordschulden, US-Unternehmen ertrinken in Rekordschulden, Landes- und Kommunalverwaltungen ertrinken in Rekordschulden und die Bundesregierung ertrinkt in Rekordschulden.

Amerikas Geldimperium war schön, solange es existierte, aber jetzt ist es soweit und der drohende Zusammenbruch wird wirklich in die Geschichtsbücher eingehen.

Wir erleben einen Tsunami wirtschaftlichen Leids in ganz Amerika

Vielen in der Elite ist es eigentlich egal, dass Dutzende Millionen Amerikaner am Ende der wirtschaftlichen Nahrungskette derzeit tief leiden. Es wird berichtet, dass etwa 93 Prozent des gesamten von US-Haushalten gehaltenen Börsenvermögens von den obersten 10 Prozent kontrolliert werden, und der Aktienmarkt hat sich in den letzten Monaten bemerkenswert gut entwickelt.

Solange ihre Aktienportfolios gut aussehen, wird es keine allzu großen Sorgen über die wirtschaftlichen Probleme geben, die die Massen erleben. Aber sie sollten sich darum kümmern, denn was wir erleben, wird uns alle zutiefst berühren.

2023 war für weite Teile des Landes wirklich hart und viele der wirtschaftlichen Trends des letzten Jahres verstärken sich einfach weiter.

Schauen Sie sich zum Beispiel an, was in den Lebensmittelbanken im ganzen Land passiert. An einem Standort in Südkalifornien ist die Nachfrage seit vor der Pandemie um fast 60 Prozent gestiegen …

Die gemeinnützige Second Harvest Food Bank of Orange County, die monatlich 400.000 Menschen in Orange County mit Lebensmitteln versorgt, verzeichnet seit vor der Pandemie einen Anstieg der Nachfrage um fast 60 Prozent.

„Wenn wir den Menschen wirklich helfen wollen, aus der Armut herauszukommen, brauchen sie frische Lebensmittel“, sagt Claudia Keller, CEO der Second Harvest Food Bank of Orange County.

Bei einer Lebensmittelbank im Big Apple hat sich die Nachfrage seit vor der Pandemie tatsächlich verdoppelt, und jetzt sind sie gezwungen, Menschen wegen Lebensmittelmangels abzuweisen …

Die Regale in einer Speisekammer in der Bronx waren in den letzten zwei Wochen leer, da hungrige New Yorker zu Beginn des neuen Jahres mit zunehmender Ernährungsunsicherheit konfrontiert sind.

Die Albanian American Open Hand Association (AAOHA) mit Sitz in Pelham Parkway ernährte vor der Pandemie wöchentlich rund 800 Menschen, seitdem hat sich diese Zahl auf 1.600 verdoppelt.

Zum ersten Mal seit 10 Jahren war die Speisekammer gezwungen, Leute abzuweisen.

Dies wird immer häufiger vorkommen.

Von Küste zu Küste gehen die Spenden zurück und die Lebensmittelkosten steigen, und so wird in den kommenden Monaten immer mehr verzweifelten Amerikanern, die stundenlang bei Lebensmittelbanken im ganzen Land Schlange stehen, gesagt, dass es „ heute kein Essen“ gibt …

Alexander Nilaj, Präsident der Speisekammer, sagte gegenüber The Post am Dienstag, dass er sie abweisen musste.

„Es ist sehr herzzerreißend. „Die Leute stehen um sechs oder sieben Uhr morgens Schlange“, sagte der 52-Jährige in einem Telefoninterview. „Wir sagen ihnen: ‚Warten Sie nicht, wir haben heute kein Essen.‘“

Trotz all der fröhlichen Worte, die wir ständig von der Biden-Regierung und den Mainstream-Medien hören, ist die Wahrheit, dass die Armut explodiert und die Obdachlosigkeit in den USA so schnell zunimmt, wie es noch nie zuvor gemessen wurde …

Laut den am Freitag vom US-amerikanischen Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung veröffentlichten Daten nimmt die Obdachlosigkeit in den Vereinigten Staaten zu, und zwar in einem noch nie dagewesenen Tempo.

Der jährliche Obdachlosenbewertungsbericht 2023 zeigt, dass in den USA mehr als 653.000 Menschen obdachlos waren – ein Anstieg von 12 % gegenüber 2022. Der Bericht verwendet kompilierte Point-in-Time-Zählungsdaten – eine Methode, die versucht, jeden obdachlosen Menschen zu zählen Tag im Jahr – aus dem ganzen Land, um die Höhen und Tiefen der Obdachlosenkrise des Landes zu verfolgen.

Leider scheinen sich unsere wirtschaftlichen Probleme zu verschärfen.

Nach eigenen Angaben der Regierung haben die USA allein im Dezember satte 1,531 Millionen Vollzeitstellen verloren .

Und auch im Januar werden hier weiterhin in rasender Geschwindigkeit Entlassungen angekündigt.

Heute früh war ich fassungslos, als ich erfuhr, dass Pixar beschlossen hat, Massenentlassungen durchzuführen …

Die Pixar Animation Studios von Walt Disney werden voraussichtlich Arbeitsplätze abbauen, da das Studio die Produktion einiger Shows abgeschlossen hat und nun über mehr Personal verfügt, als es benötigt, sagte eine mit der Situation vertraute Quelle am Donnerstag gegenüber Reuters.

TechCrunch berichtete zuvor, dass es bei Pixar in diesem Jahr zu Entlassungen von bis zu 20 % kommen wird und dass das Team des Studios von 1.300 Mitarbeitern in den kommenden Monaten auf unter 1.000 reduziert wird.

Auch Twitch entlässt Arbeiter.

Tatsächlich werden bald mehr als ein Drittel ihrer Arbeitnehmer auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung sein …

Die Livestreaming-Plattform von Amazon, Twitch, kündigte in einem Blogbeitrag an, dass sie 35 % ihrer Belegschaft abbauen werde.

„Wie Sie alle wissen, haben wir im letzten Jahr hart daran gearbeitet, unser Geschäft so nachhaltig wie möglich zu führen“, schrieb Dan Clancy, CEO von Twitch, in einem Blogbeitrag. „Leider müssen wir noch daran arbeiten, die Größe unseres Unternehmens anzupassen, und ich bedauere, mitteilen zu müssen, dass wir den schmerzhaften Schritt unternehmen, unsere Mitarbeiterzahl auf Twitch um etwas mehr als 500 Personen zu reduzieren.“

Leider entlässt sogar Google derzeit Mitarbeiter. Uns wird gesagt, dass „Hunderte von Mitarbeitern“ die Axt bekommen …

Google hat im gesamten Unternehmen Hunderte Mitarbeiter entlassen, um Kosten zu senken und sich auf künstliche Intelligenz zu konzentrieren.

Der Tech-Gigant bestätigte am Mittwochabend die neue Welle von Massenentlassungen, bei der es laut Mitarbeitern mehr als 1.000 Menschen gab.

Willkommen im Jahr 2024.

Das wird so ein verrücktes Jahr.

Und da immer mehr Unternehmen Arbeitnehmer entlassen, werden viele Amerikaner ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können.

Tatsächlich haben die Kreditkartenausfallraten in allen Phasen bereits das Niveau vor der Pandemie übertroffen …

Immer mehr Amerikaner knicken unter der Last der steigenden Kreditkartenschulden ein.

Laut einem am Donnerstag von der Federal Reserve Bank of Philadelphia veröffentlichten Bericht stiegen alle Stadien der Zahlungsausfälle bei Kreditkarten (30, 60 und 90 Tage überfällig) im dritten Quartal des vergangenen Jahres sprunghaft an und übertrafen erstmals das Niveau vor der Pandemie.

Lassen Sie sich von niemandem erzählen, dass es der Wirtschaft gut geht.

Der Elite geht es im Moment vielleicht ganz gut, aber der Großteil des Landes hat wirklich zu kämpfen.

Erinnern Sie sich an das enorme Leid, das wir während der Großen Rezession erlebt haben?

Nun, was vor uns liegt, wird noch schlimmer sein.

Ein riesiger wirtschaftlicher Schlamassel hat bereits begonnen, und 2024 wird noch schmerzhafter sein als 2023.

…

