Channel 4 veröffentlicht einen Film, in dem der Skandal um satanischen rituellen Missbrauch in Hampstead als „Verschwörungstheorie“ bezeichnet wird

Anfang 2024 wird der britische Fernsehsender Channel 4 einen Dokumentarfilm veröffentlichen, in dem die Enthüllungen zweier Kinder aus dem Jahr 2014 über satanischen rituellen Missbrauch als „Verschwörungstheorie“ ausgegeben werden.

2022 veröffentlichte die Mutter der Kinder ihr erstes Video seit sieben Jahren. Sie beschrieb Dokumente, die unwiderlegbar belegen, dass es sich um die aufgezeichneten und gemeldeten Straftaten handelte.

Seitdem wurde in den Konzernmedien eine Podcast-Serie verbreitet, in der die Anschuldigungen als Schwindel bezeichnet wurden, und nun hat Channel 4 einen Film in Auftrag gegeben, um die ganze Angelegenheit als „Verschwörungstheorie“ zu bezeichnen.

Im Jahr 2014 gaben zwei kleine Kinder, Alisa und Gabriel, Zeugnis über schreckliche Misshandlungen ab, die sie durch eine mächtige Sekte erlebt hatten, die von der Hampstead Christ Church Primary School und der umliegenden Gemeinde aus operierte.

Ihre Aussage wurde in stundenlangen Video- und Audioaufnahmen festgehalten. Szenen von satanischen Ritualen, sexuellem Missbrauch, Kindermord und Kannibalismus wurden von den Kindern anschaulich beschrieben.

Zu den Namen der Kinder, die der Sekte angehörten, gehörten der in London lebende Schauspieler Ricky Dearman , der leibliche Vater der Kinder; eine Reihe von Mitarbeitern und Eltern ihrer Klassenkameraden an der Schule; Angehörige der Polizei im Zuständigkeitsbereich der Schulen; Mitglieder der Hampstead-Gemeinde, darunter Laden- und Restaurantbesitzer, Mitarbeiter von mindestens sieben anderen Schulen in der Gegend und Geistliche der örtlichen Kirche.

Bei all diesen Videos und Details handelte es sich um private Fallakten, die später im Februar 2015 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. (Pädo-Eliten: Eine Epstein-Zeugin von Vergewaltigungen ist verschwunden, eine andere ist jetzt tot)

Später wurde bekannt, dass Sabine McNeil alle Videos durchsickerte.

Unten ist das erste Video der Geständnisse der Kinder , das durchgesickert ist. Das Video entstand, während die Kinder mit ihrer Mutter Ella Gareeva Draper und ihrem Partner Abraham Christie im Urlaub in Marokko und Spanien waren.(Google-Bilder zeigen Massengräber auf Epsteins Insel – Bidens mit Insel und U-Boot-Festung unweit Epsteins Pädo-Insel – 13-jähriges Mädchen nackt in Clooneys Villa fotografiert)

Hampstead Children Ritual Satanic Abuse (Marokko), 2014 (6 Min.)

Aufzeichnungen der Aussagen der Kinder wurden der Polizei vorgelegt. Anschließend durchliefen die Kinder mehrere auf Video aufgezeichnete Polizeiverhöre, in denen sie über den Missbrauch, den sie erlebt hatten, aussagten.

Nach Angaben von HopeGirl entführte der Staat die Kinder am 11. September 2014, woraufhin sie sich medizinischen Untersuchungen unterzogen, die Beweise für ihre Missbrauchsaussagen lieferten.

Nachdem sie vom Staat entführt, medizinisch untersucht und dann von den Behörden eingeschüchtert worden waren, wurden die Kinder einem weiteren Interview unterzogen, bei dem sie ihre Aussagen redigierten.

Hampstead Children Ritual Satanic Abuse (Großbritannien), 5. September 2014 (147 Zoll)

McNeil wurde in England von Ricky Dearman vor Gericht gebracht. Sie wurde für schuldig befunden, private Informationen über den Fall veröffentlicht zu haben (also Beweise dafür, dass die Kinder misshandelt wurden). Sie wurde zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie kam nach 4 Jahren raus.

Im Jahr 2015 strahlte die BBC ein Interview mit Ricky Dearman aus, in dem behauptet wurde, er sei fälschlicherweise beschuldigt worden, seine beiden Kinder im Rahmen einer „satanischen Sekte“ missbraucht zu haben.

BBC: Vater wird fälschlicherweise beschuldigt, ein Anführer einer „satanischen Sekte“ zu sein. Victoria Derbyshire, 20. April 2015 (22 Min.)

Im März 2015 äußerte sich der ehemalige Polizeidetektiv Sargent Ray Savage – der die Mutter der Whistleblower-Kinder, Draper, drei Stunden lang interviewte – zum Hampstead-Fall: „Sie hat zu 110 % die Wahrheit gesagt … Wir haben hier im Land Kindesmissbrauch iim epidemischen Niveau.“

Ein ehemaliger Innenminister hatte ihm in den letzten Tagen gesagt, dass jedes zehnte Kind im Vereinigten Königreich missbraucht werde. „Und wir haben eine Polizei, die das leugnet“, sagte Savage.

Polizeidetektiv Sargent Ray Savage, 29. März 2015 (3 Minuten) Quelle: Op Death Eaters

Im Jahr 2017 tauchte ein Videoclip auf , der offenbar die Hampstead-Kinder zeigte, die Ricky Dearman bei den eBay Business Awards 2017 begleiteten. Der bei den eBay Awards genannte Mann ist Richard Ford und das Unternehmen, das die Auszeichnung erhält, ist „Wonderful Slime“. Kommentatoren haben daraus geschlossen , dass Ford ein neuer Name ist, den Dearman übernommen hat.

eBay Business Awards , 2017 (2 Min.)

Im selben Jahr wurde der satirische Politikautor Matt Taylor verhaftet, nachdem Dearman sich beschwert hatte, er habe ein „böswilliges Video“ mit dem Titel „Hampstead Revisited “ gepostet.

Taylor verteidigte sich und sagte, der Satanismus sei neben Terrorismus, Krankheiten und der globalen Erwärmung die dringendste Gefahr für die Gesellschaft.

Im Juni 2022 veröffentlichte Draper ihr erstes Video seit mehreren Jahren. „Ich kämpfe immer noch für die Rechte meiner eigenen Kinder und anderer Kinder. Das hat in den letzten sieben Jahren nie aufgehört“, sagte sie. Anschließend las sie aus einem Dokument vor, das sie als „ Dokument A “ bezeichnete.

Sie erklärte, dass Dokument A und alle anderen zugehörigen Dokumente unwiderlegbar alle Beweise enthüllen, die den berechtigten Verdacht stützen, dass alle aufgezeichneten oder gemeldeten Straftaten mit großer Wahrscheinlichkeit stattgefunden haben.

Sie können sich Drapers Video-Update unten ansehen und eine Abschrift am Ende DIESES Artikels lesen.

Ella Draper: Hampstead Exposed: Aufruf zum Handeln, 7. Juni 2022 (19 Min.)

Wenn das obige Video von YouTube entfernt wurde, kannst du es HIER auf Bitchute ansehen .

Im Januar 2023 hat Draper drei weitere Videos hochgeladen:

Wenige Monate nachdem Draper im Jahr 2022 ihr Schweigen gebrochen hatte, veröffentlichte Tortoise Media eine sechsteilige Podcast-Serie „ Hoaxed “ (September 2022), in der der ehemalige Rechtsanwalt und investigative Journalist Alexi Mostrous „die ganze Geschichte einer der prominentesten Verschwörungstheorien erzählt.“

Die erste Folge enthielt ein Interview mit Draper. Um das Interview vorzubereiten, nutzte Mostrous eine Vermittlerin, eine bekannte „Verschwörungstheoretikerin“, die sich selbst als „The Great British Bird“ bezeichnet.

Als Reaktion auf „Hoaxed“ verwies Naima Feagin, auch bekannt als HopeGirl, die sagt, sie sei seit 2017 Opfer von Online-Belästigung durch denselben Hampstead-Kult selbsternannter Satanisten, ihre Leser auf eine neu veröffentlichte Reihe von Videos und Interviews von Tom Dunn. HopeGirl wurde im zweiten Teil der Serie interviewt. Das Interview mit dem Titel „ Enthüllung der Unterdrückungskampagne “ können Sie HIER ansehen .

Im August 2023 gab Channel 4 einen 90-minütigen Film in Auftrag, der die schockierende Geschichte erzählt, wie mehreren Eltern und Lehrern einer Schule in Hampstead vorgeworfen wurde, Teil eines satanischen Pädophilenrings zu sein.

„Die Anschuldigungen erwiesen sich als unbegründet, aber die Verschwörungstheorie fing online an und führte zu Morddrohungen, Belästigungen und Misshandlungen – und vieles davon dauert bis heute an“, sagte Channel 4 . Der Film soll Anfang 2024 in die Kinos kommen .

Viele, darunter auch Ray Savage, haben im Laufe der Jahre darauf hingewiesen, dass nie eine angemessene Untersuchung der Ansprüche der Kinder durchgeführt wurde.

Und bereits im Jahr 2017 waren die Informationen zu dem Fall schwer zu ermitteln. „Eine einfache Google-Suche ergab, dass ein Großteil der Inhalte rund um den Fall entfernt wurde“, bemerkte Eripio Solutions .

In seiner Buchreihe, die die weltweite Geißel der Pädophilie aufdeckt, fasst Joachim Hagopian den Fall Hampstead wie folgt zusammen:

Der Pädophilenskandal in Hampstead unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von allen vorherigen, die in diesem Buch behandelt wurden. Anstatt Dutzende oder Hunderte von Opfern und Überlebenden, die ihren Missbrauch meldeten, wurden in der kleinen High-End-Gemeinde Hampstead im Norden Londons nur zwei Kinder aktenkundig erfasst, in denen sie ihren unheiligen Missbrauch schilderten.

Auch im Gegensatz zu allen anderen großen Skandalen in Großbritannien waren keine bekannten Parlamentsmitglieder oder Minister als Sodomisierer beteiligt.

Der Hampstead-Skandal stellt jedoch mehr als jeder andere ein Paradebeispiel für satanischen rituellen Missbrauch, Kinderfolter und Blutopfer durch einen angeblichen satanischen Todeskult dar, der aus Lehrern, Priestern, Sozialarbeitern, Mitarbeitern des Gesundheitswesens, Kinderschutzbehörden und Polizisten besteht.

Aber genau wie in jedem anderen vorangegangenen Kapitel über sexuellen Kindesmissbrauch durch einen organisierten Pädophilenring wurden auch die schuldigen Täter in Hampstead von den etablierten Kräften der Strafverfolgungsbehörden, den Gerichten und den Mainstream-Medien in einem konzertierten, kooperativen Versuch, das Unglaubliche der dunklen Wahrheit, geschützt.

Lernen Sie den 8-jährigen Gabriel Gareeva Dearman und die 9-jährige Alisa Gareeva Dearman kennen – das dynamische Duo aus Hampstead, das der Welt im Februar 2015 eine der größten satanischen Pädophilie-Operationen in der britischen Geschichte angekündigt hatte.

Kapitel 31: Die Whistleblowing-Kids von Hampstead 2 enthüllen die rituelle Missbrauchs-Kinderporno-Operation von Satanic Cult , Joachim Hagopian, 28. Dezember 2019

Obwohl es im Hampstead-Fall überzeugende und gut dokumentierte Beweise gibt und es kaum oder gar keine Beweise gibt, die die ursprünglichen Geständnisse der beiden Kinder bestreiten, müssen wir bedenken, dass dies nicht für alle Fälle gleich ist.

Anschuldigungen wegen satanischem Ritualmissbrauch können komplex sein, wie in DIESEM Artikel des Christian Research Center gezeigt wird . Nicht alle Anschuldigungen sind wahr und nicht jeder Ankläger sagt die Wahrheit.

Im Folgenden stellen wir daher weitere Ressourcen sowohl für diejenigen bereit, die glauben, dass Ricky Dearman Teil eines satanischen Kults ist/war und seine Kinder diesem unterworfen hat, als auch für diejenigen, die argumentieren, dass die Anschuldigung ein Schwindel ist.

Die Leser sollten sich ihre eigene Meinung bilden und sich nicht auf die Unternehmensmedien als Quelle der Wahrheit verlassen.

Weitere Ressourcen:

…

