Deutschland: Neujahrsansprache des Kanzlers – Rede wurde von vielen Bürgern als Hohn empfunden

Selten wurde die Neujahrsansprache eines Bundeskanzlers von den Bürgern so schlecht aufgenommen wie jene von Scholz am Neujahrsabend 2023/2024. Wir sollen uns verändern, weil die Welt rauer geworden sei, fordert der Kanzler.

Vorab: Nein, dass Scholzens Redenschreiber sich geweigert hätten, dem Kanzler die Neujahrsansprache zu schreiben, ist nicht wahr. Es war eine Satire, eine Glosse des Spiegel, die viral ging.

Was aber stimmt, ist, dass die Rede des Kanzlers von vielen Bürgern als Quasi-Satire voller Hohn und Spott für die Sorgen der Bürger wahrgenommen wurde. Das beweisen die Abertausenden Reaktionen der Bürger auf die Rede im Internet. Sie wurde im ZDF ausgestrahlt und im Internet von vielen Bürgern ausführlich analysiert und kritisiert.

Scholz bereitet zuerst den Boden, der der Rechtfertigung der Lage im Lande dient: Nachwirkungen der Corona-Zeit, Russlands Angriff auf die Ukraine, Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Hamas. Und der Böse Putin habe Deutschland das Erdgas abgedreht. Und das Bundesverfassungsgericht habe die Investitionspläne der Regierung schwieriger gemacht.

Aber das ist natürlich Ablenkung, wie jeder normaldenkende Menschen sofort merkt. Ein rhetorischer Trick, den selbst Kinder durchschauen: Andere sind schuld, dass es uns allen in Deutschland immer schlechter geht.

Die Welt sei unruhiger und rauer geworden, verändere sich immer schneller. Daher verlangt er: »Auch wir müssen uns deshalb verändern!«.

Scholz erklärt, dass er sich die Sorgen und die Unzufriedenheit der Bürger zu Herzen nehme.

Seiner Meinung nach sei Deutschland gut durch die Krisen gekommen: »Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht«. Man müsse nun verstärkt investieren. Damit meint er natürlich Schulden, sagt es aber nicht so.

Scholz redet von den steuerlichen Entlastungen. Von den beschlossene neuen Belastungen redet er nicht.

Am Ende der Rede bleibt ein bitterer Beigeschmack. (Leise stirbt die BRD (Videos))

Kommentar:

Man hatte erwartet, dass es schlimm kommen würde. Es kam noch schlimmer.

Der Bundeskanzler hat in seiner Neujahrsansprache seine bisherige Selbstgerechtigkeit noch einmal übertroffen. Die Regierung werde mit der bestehenden Gegenwehr zurechtkommen. (Putin über die besetzte BRD: „Und die Deutschen schlucken das alles, weil sie keine Souveränität haben“)

Keinerlei Einsicht in das eigene Versagen, stattdessen eine erneute Brandmarkung derjenigen, die ihr Recht auf demokratische Opposition nutzen. In einer Eigenherrlichkeit bedient er sich der Umkehr des Ursache-Wirkungs-Prinzips – und tauscht die Täter-Opfer-Rollen in einem Drama, das 2024 also offenbar in den nächsten Akt geht.

Denn von irgendeiner Erkenntnis des persönlichen und politischen Scheiterns hört man nichts, stattdessen Durchhalteparolen an die Bürger, die die Ampel nun wohl weiter werden aushalten müssen.

Perfide und plump fordert Scholz Mut und Zuversicht ein – legt erneut in einer völlig verklärten Sicht der Dinge eigene Erfolge dar. Den Protest der Wähler durch eine Stärkung des Mitte-Rechts-Lagers beantwortet er unbeeindruckt und stoisch mit der Bereitschaft, sich über alle Signale aus dem Wahlvolk hinwegsetzen zu wollen.

Sein Bekenntnis dazu, die ihm übertragene Macht bis zum Schluss ausnutzen, aussitzen und missbrauchen zu wollen, unterstreicht er neuerlich, ohne jegliche Scham.

Er verlangt den Bürgern Veränderung ab, die diese aber nicht in der Form wollen, wie es sich das schlafwandelnde Bündnis aus SPD, Gruenen und FDP vorstellt. Stattdessen möchte die Bevölkerung endlich eine Rückkehr zu Vernunft und Pragmatismus.

Es will nicht weiter bevormundet, gegängelt und belogen werden. Letztlich ist diese Botschaft eine Kampfansage an den Souverän. Sie lenkt ab von den sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ruinen, die das Resultat dieser Berliner Abrissbirne sind, welche über der Republik hängt wie das Damoklesschwert – und für das kommende Jahr politische Unruhe prophezeit.

Entweder bleibt man achselzuckend, sprachlos oder wütend nach diesem Auftritt des Regierungschefs zurück. Am Ende ist der Masochismus, den man sich mit dem Konsum dieser Videosequenz antut, sicherlich noch eine Steigerung zum traditionsreichen „DinnerForOne“.

Und abseits des Galgenhumors bleibt die ernsthafte Frage:

Welchen Webfehler haben uns die Grundväter unserer Verfassung da hinterlassen, dass wir einen Geist nicht mehr loswerden, den manche von uns in der Hoffnung auf Fortschritt durch ein Experiment der lagerübergreifenden Zusammenarbeit von drei Parteien aus der Flasche gelassen haben?

Denn wir sind faktisch der Dickköpfigkeit dieser Koalition ausgeliefert – und müssen schmerzhaft spüren, dass die repräsentative Demokratie an dieser Stelle auch deshalb Nachholbedarf hat, weil offenbar niemand damit gerechnet hatte, dass es in der Geschichte eine Konstellation geben würde, in der wir scheinbar nichts gegen uns an die Wand fahrende Sesselkleber unternehmen können.

Dennis Riehle via X

Zwischen ChatGPT und Demenz

Wer sich überzeugen will, dass die von vielen gefürchtete “Künstliche Intelligenz” und vor allem ihre OpenAI-Textanwendungen ChatGPT bereits den menschlichen Intellekt überflügeln können, der kann sich entspannt zurücklehnen – denn ein gutes Beispiel dafür, dass die KI eben nicht mehr kann, als Textbausteine und aus dem Netz zusammengeklaubte Info-Fragmente zu neuen Texten mehr oder weniger sinnvoll zusammenzusetzen, ohne dass irgendeine neue Originalität daraus entspringt, liefert die im Wortlaut veröffentlichte Neujahrsansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

Jedenfalls ist die Unterstellung, sie sei von ChatGPT geschrieben worden, noch das freundlichste und gnädigste, was man über diese platten, verwaschenen Phrasen sagen könnte (sollten sie hingegen tatsächlich von Scholz selbst oder seinem krankheitsausgedünnten Stab verfasst worden sein, gebührt der KI hingegen eine fette Entschuldigung).

Was Scholz hier absonderte, liegt irgendwie zwischen der Jahresadresse der nordkoreanischen Paramount Leaders vor der dortigen Volkskammer und Carrols “Alice hinter den Spiegeln”. Mehr Realitätsverlust geht nicht. Dass ein deutscher Kanzler so entrückt von der Wirklichkeit im eigenen Land vor sich hin fabuliert und ins Trübe wabert, gab es seit rund 79 Jahren nicht mehr.

Durchhalteparolen aus dem Führerbunker

Und in der Tat scheinen Scholz’ Durchhalteparolen direkt aus dem Führerbunker des bunten Berlin zu stammen. Scholz sieht – was sonst natürlich – ganz anders als die Mehrzahl der Bürger Deutschland für die verschiedenen aktuellen Krisen “gerüstet”. “Wir in Deutschland kommen da durch”, sagte er in seiner Neujahrsansprache.

“Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht”, so Scholz weiter. Der Wumms-Kanzler hat das Schwurbeln in sinnfreien Plattitüden nicht verlernt. Es ist eine Schande, dass eine solch mittelmäßige, charismafreie, uninspirierte, sediert bis taktisch dement auftretende Figur an der Spitze der Regierung in Zeiten steht, da Führung und Reformwille notwendiger denn je sind, und es macht einen nur noch zornig, zu sehen, welche Zumutungen da am Drücker sitzt.

Scholz redet nur Schwachsinn, anders kann man das nicht mehr einordnen: Viele Deutsche hätten “Sorgen”, weil die Welt “unruhiger und rauer” geworden sei. Doch Deutschland stehe besser da, als es viele vor einem Jahr vorausgesagt hätten. “Es ist anders gekommen, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben, weil wir Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt haben”, fabuliert er.

Wo lebt der Mann? War es nicht seine eigene Regierung, die diese Welt “unruhiger und rauher” gemacht hat, durch Waffenlieferungen, durch Hamas-Unterstützung, durch Fortsetzung der Flüchtlingskrise? Hat sie nicht selbst die Energiekrise erst ausgelöst durch Konfrontationskurs und undurchdachte Sanktionen gegen Russland?

Achtung, “Spoileralarm”: Scholz’ Rede im Wortlaut

Wer sich das ernsthaft antun möchte, dem sei nachfolgend die Kanzler-Neujahrsansprache in ihrer vollen Länge im Wortlaut dargeboten:

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger! Wenn ich im Land unterwegs bin, sagen mir gerade auch viele Ältere: “So geballt, so Schlag auf Schlag habe ich das alles noch niemals erlebt.” – Kaum war Corona halbwegs vorbei, brach Russland mitten in Europa einen unerbittlichen Krieg vom Zaun. – Kurz darauf dreht uns der russische Präsident den Gashahn ab. – Und im Herbst gab es auch noch den brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel. So viel Leid, so viel Blutvergießen. Unsere Welt ist unruhiger und rauer geworden.

Sie verändert sich in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit. Auch wir müssen uns deshalb verändern. Vielen von uns bereitet das Sorgen. Bei einigen sorgt das auch für Unzufriedenheit. Ich nehme mir das zu Herzen. Und zugleich weiß ich: Wir in Deutschland kommen da durch. Erinnern Sie sich, wo wir vor einem Jahr standen? Drei, vier, fünf Prozent Wirtschaftseinbruch hatten uns viele Expertinnen und Experten vorausgesagt. Viele befürchteten, die Preise würden immer weiter steigen.

Es gab die Sorge vor Stromausfällen und kalten Wohnungen. Es ist anders gekommen. Die Inflation ist gesunken. Löhne und Renten steigen. Die Gasspeicher sind für diesen Winter randvoll. Es ist anders gekommen, weil wir uns gegen den Wirtschaftseinbruch gestemmt haben. Weil wir Energie gespart und rechtzeitig vorgesorgt haben. Wir alle – gemeinsam. Wir kommen auch mit Gegenwind zurecht.

Das macht die Herausforderungen unserer Zeit nicht kleiner. Aber das gibt Mut, dass wir ihnen gewachsen sind. “Wer, wenn nicht Ihr in Deutschland kriegt das hin?” – das sagen mir viele um uns herum in Europa und auf der Welt. Und da ist etwas dran. Noch nie hatten so viele Frauen und Männer in Deutschland eine Arbeitsstelle wie heute. Das sichert unseren Wohlstand.

Das gibt uns die Möglichkeit, kraftvoll in die Zukunft zu investieren. Und das müssen wir auch. Denn wer in diesen Tagen mit der Bahn unterwegs ist oder vor einer maroden Brücke im Stau steht, der merkt: Unser Land wurde zu lange auf Verschleiß gefahren. Deshalb investieren wir jetzt: in ordentliche Straßen und eine bessere Bahn. – In eine saubere Energieversorgung und in besseren Klimaschutz. – In gute Arbeitsplätze – und zwar in Wirtschaftszweigen, in denen Deutschland schon immer Weltspitze war. Genauso wie in Branchen, wo wir Nachholbedarf haben, zum Beispiel bei der Herstellung von Computer-Chips oder Batterien.

All das ist vor dem Hintergrund des weitreichenden Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November nicht einfacher geworden. Nicht alle Vorhaben, die wir in den Blick genommen hatten, werden wir umsetzen können. Aber wahr ist zugleich: Wir investieren auch im kommenden Jahr eine Rekordsumme in unsere Zukunft.

Und unterm Strich entlasten wir auch weiterhin all diejenigen, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Die unser Land am Laufen halten. Von morgen an zahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland 15 Milliarden Euro weniger an Steuern. Eine vierköpfige Familie mit einem normalen Einkommen hat dadurch im nächsten Jahr mehr als 500 Euro zusätzlich zur Verfügung. Zusammen mit der Steuersenkung in diesem Jahr macht das über 1.600 Euro mehr.

“Aber mir ist wichtig, dass Leistung gesehen und anerkannt wird”

Dazu kommen das höhere Kindergeld, das Wohngeld und nicht zuletzt die Senkung der Beiträge zur Sozialversicherung für all diejenigen, die wenig verdienen: Die Pakete ausfahren oder Supermarktregale einräumen.

Die vorher ihre Kinder zur Schule bringen und nach der Arbeit noch den Haushalt schmeißen. Über sie liest man nicht jeden Tag in der Zeitung. Aber mir ist es wichtig, dass ihre Leistung gesehen und anerkannt wird. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Auch in Zeiten wie diesen gibt es Dinge, auf die wir uns verlassen können. Die uns stark machen: Wir haben Freunde – in Europa und rund um den Globus.

Partner, mit denen ich mich Tag für Tag darüber abstimme, wie wir unsere Sicherheit in Deutschland und Europa gewährleisten. Stark macht uns die Europäische Union. Wenn die EU geschlossen auftritt, dann handelt sie für mehr als 400 Millionen Bürgerinnen und Bürger. In einer Welt mit acht, künftig sogar mit zehn Milliarden Menschen ist das ein echtes Pfund. Darum ist es so wichtig, dass Europa geeint und gestärkt aus der Europawahl im kommenden Jahr hervorgeht. Denn Russlands Krieg im Osten unseres Kontinents ist ja nicht vorbei!

Die kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten auch nicht. Und in den USA stehen im kommenden Jahr Präsidentschaftswahlen an, möglicherweise mit weitreichenden Konsequenzen – auch für uns hier in Europa. Kurz vor Weihnachten haben wir uns in der Europäischen Union nach sieben Jahren des Stillstands auf eine tiefgreifende Reform des Europäischen Asylsystems geeinigt. Künftig können wir die Außengrenzen Europas besser kontrollieren. Und auch an den Grenzen zu unseren Nachbarländern hat die Bundespolizei ihre Kontrollen verstärkt.

Das wirkt. Schon in den vergangenen Wochen ist die Zahl derer, die über diese Grenzen kommen, spürbar gesunken. Stark macht uns auch unsere Demokratie. Es ist noch gar nicht allzu lange her, da haben mutige Frauen und Männer auch hier in Deutschland für freie Wahlen gekämpft.

Vor 35 Jahren war das, als in der DDR die friedliche Revolution begann. Mitzureden und mitzuentscheiden – das ist ein kostbares Gut. Diskussionen über den richtigen Weg gehören dazu. Das Ringen um faire Kompromisse ebenfalls – auch wenn ich auf manch laute Debatte in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus hätte verzichten können. Zur Wahrheit gehört aber auch: Ganz ohne Diskussionen über den richtigen Weg funktioniert Demokratie nicht. Nichts wird besser, wenn wir nur übereinander reden, anstatt miteinander.

Stark macht uns unsere Bereitschaft zum Kompromiss. Unser Einsatz füreinander. So wie in vielen Teilen Deutschlands, die in diesen Tagen unter dem schrecklichen Hochwasser und seinen Folgen leiden. Ich denke an alle Betroffenen, denen wir selbstverständlich helfen und die wir in diesen schweren Stunden nicht alleine lassen.

Und ich danke all den Frauen und Männern von der Feuerwehr und Bundeswehr, vom THW, den Rettungsdiensten, und den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit ganzer Kraft gegen das Hochwasser kämpfen. Herzlichen Dank an Sie alle für Ihren Einsatz! Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, uns macht auch die Einsicht stark, dass jede und jeder gebraucht wird in unserem Land – die Spitzen-Forscherin genauso wie der Altenpfleger, die Polizistin genauso wie der Paketbote, die Rentnerin genauso wie der junge Auszubildende. Wenn wir uns das klarmachen, wenn wir uns gegenseitig mit diesem Respekt begegnen, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor der Zukunft!

Dann kann das Jahr 2024 ein gutes Jahr werden für unser Land. Auch wenn manches anders kommt, als wir uns das heute, am Vorabend dieses neuen Jahres, vorstellen. Ihnen und Ihren Liebsten wünsche ich von ganzem Herzen ein gesundes, ein friedvolles, ein frohes Neues Jahr!

Stattdessen…

Eine Alternativrede, die als Netzfund in den sozialen Medien die Runde macht, bringt es ungleich besser auf den Punkt. DAS hättte Scholz sagen müssen – denn jede andere Rede von ihm würde absehbar ohnehin und automatisch zum Desaster:

“Werte Bürgerinnen und Bürger, ich werde dem Bundestagspräsident mitteilen, dass ich es als meine Pflicht ansehe, dem Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen mit dem Ziel, die Auflösung des Bundestages zu erreichen, so dass Steinmeier den Bundestag auflösen muss, um den Weg für Neuwahlen freizumachen Hintergrund ist, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr hinter meiner gegen Deutschland gerichteten Politik steht und erkannt hat, dass ich zuungunsten der deutschen Bürger handele. Dies kann ich so nicht mehr erfolgreich fortsetzen.

Ich danke allen, dass sie so lange still gehalten und meinem Treiben und dem meiner fiesen Kollegen nur zugeschaut haben. Und Hochwasser in Deutschland war mir schon immer egal, aber in der Ukraine gibt es ja auch Lithium.

Und mit den Bauern mich jetzt auch noch anzulegen habe ich einfach keinen Bock mehr. In diesem Sinne und um der Demokratie in Deutschland wieder eine Chance zu geben, wünsche ich jetzt allen ein fröhliches Silvester und einen guten Rutsch ins neue Jahr.”

…

