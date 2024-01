Die Schlammflut-Hypothese: Tempel als „Energiefabriken“

In den Tagen der tatarischen Technologien und des Verständnisses der Verwendung von Frequenz, Vibration und Energie, den Schlüsseln zum Universum, waren sie weit fortgeschrittener als die heutigen, die wir heute verstehen. (Auszug dem Buch „Die Schlammflut-Hypothese: Die Geschichte der Theorie über das große Reich von Tartaria“)

Nikola Tesla soll die „Freie Energie“ entdeckt haben, doch die Tartarier beherrschten diese universellen Energien. Wie haben sie ihre unglaublichen Kathedralen und Gebäude konstruiert und ausgebaut?

Hatten sie riesige Maschinen, um exquisite Ornamente für ihre Gebäude zu drucken, und andere, um Kanäle zu bauen, um Ozeane zu verbinden?

Beim Rotieren in Spulen erzeugen Magnetfelder elektrische Ladungen in einem Quecksilberwirbel. Hinduistische energetische Komplexe weisen diese Funktion an der Spitze ihrer Strukturen auf.

„In einer Spule mit mehreren Drahtwindungen addiert sich das Magnetfeld der Windungen zum Zentrum der Spule und erzeugt ein starkes Feld“, sagt Wikipedia. „Spulen“ sind immer noch an der Spitze von Stromversorgungszentren in Indien zu sehen. Religionen bezeichnen diese Energiefabriken als „Tempel“.

Der Parmanand-Komplex in Indonesien hatte ursprünglich 240 Kraftwerke in einem konzentrischen Mandala-Layout. Kraftwerke haben Metallreifen, an denen die „Ringspule“ arbeitet.

Moderne Türme sind bereits mit Kuppeln gebaut und sie sind unterhalb der Stange positioniert, die nach oben reicht, um Kontakt mit dem Äther herzustellen.

Diese Metallkugel repräsentiert das beliebteste geometrische Objekt von „Tesla“. (Die Schlammflut-Hypothese: Die Architektur zur Energiegewinnung – Mikrokuppeln und Sternenfestungen)

Die Sternenfestungen in Haiti, Taj Mahal, Hagia Sofia, Pantheon oder Tower of Jewels waren Produktionsstätten und Verteilungszentren atmo-sphärischer Energie, sowie Tausende von „Kathedralen“, „Tempeln“ und „Palästen“ auf der ganzen Welt. Tatsächlich werden Sie den gigantischen Tower of Jewels auf vielen Weltausstellungen sehen, einschließlich der San Francisco Pan Pacific Exhibition von 1915.

Auf der ganzen Welt funktioniert die Technologie der Energiegewinnung durch die Atmosphäre immer noch perfekt in einigen Burgen, Gebäuden, Palästen, Gewächshäusern, Leuchttürmen, Brunnen, Moscheen, Festungen, Türmen, Brücken und Kathedralen, die den alten technologischen Apparat bewahrt haben.

Zu diesen Apparaten gehören kunstvolle Dachgitter und kleine fensterartige Öffnungen, Metallornamente in Gebäudeecken, spitze Antennen mit Ornamenten oder Kugeln mit Quecksilber, in Mauerwerk und Geopolymerbeton eingebettete Metalle, Quecksilberkrüge, Gesimse, Türme, Dächer mit Kupferornamenten und strukturelle Fundamente aus Eisen, unter anderem. Diese Vorrichtung ist auch in einigen aktuellen Wolkenkratzern vorhanden.

Abb. 46: Von oben nach unten: Saltair pavilion, Utah, USA. Bild darunter: Links – einige Gebäude in Marianske Lazne (Marienbad), Tschechische Republik. Rechts – Le puits artésien de Grenelle, Paris, Frankreich. Unterstes Bild: „De markt te Den Bosch“, von Jan Abrahamsz van Beerstraten

Die tatarische Zivilisation wurde wahrscheinlich zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert durch Schlammfluten, Energiewaffen und geplante Mas-senvernichtungen zerstört, und die Erde war plötzlich von Milliarden von Menschen verlassen.

Die gesamte Architektur und Technologie dieser überlegenen Zivilisation wurde gestohlen und ging in die Hände der Neuen Weltordnung über, die die gegenwärtige ignorante Zivilisation erschuf.

Könnte es sein, dass diese angeblichen Ereignisse des 18. Jahrhunderts die letzte Bücherverbrennung waren, die Geschichte, die das Wissen über das tatarische Volk entfernte?

Denken Sie an all die Telegrafenmasten und dann Telefonmasten, die in Städten und Ländern aufgereiht werden mussten! Dennoch werden Sie in den Städten von Tartaria immer wieder sehen, dass bereits in den 1850er Jahren viele Kommunikationsmasten drahtlos waren und überall installiert wurden.

Erst 1851 begannen die Eisenbahnen mit der Telegraphie. Davor wurden entlang der Gleise gespannte Telegrafendrähte als störend empfunden, da sie gelegentlich durchhängten und Unfälle und sogar Todesopfer verursachten. Die erste fertiggestellte kommerzielle Telegrafenlinie waren die Linien der Magnetic Telegraph Company, die 1846 von New York nach Washington verliefen.

Die letzte Phase der Integration des Telegraphen fand zwischen 1857 und 1866 statt. In dieser Zeit schlossen sich die Mitglieder zu einem nationalen Monopol zusammen.

1864 gehörten nur noch Western Union und die American Telegraph Company zu den „sechs Nationen“. Die United States Telegraph Company betrat das Feld, indem sie Anfang der 1860er Jahre kleinere, unabhängige Firmen konsolidierte und sowohl auf dem Ge-biet der American Telegraph Company als auch von Western Union tätig war.

Bis 1866 übernahm Western Union seine letzten beiden Konkurrenten und erreichte seine marktbeherrschende Position. Der Zeitraum von 1866 bis zur Jahrhundertwende war der Höhepunkt der Macht von Western Union.

Die jährlichen Nachrichten, die über seine Leitungen gesendet wurden, stiegen von 5,8 Millionen im Jahr 1867 auf 63,2 Millionen im Jahr 1900. Im gleichen Zeitraum fielen die Übertragungsraten von durchschnittlich 1,09 auf 30 Cent pro Nachricht.

Die größte Bedrohung für Western Union ging von einer neuen Technologie aus, dem Telefon. Alexander Graham Bell patentierte das Telefon 1876 und bezeichnete es zunächst als „sprechenden Telegraphen“.

Das Telefon wurde in den 1880er Jahren nur für Ortsgespräche verwendet, aber mit der Entwicklung der „langen Leitungen“ in den 1890er Jahren bot das Telefon dem Telegraphen zunehmende Konkurrenz.

Im Jahr 1900 machten Ortsgespräche 97 Prozent des Telefongeschäfts aus, und erst im 20. Jahrhundert verdrängte das Telefon den Telegraphen vollständig. Der US-Postdienst begann erst in den frühen 1850er Jahren. Die erste Luftpost wurde 1870 per Brief in Freiballons transportiert!

Die ersten Postkutschen lieferten Post auf einer 4.500 Kilometer langen Südroute zwischen Tipton, Missouri und San Francisco, Kalifornien, die als 24-Tage-Lauf angegeben war, aber oft Monate dauerte.

Die Zerstörung durch Hindenburg markierte das überraschende und jähe Ende der Ballon-Ära. Zwei Jahre später begann der Zweite Weltkrieg mit dem Ziel, den bedrohlichen und prächtigen deutschen Industriepark zu zerstören, alle geopolitischen Grenzen neu zu definieren und so viele Zivi-listen wie möglich zu töten und umzusiedeln.

Großbritannien ließ die Idee nicht zu, dass Deutschland die von Großbritannien kontrollierte Wirtschaft in der Kolonie verdrängte, die sie unter dem Namen der Vereinigten Staaten (Virginia Corporation) gegründet hatten.

Dafür finanzierten Bankiers den Aufstieg Hitlers, einer Figur, die von mehreren „Schauspielern“ repräsentiert wird. Unter ihnen Kermit Roosevelt, das zweite Kind von Theodore Roosevelt (Cecil Rhodes).

Es wird gesagt, dass die Geschichte von den Siegermächten geschrieben wird, und Sie werden feststellen, dass Sie sich immer wieder wiederholen, wenn Sie dies lesen: „Wow, mir wurde nichts davon beigebracht!“

Was uns nicht beigebracht wird, ist wahrscheinlich die Wahrheit dessen, was wirklich passiert ist. Dass die tartarische Geschichte fast vollständig von der modernen Geschichte gelöscht wurde, beweist diesen Punkt. …

Ist das wirklich so?

„Tartaria und die Schlammflut“ ist tatsächlich eine Randtheorie des 21. Jahrhunderts, da sie fast ausschließlich im Internet existiert – wenn nicht sogar vollständig. Während einige Teile der Erzählung Jahrhunderte zurückreichen – und darüber werden wir sprechen – geht die gesamte Sache als einzige konsolidierte Behauptung nur auf das Jahr 2018 zurück.

Im August 2018 tauchten die ersten Videos über die Schlammflut auf YouTube auf, und das wissen wir aufgrund von Tools wie Google Trends. Dabei handelt es sich um ein Tool, mit dem Sie die Beliebtheit bestimmter Google-Suchbegriffe im Zeitverlauf sehen können.

Wenn wir nach „Schlammflut“, „Schlammfluttheorie“ oder „Tartaria“ suchen, erfahren wir, dass das Internet bis etwa Dezember 2018 im Wesentlichen keinerlei Interesse an diesen Dingen hatte. Seitdem ist das Interesse an diesen Themen gestiegen unter den Internetnutzern.

Bei der Recherche nach dem Ursprung der Theorie stoßen wir nicht auf einen Historiker, Whistleblower oder alternativen Chronologiekritiker wie Uwe Topper oder Wilhelm Kammeier, nein, wir finden einen YouTube-Nutzer, Philipp Druzhinin, der seit August 2018 Videos über eine Schlammflut postete (19).

Zunächst gab es kein großes Interesse an seinen Videos; sie hatten eine sehr geringe Zuschauerzahl. Das heißt, bis Dezember 2018 / Januar 2019 – zur gleichen Zeit, als Google Trends berichtete, dass das Internet auf das Thema aufmerksam wurde. Druzhinin verzeichnete zu diesem Zeitpunkt einen enormen Anstieg seiner Downloads.

Abb. 51: Screenshot eines seiner ersten Videos

Welches Video hat was ausgelöst? Ich weiß es nicht und es spielt auch keine Rolle. Viele Theoretiker haben „Schlammflut“-Videos produziert, und es macht keinen Unterschied, wer das Glück hatte, die erste Aufmerksamkeit zu erregen; entscheidend ist, dass das Subjekt zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal zu einer Sache wurde.

Hinweis: Aktuell wird das Buch bei Amazon diskreditiert, da es nicht wie andere Bücher im Handel blind der Tartaria / Old World / Alte Welt Pseudotheorie folgt.

Als EINZIGES deutschsprachiges Buch stellen wir die PsyOp in Frage, dies mit Bildverweisen und etlichen Quellen bzw. Querverweisen.

KEIN EINZIGER seriöser alternativer Chornologiekritiker noch Altertumsforscher hat JEMALS eine Abhandlung zu der Tartaria / Old World / Alte Welt Theorie verfasst, die Sie im Buchhandel, YouTube oder TikTok finden!

