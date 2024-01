DUMBs: Legende und Folklore – Die Erde, unsere Mutter

Unsere großartigen Väter haben miteinander gesprochen. Hier standen sie auf und zogen weiter. Sie bückten sich und kamen aus der vierten Welt heraus, ihre kostbaren Dinge an die Brust gedrückt. Sie bückten sich und kamen aus der Mooswelt heraus, ihre kostbaren Dinge an die Brust gedrückt.

Sie bückten sich und kamen aus der Schlammwelt heraus, ihre kostbaren Dinge an ihre Brust geklammert.

Sie bückten sich und kamen aus der Flügelwelt heraus, ihre kostbaren Dinge an die Brust gedrückt.

Sie bückten sich, kamen heraus, sahen ihren Sonnenvater und atmeten den heiligen Atem des Tageslichts ein.

(Indianischer Gesang)

Im Jahr 1884 wurden die Wanapum- oder Columbia-River-Indianer im Osten des Bundesstaates Washington, ein kleiner Stamm von etwa 200 Menschen, von der Regierung der Vereinigten Staaten unter Druck gesetzt, ihre traditionellen Bräuche aufzugeben. Jahrhundertelang waren die Wanapum zum Jagen und Fischen an den Ufern des Columbia River auf und ab gewandert.(Auszug aus dem Buch: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“)

Aber jetzt war Major J. W. MacMurray von der US-Armee in das Wanapum-Dorf Priest Rapids geschickt worden, wo er mithilfe eines Schachbretts demonstrierte, wie die Weißen Land in Quadrate aufteilten. Er forderte die Wanapum auf, nach dem neuen Indian Homestead Law Gehöfte zu beantragen und erklärte, dass es nun notwendig sei, dass sie sich an einem Ort niederließen, um Konflikte mit den weißen Siedlern zu vermeiden, die in das Columbia Basin strömten.

Aber Smohalla, Häuptling der Wanapum, war ein großer Schamane und Prophet, ein kleiner buckliger Mann, dessen Name „Große Rede auf den Vier Bergen“ bedeutete. Smohalla war auch der Anführer einer beliebten indianischen religiösen Gemeinschaft, der Träumer. Er hatte seinen Anhängern gesagt, sie sollten sich weigern, mit der Regierung Geschäfte zu machen, und ihnen durch seine Traumvisionen versprochen, dass das gesamte Land, das ihnen von den Weißen weggenommen wurde, wieder ihnen gehören würde.

Smohalla warnte sein Volk, wenn es sein Land noch einmal haben wollte, dürfe es nicht den Weg der Weißen einschlagen. Er erzählte Ma-jor MacMurray, dass es ihre Mutter, die Erde, wie ein Schachbrett zu behandeln falsch sei:

„Du verlangst von mir, den Boden zu pflügen! Soll ich ein Messer neh-men und den Busen meiner Mutter zerreißen? Wenn ich dann sterbe, wird sie mich nicht an ihre Brust nehmen, um mich auszuruhen.

Du verlangst von mir, nach Steinen zu graben! Soll ich unter ihrer Haut nach ihren Knochen suchen? Wenn ich dann sterbe, kann ich nicht in ihren Körper eintreten, um wiedergeboren zu werden.

Du bittest mich, Gras zu schneiden und Heu zu machen und Sel, Ti und Eb reich zu machen wie weiße Männer! Aber wie kann ich es wagen, meiner Mutter die Haare abzuschneiden?

Es ist ein schlechtes Gesetz, und mein Volk kann es nicht befolgen … Wir nehmen einfach die Geschenke an, die uns freiwillig angeboten werden. Wir schaden der Erde nicht mehr, als ein Säugling der Brust seiner Mutter schaden würde.

Aber der weiße Mann reißt große Landstriche auf, legt tie-fe Gräben, fällt Wälder und verändert das gesamte Antlitz der Erde. Du weißt ganz genau, dass das nicht richtig ist.“

Für Smohalla und die Träumer war die Erde im wahrsten Sinne des Wortes ihre Mutter, ein lebendiges und fühlendes Wesen, sie würden nicht im Geringsten daran denken, ihr Schaden zuzufügen. Smohalla soll eine besondere Beziehung zur Erdmutter haben.

In einer seiner Traumvisionen sagte er angeblich das schwere Erdbeben voraus, das in der Nacht des 14. Dezember 1872 den pazifischen Nordwesten erschütterte.

Das Erdbeben, sagte Smohalla, habe Indianern und Weißen gleichermaßen von der Wut der Erdmutter erzählt, und hat ihm viele Anhänger in die Gemeinschaft gebracht.

Wie die meisten amerikanischen Ureinwohner – und die meisten archaischen Agrar- und Voragrarvölker – hatten Smohalla und seine Anhänger eine Vereinbarung mit ihrer Mutter Erde, die so spezifisch und verbindlich war wie jeder moderne Geschäftsvertrag.

Sie beschenkte sie mit vielen Gaben. Die Nüsse und Früchte, die sie sammelten, waren ihre Gunst, und aus ihrem Fleisch sprossen Kräuter, Pilze und Körner. Aus ihren Brüsten und Vaginalöffnungen flossen Bäche und Quellen, und wilde Tiere trabten und flogen aus ihrem Schoß.

Im Gegenzug stimmten ihre menschlichen Kinder zu, sie nicht zu misshandeln oder ihre Gaben zu verschwenden. In vielen Jagdkulturen wurden in Trancevisionen Vereinbarungen zwischen Jägern und der Erdmutter oder zwischen Jägern und den Wildtieren selbst getroffen.

Bei den Cree und Ojibway in Kanada erfolgte die Jagd ausschließlich im Rahmen eines zeremoniellen Vertrags zwischen den Jägern, dem Wild und der Erdmutter. Das Geistwesen des Jägers verhandelte in den Traumliedern vor einer Jagd mit den Geistern dieser Tiere über eine Quote von Kaninchen oder Hirschen. Da der Jäger diese Quote nicht überschritt, würde es reichlich Wild geben.

Wenn der Jäger mehr Tiere tötete als vereinbart oder zuließ, dass ein Teil davon verschwendet wurde, würden die Tiere vor ihm fliehen und zur Mutter Erde zurückkehren, und die Menschen würden hungern.

Ein weiterer kanadischer Stamm der Thompson-River-Indianer in British Columbia glaubte, dass Wildtiere ihre eigenen unterirdischen Welten hätten. Die Eingänge zu diesen Wildgebieten waren vor den Menschen gut verborgen, aber die Tiere wanderten nach Belieben umher und verließen sie nach Belieben. Als sie beschlossen, sich dort zu verstecken, gab es in der Oberwelt kaum Wild.

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

Als ein Volk die Landwirtschaft entwickelte und sich an einem Ort niederließ, um dort Landwirtschaft zu betreiben, wurden die Vergleiche zwischen der Erde und der menschlichen Frau noch tiefgreifender als in einer Jäger- und Sammlerkultur.

Die Sexualität und die Zeugungskraft der Erde waren für die Männer und Frauen dieser frühen Agrargesellschaften unverzichtbar, und sie sahen überall die Beziehungen zwischen dem Makrokosmos der Erde und den Mikrokosmen ihres eigenen Lebens und Körpers. Alles, was auf der Erde und im Himmel geschah, spiegelte sich im Menschen wider.

Und alles, was innerhalb und zwischen den Menschen geschah, spiegelte sich auf der Erde und im Himmel wider, denn alle Teile des Universums, ob groß oder klein, waren für sie wesentlich und untrennbar miteinander verbunden.

Seitdem die Frau Kinder zur Welt brachte, da sie diejenige war, die neues Leben für ihr Volk hervorbrachte, so wie die Erde jeden Frühling allerlei neues Leben hervorbrachte, hatten Frauen immer eine besondere Beziehung zur Erde. Die Erde wiederum nahm ihr mythisches Bild von der menschlichen Frau an und wurde zur Urmutter.

Das Bild entstand lange vor der „Erfindung“ der Landwirtschaft (neuere anthropologische Theorien deuten darauf hin, dass Frauen vielerorts für diese „Erfindung“ verantwortlich waren), und es wurde dadurch bereichert, als das Männer wie die Samensäer der Frauen angesehen wurden. Die ersten Bauern säten Samen in die Erde. In vielen mythischen Traditionen befruchtete der Vatergott (oft der Himmel) die Mutter Erde zu Beginn der Zeit und sie brachte ihre erste Ernte an Lebewesen zur Welt.

So wurden Frauen in vielen Traditionen zu Symbolen des Bodens, der sexuell bestellt werden musste. Der Koran sagt muslimischen Männern: „Deine Frauen sind wie Felder für dich.“ In einem altägyptischen Gedicht schreit eine junge verliebte Frau: „Ich bin die Erde“, während sie nach ihrem Geliebten ruft. Platon, dieser alte Frauenfeind, glaubte, dass die Frau „in ihrer Zeugung und Geburt nur eine Nachahmung der Erde und nicht die Erde der Frau“ sei.

Er betrachtete die Erde Griechenlands als „die Mutter der Menschen“, weil sie „Weizen und Gerste für die menschliche Ernährung hervorbrachte, die die beste und edelste Nahrung für die Menschen ist.“

Abb. 68: Eine Nord-Afrikanische Felsgravur zeigt eine Muttergöttin als Herrin der Tiere, die einem Jäger hilft. Beachten Sie die Nabelschnur

Die Geburt der ersten Menschen aus der Mutter Erde ist ein weit verbreitetes mythisches Bild. Eine Überlieferung der Andamaneninseln besagt, dass der erste Mensch nach seiner Erschaffung Geschlechtsverkehr mit einem Ameisenhaufen hatte, aus dem viele Nachkommen hervorgingen.

Ein Ameisenhaufen kann durchaus als Vagina-Symbol betrachtet werden – ein Loch, aus dem Hunderte von „Kindern“ der Erde her-ausschwärmen. In anderen Schöpfungsmythen wurden die ersten Menschen einfach ausgegraben.

Die Baiga von Indien sagten, dass „die ersten Götter hungrig waren …, um nach Wurzeln zu graben; sie gruben einige da-von aus, und aus diesem Loch kamen ein kleiner Mann und eine kleine Frau, nackt, und alle lachten und sagten: ‚Das sind Naga Baiga und Naga Baigin‘“, deren legendären Vorfahren. Andere Baiga erzählten Anthropologen einfach, dass die ersten Baiga „aus dem Schoß von Mutter Erde“ gekommen seien.

Beide Titel u. A. bei Amazon verfügbar: DUMBs und DUMBs 2

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

1 Bunker, Tunnel und ein Panic Room

1.1 Extrem seltene Fotos aus Taiwans unterirdischen Kampfjet-Höhlen

1.2 Neue geheime Basis in der Nähe der Area 51 entdeckt?

1.3 Der Kampf um Utopia: Das Greenbrier-Hotel und die Titan-Raketen-Bunker in den USA

1.4 Frankreichs fast unüberwindbare Maginot-Linie

1.5 La Coupole (Die Kuppel): Abschussrampen für das Weltraumprogramm

1.6 NATO-Kriegshauptquartier PWHQ NORTHAG / 2.ATAF JOC Maastricht

1.7 Großbritannien: Hunderte geheimer unterirdischer Stützpunkte in den Wäldern – der Panic Room im Königshaus

1.8 Israel eröffnet unterirdische Blutbank – wie die Israelis JFK mit der Atombombe hinters Licht führten

1.9 Mythos der geheimen „Metro 2“ – mehrere Menschen sterben bei Exkursionen in die Moskauer Unterwelt

1.10 In den Tiefen des Berliner Untergrunds

1.11 Ausweichsitze, Großschutzräume und vorbereitete Sperren auf Deutschlands Straßen – keine Bunker für niemanden

1.12 Regierungsbunker Ahrtal – was wird verschwiegen? Die geplante Flutkatastrophe 2021 und angeschwemmte Kinderleichen

1.13 Top Astrologin bestätigt DUMBs: „Ja, es gibt sie – geheime Untergrundanlagen, in denen schreckliche Dinge passieren!“

1.14 Hollywood-Schauspieler: „Sie extrahieren Kinder aus DUMBs – ein großer Sturm zieht auf und sie wissen es“

2 Legende und Folklore: Die Erde, unsere Mutter

2.1 Sexualität und die Mutter Erde

2.2 Phantastische Wesen im Untergrund

2.3 Hohl und innen bewohnbar? Wie alles begann

2.4 Was verbindet die „Operation Highjump“, fliegende Untertassen der Nazis und die Hohle- bzw. Innere-Erde-Theorie?

3 Experimente unter, auf und über der Erde

3.1 Das tiefste Loch der Welt: Ein schauriger Mythos der Kola-Bohrung

3.2 Die US-Luftwaffe plante, die Erdrotation zu stoppen

3.3 Antarktis-Whistleblower enthüllt gruselige HAARP-Erdbebenwaffe

3.4 Das Starlink-Spinnennetz: Was Sie über 5G-Satelliten wissen sollten – wie Sci-Fi-Träume zu unserem Albtraum werden

3.5 Feuer auf Hawaii, Erdbeben in Marokko: Werden längst geheime Energiewaffen eingesetzt?

3.6 Besitzen die USA Laserwaffen?

3.7 Schließung des Gotthard Basistunnels und merkwürdige Unfälle in Deutschland

Fazit

Mehr hier: „DUMBs: Von unterirdischen Welten, geheimen Energiewaffen und seltsamen Ereignissen“

Quellen: PublicDomain/PRAVDA TV am 30.12.2023